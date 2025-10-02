Associazioni di categoria: situazione paradossale per i viaggi d’istruzione Le Associazioni di categoria Aiav, Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fto e Maavi, lanciano un forte allarme sul futuro dei viaggi d’istruzione, che comprendono scambi culturali, percorsi Pcto, mini stay per lo studio delle lingue e altre attività ad alto valore formativo, a carattere nazionale ed europeo, e che coinvolgono ogni anno circa 5 milioni di studenti, per un valore stimato di 1,5 miliardi di euro e oltre 18 milioni di presenze turistiche. Le imprese del settore e i dirigenti scolastici si trovano oggi di fronte a una situazione paradossale e insostenibile: la confusione interpretativa sull’applicazione del Codice degli Appalti, l’ipotesi di affidare in futuro agli uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate e il nuovo bando Consip rischiano di trasformare i viaggi di istruzione in procedure di gara ingestibili, con conseguenze pesantissime per istituti e famiglie. Le principali criticità individuate Blocco delle attività in avvio del nuovo anno scolastico: la deroga ANAC per i viaggi di istruzione, scaduta lo scorso 31 maggio, era stata pensata come soluzione transitoria per consentire la definizione di nuove regole e la formazione del personale. Ad oggi appare evidente che le soluzioni individuate non sono adeguate e che tali attività non saranno completate prima del 2026. Tempi incompatibili con il mercato turistico: voli, hotel e servizi applicano tariffe dinamiche che cambiano quotidianamente; attendere mesi per la conclusione di una gara significa perdere la disponibilità dei servizi e le migliori condizioni economiche, senza dimenticare i maggiori costi delle stazioni appaltanti che ricadrebbero su famiglie e studenti. Un bando Consip sbagliato: concepito con logiche proprie del business travel, introduce criteri come il “minor utile aziendale” o il “mark-up” sui singoli servizi. Si tratta di meccanismi estranei alla natura dei viaggi d’istruzione, che sono pacchetti turistici unitari a valenza formativa. Il rischio concreto – anzi, una certezza – è l’alterazione del mercato attuale, l’esclusione delle agenzie specializzate radicate sul territorio e l’aumento dei costi per le famiglie, con un drastico calo delle opportunità di viaggio per gli studenti. La richiesta delle Associazioni Per evitare che l’anno scolastico in corso si trasformi in un anno senza viaggi d’istruzione ed esperienze formative all’estero, le Associazioni chiedono ai ministeri competenti – istruzione, turismo e trasporti – di individuare rapidamente una diversa soluzione condivisa, sostenibile e rispettosa delle specificità dei viaggi d’istruzione. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498274 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Presentato a Milano il nuovo luxury family beach resort del Gruppo Cavallino Bianco. Interamente dedicato alle famiglie, dall’architettura tipicamente veneziana, il resort, in fase di costruzione nella cittadina veneta di Caorle è situato direttamente in riva al mare tra una rigogliosa pineta e una vastissima spiaggia. L’apertura è prevista per maggio 2026. Un sogno che diventa realtà Nato dalla visione di Ralf A. Riffeser, amministratore unico e direttore generale dei luxury family resort Cavallino Bianco, «Il cavallino Bianco vuole essere un luogo di rinnovata connessione tra genitori e figli, dove recuperare forza nelle relazioni, una vera stazione di rifornimento d’amore per la famiglia. Crediamo che il tempo di qualità trascorso con la famiglia o in coppia sia il vero lusso contemporaneo», ha spiegato Riffeser. Sulle orme del nonno, Riffeser realizza il primo Cavallino Bianco a Ortisei sulle Dolomiti tra il 2001 e 2005, oggi riconosciuto più volte come miglior family hotel al mondo, premiato sei volte da TripAdvisor. Il resort di Caorle sarà la sua diretta evoluzione. Il nuovo Cavallino Bianco di Caorle “Destinato a diventare un punto di riferimento internazionale della categoria” tra unicità e lusso, il family hotel nasce dall’ex Colonia Pordenone. Offrirà 101 suite da 46 a 116 m², terrazze private vista e fronte mare, doppi bagni, ambienti separati per adulti e bambini per ogni comfort e privacy. Servizi esclusivi e un garage coperto da 170 posti. La spiaggia privata di 5 ettari sarà dotata di cabanas immerse nelle dune rinverdite di macchia mediterranea. All’interno un centro benessere di 4 mila metri quadri offrirà piscine riscaldate, saune, beauty farm, trattamenti olistici e una rooftop spa solo per adulti con infinity sky pool vista mare. Ragazzi e bambini potranno usufruire di servizi a loro dedicati e accesso alla Lino Land. Specialità veneziane e italiane arricchiranno la gastronomia dei tre ristoranti a tema: il Marco Polo solo per adulti, il Family Restaurant ispirato alle piazze veneziane e il ristorante dei bambini. La struttura, realizzata per accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale con riscaldamento e divertimento all’interno, punta a coprire un’offerta di ospitalità su dieci mesi, da Pasqua all’Epifania. Il progetto prevede oltre 180 posti di lavoro e un indotto di imprese, artigiani e fornitori locali. «Il tutto finanziato internamente - sottolinea Riffeser -, senza partner esterni né fondi di investimento. Non siamo una catena alberghiera. Questo ci permette coerenza e libertà progettuale. Investiamo in qualità e rispetto dell’ambiente». «Visione, passione, cordialità e una filosofia dell’ospitalità che ci distingue – aggiunge Jaro Rataj, direttore marketing Cavallino Bianco Caorle -. Ma la vera sfida sarà portare il resort a funzionare fuori stagione, nei mesi invernali in riva al mare. Il Cavallino Bianco sarà funzionale e pronto per questo. È stato creato per essere molto di più di un hotel, poiché una vacanza al Cavallino Bianco porta con se un valore aggiunto, “una rinnovata connessione tra genitori e figli, un luogo dove recuperare forza nelle relazioni”. A Caorle porteremo la stessa qualità e filosofia del pluripremiato Cavallino Bianco di Ortisei». Sono già aperte le prenotazioni anche con formula early booking, prenotabili dal sito www.cavallino-bianco.com. [gallery columns="4" ids="498278,498280,498282,498283"] [post_title] => L’evoluzione del Cavallino Bianco Hotel, dalla montagna al mare [post_date] => 2025-10-02T13:16:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => caorle [1] => cavallino-bianco [2] => il-family-hotel [3] => ralf-a-riffeser ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Caorle [1] => Cavallino Bianco [2] => il family hotel [3] => Ralf A. Riffeser ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759411006000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Associazioni di categoria Aiav, Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fto e Maavi, lanciano un forte allarme sul futuro dei viaggi d’istruzione, che comprendono scambi culturali, percorsi Pcto, mini stay per lo studio delle lingue e altre attività ad alto valore formativo, a carattere nazionale ed europeo, e che coinvolgono ogni anno circa 5 milioni di studenti, per un valore stimato di 1,5 miliardi di euro e oltre 18 milioni di presenze turistiche. Le imprese del settore e i dirigenti scolastici si trovano oggi di fronte a una situazione paradossale e insostenibile: la confusione interpretativa sull’applicazione del Codice degli Appalti, l’ipotesi di affidare in futuro agli uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate e il nuovo bando Consip rischiano di trasformare i viaggi di istruzione in procedure di gara ingestibili, con conseguenze pesantissime per istituti e famiglie. Le principali criticità individuate Blocco delle attività in avvio del nuovo anno scolastico: la deroga ANAC per i viaggi di istruzione, scaduta lo scorso 31 maggio, era stata pensata come soluzione transitoria per consentire la definizione di nuove regole e la formazione del personale. Ad oggi appare evidente che le soluzioni individuate non sono adeguate e che tali attività non saranno completate prima del 2026. Tempi incompatibili con il mercato turistico: voli, hotel e servizi applicano tariffe dinamiche che cambiano quotidianamente; attendere mesi per la conclusione di una gara significa perdere la disponibilità dei servizi e le migliori condizioni economiche, senza dimenticare i maggiori costi delle stazioni appaltanti che ricadrebbero su famiglie e studenti. Un bando Consip sbagliato: concepito con logiche proprie del business travel, introduce criteri come il “minor utile aziendale” o il “mark-up” sui singoli servizi. Si tratta di meccanismi estranei alla natura dei viaggi d’istruzione, che sono pacchetti turistici unitari a valenza formativa. Il rischio concreto – anzi, una certezza – è l’alterazione del mercato attuale, l’esclusione delle agenzie specializzate radicate sul territorio e l’aumento dei costi per le famiglie, con un drastico calo delle opportunità di viaggio per gli studenti. La richiesta delle Associazioni Per evitare che l’anno scolastico in corso si trasformi in un anno senza viaggi d’istruzione ed esperienze formative all’estero, le Associazioni chiedono ai ministeri competenti – istruzione, turismo e trasporti – di individuare rapidamente una diversa soluzione condivisa, sostenibile e rispettosa delle specificità dei viaggi d’istruzione. [post_title] => Associazioni di categoria: situazione paradossale per i viaggi d'istruzione [post_date] => 2025-10-02T13:07:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759410447000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498255 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare». E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano». Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara». Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti. Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia». Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti. [post_title] => Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente» [post_date] => 2025-10-02T12:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759409106000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498260 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing. Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia. Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere? La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete. Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile? Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile. La comunicazione entra in gioco solo a questo punto? Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare. Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi? Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce. E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso? Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo. Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni? Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro. [post_title] => Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto [post_date] => 2025-10-02T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759408562000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Esplora la Francia d’oltremare: riscopri destinazioni da sogno eco-compatibili e sostenibili, in un ambiente naturale incontaminato, dove si sono preservate le tradizioni”. Si è presentato così il workshop French Overseas Territories, che si è svolto a Parigi per raccontare agli operatori del settore la bellezza delle destinazioni e le novità nell'offerta e nell'accoglienza, sempre più declinata nei temi della sostenibilità, del comfort, delle esperienze vissute e della gastronomia. Importante la testimonianza di Sophie Mandrillon, marketing e partnership director di Atout France: «Erano presenti 31 operatori del mercato europeo, una partecipazione che è segno di una grande attenzione. - ha affermato -. Hanno preso parte al workshop 6 territori d’oltremare francesi: Martinica, le isole di Guadalupe, la Guyana francese, La Reunión, la Nuova Caledonia e Tahiti con la Polinesia francese. Li rappresentavano 40 partner che, in 2000 incontri, hanno offerto una panoramica sulla ricchezza e diversità di questi luoghi. L’evento è stato realizzato insieme al ministero dei Territorio d’oltremare e Air France». I numeri del turismo «Il turismo è un importante pilastro economico in molti Territori d’Oltremare: nel 2024 c’è stata una crescita del 10% nel numero dei passeggeri dei voli e abbiamo registrato 4,5 milioni di presenze, inclusi 2 milioni di turisti. I numeri del 2025 confermano i trend; le destinazioni d’oltremare stanno performando molto bene. Sono ricche di biodiversità, indicate per il turismo eco-friendly e naturale: per i turisti sono stati realizzati molti piccoli alloggi sostenibili, vicini alla natura. Il turismo beneficia anche dei siti del patrimonio mondiale dell’Unesco: due sono nella Polinesia francese - il Marae Taputapuatea e le isole Marchesi - uno è la laguna della Nuova Caledonia e poi ci sono il monte Pelée in Martinica e il parco vulcanico di Piton La Fournaise a La Reunión. Nei territori si stanno sviluppando settori innovativi del turismo come il rafting, il canyoning, il track-rally, il mountain-biking, il diving, senza dimenticare il racconto dell’eredità storica e della gastronomia locale». Sono esperienze che assicurano un viaggio immersivo e responsabile, capace di mettere in evidenza l'identità più autentica ed eco-friendly dei territori. Pierre Villa, responsabile della direzione generale dei Territori Francesi d’oltremare, si è detto fiero della nuova edizione del workshop d’Outre Mér, che ha rappresentato più territori e coinvolto più operatori. Tra i 31 operatori europei è stata significativa la presenza italiana, con Oriana Pellagalli, pm South Pacific di Discover, parte di Quality Group; Paola Broggini di Alpitor e Turisanda; Valeria De Bonis responsabile dell’area dei Caraibi per America World to del Quality Group; Carla De Negri, pm de I viaggi dell’Airone; Cesare Ferrari de I Grandi Viaggi e Fanny Pousson in rappresentanza di Naar. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="498095,498090,498091,498089,498088,498092"] [post_title] => Workshop Francia d'oltremare: sei territori si raccontano [post_date] => 2025-10-01T12:54:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759323293000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Adam Stewart, executive chairman di Sandals and Beaches Resorts, è tornato sul palco dello Skift Global Forum per condividere la sua visione sul futuro dell’ospitalità all-inclusive. Il suo intervento, “Creare una visione autentica per l’ospitalità all-inclusive” ha offerto uno sguardo sull’evoluzione dei viaggi all-inclusive e sull’eredità di leadership nel settore dei due brand. Stewart ha anche rivelato i piani a lungo termine del gruppo che prevedono la costruzione di un nuovo Beaches Resort a Saint Vincent e Grenadine, andando a rafforzare l’impegno del brand ai Caraibi. «È chiaro che tutte le maree salgano insieme - ha confermato Adam Stewart -. Da quando siamo sbarcati a Saint Vincent, abbiamo visto crescere di oltre il 300% gli arrivi dei visitatori e dei trasporti aerei verso la destinazione. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con l’intenzione di realizzare un nuovo Beaches Resort da 360 camere in quest'isola». I piani di sviluppo Inoltre, a conferma della crescente domanda di viaggi multigenerazionali, Stewart ha riflettuto sulle origini del brand Beaches, delineandone al contempo il futuro. Ha presentato l’imminente ampliamento del Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, che aggiungerà 101 nuove suite, unitamente all’apertura dei prossimi resort tra cui il nuovo Beaches Exuma, il Beaches Barbados e il Beaches Runaway Bay in Giamaica. Questi progetti rappresentano un miliardo di dollari di investimenti voluti per ridefinire i viaggi per famiglie nei Caraibi. «È stato un viaggio incredibile come famiglia costruire un’impresa ricettiva da zero e contribuire a stabilire nuovi standard nel settore - ha concluso Stewart. -. Ciò che ci entusiasma di più è la formazione e lo sviluppo: individuare persone con un talento naturale e aiutarle a crescere all’interno di una cultura dell’ospitalità che permetta loro di brillare davvero. A Saint Vincent abbiamo assunto 480 membri del team due anni prima dell’apertura del resort, dando loro il tempo di abbracciare pienamente la nostra cultura, preparandoli per un successo a lungo termine». Stewart ha anche sottolineato l’impatto della Sandals Foundation, che destina il 100% delle sue donazioni all’istruzione, all’ambiente e alle comunità locali. Ad oggi, la fondazione ha investito quasi 115 milioni di dollari in progetti che hanno avuto un impatto positivo su 1,7 milioni di persone in tutta l’area caraibica. [post_title] => Sandals, Adam Stewart: «Investimenti per un miliardo di dollari» [post_date] => 2025-10-01T11:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759319986000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498067 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 29 settembre Consip, come da delega del ministero dell’istruzione, ha pubblicato il bando da 74 milioni di euro per l’affidamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici per l’anno scolastico in corso . Il bando prevede 8 macro lotti territoriali e altri 2 per gli stage. Il criterio di aggiudicazione si fonda sulla valutazione dell’offerta tecnica (80%) e dell’offerta economica (20%). “Abbiamo avuto diverse interlocuzioni a settembre con Consip – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – manifestando le nostre perplessità, perché costruire il bando sull’aggiudicazione di quote di mark-up ci sembra non possa garantire una partecipazione massiccia degli operatori , tanto più