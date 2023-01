Nasce un nuovo Osservatorio del turismo dei commercialisti di Roma Un Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi del settore, informare gli operatori, fornendo loro servizi adeguati, e contribuire alla formazione di oltre diecimila commercialisti di Roma, assicurando il mantenimento di una elevata preparazione specialistica nonostante le continue evoluzioni della normativa e del mercato. È l’obiettivo dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, che ha costituito il nuovo organo composto da dieci membri, fra cui otto commercialisti esperti della materia, un avvocato e un architetto. “Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista – commenta Calì -. Secondo lo studio Sociometrica, basato sui dati Istat, la Capitale domina infatti la classifica delle città italiane che hanno creato nel 2022 maggiore ricchezza col turismo. Roma quest’anno ha generato l’8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici”. “Da gennaio a ottobre 2022, le presenze di turisti a Roma hanno sfiorato i 28 milioni”, evidenzia Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos – Centro Studi dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma. “Le sole strutture ricettive ufficiali nella capitale superano le 20 mila, senza contare e le infinite opportunità a Roma di travel experience, attività richiestissime dai viaggiatori, che vanno dalle visite guidate alle lezioni di cucina, dalle escursioni naturalistiche alle performance artistiche, dai prodotti artigianali alle ricchezze enogastronomiche locali per un indotto importantissimo, che si estende ad altri settori”. Un settore da disciplinare, secondo Toni Ciolfi, consigliere Odcec Roma: “Uno dei problemi principali nel settore turistico è l’abusivismo; in questo caso è fondamentale il ruolo dei commercialisti per il turismo al fianco delle istituzioni, per una diffusione della cultura della legalità e delle corrette prassi presso i clienti del comparto turistico e in occasione degli eventi formativi dell’Ordine”. Il prossimo 24 gennaio, l’Ordine di Roma con l’Osservatorio sul turismo, presieduto da Sergio Lombardi, organizzerà il primo convegno sulla direttiva DAC7, per diffondere le nuove regole e guidare gli operatori del turismo romani verso una compliance regolare. “Nel 2023 la nuova direttiva europea DAC7 obbligherà le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali i dati dei titolari degli annunci turistici e i loro redditi, e questa sarà una rivoluzione sia da un punto di vista fiscale che di legalità”, spiega Lombardi, che aprirà il convegno alle ore 10 presso la sede dell’ODCEC della Capitale.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437690" align="alignleft" width="300"] Gianluigi Leoni[/caption] "Con l'inizio del nuovo anno Radio Vacanze, la Voce del Turismo, continuerà con piacere, allegria, competenza e professionalità a intrattenere con contenuti che hanno da sempre l'attenzione puntata verso tematiche ben precise: I Viaggi e Le Vacanze Il 2022 ci ha dato tanta soddisfazione! Partecipando a fiere ed eventi come "media partner ufficiale" abbiamo raccontato il mondo del turismo attraverso diversi punti di vista e siamo fieri del nostro lavoro che ci permette di portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e follower le innumerevoli realtà territoriali che il nostro "Belpaese" ci offre. Per il 2023 abbiamo tante sorprese, sia per il pubblico che viaggia che per quello che vorrebbe viaggiare, con contenuti come sempre destinati anche a chi lavora nel settore". Questo, in sintesi, il pensiero pubblicato e trasmesso alla fine dell'anno dall'editore nonché conduttore di Radio Vacanze, Gianluigi Leoni. Iniziative "Radio Vacanze "la Voce del Turismo” si prepara a mostrare un 2023 pieno di nuove iniziative e sorprese rinnovando l'invito all'ascolto con professionalità e conoscenza tecnica. Lo staff di professionisti del turismo e della comunicazione continuerà a coinvolgere con leggerezza il pubblico che segue un vero e proprio "intrattenimento costruttivo" intervallato da musica e canzoni dedicando all'argomento principale, l'attenzione non sempre ottenuta da un semplice spot. La programmazione radiofonica, ideata e realizzata da chi contribuisce a diffondere le migliori destinazioni di viaggio, sarà sempre più coinvolgente, con trasmissioni ed eventi nei quali nomi di validi e amati artisti del panorama artistico italiano saranno coinvolti nonché protagonisti". Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un bel progetto con un duo amatissimo dal pubblico italiano, i Jalisse, che ci vedrà coinvolti direttamente" Così prosegue Gianluigi Leoni, il signor Radio Vacanze. "A breve partirà la campagna per il reclutamento di《Talent Musicali》appartenenti al comparto nel quale ci muoviamo, il Turismo, per la realizzazione di eventi e trasmissioni che daranno, oltre all’intrattenimento, una voce in più per promuovere una delle attività artistiche più care al pubblico, la musica". Così termina Gianluigi Leoni prospettando un 2023 interessante. [post_title] => Il “Talent Musicale” di Radio Vacanze, la Voce del Turismo [post_date] => 2023-01-20T15:02:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674226934000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_437687" align="alignleft" width="300"] Giovanni Battista Calì[/caption] Un Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi del settore, informare gli operatori, fornendo loro servizi adeguati, e contribuire alla