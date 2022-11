Lara Magoni: «Con la Bit promuoviamo il nostro territorio» «La Bit è un evento fondamentale, che permette alla Lombardia di promuovere a livello internazionale il suo territorio e valorizzare le proprie eccellenze». Così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione della Borsa Internazionale del Turismo 2023, in programma a Milano dal 12 al 24 febbraio 2023. Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri: il ministro del turismo, Daniela Santanché, l’amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo; il direttore turismo e prossimità, DG Grow, della Commissione europea, Valentina Superti, la vicepresidente European travel commission, Magda Antonioli. «La Lombardia – ha aggiunto l’assessore Magoni – è una terra ad alta vocazione turistica e ha tutte le carte in regola per essere attrattiva a livello globale, grazie ai suoi aeroporti internazionali, ad una metropoli della moda e del design come Milano, al 40% del territorio fatto di montagne e alla zona lacustre più grande d’Europa. Senza dimenticare i 20 siti Unesco». «Il nostro obiettivo – ha concluso – è fare squadra: lavorare in sinergia tra istituzioni, enti ed associazioni per proporre esperienze innovative e ricercate, valorizzando anche le destinazioni meno blasonate. In Lombardia abbiamo ben chiaro che il turismo è trasversale; insieme a cultura, arte, enogastronomia e sport è strategico per promuovere i grandi eventi, a cominciare dalle Olimpiadi Invernali del 2026»

\r

Nuovi sviluppi per il gruppo Hyatt, che ha appena firmato un accordo per l'acquisizione di Dream Hotel. L'operazione dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi, mentre i costi della transazione saranno suddivisi in due tranche distinte: una base da 125 milioni di dollari relativa alle 12 proprietà attualmente già comprese nel portfolio della compagnia fondata da Sant Singh Chatwal e operate con i brand Dream, The Chatwal e Unscripted. Ulteriori 175 milioni, per un totale di 300 milioni, sarebbero poi previsti alla firma dei contratti di management a lungo termine per ulteriori 24 strutture in pipeline. Dopo la conclusione dell'operazione, Chatwal rimarrà proprietario di quattro degli hotel Dream già esistenti e di altri due in fase di apertura.\r

Allo stesso tempo il ceo di Dream, Jay Stein, entrerà in Hyatt come responsabile del marchio appena acquisito. Medesima sorte per un buon numero di altri manager della compagnia di Chatwal, con i chief development officer e chief operating officer, David Kuperberg e Michael Lindenbaum, che in particolare diventeranno rispettivamente responsabile dello sviluppo e capo delle operazioni globali di Dream Hotels.\r

\r

L'accordo è solo l'ultimo di una sostanziosa serie di operazioni portate avanti dal gruppo Hyatt a partire dal 2018, quando la compagnia acquisì Two Roads Hospitality, con i suoi brand Joie De Vivre e Alila. L'anno scorso è stata invece la volta dell'Apple Leisure Group, passato in Hyatt grazie a una transazione da 2,7 miliardi di dollari. Sempre dell'anno scorso è inoltre la firma di una collaborazione esclusiva con il gruppo tedesco Lindner Hotels & Resorts, che ha portato all'aggiunta in portfolio di 30 strutture europee lo scorso ottobre. Tutti questi accordi, ha rivelato il presidente e ceo di Hyatt, Mark Hoplamazian, hanno un importante comune denominatore: la capacità di diversificare il portfolio del gruppo, senza dover ricorrere a investimenti real estate. \r

\r

In particolare, racconta Hotels News Now, le operazioni precedenti sarebbero state rese possibili in larga parte dalla vendite di una serie di hotel precedentemente di proprietà Hyatt, mentre l'accordo Dream Hotel poggerebbe anche sulle risorse rese disponibili da un 2022 record in termini di profitti. Con quest'ultima acquisizione il gruppo di Hoplamazian dovrebbe aggiungere oltre 1.700 camere al proprio portfolio, incrementando tra l'altro l'offerta di più del 30% in una destinazione chiave come New York. Secondo le prime stime, le 12 proprietà già operative sarebbero destinate a generare 12 milioni di dollari annui in management fee per Hyatt, mentre le altre due dozzine di hotel in pipeline potrebbero garantire 27 milioni di ulteriori entrate.","post_title":"Prosegue la politica di acquisizioni del gruppo Hyatt: ora è la volta di Dream Hotel","post_date":"2022-11-30T13:09:20+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1669813760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La Bit è un evento fondamentale, che permette alla Lombardia di promuovere a livello internazionale il suo territorio e valorizzare le proprie eccellenze».\r

