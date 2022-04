Marche: nasce nei Sibillini il primo distretto montano della regione

Passare da un turismo prettamente legato all’offerta del mare a due nuovi prodotti che guardano all’entroterra. E’ l’obiettivo principale di regione Marche, impegnata oggi su due fronti principali: la riqualificazione e rivitalizzazione dei borghi che costituiscono un elemento identificativo dell’offerta del territorio e la creazione del primo distretto turistico della montagna che vede nella destinazione dei monti Sibillini un elemento cardine della proposta e una fortissima attrazione per quanto riguarda l’outdoor e soprattutto il turismo della neve.

In una realtà, quale quella del comprensorio dei Sibillini, messa a dura prova negli anni passati dai noti eventi sismici, il rilancio di quei territori passa attraverso la realizzazione di infrastrutture moderne, efficienti ed ecosostenibili, che qualificheranno enormemente l’offerta turistica dell’intera regione consentendo la fruizione di quei luoghi durante tutto l’anno. “Le comunità hanno saputo individuare progettazioni strategiche con lungimiranza, ma anche con coraggio”, sottolinea l’assessore Guido Castelli, delegato alla ricostruzione e presente alla Bit di Milano. Grazie alle risorse stanziante nel Cis Sisma e nel fondo complementare Pnrr Sismi, che complessivamente faranno ricadere nelle Marche più di 800 milioni di euro di investimenti, i comuni stanno quindi avviando, in concertazione con la regione Marche, anche un processo di ammodernamento degli impianti di risalita e dei rifugi dell’alta montagna per un valore di 58 milioni, ai quali si aggiungono importanti risorse stanziate per intensificare il cluster delle attività outdoor, come sentieri e cammini. Non solo: i comuni a breve saranno chiamati a una nuova fase di progettazione concernente piani di rigenerazione urbana e opere pubbliche nell’area del cratere, che in concerto con la regione andranno a individuare le logiche più adeguate per implementare allo stesso tempo sia la ricostruzione fisica sia quella socio economica.

Per queste ragioni i sindaci degli otto comuni marchigiani del comprensorio dei Monti Sibillini (Bolognola, Castelsantangelo sul Nera, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Sarnano e Ussita nelle province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno) hanno superato antiche logiche campanilistiche e i comprensibili steccati di una competizione non più al passo con i tempi e hanno così sottoscritto un’intesa di programma, condividendo obiettivi e prospettive comuni. È nato così il distretto turistico dei Monti Sibillini: il primo dedicato ad aree montane delle Marche.