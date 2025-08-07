Il lavoro nel turismo cresce ma la mancanza di personale mette a rischio il settore Il lavoro nel turismo cresce e supera nel 2024 quota 1,5 milioni di addetti ma la mancanza di personale rischia di arrestare la corsa di un settore che traina l’economia italiana da anni. Lo sottolinea un Report della Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro secondo il quale le difficoltà di reperimento per le assunzioni sono raddoppiate tra il 2019 e il 2024 passando dal 24,6% al 51,8%. Nel 2024 – si legge nello studio – questo comparto “ha registrato un aumento degli occupati del 2,1% sul 2023 e del 21,5% rispetto al 2014. Ma rispetto al 2019, quando i profili mancanti erano 210 mila (24,6%) il numero delle assunzioni di difficile reperimento si è triplicato, toccando quota 604 mila (51,8%)”. Secondo lo studio le imprese faticano soprattutto a trovare cuochi, pasticcieri, gelatai e camerieri. Condividi