formazione di oltre diecimila commercialisti di Roma, assicurando il mantenimento di una elevata preparazione specialistica nonostante le continue evoluzioni della normativa e del mercato. È l’obiettivo dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, che ha costituito il nuovo organo composto da dieci membri, fra cui otto commercialisti esperti della materia, un avvocato e un architetto. “Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista - commenta Calì -. Secondo lo studio Sociometrica, basato sui dati Istat, la Capitale domina infatti la classifica delle città italiane che hanno creato nel 2022 maggiore ricchezza col turismo. Roma quest’anno ha generato l’8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici”. “Da gennaio a ottobre 2022, le presenze di turisti a Roma hanno sfiorato i 28 milioni”, evidenzia Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos - Centro Studi dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma. “Le sole strutture ricettive ufficiali nella capitale superano le 20 mila, senza contare e le infinite opportunità a Roma di travel experience, attività richiestissime dai viaggiatori, che vanno dalle visite guidate alle lezioni di cucina, dalle escursioni naturalistiche alle performance artistiche, dai prodotti artigianali alle ricchezze enogastronomiche locali per un indotto importantissimo, che si estende ad altri settori”. Un settore da disciplinare, secondo Toni Ciolfi, consigliere Odcec Roma: “Uno dei problemi principali nel settore turistico è l’abusivismo; in questo caso è fondamentale il ruolo dei commercialisti per il turismo al fianco delle istituzioni, per una diffusione della cultura della legalità e delle corrette prassi presso i clienti del comparto turistico e in occasione degli eventi formativi dell’Ordine”. Il prossimo 24 gennaio, l’Ordine di Roma con l’Osservatorio sul turismo, presieduto da Sergio Lombardi, organizzerà il primo convegno sulla direttiva DAC7, per diffondere le nuove regole e guidare gli operatori del turismo romani verso una compliance regolare. “Nel 2023 la nuova direttiva europea DAC7 obbligherà le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali i dati dei titolari degli annunci turistici e i loro redditi, e questa sarà una rivoluzione sia da un punto di vista fiscale che di legalità”, spiega Lombardi, che aprirà il convegno alle ore 10 presso la sede dell’ODCEC della Capitale. [post_title] => Nasce un nuovo Osservatorio del turismo dei commercialisti di Roma [post_date] => 2023-01-20T14:55:36+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674226536000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mettere a rete le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dare loro la possibilità di acquisire i prodotti migliori, di confrontarsi, di colloquiare con agenzie e tour operator, ma anche di incontrare guide, traduttori e tutti i professionisti e le imprese che ruotano attorno al mondo del turismo. E' questo il senso di un evento come TuttoHotel, secondo Vincenzo Schiavo. Il vicepresidente nazionale di Confesercenti era presente alla fiera napoletana organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&d Group in concomitanza con il convegno “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa”, realizzato proprio dalla stessa confederazione datoriale. "Per noi di Confesercenti, l'industria dei viaggi e dell'ospitalità è un elemento chiave, tanto che al nostro interno abbiamo una realtà ad hoc, Assoturismo, che rappresenta l'intera categoria - prosegue Schiavo -. Il nostro impegno per le imprese è quotidiano e si declina tra le altre cose in un supporto assicurativo ad hoc, nonché nel dare la possibilità ai nostri associati di accedere a forme di finanziamento agevolate e tarate sulle loro specifiche esigenze. Non si può infatti pensare di attendere sei mesi per ricevere i capitali necessari ad avviare un progetto. E' per questo che noi garantiamo finanza in tempi ragionevoli, attorno ai 20-30 giorni dalla presentazione della richiesta". Ma il lavoro di Confesercenti va naturalmente anche oltre: "I nostri rappresentanti di categoria, presidenti e coordinatori, vengono nominati tutti tra chi opera quotidianamente nel settore e sono in grado di contribuire allo sviluppo non solo del comparto ma dall'intera economia nazionale - conclude Schiavo -. A una condizione però: che le istituzioni ci ascoltino. Perché il turismo è un comparto in grado di cambiare alla radice l'asset industriale di un territorio". [post_title] => Schiavo, Confesercenti: "Il turismo è in grado di cambiare l'economia di un territorio" [post_date] => 2023-01-20T13:01:27+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674219687000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Unwto. Secondo l’outlook dell’Organizzazione mondiale del turismo il numero di viaggiatori globali quest’anno raggiungerà tra l’80% e il 95% di 1,5 miliardi toccati prima della pandemia, in base all’entità del rallentamento dell’economia, al recupero dei viaggi in Asia e nell’area del Pacifico e all’evoluzione della guerra in Ucraina. Ma con l’aumento dei costi e dell’incertezza politica potrebbe essere ancora troppo presto per cantar vittoria. Quest’anno «i fattori economici influenzeranno le abitudini di viaggio – interviene il segretario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili – e ci aspettiamo che la domanda per le destinazioni domestiche e regionali possa sostenere la ripresa del settore». L’organizzazione si aspetta che Europa e Medio oriente, le regioni che sono cresciute più in