se alla base dei requisiti di partecipazione ci sono volumi di fatturato inarrivabili per le agenzie di viaggio, pensati per il settore dell’edilizia nei pubblici appalti, cui i bandi del turismo scolastico sono erroneamente associati”. Nel bando si chiedono inoltre garanzie fideiussorie molto onerose (provvisorie e definitive), oltre a oneri assicurativi superflui perché le agenzie di viaggio già hanno un Fondo di Garanzia e assicurazioni per legge. È ipotizzabile inoltre che il sistema economico alla base di questo bando porterà anche ad un incremento di spesa per le famiglie degli alunni. “Abbiamo messo nero su bianco le nostre forti perplessità con una lunga nota del 22 settembre scorso alla quale non abbiamo ricevuto risposta”. Soluzioni più drastiche. Fiavet Confcommercio, attraverso il suo ufficio legale sta approfondendo il bando e la copiosa documentazione di gara, e auspica che prima di arrivare a soluzioni più drastiche si possa mediare. Allo stesso modo Fiavet Confcommercio ha già scritto al ministro del Turismo Daniela Santanché, e al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per rappresentare le proprie perplessità sulla grave situazione dei viaggi studio. La richiesta più importante di Fiavet Confcommercio è di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, l’esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è quindi bisogno di varare delle Linee Guida per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, e per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia. Busperando di trovare soluzioni comuni a questa situazione di difficoltà che sta affrontando la categoria. [post_title] => Bando 74 milioni per il turismo scolastico. Fiavet:“Forti perplessità» [post_date] => 2025-10-01T07:43:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759304611000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Diventare leader a livello di servizio nel settore traghetti. Per Gnv, forte di una flotta di 26 navi, e nello specifico di ben 33 linee in 8 paesi, Italia (Sardegna e Sicilia), Spagna (Baleari), Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria e Malta, l’obiettivo è sempre più evidente, perché sostenuto da azioni concrete. La compagnia del Gruppo Msc, in occasione dei Gnv Awards appena assegnati a Valencia, ha fatto il punto della stagione 2025 ma soprattutto dell’articolato programma in atto. Non si tratta però solo di numeri in crescita e di investimenti sostanziosi ma anche di un preciso programma di posizionamento. «La crescita del 10% è un dato entusiasmante – commenta l’ad di Gnv Matteo Catani - perché ci da una prospettiva per il futuro molto positiva in relazione a quello che è il nostro programma. Vogliamo assolvere in pieno quello che è il ruolo infrastrutturale nel mondo dei traghetti. I traghetti non sono solo mezzo di trasporto, sono infrastrutture che collegano territori, generano valore per i territori, per le comunità che vi insistono. Il nostro obiettivo per il futuro è svolgere al meglio questo ruolo infrastrutturale e portare più valore possibile ai territori che connettiamo». Un piano importante e un obiettivo di posizionamento, che non è semplicemente dichiarato, ma è sostenuto da azioni molto concrete. «Abbiamo un piano di rinnovamento molto importante – aggiunge Catani - ci sono 8 navi in costruzione , di cui due già entrate in servizio a partire dall'inizio di questo anno (Gnv Polaris e Gnv Orion). Il programma proseguirà con ulteriori sei navi, la terza ci verrà consegnata nel giro di qualche settimana dai cantieri di costruzione e prevediamo che sia operativa a partire da fine anno». Dal ruolo infrastrutturale di Gnv a connessione dei territori fino all'attività di quella che è la transizione energetica in corso. «Noi possiamo giocare un grande ruolo – continua l’ad di Gnv - In effetti le prossime 6 navi che entreranno in servizio saranno proprio propulse a LNG, un carburante alternativo, che nel mondo del navale è il più pulito, disponibile in una scala adeguata. Siamo già attivi e possiamo già dare un contributo a partire dalla prossima unità in arrivo, che consentirà complessivamente un abbattimento delle emissioni nell'ordine del 50%per unità trasportabile, rispetto a quelle di precedente generazione. Vogliamo continuare ad assolvere il nostro ruolo infrastrutturale a sostegno dello sviluppo socio economico dei territori che connettiamo e contribuire a pieno a quella che è la transizione energetica che è in corso di realizzazione». Maria Carniglia [post_title] => Gnv, obiettivo diventare leader di servizio nel settore traghetti [post_date] => 2025-09-30T13:46:37+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759239997000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498007 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kel 12 lancia la nuova linea di viaggio Active, pensata per chi desidera effettuare trekking, tour in bicicletta o itinerari naturalistici in Italia, Europa o nel mondo secondo i principi del turismo lento, sostenibile e consapevole. Il cuore pulsante del progetto è l’esperienza. Ogni itinerario è modellato su misura grazie al contributo delle guide ambientali escursionistiche, veri e propri artigiani del viaggio. E ogni partenza è in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti). Ottanta itinerari La linea Active propone 80 viaggi diversi, progettati per adattarsi a differenti livelli di esperienza, allenamento e spirito di adattamento. Ogni viaggio è classificato per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma sempre con lo stesso spirito: nessuna gara, nessun cronometro. Dal trekking all’isola d’Elba o all’isola di Capraia, perfetti per un week-end attivo, al campo base dell’Everest, passando per safari trekking tra Zambia e Malawi, ogni proposta è un invito a rallentare e vivere un'avventura che arricchisce. Ci sono proposte facili e accessibili a tutti, come un weekend di trekking nella Val d’Orcia, o sull’isola d’Elba e a Capraia, perfette anche per le famiglie attive che desiderano condividere l’esperienza con i propri figli. Per chi cerca qualcosa di più intenso, ci sono itinerari avventurosi, come il trekking nel Vietnam del Nord, con pernottamenti nelle palafitte di bambù delle minoranze etniche. E poi ci sono i viaggi che fanno sognare, come il campo base dell’Everest, i percorsi nel Nord Africa, le Ande, il Canada e il Guatemala. Gli itinerari della linea Active sono pensati per offrire un'esperienza autentica di scoperta in ogni angolo del mondo, con una distribuzione studiata per soddisfare viaggiatori di ogni livello e desiderio. Circa il 30% delle proposte si svolge in Italia. L’Europa – compresi il Mediterraneo e il Nordafrica – rappresenta il cuore della proposta, con il 60% degli itinerari. Il restante 10% è dedicato a destinazioni extraeuropee, più lontane e avventurose, pensate per viaggiatori esperti o per chi desidera mettersi davvero alla prova in contesti straordinari come l’America Latina, l’Asia o l’Africa australe. La linea si rivolge soprattutto a viaggiatori consapevoli tra i 45 e i 65 anni, alla ricerca di esperienze genuine e non convenzionali. Ma non mancano proposte pensate per famiglie attive, con itinerari adatti anche a ragazzi dai 14 anni in su. «Active – spiega Giuseppe Gaimari, product manager linea Active di Kel 12 con un'esperienza ventennale nell'organizzazione di viaggi a piedi, in bici e on the road - non è una linea pensata per chi vuole fare sport, ma per chi vuole riscoprire il piacere di muoversi lentamente. È nata per chi ha bisogno di evadere dal caos e ritrovare una connessione più profonda con i territori, con le persone, con se stesso. Camminare e pedalare diventano strumenti per riconnettersi al mondo, non per competere. Ogni viaggio è un invito alla scoperta consapevole e sostenibile. Spesso dormiamo in strutture a conduzione familiare, altre volte – come in Vietnam – in palafitte di bambù tra le foreste. Ogni scelta è pensata per portare i viaggiatori dentro l’anima dei luoghi. Con Active si vince sempre, anche se non c’è una gara: si vince un’esperienza, un arricchimento interiore, la bellezza di aver vissuto davvero». [post_title] => Kel 12 riscopre il turismo lento con la linea Active [post_date] => 2025-09-30T11:30:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759231806000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "situazione paradossale per i viaggi distruzione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1334,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498274","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Presentato a Milano il nuovo luxury family beach resort del Gruppo Cavallino Bianco. Interamente dedicato alle famiglie, dall’architettura tipicamente veneziana, il resort, in fase di costruzione nella cittadina veneta di Caorle è situato direttamente in riva al mare tra una rigogliosa pineta e una vastissima spiaggia. L’apertura è prevista per maggio 2026.\r

