La Spezia, grande successo per le Notti al Castello Oltre 1.500 persone hanno partecipato alla tradizionale rassegna estiva Notti al Castello, curata dal museo del castello San Giorgio, in collaborazione con il museo etnografico Giovanni Podenzana e con il sistema bibliotecario urbano della Spezia. I diciotto appuntamenti hanno spaziato dalle conversazioni sulla storia locale, sul cinema, sull’archeologia, ai concerti in collaborazione con il conservatorio Giacomo Puccini della Spezia e il XIX festival provinciale i Luoghi della Musica, le serate astronomiche, mostre d’arte, la notte panoramica dalla terrazza del castello per i fuochi d’artificio del palio del Golfo e un appuntamento conclusivo dedicato ai bambini. Gli eventi sono stati proposti per valorizzare la storia della città e di tutto il territorio, rinnovando l’interesse verso le radici dell’identità spezzina. Proprio per questo, due serate sono state dedicate alla figura di Ubaldo Mazzini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della sua morte. «Un grande successo di pubblico – spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia – che conferma quanto questa rassegna culturale sia una tra le manifestazioni più frequentate dell’estate spezzina. Molti appuntamenti nell’incantevole scenario del castello San Giorgio che hanno permesso di ripercorrere la storia e l’identità culturale del nostro territorio, spaziando anche nel campo della musica, del teatro, dell’astronomia. Un’iniziativa che valorizza le nostre radici storico-culturali, ma che guarda al futuro creando un ponte tra scienza e cultura, sempre con uno sguardo rivolto alle giovani generazioni». Condividi