fretta, raggiungano il traffico di turisti dei livelli pre-pandemici. Ma l’apporto che il turismo darà alle casse dello Stato sarà ancora contenuto. Costi più contenuti I viaggiatori staranno più attenti al prezzo delle loro scelte e prediligeranno le destinazioni più vicine. Nel 2019 il turismo rappresentava il 4% del pil mondiale, con un giro d’affari di circa 3,5 trilioni di dollari. Con lo scoppio della pandemia la percentuale era scesa al 2% e il valore a quasi 1,7 trilioni. I dati sul 2021, ancora provvisori, dovrebbero confermare una cauta ripresa (2% a 2 trilioni) ma ancora lontana dai livelli del 2019. [post_title] => Unwto: il turismo in netta ripresa. Ma i viaggiatori spenderanno di meno [post_date] => 2023-01-20T11:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674214738000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines aggiunge un nuovo tassello sullo scacchiere dei collegamenti per gli Stati Uniti: la compagnia inaugurerà il prossimo 16 maggio la rotta da Addis Abeba per Atlanta, che sarà operata con quattro frequenze alla settimana da un Boeing 787 Dreamliner. "Atlanta rappresenta il nostro sesto gateway in Nord America - ha ricordato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sono 25 anni che colleghiamo gli Stati Uniti all'Africa e il nuovo servizio contribuirà a rafforzare gli investimenti, il turismo, i legami diplomatici e socioeconomici tra le due regioni". Il direttore generale dell'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson Atlanta, Balram Bheodari, ha dichiarato: "In qualità di aeroporto più trafficato ed efficiente del mondo, la nostra missione è quella di offrire l'eccellenza collegando la nostra comunità al mondo. Questa nuova partnership con Ethiopian Airlines amplia la connettività e l'accesso dei nostri passeggeri e rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader del settore". La compagnia aerea opera attualmente su oltre 130 destinazioni internazionali per passeggeri e merci. Atlanta sarà la quinta destinazione passeggeri negli Stati Uniti dopo Chicago, Newark, New York e Washington. [post_title] => Ethiopian Airlines spicca il volo verso Atlanta, quinta destinazione negli Usa [post_date] => 2023-01-20T09:29:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674206954000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Germania scommette una volta di più sulla sostenibilità e sullo sviluppo del turismo proprio in ottica green. "Protezione del clima e sostenibilità non sono più accessori, ma permeano tutti gli ambiti della vita e quindi anche viaggi e soggiorni in Germania - sottolinea Petra Hedorfer, ceo dell'Ente Germanico per il Turismo -: oltre a esperienze di viaggio autentiche e individuali, lontane dal mainstream, cresce il desiderio di offerte e alloggi sostenibili e di mezzi di trasporto ecologici. In Germania, la sostenibilità è parte integrante della strategia turistica del governo. Come Ente ci preoccupiamo di posizionare la Germania come destinazione percepita come sostenibile nella competizione internazionale". Hedorfer segnala come uno studio commissionato a IPK International, a ottobre 2022, mostrava come la Germania fosse riuscita a posizionarsi come marchio sostenibile: in un confronto europeo, i viaggiatori stranieri vedono la Germania al 3° posto per quanto riguarda le offerte sostenibili. "L'Ente del Turismo agisce come piattaforma di networking e di conoscenza. Con il nuovo claim "Together we care" mostriamo chiaramente l'approccio orientato agli obiettivi. Per quanto riguarda i consumatori finali, molti di essi hanno già in mente la Germania sostenibile, dato che i prodotti certificati ecologici, la promozione dei trasporti pubblici, le vacanze nelle zone rurali e l'inclusione sono da noi promossi all'estero, da molti anni. In futuro ci concentreremo ancor di più sul clima e sul turismo ecologico nella comunicazione del nostro brand". Ecco quindi che diventa fondamentale "collegare le motivazioni di viaggio dei turisti con la sostenibilità. Posso esemplificare questo approccio con la nostra candidatura a Patrimonio dell'Umanità tedesco a partire dal 2023. In termini di viaggi globali degli europei, ad esempio, la Germania è la prima destinazione culturale: in cifre, si tratta di 8 milioni di viaggi culturali, che corrispondono a una quota di mercato del 13%. È quindi molto sensato cogliere l'interesse degli ospiti per la cultura e mostrare loro come possono viverla in modo sostenibile. La campagna "51 siti del patrimonio mondiale dell'Unesco - Germania storica e moderna" mira soprattutto al contrasto tra il patrimonio storico mondiale e la diversità dei prodotti nelle aree urbane e rurali. La nostra campagna è pensata per far sì che gli ospiti trovino le offerte così allettanti da programmare un soggiorno più lungo, che si ripaga in termini di minore produzione di CO₂". Il richiamo alla sostenibilità, ulteriormente rafforzato dopo la pandemia, ha incentivato la promozione di "nuove idee e ispirazioni di viaggio due campagne con un forte "focus verde", che hanno già funzionato con successo nel 2022 e in precedenza. In primo luogo, la campagna di sostenibilità Feel Good, che promuove offerte nel rispetto del clima e dell'ambiente in modo molto mirato. La nostra campagna “Embrace German Nature” mostra la varietà e l'unicità dei paesaggi naturali in Germania". [post_title] => La Germania accelera la promozione del turismo in ottica green con il claim "Together we care" [post_date] => 2023-01-20T09:15:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674206117000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437628 