Un sogno che diventa realtà\r

Nato dalla visione di Ralf A. Riffeser, amministratore unico e direttore generale dei luxury family resort Cavallino Bianco, «Il cavallino Bianco vuole essere un luogo di rinnovata connessione tra genitori e figli, dove recuperare forza nelle relazioni, una vera stazione di rifornimento d’amore per la famiglia. Crediamo che il tempo di qualità trascorso con la famiglia o in coppia sia il vero lusso contemporaneo», ha spiegato Riffeser. Sulle orme del nonno, Riffeser realizza il primo Cavallino Bianco a Ortisei sulle Dolomiti tra il 2001 e 2005, oggi riconosciuto più volte come miglior family hotel al mondo, premiato sei volte da TripAdvisor. Il resort di Caorle sarà la sua diretta evoluzione.\r

Il nuovo Cavallino Bianco di Caorle\r

“Destinato a diventare un punto di riferimento internazionale della categoria” tra unicità e lusso, il family hotel nasce dall’ex Colonia Pordenone. Offrirà 101 suite da 46 a 116 m², terrazze private vista e fronte mare, doppi bagni, ambienti separati per adulti e bambini per ogni comfort e privacy. Servizi esclusivi e un garage coperto da 170 posti. La spiaggia privata di 5 ettari sarà dotata di cabanas immerse nelle dune rinverdite di macchia mediterranea. All’interno un centro benessere di 4 mila metri quadri offrirà piscine riscaldate, saune, beauty farm, trattamenti olistici e una rooftop spa solo per adulti con infinity sky pool vista mare. Ragazzi e bambini potranno usufruire di servizi a loro dedicati e accesso alla Lino Land.\r

\r

Specialità veneziane e italiane arricchiranno la gastronomia dei tre ristoranti a tema: il Marco Polo solo per adulti, il Family Restaurant ispirato alle piazze veneziane e il ristorante dei bambini. La struttura, realizzata per accogliere gli ospiti anche nel periodo invernale con riscaldamento e divertimento all’interno, punta a coprire un’offerta di ospitalità su dieci mesi, da Pasqua all’Epifania. Il progetto prevede oltre 180 posti di lavoro e un indotto di imprese, artigiani e fornitori locali.\r

