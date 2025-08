Santanchè: “agosto conferma il momento d’oro del nostro turismo” Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha deciso di commentare i dati previsionali dell’Osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con SWG. “Anche il mese di agosto ci regala numeri davvero soddisfacenti – ha dichiarato Santanchè -, l’ennesima conferma del momento d’oro che il settore sta vivendo, grazie al lavoro instancabile di tutti gli operatori e alle politiche mirate del dicastero e del Governo. Oltre 18 milioni di italiani si apprestano a viaggiare, un incremento di 600 mila turisti in più rispetto ai 17,5 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. Questo si traduce in una crescita del +3,4%, un segnale forte della fiducia e della rinnovata voglia di scoprire le nostre innumerevoli eccellenze. Ancora più positiva è la previsione sulla spesa turistica totale: 17,6 miliardi di euro. Un aumento superiore ai 2 miliardi di euro che si traduce in una variazione percentuale del 13,5%.” Condividi