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair amplia il network da Genova per l'estate con due due nuove per Cagliari e Dublino che portano a 12 il totale delle destinazioni servite. Saranno così oltre 80 i voli settimanali; tra le novità anche un aumento delle frequenze sulla tratta per Londra Stansted, in risposta all'aumento della domanda. "Siamo orgogliosi di continuare a spingere la ripresa economica dell'Italia incrementando il turismo incoming tutto l'anno, investimenti regionali e contributi verso milioni di posti di lavoro locali - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost -. Con l'apertura delle nuove rotte per Cagliari e Dublino, dimostriamo ulteriormente il nostro impegno nei confronti di Genova, dove festeggiamo il nostro 24° anno di attività sull’aeroporto, dopo aver trasportato 4 milioni di ospiti dal nostro arrivo nel 1999". “Ryanair si conferma partner strategico per l’Aeroporto di Genova - ha sottolineato il direttore generale dell’Aeroporto di Genova, Piero Righi -. Le nuove rotte consentiranno ai liguri di volare verso 12 importanti destinazioni italiane ed estere, ma anche a decine di migliaia di turisti di visitare la nostra regione. Nel 2022 le rotte internazionali della compagnia verso Genova hanno generato una spesa turistica sul territorio di decine di milioni di euro, a dimostrazione che la presenza di Ryanair rappresenta un’enorme opportunità per l’economia e il turismo". [post_title] => Ryanair rilancia da Genova con due nuove rotte per Cagliari e Dublino [post_date] => 2023-01-20T08:49:52+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674204592000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437611 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento! Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling. Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. Iscriviti all'evento [post_title] => Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling [post_date] => 2023-01-19T14:34:55+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => agenti-di-viaggio-torino [1] => beachcomber-resortshotels [2] => bowling-king-funmily [3] => cabo-verde-time [4] => daylight-tour [5] => euphemia [6] => evento-torino [7] => evento-torino-per-agenti-di-viaggio [8] => evento-turismo-torino [9] => felix-hotels [10] => global-assistance [11] => gnv [12] => grotte-di-frasassi [13] => il-tempo-ritrovato [14] => in-evidenza [15] => lab-travel [16] => maestro-turismo [17] => mapotravel [18] => monte-generoso [19] => msc-crociere [20] => nitrodi-viaggi [21] => ota-viaggi [22] => snav [23] => torino [24] => torneo-bowling-travel-open-day-torino [25] => travel-open-day-torisno [26] => viaggi-oggi ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenti di viaggio torino [1] => Beachcomber Resorts&Hotels [2] => Bowling King Funmily [3] => Cabo Verde Time [4] => Daylight Tour [5] => Euphemia [6] => evento torino [7] => evento torino per agenti di viaggio [8] => evento turismo torino [9] => Felix Hotels [10] => Global Assistance [11] => Gnv [12] => Grotte di Frasassi [13] => Il Tempo Ritrovato [14] => In evidenza [15] => Lab Travel [16] => Maestro Turismo [17] => Mapotravel [18] => Monte Generoso [19] => msc crociere [20] => Nitrodi Viaggi [21] => Ota Viaggi [22] => snav [23] => Torino [24] => torneo bowling travel open day torino [25] => travel open day torisno [26] => Viaggi Oggi ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674138895000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_385664" align="alignleft" width="300"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi e neo vicepresidente di Confcommercio Campania[/caption] “Questo nuovo incarico rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo strategico che il turismo riveste all’interno dell’economia regionale e del suo inscindibile legame con il comparto commerciale”: così Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, commenta la nomina a vicepresidente di Confcommercio Campania. La struttura organizzativa che riunisce e rappresenta migliaia di imprese attive nei settori del commercio, della logistica, della sanità, del turismo e del terziario avanzato, ha rinnovato ieri il proprio direttivo: il neo-presidente Pasquale Russo è ora affiancato da un Consiglio composto da Costanzo Iaccarino (presidente Federalberghi Campania) e Luigi Muto (presidente di Fedisalute Campania) in qualità di vicepresidenti, oltre Vincenzo Mosella (settore commercio), Pasquale Legora De Feo (presidente di Conftrasporto Campania), Georgia Forte e Marco Spina. “Questa nuova sfida – conclude Iaccarino – mi onora e mi entusiasma ma, nello stesso tempo, costituisce un’ulteriore motivo di responsabilità: in una fase storica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da un’impennata del costo di beni e servizi senza precedenti, i rappresentanti delle forze produttive sono chiamati a trovare soluzioni condivise ed efficaci che siano in grado di dare nuova linfa al commercio e al turismo, asset strategici per l’economia della Campania”. [post_title] => Iaccarino nominato vicepresidente di Confcommercio Campania [post_date] => 2023-01-19T10:34:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674124482000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "osservatorio del turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":21,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3231,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437690\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluigi Leoni[/caption]\r