\r

«Il tutto finanziato internamente - sottolinea Riffeser -, senza partner esterni né fondi di investimento. Non siamo una catena alberghiera. Questo ci permette coerenza e libertà progettuale. Investiamo in qualità e rispetto dell’ambiente».\r

\r

«Visione, passione, cordialità e una filosofia dell’ospitalità che ci distingue – aggiunge Jaro Rataj, direttore marketing Cavallino Bianco Caorle -. Ma la vera sfida sarà portare il resort a funzionare fuori stagione, nei mesi invernali in riva al mare. Il Cavallino Bianco sarà funzionale e pronto per questo. È stato creato per essere molto di più di un hotel, poiché una vacanza al Cavallino Bianco porta con se un valore aggiunto, “una rinnovata connessione tra genitori e figli, un luogo dove recuperare forza nelle relazioni”. A Caorle porteremo la stessa qualità e filosofia del pluripremiato Cavallino Bianco di Ortisei».\r

\r

Sono già aperte le prenotazioni anche con formula early booking, prenotabili dal sito www.cavallino-bianco.com.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"498278,498280,498282,498283\"]","post_title":"L’evoluzione del Cavallino Bianco Hotel, dalla montagna al mare","post_date":"2025-10-02T13:16:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["caorle","cavallino-bianco","il-family-hotel","ralf-a-riffeser"],"post_tag_name":["Caorle","Cavallino Bianco","il family hotel","Ralf A. Riffeser"]},"sort":[1759411006000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Associazioni di categoria Aiav, Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fto e Maavi, lanciano un forte allarme sul futuro dei viaggi d’istruzione, che comprendono scambi culturali, percorsi Pcto, mini stay per lo studio delle lingue e altre attività ad alto valore formativo, a carattere nazionale ed europeo, e che coinvolgono ogni anno circa 5 milioni di studenti, per un valore stimato di 1,5 miliardi di euro e oltre 18 milioni di presenze turistiche.\r

\r

Le imprese del settore e i dirigenti scolastici si trovano oggi di fronte a una situazione paradossale e insostenibile: la confusione interpretativa sull’applicazione del Codice degli Appalti, l’ipotesi di affidare in futuro agli uffici scolastici regionali il ruolo di stazioni appaltanti qualificate e il nuovo bando Consip rischiano di trasformare i viaggi di istruzione in procedure di gara ingestibili, con conseguenze pesantissime per istituti e famiglie.\r

Le principali criticità individuate\r

Blocco delle attività in avvio del nuovo anno scolastico: la deroga ANAC per i viaggi di istruzione, scaduta lo scorso 31 maggio, era stata pensata come soluzione transitoria per consentire la definizione di nuove regole e la formazione del personale. Ad oggi appare evidente che le soluzioni individuate non sono adeguate e che tali attività non saranno completate prima del 2026.\r

\r

Tempi incompatibili con il mercato turistico: voli, hotel e servizi applicano tariffe dinamiche che cambiano quotidianamente; attendere mesi per la conclusione di una gara significa perdere la disponibilità dei servizi e le migliori condizioni economiche, senza dimenticare i maggiori costi delle stazioni appaltanti che ricadrebbero su famiglie e studenti.\r

\r

Un bando Consip sbagliato: concepito con logiche proprie del business travel, introduce criteri come il “minor utile aziendale” o il “mark-up” sui singoli servizi. Si tratta di meccanismi estranei alla natura dei viaggi d’istruzione, che sono pacchetti turistici unitari a valenza formativa. Il rischio concreto – anzi, una certezza – è l’alterazione del mercato attuale, l’esclusione delle agenzie specializzate radicate sul territorio e l’aumento dei costi per le famiglie, con un drastico calo delle opportunità di viaggio per gli studenti.\r

La richiesta delle Associazioni\r

Per evitare che l’anno scolastico in corso si trasformi in un anno senza viaggi d’istruzione ed esperienze formative all’estero, le Associazioni chiedono ai ministeri competenti – istruzione, turismo e trasporti – di individuare rapidamente una diversa soluzione condivisa, sostenibile e rispettosa delle specificità dei viaggi d’istruzione.","post_title":"Associazioni di categoria: situazione paradossale per i viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-02T13:07:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1759410447000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498255","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Plana sull'inverno milanese Ryanair con rinnovati investimenti in termini di aeromobili, nuove rotte e più frequenze per Malpensa e, soprattutto, per Bergamo. Quella con lo scalo orobico «è una relazione eccellente - ha sottolineato Eddie Wilson, ceo di Ryanair Dac -, che risale addirittura al 2004, quando qui neppure esistevano voli commerciali. Grazie al lavoro comune di Sacbo e Ryanair, Milano Bergamo è diventato quello che è oggi, il terzo scalo italiano, dove quest'anno trasportiamo quasi 14 milioni di passeggeri». Il ceo mantiene il riserbo sul nuovo accordo commerciale siglato con la società di gestione, ma ribadisce la valenza dell'aeroporto: «Basti pensare alle 80 rotte servite, una cifra spettacolare».\r

\r

E di tutto il bacino lombardo dove la compagnia intende «continuare a crescere: anche a causa dei ritardi nelle consegne da parte di Boeing, stiamo rimettendo a punto la distribuzione di quelli già in servizio per coprire tutti gli aeroporti italiani e potremmo assegnare una quota significativa di quelli in ordine (309 nei prossimi 9 anni) proprio agli scali di Milano».\r

\r

Tornando alla winter, l'offerta della low cost irlandese a Milano conterà, complessivamente, 31 velivoli basati e 120 rotte, per «un inverno di crescita». Nel dettaglio si tratta di nove aeromobili posizionati a Malpensa, uno in più rispetto alla scorsa stagione, e un network di 40 rotte di cui 5 nuove per Bratislava, Goteborg, Pescara, Varsavia e Plovdiv». Si punta ai 5,4 milioni di passeggeri trasportati\r

\r

A Milano Bergamo saranno 22 i velivoli basati, «due in più rispetto allo scorso inverno, che serviranno 80 rotte. Su molte di queste, una trentina, sono previsti incrementi di frequenze, come ad esempio su Amman, Trapani, Varsavia, con il ritorno di Pescara».\r

\r

Nei due scali si prevede dunque il transito di 19 milioni di passeggeri all'anno, per una crescita del +4%, grazie all'aggiunta di 400.000 posti.\r

\r

Ogni futuro, nuovo investimento Ryanair in Italia è comunque subordinato, oltre che alla disponibilità di velivoli, alla risposta del governo all'ormai nota proposta della low cost di abolire l'addizionale comunale, ovunque, «così da stimolare una crescita aggiuntiva del traffico, del turismo e dei posti di lavoro. Se questa tassa verrà rimossa, Ryanair risponderà con l’aggiunta di 40 aeromobili (pari a un investimento di oltre 4 miliardi di dollari), 20 milioni di passeggeri annui in più, 250 nuove rotte e 15.000 posti di lavoro aggiuntivi in tutta Italia».\r

