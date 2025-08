Ministero del turismo: partono le domande per il fondo Funt Il ministero del turismo pubblica l’Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo (Funt) per l’annualità 2025. L’iniziativa mira a sostenere progetti volti alla valorizzazione e promozione del territorio italiano. E’ prevista una ripartizione di quote: una del 20% destinata a iniziative finanziate direttamente dal ministero del turismo, e l’altra pari all’80% riservata alle regioni. L’avviso si rivolge agli enti territoriali, istituzioni culturali, fondazioni, associazioni, federazioni sportive, enti del terzo settore, comitati e partenariati pubblico-privati, che potranno presentare le proprie proposte progettuali fino al 15 settembre 2025. L’invio dovrà avvenire tramite PEC agli indirizzi dedicati: funt.corrente@pec.ministeroturismo.gov.it per le istanze di parte corrente;

funt.capitale@pec.ministeroturismo.gov.it per quelle di conto capitale. Per le modalità di partecipazione e dettagli sulle procedure del bando, si rimanda al testo integrale dell’Avviso: https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2025/07/Avviso_FUNT_B_signed-25-1.pdf. Condividi