\r

\"Con l'inizio del nuovo anno Radio Vacanze, la Voce del Turismo, continuerà con piacere, allegria, competenza e professionalità a intrattenere con contenuti che hanno da sempre l'attenzione puntata verso tematiche ben precise: I Viaggi e Le Vacanze\r

\r

Il 2022 ci ha dato tanta soddisfazione! Partecipando a fiere ed eventi come \"media partner ufficiale\" abbiamo raccontato il mondo del turismo attraverso diversi punti di vista e siamo fieri del nostro lavoro che ci permette di portare all'attenzione dei nostri ascoltatori e follower le innumerevoli realtà territoriali che il nostro \"Belpaese\" ci offre. Per il 2023 abbiamo tante sorprese, sia per il pubblico che viaggia che per quello che vorrebbe viaggiare, con contenuti come sempre destinati anche a chi lavora nel settore\". Questo, in sintesi, il pensiero pubblicato e trasmesso alla fine dell'anno dall'editore nonché conduttore di Radio Vacanze, Gianluigi Leoni.\r

Iniziative\r

\"Radio Vacanze \"la Voce del Turismo” si prepara a mostrare un 2023 pieno di nuove iniziative e sorprese rinnovando l'invito all'ascolto con professionalità e conoscenza tecnica. Lo staff di professionisti del turismo e della comunicazione continuerà a coinvolgere con leggerezza il pubblico che segue un vero e proprio \"intrattenimento costruttivo\" intervallato da musica e canzoni dedicando all'argomento principale, l'attenzione non sempre ottenuta da un semplice spot. La programmazione radiofonica, ideata e realizzata da chi contribuisce a diffondere le migliori destinazioni di viaggio, sarà sempre più coinvolgente, con trasmissioni ed eventi nei quali nomi di validi e amati artisti del panorama artistico italiano saranno coinvolti nonché protagonisti\". Stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un bel progetto con un duo amatissimo dal pubblico italiano, i Jalisse, che ci vedrà coinvolti direttamente\" Così prosegue Gianluigi Leoni, il signor Radio Vacanze.\r

\r

\"A breve partirà la campagna per il reclutamento di《Talent Musicali》appartenenti al comparto nel quale ci muoviamo, il Turismo, per la realizzazione di eventi e trasmissioni che daranno, oltre all’intrattenimento, una voce in più per promuovere una delle attività artistiche più care al pubblico, la musica\". Così termina Gianluigi Leoni prospettando un 2023 interessante.","post_title":"Il “Talent Musicale” di Radio Vacanze, la Voce del Turismo","post_date":"2023-01-20T15:02:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1674226934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437687\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Battista Calì[/caption]\r

\r

Un Osservatorio sul turismo per monitorare le leggi del settore, informare gli operatori, fornendo loro servizi adeguati, e contribuire alla formazione di oltre diecimila commercialisti di Roma, assicurando il mantenimento di una elevata preparazione specialistica nonostante le continue evoluzioni della normativa e del mercato. È l’obiettivo dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma, presieduto da Giovanni Calì, che ha costituito il nuovo organo composto da dieci membri, fra cui otto commercialisti esperti della materia, un avvocato e un architetto.\r

\r

“Il turismo è pienamente ripartito dopo la pandemia e, in Italia e nel mondo, Roma recita un ruolo da protagonista - commenta Calì -. Secondo lo studio Sociometrica, basato sui dati Istat, la Capitale domina infatti la classifica delle città italiane che hanno creato nel 2022 maggiore ricchezza col turismo. Roma quest’anno ha generato l’8,7% del Pil turistico nazionale, per un reddito di 7,6 miliardi di euro, un risultato che è più del doppio del valore di Milano, seconda classificata. Si tratta dunque di una risorsa molto importante, soprattutto dopo la pandemia che aveva rallentato e in alcuni periodi azzerato i flussi turistici”.\r

\r

“Da gennaio a ottobre 2022, le presenze di turisti a Roma hanno sfiorato i 28 milioni”, evidenzia Andrea Borghini, presidente della Fondazione Telos - Centro Studi dell'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Roma. “Le sole strutture ricettive ufficiali nella capitale superano le 20 mila, senza contare e le infinite opportunità a Roma di travel experience, attività richiestissime dai viaggiatori, che vanno dalle visite guidate alle lezioni di cucina, dalle escursioni naturalistiche alle performance artistiche, dai prodotti artigianali alle ricchezze enogastronomiche locali per un indotto importantissimo, che si estende ad altri settori”.\r

\r

Un settore da disciplinare, secondo Toni Ciolfi, consigliere Odcec Roma: “Uno dei problemi principali nel settore turistico è l’abusivismo; in questo caso è fondamentale il ruolo dei commercialisti per il turismo al fianco delle istituzioni, per una diffusione della cultura della legalità e delle corrette prassi presso i clienti del comparto turistico e in occasione degli eventi formativi dell’Ordine”.\r

\r

Il prossimo 24 gennaio, l’Ordine di Roma con l’Osservatorio sul turismo, presieduto da Sergio Lombardi, organizzerà il primo convegno sulla direttiva DAC7, per diffondere le nuove regole e guidare gli operatori del turismo romani verso una compliance regolare. “Nel 2023 la nuova direttiva europea DAC7 obbligherà le piattaforme digitali a comunicare alle autorità fiscali i dati dei titolari degli annunci turistici e i loro redditi, e questa sarà una rivoluzione sia da un punto di vista fiscale che di legalità”, spiega Lombardi, che aprirà il convegno alle ore 10 presso la sede dell’ODCEC della Capitale.\r