\r

Così Lara Magoni, assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, intervenuta nel corso della conferenza stampa di presentazione della Borsa Internazionale del Turismo 2023, in programma a Milano dal 12 al 24 febbraio 2023.\r

\r

Alla conferenza hanno partecipato, tra gli altri: il ministro del turismo, Daniela Santanché, l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo; il direttore turismo e prossimità, DG Grow, della Commissione europea, Valentina Superti, la vicepresidente European travel commission, Magda Antonioli.\r

\r

«La Lombardia - ha aggiunto l'assessore Magoni - è una terra ad alta vocazione turistica e ha tutte le carte in regola per essere attrattiva a livello globale, grazie ai suoi aeroporti internazionali, ad una metropoli della moda e del design come Milano, al 40% del territorio fatto di montagne e alla zona lacustre più grande d'Europa. Senza dimenticare i 20 siti Unesco».\r

\r

«Il nostro obiettivo - ha concluso - è fare squadra: lavorare in sinergia tra istituzioni, enti ed associazioni per proporre esperienze innovative e ricercate, valorizzando anche le destinazioni meno blasonate. In Lombardia abbiamo ben chiaro che il turismo è trasversale; insieme a cultura, arte, enogastronomia e sport è strategico per promuovere i grandi eventi, a cominciare dalle Olimpiadi Invernali del 2026»","post_title":"Lara Magoni: «Con la Bit promuoviamo il nostro territorio»","post_date":"2022-11-30T12:12:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669810334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"435037","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal quinto al quarto. Questa è la piccola ma importante rimonta effettuata dal nostro Paese nel settore degli arrivi internazionali.\r

\r

Infatti l'Italia si posiziona al quarto posto nel mondo per i flussi da turismo internazionale con entrate pari a 21,3 miliardi di euro, in crescita del +22,7% sul 2020. A conferma dell'interesse per il nostro Paese nelle intenzioni di viaggio per i prossimi mesi, con il 9% delle preferenze l'Italia è seconda solo alla Francia (11%) e a pari merito con la Spagna.\r

Sono elaborazioni di Enit su dati Istat, Unwto, Banca d'Italia, diffusi oggi per la presentazione della Bit, in calendario all'Allianz MiCo (FieraMilanocity) da domenica 12 a martedì 14 febbraio 2023.\r

\r

In particolare secondo Enit a novembre l'Italia presenta il più alto tasso di saturazione delle strutture prenotate tramite Ota fra i principali Paesi europei (37%), mentre la saturazione del non alberghiero è stimata al 39%; e nello stesso mese l'Italia ha il più elevato incremento delle prenotazioni aeree internazionali verso il Paese, +65% sul 2021 a quota 392 mila.\r

\r

Accelerazione nella ripresa\r

\r

Riguardo alla situazione internazionale, nel suo più recente barometro la Unwto segnala un'accelerazione della ripresa che ha ormai raggiunto il 65% dei livelli pre-pandemici. Nel solo terzo trimestre si stima che gli arrivi internazionali siano stati 390 milioni, il 50% del totale da inizio anno. L'Europa continua a guidare il rimbalzo. Tra gennaio e settembre ha accolto 477 milioni di arrivi internazionali, pari al 68% del totale mondiale, toccando l'81% dei livelli pre-pandemici.\r

\r

Se la progressiva eliminazione o riduzione delle restrizioni in quasi tutti i Paesi ha certamente contribuito a favorire la crescita, la vera spinta sembra venire dai nuovi stili di viaggio. Non a caso il Sustainable Travel Report 2022 promosso da Booking, che ha intervistato 30 mila rispondenti in 32 Paesi, mostra scelte più consapevoli, sostenibili e rispettose durante tutta l'esperienza di viaggio, sin dalla prenotazione. Il 93% degli italiani, e l'81% su scala globale, considera importante viaggiare in modo sostenibile.","post_title":"L'Italia è il quarto Paese nel mondo per flussi internazionali","post_date":"2022-11-29T11:59:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669723172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair aprirà una nuova rotta da Napoli verso Shannon, operativa dall'aprile 2023. \"Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano velocemente, siamo lieti di offrire ancora più scelta e valore ai nostri clienti di Napoli con l’aggiunta all'operativo di una nuova rotta verso Shannon - ha dichiarato il marketing & digital director della low cost irlandese, Dara Brady -. Questa nuovo collegamento darà ai nostri passeggeri l’opportunità di visitare l’Isola di Smeraldo e di esplorare le numerose meraviglie dell’Irlanda, dai castelli ricchi di storia alle iconiche coste, fino alle affascinanti città\".\r

