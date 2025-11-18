Oltre la cucina ci sono altri settori che meritano il Patrimonio Unesco Cucina e Unesco. I paradossi fanno bene all’animo e all’umore. Questo lo sa chi li conosce. E’ una forma di ribaltamento del senso comune. E oggi ce ne sarebbe tanto bisogno. Così ho deciso di comporne uno. Allora il ministro Lollobrigida ha affermato: “La cucina italiana come motore del turismo è un tema di straordinaria rilevanza per il Paese. La cucina è capace di generare valore, occupazione e attrattività in ogni territorio, dai piccoli borghi alle grandi città d’arte. Parliamo di un valore complessivo di oltre 250 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 4.5% su base annua pari al 19% del mercato mondiale”. Si può essere anche d’accordo, ma il fatto di considerare ogni cosa sotto l’aspetto economico è un errore madornale. Si ignorano troppi elementi che in questa sede sarebbe troppo lungo elencare. Candidatura Comunque siccome la cucina italiana è candidata ad essere Patrimonio Unesco, io propongo di far diventare Patrimonio Unesco anche le famiglie italiane che non arrivano a fine mese. Che non riescono a risparmiare neanche 2 euro e che quindi non possono fare vacanze. E a leggere i dati queste famiglie sono sempre di più. E siccome hanno problemi di ogni sorta diamo loro un riconoscimento, per la tenacia, per la forza, per le innumerevoli rinunce che devono fare. Diamogli un premio, magari non ci mangiano (e ritorniamo alla cucina) ma almeno se lo possono vantare. Giuseppe Aloe Condividi