\r

","post_title":"Nasce un nuovo Osservatorio del turismo dei commercialisti di Roma","post_date":"2023-01-20T14:55:36+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674226536000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mettere a rete le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dare loro la possibilità di acquisire i prodotti migliori, di confrontarsi, di colloquiare con agenzie e tour operator, ma anche di incontrare guide, traduttori e tutti i professionisti e le imprese che ruotano attorno al mondo del turismo. E' questo il senso di un evento come TuttoHotel, secondo Vincenzo Schiavo. Il vicepresidente nazionale di Confesercenti era presente alla fiera napoletana organizzata da Squisito Eventi, Ticketlab e D&d Group in concomitanza con il convegno “Evoluzione del fenomeno extralberghiero: costumer experience e normativa”, realizzato proprio dalla stessa confederazione datoriale.\r

\r

\"Per noi di Confesercenti, l'industria dei viaggi e dell'ospitalità è un elemento chiave, tanto che al nostro interno abbiamo una realtà ad hoc, Assoturismo, che rappresenta l'intera categoria - prosegue Schiavo -. Il nostro impegno per le imprese è quotidiano e si declina tra le altre cose in un supporto assicurativo ad hoc, nonché nel dare la possibilità ai nostri associati di accedere a forme di finanziamento agevolate e tarate sulle loro specifiche esigenze. Non si può infatti pensare di attendere sei mesi per ricevere i capitali necessari ad avviare un progetto. E' per questo che noi garantiamo finanza in tempi ragionevoli, attorno ai 20-30 giorni dalla presentazione della richiesta\".\r

\r

Ma il lavoro di Confesercenti va naturalmente anche oltre: \"I nostri rappresentanti di categoria, presidenti e coordinatori, vengono nominati tutti tra chi opera quotidianamente nel settore e sono in grado di contribuire allo sviluppo non solo del comparto ma dall'intera economia nazionale - conclude Schiavo -. A una condizione però: che le istituzioni ci ascoltino. Perché il turismo è un comparto in grado di cambiare alla radice l'asset industriale di un territorio\".","post_title":"Schiavo, Confesercenti: \"Il turismo è in grado di cambiare l'economia di un territorio\"","post_date":"2023-01-20T13:01:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674219687000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Unwto. Secondo l’outlook dell’Organizzazione mondiale del turismo il numero di viaggiatori globali quest’anno raggiungerà tra l’80% e il 95% di 1,5 miliardi toccati prima della pandemia, in base all’entità del rallentamento dell’economia, al recupero dei viaggi in Asia e nell’area del Pacifico e all’evoluzione della guerra in Ucraina. Ma con l’aumento dei costi e dell’incertezza politica potrebbe essere ancora troppo presto per cantar vittoria.\r

\r

Quest’anno «i fattori economici influenzeranno le abitudini di viaggio – interviene il segretario generale dell’agenzia delle Nazioni Unite Zurab Pololikashvili – e ci aspettiamo che la domanda per le destinazioni domestiche e regionali possa sostenere la ripresa del settore». L’organizzazione si aspetta che Europa e Medio oriente, le regioni che sono cresciute più in fretta, raggiungano il traffico di turisti dei livelli pre-pandemici. Ma l’apporto che il turismo darà alle casse dello Stato sarà ancora contenuto.\r

Costi più contenuti\r

I viaggiatori staranno più attenti al prezzo delle loro scelte e prediligeranno le destinazioni più vicine. Nel 2019 il turismo rappresentava il 4% del pil mondiale, con un giro d’affari di circa 3,5 trilioni di dollari. Con lo scoppio della pandemia la percentuale era scesa al 2% e il valore a quasi 1,7 trilioni. I dati sul 2021, ancora provvisori, dovrebbero confermare una cauta ripresa (2% a 2 trilioni) ma ancora lontana dai livelli del 2019.","post_title":"Unwto: il turismo in netta ripresa. Ma i viaggiatori spenderanno di meno","post_date":"2023-01-20T11:38:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674214738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines aggiunge un nuovo tassello sullo scacchiere dei collegamenti per gli Stati Uniti: la compagnia inaugurerà il prossimo 16 maggio la rotta da Addis Abeba per Atlanta, che sarà operata con quattro frequenze alla settimana da un Boeing 787 Dreamliner.\r

\r

\"Atlanta rappresenta il nostro sesto gateway in Nord America - ha ricordato Mesfin Tasew, ceo del Gruppo Ethiopian Airlines -. Sono 25 anni che colleghiamo gli Stati Uniti all'Africa e il nuovo servizio contribuirà a rafforzare gli investimenti, il turismo, i legami diplomatici e socioeconomici tra le due regioni\".\r