","post_title":"Ryanair rilancia da Napoli con una rotta per Shannon, dall'aprile 2023","post_date":"2022-11-25T10:43:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669372991000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_335185\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lara Magoni[/caption]\r

\r

«Un progetto di grande valore che rilancerà ulteriormente l'attrattività turistica di un Comune, San Pellegrino Terme, già divenuto una località di richiamo internazionale, in grado di rappresentare l'Italia nel mondo». Così l'assessore a turismo, marketing territoriale e moda di regione Lombardia, Lara Magoni, ha commentato la sottoscrizione, da parte dell'assessore Guidesi, dell'accordo di rilancio economico, sociale e territoriale (Arest) che prevede interventi per la valorizzazione in chiave turistica di San Pellegrino Terme (BG).\r

\r

\"Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore Magoni - crede fortemente nel potenziale di questo territorio, che merita di essere ulteriormente valorizzato. Posso dirmi orgogliosa dell'accordo di rilancio economico che darà un nuovo slancio a questa Valle e attirerà migliaia di turisti sul territorio. Quando le istituzioni e gli enti locali collaborano tra loro, in unione con l'azione privata, i risultati non possono che essere positivi\".","post_title":"Regione Lombardia pronta al rilancio economico di San Pellegrino Terme","post_date":"2022-11-24T11:29:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669289391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434326","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair punta dritto verso l'estate 2023 con la proposta di una selezione di 2.500 già in vendita, per coloro che desiderano pianificare un viaggio con largo anticipo.\r

\r

“Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano a grandi passi, i clienti che desiderano muoversi in anticipo e fare un buon affare possono prenotare già da adesso i voli - ha dichiarato Dara Brady, director of marketing, communications & digital della low cost -. Con una selezione di quasi 2.500 rotte verso le principali destinazioni turistiche europee è il momento di prenotare in anticipo per usufruire delle tariffe più basse e per godersi un po’ di sole estivo con amici, famiglia o qualcuno di speciale, quando i mesi invernali finiranno”.","post_title":"Ryanair scatta in avanti: in vendita quasi 2.500 rotte per l'estate del 2023","post_date":"2022-11-18T08:55:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1668761738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434299","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Le Isole Canarie attraggono un sempre maggior numero di remote workers: dal 2020, quando l’Ente per il turismo ha deciso di scommettere su questo segmento di viaggiatori, gli arrivi nell'arcipelago sono aumentati in modo esponenziale. Una scommessa, quella sugli smart workers, che viene rilanciata oggi con una nuova campagna che punta a sottolineare i costi bassi e l’aumento del risparmio. Tale campagna si snoderà tra novembre e dicembre nei seguenti mercati: Regno Unito, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca e Italia. \r

\r

Nel 2022 le Canarie hanno già accolto 45.800 remote workers (secondo i dati di Nomad List aggiornati ad ottobre 2022). Solo nel 2021 sono arrivati quasi 47.000 telelavoratori, superando l'obiettivo dei 30.000 che l’Ente per il turismo delle Canarie si era prefissato in cinque anni. La maggior parte degli arrivi proviene da Germania (27%), Regno Unito (12%), Paesi Bassi (10%), Repubblica Ceca (8%), Stati Uniti (6,6%), Spagna (6,6%) e Irlanda (5%).\r

\r

\"Durante gli ultimi mesi del 2020 e per tutto il 2021 abbiamo lavorato per posizionare le Canarie tra le scelte di chi cerca un posto per lavorare a distanza - spiega Yaiza Castilla, Ministro del Turismo, dell'Industria e del Commercio del Governo delle Isole Canarie - Per questo motivo, in questa campagna abbiamo voluto porre l’accento su argomenti come la presenza di banda larga, i collegamenti aerei internazionali, e il concetto di #Aftertelework. Vogliamo dire alle persone cosa possono fare sulle isole una volta terminata la giornata lavorativa, quali sono le infinite possibilità per il tempo libero, quali le micro-destinazioni turistiche e le attività all'aria aperta in uno dei migliori ambienti naturali di tutta Europa\".\r