\r

Per concludere, nel 2025 Ryanair ha trasportato in Italia 65 milioni di passeggeri (20 le basi incluse la nuova di Trapani, che sarà operativa da gennaio 2026) e 32 gli aeroporti serviti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair cresce su Milano con 3 nuovi velivoli posizionati. «Bergamo? Relazione eccellente»","post_date":"2025-10-02T12:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1759409106000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498260","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Collaborazione, identità, comunicazione, prodotto e promocommercializzazione: sono queste le parole chiave di una destinazione turistica che funziona secondo Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki - agenzia associata a UNA Aziende della Comunicazione Unite e socia della rete di imprese DEDE Destination Desing.\r

\r

Studiowiki lavora da anni nel marketing territoriale, affiancando diverse destinazioni in tutta Italia.\r

\r

Qual è, secondo voi, la condizione essenziale perché una destinazione possa crescere?\r

La condizione imprescindibile è la collaborazione tra pubblico e privato. Nessuna destinazione può crescere se le due parti non si muovono insieme: senza questa sinergia è difficile costruire strategie di sviluppo turistico solide e sostenibili. Il pubblico deve garantire visione, continuità e capacità di coordinamento. risorse; il privato porta competenze, prodotto, capacità di innovazione e di risposta al mercato. Quando questi due mondi si incontrano, si attiva un processo virtuoso che permette al territorio di strutturarsi davvero come destinazione, creando valore e ricadute concrete.\r

\r

Come si passa dall’identità di un territorio alla costruzione di un prodotto turistico riconoscibile?\r

Rendendo il territorio fruibile e organizzato. Un territorio non diventa destinazione turistica solo perché possiede attrazioni o bellezze naturali: lo diventa quando queste risorse si trasformano in esperienze chiare, accessibili, prenotabili, integrate con i servizi e coerenti con l’identità locale. È un lavoro di costruzione che passa dal coinvolgimento degli operatori fino alla definizione di un’offerta condivisa, capace di parlare con una voce sola e di garantire qualità riconoscibile.\r

\r

La comunicazione entra in gioco solo a questo punto?\r

Sì, la comunicazione, almeno quella esterna rivolta al mercato, deve arrivare quando il prodotto è pronto, altrimenti rischia di creare un’immagine che non trova riscontro nell’esperienza reale del visitatore. Qui entra in gioco anche la promocommercializzazione, che non è semplice promozione né pura vendita, ma un ponte creativo tra ciò che la destinazione ha costruito e ciò che il mercato chiede. È il momento in cui lo storytelling incontra la distribuzione, in cui la narrazione si traduce in opportunità concrete per chi sceglie di viaggiare.\r

\r

Quali sono le difficoltà principali che incontrate in questi processi?\r

Una criticità frequente è la mancanza di allineamento tra pubblico e privato, che hanno tempi e obiettivi diversi. Un’altra è la discontinuità dei progetti, che rischiano di fermarsi a iniziative isolate senza svilupparsi nel lungo periodo. Se l’esperienza non è solida, la promozione perde efficacia e il brand stesso si indebolisce.\r

\r

E allora qual è il ruolo del brand in questo percorso?\r

Il brand arriva come espressione di un lavoro più ampio. Non è un punto di partenza estetico, ma il risultato di un percorso che ha visto la costruzione del prodotto, il coinvolgimento della comunità, la definizione di un’identità chiara. Il marchio funziona quando diventa strumento condiviso, adottato dagli operatori e riconosciuto dagli abitanti, capace di sintetizzare in modo semplice e duraturo la complessità di un territorio. È fondamentale che il prodotto esista prima che la comunicazione prenda il volo.\r

\r

Dal suo osservatorio professionale, come vede l’evoluzione del marketing turistico nei prossimi anni?\r

Stiamo entrando in una fase in cui le destinazioni non possono più solo “promuoversi”: devono strutturarsi come sistemi, con identità chiare, prodotti ben organizzati e strategie capaci di dialogare con i mercati in modo continuativo. Cresceranno i temi della sostenibilità e della digitalizzazione, ma anche la dimensione di rete, perché nessun territorio può ragionare da solo. In questo scenario, la costruzione del prodotto e la promocommercializzazione diventeranno il cuore delle strategie, mentre il branding sarà la naturale sintesi di tutto questo lavoro.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Destinazione turistica, per Studiowiki focus su collaborazione, identità, comunicazione e prodotto","post_date":"2025-10-02T12:36:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759408562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Esplora la Francia d’oltremare: riscopri destinazioni da sogno eco-compatibili e sostenibili, in un ambiente naturale incontaminato, dove si sono preservate le tradizioni”. Si è presentato così il workshop French Overseas Territories, che si è svolto a Parigi per raccontare agli operatori del settore la bellezza delle destinazioni e le novità nell'offerta e nell'accoglienza, sempre più declinata nei temi della sostenibilità, del comfort, delle esperienze vissute e della gastronomia.\r

\r

Importante la testimonianza di Sophie Mandrillon, marketing e partnership director di Atout France: «Erano presenti 31 operatori del mercato europeo, una partecipazione che è segno di una grande attenzione. - ha affermato -. Hanno preso parte al workshop 6 territori d’oltremare francesi: Martinica, le isole di Guadalupe, la Guyana francese, La Reunión, la Nuova Caledonia e Tahiti con la Polinesia francese. Li rappresentavano 40 partner che, in 2000 incontri, hanno offerto una panoramica sulla ricchezza e diversità di questi luoghi. L’evento è stato realizzato insieme al ministero dei Territorio d’oltremare e Air France».\r

I numeri del turismo\r

«Il turismo è un importante pilastro economico in molti Territori d’Oltremare: nel 2024 c’è stata una crescita del 10% nel numero dei passeggeri dei voli e abbiamo registrato 4,5 milioni di presenze, inclusi 2 milioni di turisti. I numeri del 2025 confermano i trend; le destinazioni d’oltremare stanno performando molto bene. Sono ricche di biodiversità, indicate per il turismo eco-friendly e naturale: per i turisti sono stati realizzati molti piccoli alloggi sostenibili, vicini alla natura. Il turismo beneficia anche dei siti del patrimonio mondiale dell’Unesco: due sono nella Polinesia francese - il Marae Taputapuatea e le isole Marchesi - uno è la laguna della Nuova Caledonia e poi ci sono il monte Pelée in Martinica e il parco vulcanico di Piton La Fournaise a La Reunión. Nei territori si stanno sviluppando settori innovativi del turismo come il rafting, il canyoning, il track-rally, il mountain-biking, il diving, senza dimenticare il racconto dell’eredità storica e della gastronomia locale».\r

