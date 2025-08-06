Unioncamere: il lavoro temporaneo traina il settore hospitality L’hospitality si conferma un motore dell’occupazione in Italia, specialmente nella stagione estiva. Secondo Unioncamere, a luglio nel settore turistico erano previste quasi 136 mila assunzioni, che diventano oltre 301 mila nel trimestre luglio-settembre. A trainare il settore è il lavoro temporaneo, che rappresenta il 62% dei contratti della stagione, più del doppio rispetto al 27% della media degli altri settori. Il comparto si distingue anche per la forte attrattività verso i giovani: gli under 29 nel 2024 hanno rappresentato il 36,3% del totale degli ingressi previsti (424.420 unità), ben al di sopra della media generale del 29,5%. Dinamiche confermate anche dai dati di iziwork – l’agenzia per il lavoro digitale che sta rivoluzionando il mercato della somministrazione e del reclutamento grazie a tecnologia e intelligenza artificiale – secondo cui oltre il 72% dei contratti temporanei attivati nell’hospitality riguarda lavoratori under 35. Condividi