\r

Il direttore generale dell'Aeroporto Internazionale Hartsfield-Jackson Atlanta, Balram Bheodari, ha dichiarato: \"In qualità di aeroporto più trafficato ed efficiente del mondo, la nostra missione è quella di offrire l'eccellenza collegando la nostra comunità al mondo. Questa nuova partnership con Ethiopian Airlines amplia la connettività e l'accesso dei nostri passeggeri e rafforza ulteriormente la nostra posizione di leader del settore\".\r

\r

La compagnia aerea opera attualmente su oltre 130 destinazioni internazionali per passeggeri e merci. Atlanta sarà la quinta destinazione passeggeri negli Stati Uniti dopo Chicago, Newark, New York e Washington.","post_title":"Ethiopian Airlines spicca il volo verso Atlanta, quinta destinazione negli Usa","post_date":"2023-01-20T09:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674206954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" La Germania scommette una volta di più sulla sostenibilità e sullo sviluppo del turismo proprio in ottica green. \"Protezione del clima e sostenibilità non sono più accessori, ma permeano tutti gli ambiti della vita e quindi anche viaggi e soggiorni in Germania - sottolinea Petra Hedorfer, ceo dell'Ente Germanico per il Turismo -: oltre a esperienze di viaggio autentiche e individuali, lontane dal mainstream, cresce il desiderio di offerte e alloggi sostenibili e di mezzi di trasporto ecologici. In Germania, la sostenibilità è parte integrante della strategia turistica del governo. Come Ente ci preoccupiamo di posizionare la Germania come destinazione percepita come sostenibile nella competizione internazionale\".\r

\r

Hedorfer segnala come uno studio commissionato a IPK International, a ottobre 2022, mostrava come la Germania fosse riuscita a posizionarsi come marchio sostenibile: in un confronto europeo, i viaggiatori stranieri vedono la Germania al 3° posto per quanto riguarda le offerte sostenibili.\r

\r

\"L'Ente del Turismo agisce come piattaforma di networking e di conoscenza. Con il nuovo claim \"Together we care\" mostriamo chiaramente l'approccio orientato agli obiettivi. Per quanto riguarda i consumatori finali, molti di essi hanno già in mente la Germania sostenibile, dato che i prodotti certificati ecologici, la promozione dei trasporti pubblici, le vacanze nelle zone rurali e l'inclusione sono da noi promossi all'estero, da molti anni. In futuro ci concentreremo ancor di più sul clima e sul turismo ecologico nella comunicazione del nostro brand\".\r

Ecco quindi che diventa fondamentale \"collegare le motivazioni di viaggio dei turisti con la sostenibilità. Posso esemplificare questo approccio con la nostra candidatura a Patrimonio dell'Umanità tedesco a partire dal 2023. In termini di viaggi globali degli europei, ad esempio, la Germania è la prima destinazione culturale: in cifre, si tratta di 8 milioni di viaggi culturali, che corrispondono a una quota di mercato del 13%. È quindi molto sensato cogliere l'interesse degli ospiti per la cultura e mostrare loro come possono viverla in modo sostenibile. La campagna \"51 siti del patrimonio mondiale dell'Unesco - Germania storica e moderna\" mira soprattutto al contrasto tra il patrimonio storico mondiale e la diversità dei prodotti nelle aree urbane e rurali. La nostra campagna è pensata per far sì che gli ospiti trovino le offerte così allettanti da programmare un soggiorno più lungo, che si ripaga in termini di minore produzione di CO₂\". \r

Il richiamo alla sostenibilità, ulteriormente rafforzato dopo la pandemia, ha incentivato la promozione di \"nuove idee e ispirazioni di viaggio due campagne con un forte \"focus verde\", che hanno già funzionato con successo nel 2022 e in precedenza. In primo luogo, la campagna di sostenibilità Feel Good, che promuove offerte nel rispetto del clima e dell'ambiente in modo molto mirato. La nostra campagna “Embrace German Nature” mostra la varietà e l'unicità dei paesaggi naturali in Germania\".","post_title":"La Germania accelera la promozione del turismo in ottica green con il claim \"Together we care\"","post_date":"2023-01-20T09:15:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1674206117000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437628","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair amplia il network da Genova per l'estate con due due nuove per Cagliari e Dublino che portano a 12 il totale delle destinazioni servite. Saranno così oltre 80 i voli settimanali; tra le novità anche un aumento delle frequenze sulla tratta per Londra Stansted, in risposta all'aumento della domanda.\r

\r

\"Siamo orgogliosi di continuare a spingere la ripresa economica dell'Italia incrementando il turismo incoming tutto l'anno, investimenti regionali e contributi verso milioni di posti di lavoro locali - ha dichiarato Mauro Bolla, country manager Italia della low cost -. Con l'apertura delle nuove rotte per Cagliari e Dublino, dimostriamo ulteriormente il nostro impegno nei confronti di Genova, dove festeggiamo il nostro 24° anno di attività sull’aeroporto, dopo aver trasportato 4 milioni di ospiti dal nostro arrivo nel 1999\".\r