\r

Sono esperienze che assicurano un viaggio immersivo e responsabile, capace di mettere in evidenza l'identità più autentica ed eco-friendly dei territori.\r

\r

Pierre Villa, responsabile della direzione generale dei Territori Francesi d’oltremare, si è detto fiero della nuova edizione del workshop d’Outre Mér, che ha rappresentato più territori e coinvolto più operatori. Tra i 31 operatori europei è stata significativa la presenza italiana, con Oriana Pellagalli, pm South Pacific di Discover, parte di Quality Group; Paola Broggini di Alpitor e Turisanda; Valeria De Bonis responsabile dell’area dei Caraibi per America World to del Quality Group; Carla De Negri, pm de I viaggi dell’Airone; Cesare Ferrari de I Grandi Viaggi e Fanny Pousson in rappresentanza di Naar.\r

\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"498095,498090,498091,498089,498088,498092\"]","post_title":"Workshop Francia d'oltremare: sei territori si raccontano","post_date":"2025-10-01T12:54:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759323293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Adam Stewart, executive chairman di Sandals and Beaches Resorts, è tornato sul palco dello Skift Global Forum per condividere la sua visione sul futuro dell’ospitalità all-inclusive. Il suo intervento, “Creare una visione autentica per l’ospitalità all-inclusive” ha offerto uno sguardo sull’evoluzione dei viaggi all-inclusive e sull’eredità di leadership nel settore dei due brand. Stewart ha anche rivelato i piani a lungo termine del gruppo che prevedono la costruzione di un nuovo Beaches Resort a Saint Vincent e Grenadine, andando a rafforzare l’impegno del brand ai Caraibi.\r

\r

«È chiaro che tutte le maree salgano insieme - ha confermato Adam Stewart -. Da quando siamo sbarcati a Saint Vincent, abbiamo visto crescere di oltre il 300% gli arrivi dei visitatori e dei trasporti aerei verso la destinazione. Siamo entusiasti di proseguire su questa strada con l’intenzione di realizzare un nuovo Beaches Resort da 360 camere in quest'isola».\r

I piani di sviluppo\r

Inoltre, a conferma della crescente domanda di viaggi multigenerazionali, Stewart ha riflettuto sulle origini del brand Beaches, delineandone al contempo il futuro. Ha presentato l’imminente ampliamento del Treasure Beach Village presso il Beaches Turks and Caicos, che aggiungerà 101 nuove suite, unitamente all’apertura dei prossimi resort tra cui il nuovo Beaches Exuma, il Beaches Barbados e il Beaches Runaway Bay in Giamaica. Questi progetti rappresentano un miliardo di dollari di investimenti voluti per ridefinire i viaggi per famiglie nei Caraibi.\r

\r

\r

\r

«È stato un viaggio incredibile come famiglia costruire un’impresa ricettiva da zero e contribuire a stabilire nuovi standard nel settore - ha concluso Stewart. -. Ciò che ci entusiasma di più è la formazione e lo sviluppo: individuare persone con un talento naturale e aiutarle a crescere all’interno di una cultura dell’ospitalità che permetta loro di brillare davvero. A Saint Vincent abbiamo assunto 480 membri del team due anni prima dell’apertura del resort, dando loro il tempo di abbracciare pienamente la nostra cultura, preparandoli per un successo a lungo termine».\r

\r

Stewart ha anche sottolineato l’impatto della Sandals Foundation, che destina il 100% delle sue donazioni all’istruzione, all’ambiente e alle comunità locali. Ad oggi, la fondazione ha investito quasi 115 milioni di dollari in progetti che hanno avuto un impatto positivo su 1,7 milioni di persone in tutta l’area caraibica.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Sandals, Adam Stewart: «Investimenti per un miliardo di dollari»","post_date":"2025-10-01T11:59:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759319986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498067","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 29 settembre Consip, come da delega del ministero dell’istruzione, ha pubblicato il bando da 74 milioni di euro per l’affidamento dei viaggi di istruzione e stage linguistici per l’anno scolastico in corso .\r

Il bando prevede 8 macro lotti territoriali e altri 2 per gli stage. Il criterio di aggiudicazione si fonda sulla valutazione dell’offerta tecnica (80%) e dell’offerta economica (20%).\r

“Abbiamo avuto diverse interlocuzioni a settembre con Consip – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio Giuseppe Ciminnisi – manifestando le nostre perplessità, perché costruire il bando sull’aggiudicazione di quote di mark-up ci sembra non possa garantire una partecipazione massiccia degli operatori , tanto più se alla base dei requisiti di partecipazione ci sono volumi di fatturato inarrivabili per le agenzie di viaggio, pensati per il settore dell’edilizia nei pubblici appalti, cui i bandi del turismo scolastico sono erroneamente associati”.\r

Nel bando si chiedono inoltre garanzie fideiussorie molto onerose (provvisorie e definitive), oltre a oneri assicurativi superflui perché le agenzie di viaggio già hanno un Fondo di Garanzia e assicurazioni per legge. È ipotizzabile inoltre che il sistema economico alla base di questo bando porterà anche ad un incremento di spesa per le famiglie degli alunni. “Abbiamo messo nero su bianco le nostre forti perplessità con una lunga nota del 22 settembre scorso alla quale non abbiamo ricevuto risposta”.\r

\r

Soluzioni più drastiche.\r

Fiavet Confcommercio, attraverso il suo ufficio legale sta approfondendo il bando e la copiosa documentazione di gara, e auspica che prima di arrivare a soluzioni più drastiche si possa mediare.\r

Allo stesso modo Fiavet Confcommercio ha già scritto al ministro del Turismo Daniela Santanché, e al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara per rappresentare le proprie perplessità sulla grave situazione dei viaggi studio. \r

La richiesta più importante di Fiavet Confcommercio è di un intervento politico, che possa prevedere, con una norma ad hoc, l’esclusone del turismo scolastico del Codice dei contratti pubblici, come già previsto per altri tipologie di affidamenti di beni e servizi. C’è quindi bisogno di varare delle Linee Guida per dare indicazioni di massima uniformi alle scuole sugli affidamenti del turismo scolastico, e per mettere ordine in un settore strategico e rilevante per l’economia.\r