\r

Sempre secondo i dati di Nomad List, l’arcipelago spagnolo è in media il luogo dove sperimentare il maggiore aumento della capacità di risparmio a seconda del reddito generato nel paese di origine dei remote workers. Lavorare a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e Fuerteventura, per esempio, offre una capacità di risparmio del 61% per un reddito di 50.000 dollari rispetto a Madeira, al secondo posto della classifica.","post_title":"Canarie sempre più al top per i lavoratori a distanza. Nuova campagna di promozione","post_date":"2022-11-17T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1668686627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nave disegnata per i mari caldi. Un design fluido che richiama il mare. E' entrata nella flotta Msc una nuova ammiraglia, la Seascape, la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia, che vanta innovazioni importanti anche sotto il profilo ambientale. L'unità, dopo il Battesimo a New York previsto per il 7 dicembre, rappresenterà l’eccellenza del made in Italy ai Caraibi offrendo itinerari settimanali da Miami.\r

\r

La Seascape ha richiesto un investimento di oltre 1 miliardo di euro, generando una ricaduta sull’economia italiana che sfiora i 5 miliardi. “Il nostro gruppo tra crociere, cargo, traghetti, terminal e altre attività, impiega in Italia circa 15 mila dipendenti diretti, garantendo un impatto occupazionale di ulteriori 40 mila persone – ha ricordato l'executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc Pierfrancesco Vago -. Rappresenta anche per il Friuli Venezia Giulia un indotto di 3.600 addetti, 21 mila posti di lavoro nella filiera industriale\".\r

\r

Ventunesima nave della flotta Msc, la Seascape è parte di un piano d’investimento da 7 miliardi di euro in partnership con Fincantieri, che prevede la costruzione di dieci navi, quattro delle quali già consegnate per il brand Msc Crociere, e altre sei per Explora Journeys. “Guardiamo con ottimismo al futuro del comparto, puntando a rimanere leader, anche grazie a una partnership consolidata e ambiziosa come quella con Msc”, ha aggiunto l'amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero.\r

\r

La Seascape è la seconda nave di classe Seaside Evo, evoluzione della classe omonima, e va ad aggiungersi alle unità gemelle Seaside e Seaview, entrate in servizio nel 2017 e nel 2018, nonché alla Seashore, consegnata nel 2021. La Seascape offre quindi numerose funzionalità, luoghi ed esperienze completamente nuovi per gli ospiti; aree pubbliche reinventate per migliorare ulteriormente l’esperienza a bordo. Lunga 339 metri, larga 41 e alta 76, ha una capacità massima di oltre 7 mila persone per 2.270 cabine. La nave offre 13.000 metri quadrati di spazi esterni, con un’ampia scelta di lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole, nonché diversi punti panoramici per ammirare suggestivi scorci, concepiti per avvicinare gli ospiti al mare.\r

\r

","post_title":"Consegnata a Monfalcone la Seascape: ventunesima nave della flotta Msc","post_date":"2022-11-17T10:31:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668681083000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si sta con ogni probabilità avviando finalmente a conclusione la vicenda dell'hotel La Lama di Roma, realizzato dall'architetto Massimiliano Fuksas nel cuore del quartiere Eur, insieme al Rome Convention Center la Nuvola. Stando a un comunicato ufficiale, \"attualmente\" sarebbero infatti aperte le prenotazioni a partire da gennaio 2023. L'albergo, oggi brandizzato Hilton, ha vissuto in questi ultimi anni una serie di vicissitudini. A partire dal perfezionamento del contratto di vendita, chiusosi nel 2019 dopo ben due anni dalla firma del preliminare, a causa tra l'altro di alcune modifiche da apportare al centro congressi. L'inaugurazione della struttura era stata quindi prevista per il 2020, per essere poi più volte rimandata anche a seguito dello scoppio della pandemia.\r

\r

L’Hilton Rome Eur La Lama si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza,16 di larghezza. E' dotato di sei ascensori panoramici e include 439 camere, due ristoranti, altrettanti bar, un'area fitness e sette sale riunioni. Di proprietà della Icarus S.p.A. si avvale per il suo completamento dello studio di ingegneria Reconsult, che si occupa anche della direzione lavori, con il supporto per l’interior design di Lorenzo Bellini Atelier, nonché di Stile quale impresa di costruzioni. La struttura rappresenta il prossimo capitolo della partnership tra Icarus e il gruppo alberghiero Usa, dopo l’Hilton Rome Airport, inaugurato più di 20 anni fa quale primo albergo aeroportuale in Italia, al quale si è poi aggiunto nel 2016 l’Hilton Garden Inn Rome Airport.","post_title":"Prenotazioni aperte (\"attualmente\") da gennaio per l'Hilton Rome Eur La Lama","post_date":"2022-11-14T11:13:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1668424425000]}]}}