\r

“Ryanair si conferma partner strategico per l’Aeroporto di Genova - ha sottolineato il direttore generale dell’Aeroporto di Genova, Piero Righi -. Le nuove rotte consentiranno ai liguri di volare verso 12 importanti destinazioni italiane ed estere, ma anche a decine di migliaia di turisti di visitare la nostra regione. Nel 2022 le rotte internazionali della compagnia verso Genova hanno generato una spesa turistica sul territorio di decine di milioni di euro, a dimostrazione che la presenza di Ryanair rappresenta un’enorme opportunità per l’economia e il turismo\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ryanair rilancia da Genova con due nuove rotte per Cagliari e Dublino","post_date":"2023-01-20T08:49:52+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674204592000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437611","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Un nuovo evento speciale attende gli agenti di viaggio di Torino e provincia al Travel Open Day del 24 gennaio 2023 che si terrà presso il Bowling King Funmily. Lavorare sarà un divertimento!\r

Oltre ad incontrare gli operatori turistici che presenteranno le loro novità, glia genti di viaggio avranno l'occasione di assistere alla conferenza di MSC Crociere e partecipare al TORNEO TOD DI BOWLING. \r

\r

I primi tre agenti di viaggio che raggiungeranno il punteggio maggiore saranno premiati e saliranno sul podio ufficiale sul quale sono stati premiati grandi nomi del bowling internazionale, tra cui Marco Reviglio, campione mondiale di bowling.\r

\r

Parteciperanno: Cabo Verde Time, Ota Viaggi, Viaggi Oggi, Beachcomber Resorts&Hotels, Msc Crociere, GNV, Snav, Monte Generoso, Maestro Turismo, Lab Travel, Euphemia, Mapotravel, Felix Hotels, Grotte di Frasassi, Global Assistance, Nitrodi Viaggi, Daylight Tour, Il Tempo Ritrovato. \r

\r

\r

\r

L'evento si aprirà alle 9:00 con gli accrediti, alle 9:30 si terrà la conferenza di Msc Crociere, il workshop si svolgerà dalle 10:30 alle 13:30 mentre dalle 13:30 alle 14:45 si pranzerà per poi continuare gli incontri alle 14:45. Alle 16:00 gli operatori e gli agenti di viaggio si cimenteranno nel Torneo TOD di Bowling. \r

\r

Iscriviti all'evento\r

\r

\r

","post_title":"Al Travel Open Day di Torino, workshop e Torneo di Bowling","post_date":"2023-01-19T14:34:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["agenti-di-viaggio-torino","beachcomber-resortshotels","bowling-king-funmily","cabo-verde-time","daylight-tour","euphemia","evento-torino","evento-torino-per-agenti-di-viaggio","evento-turismo-torino","felix-hotels","global-assistance","gnv","grotte-di-frasassi","il-tempo-ritrovato","in-evidenza","lab-travel","maestro-turismo","mapotravel","monte-generoso","msc-crociere","nitrodi-viaggi","ota-viaggi","snav","torino","torneo-bowling-travel-open-day-torino","travel-open-day-torisno","viaggi-oggi"],"post_tag_name":["agenti di viaggio torino","Beachcomber Resorts&Hotels","Bowling King Funmily","Cabo Verde Time","Daylight Tour","Euphemia","evento torino","evento torino per agenti di viaggio","evento turismo torino","Felix Hotels","Global Assistance","Gnv","Grotte di Frasassi","Il Tempo Ritrovato","In evidenza","Lab Travel","Maestro Turismo","Mapotravel","Monte Generoso","msc crociere","Nitrodi Viaggi","Ota Viaggi","snav","Torino","torneo bowling travel open day torino","travel open day torisno","Viaggi Oggi"]},"sort":[1674138895000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_385664\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Costanzo Iaccarino, presidente campano di Federalberghi e neo vicepresidente di Confcommercio Campania[/caption]\r

\r

“Questo nuovo incarico rappresenta un ulteriore riconoscimento del ruolo strategico che il turismo riveste all’interno dell’economia regionale e del suo inscindibile legame con il comparto commerciale”: così Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania, commenta la nomina a vicepresidente di Confcommercio Campania.\r

\r

La struttura organizzativa che riunisce e rappresenta migliaia di imprese attive nei settori del commercio, della logistica, della sanità, del turismo e del terziario avanzato, ha rinnovato ieri il proprio direttivo: il neo-presidente Pasquale Russo è ora affiancato da un Consiglio composto da Costanzo Iaccarino (presidente Federalberghi Campania) e Luigi Muto (presidente di Fedisalute Campania) in qualità di vicepresidenti, oltre Vincenzo Mosella (settore commercio), Pasquale Legora De Feo (presidente di Conftrasporto Campania), Georgia Forte e Marco Spina.\r

\r

“Questa nuova sfida – conclude Iaccarino – mi onora e mi entusiasma ma, nello stesso tempo, costituisce un’ulteriore motivo di responsabilità: in una fase storica come quella che stiamo attraversando, caratterizzata da un’impennata del costo di beni e servizi senza precedenti, i rappresentanti delle forze produttive sono chiamati a trovare soluzioni condivise ed efficaci che siano in grado di dare nuova linfa al commercio e al turismo, asset strategici per l’economia della Campania”.","post_title":"Iaccarino nominato vicepresidente di Confcommercio Campania","post_date":"2023-01-19T10:34:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674124482000]}]}}