Busperando di trovare soluzioni comuni a questa situazione di difficoltà che sta affrontando la categoria.","post_title":"Bando 74 milioni per il turismo scolastico. Fiavet:“Forti perplessità»","post_date":"2025-10-01T07:43:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759304611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498033","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Diventare leader a livello di servizio nel settore traghetti. Per Gnv, forte di una flotta di 26 navi, e nello specifico di ben 33 linee in 8 paesi, Italia (Sardegna e Sicilia), Spagna (Baleari), Francia, Albania, Tunisia, Marocco, Algeria e Malta, l’obiettivo è sempre più evidente, perché sostenuto da azioni concrete.\r

\r

La compagnia del Gruppo Msc, in occasione dei Gnv Awards appena assegnati a Valencia, ha fatto il punto della stagione 2025 ma soprattutto dell’articolato programma in atto. Non si tratta però solo di numeri in crescita e di investimenti sostanziosi ma anche di un preciso programma di posizionamento.\r

\r

«La crescita del 10% è un dato entusiasmante – commenta l’ad di Gnv Matteo Catani - perché ci da una prospettiva per il futuro molto positiva in relazione a quello che è il nostro programma. Vogliamo assolvere in pieno quello che è il ruolo infrastrutturale nel mondo dei traghetti. I traghetti non sono solo mezzo di trasporto, sono infrastrutture che collegano territori, generano valore per i territori, per le comunità che vi insistono. Il nostro obiettivo per il futuro è svolgere al meglio questo ruolo infrastrutturale e portare più valore possibile ai territori che connettiamo».\r

\r

Un piano importante e un obiettivo di posizionamento, che non è semplicemente dichiarato, ma è sostenuto da azioni molto concrete. «Abbiamo un piano di rinnovamento molto importante – aggiunge Catani - ci sono 8 navi in costruzione , di cui due già entrate in servizio a partire dall'inizio di questo anno (Gnv Polaris e Gnv Orion). Il programma proseguirà con ulteriori sei navi, la terza ci verrà consegnata nel giro di qualche settimana dai cantieri di costruzione e prevediamo che sia operativa a partire da fine anno».\r

\r

Dal ruolo infrastrutturale di Gnv a connessione dei territori fino all'attività di quella che è la transizione energetica in corso. «Noi possiamo giocare un grande ruolo – continua l’ad di Gnv - In effetti le prossime 6 navi che entreranno in servizio saranno proprio propulse a LNG, un carburante alternativo, che nel mondo del navale è il più pulito, disponibile in una scala adeguata. Siamo già attivi e possiamo già dare un contributo a partire dalla prossima unità in arrivo, che consentirà complessivamente un abbattimento delle emissioni nell'ordine del 50%per unità trasportabile, rispetto a quelle di precedente generazione. Vogliamo continuare ad assolvere il nostro ruolo infrastrutturale a sostegno dello sviluppo socio economico dei territori che connettiamo e contribuire a pieno a quella che è la transizione energetica che è in corso di realizzazione».\r

\r

Maria Carniglia","post_title":"Gnv, obiettivo diventare leader di servizio nel settore traghetti","post_date":"2025-09-30T13:46:37+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759239997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498007","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kel 12 lancia la nuova linea di viaggio Active, pensata per chi desidera effettuare trekking, tour in bicicletta o itinerari naturalistici in Italia, Europa o nel mondo secondo i principi del turismo lento, sostenibile e consapevole. Il cuore pulsante del progetto è l’esperienza. Ogni itinerario è modellato su misura grazie al contributo delle guide ambientali escursionistiche, veri e propri artigiani del viaggio. E ogni partenza è in piccoli gruppi (massimo 14 partecipanti).\r

Ottanta itinerari\r

La linea Active propone 80 viaggi diversi, progettati per adattarsi a differenti livelli di esperienza, allenamento e spirito di adattamento. Ogni viaggio è classificato per grado di difficoltà, dal più semplice al più impegnativo, ma sempre con lo stesso spirito: nessuna gara, nessun cronometro.\r

\r

Dal trekking all’isola d’Elba o all’isola di Capraia, perfetti per un week-end attivo, al campo base dell’Everest, passando per safari trekking tra Zambia e Malawi, ogni proposta è un invito a rallentare e vivere un'avventura che arricchisce. Ci sono proposte facili e accessibili a tutti, come un weekend di trekking nella Val d’Orcia, o sull’isola d’Elba e a Capraia, perfette anche per le famiglie attive che desiderano condividere l’esperienza con i propri figli.\r

\r

Per chi cerca qualcosa di più intenso, ci sono itinerari avventurosi, come il trekking nel Vietnam del Nord, con pernottamenti nelle palafitte di bambù delle minoranze etniche. E poi ci sono i viaggi che fanno sognare, come il campo base dell’Everest, i percorsi nel Nord Africa, le Ande, il Canada e il Guatemala. \r

\r

Gli itinerari della linea Active sono pensati per offrire un'esperienza autentica di scoperta in ogni angolo del mondo, con una distribuzione studiata per soddisfare viaggiatori di ogni livello e desiderio. Circa il 30% delle proposte si svolge in Italia. L’Europa – compresi il Mediterraneo e il Nordafrica – rappresenta il cuore della proposta, con il 60% degli itinerari. Il restante 10% è dedicato a destinazioni extraeuropee, più lontane e avventurose, pensate per viaggiatori esperti o per chi desidera mettersi davvero alla prova in contesti straordinari come l’America Latina, l’Asia o l’Africa australe.\r

\r

La linea si rivolge soprattutto a viaggiatori consapevoli tra i 45 e i 65 anni, alla ricerca di esperienze genuine e non convenzionali. Ma non mancano proposte pensate per famiglie attive, con itinerari adatti anche a ragazzi dai 14 anni in su.\r

\r

«Active – spiega Giuseppe Gaimari, product manager linea Active di Kel 12 con un'esperienza ventennale nell'organizzazione di viaggi a piedi, in bici e on the road - non è una linea pensata per chi vuole fare sport, ma per chi vuole riscoprire il piacere di muoversi lentamente. È nata per chi ha bisogno di evadere dal caos e ritrovare una connessione più profonda con i territori, con le persone, con se stesso. Camminare e pedalare diventano strumenti per riconnettersi al mondo, non per competere. Ogni viaggio è un invito alla scoperta consapevole e sostenibile. Spesso dormiamo in strutture a conduzione familiare, altre volte – come in Vietnam – in palafitte di bambù tra le foreste. Ogni scelta è pensata per portare i viaggiatori dentro l’anima dei luoghi. Con Active si vince sempre, anche se non c’è una gara: si vince un’esperienza, un arricchimento interiore, la bellezza di aver vissuto davvero».","post_title":"Kel 12 riscopre il turismo lento con la linea Active","post_date":"2025-09-30T11:30:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759231806000]}]}}