La Spezia, gli investimenti per rinnovare il museo Lia nel 2026 ed arrivare ad un nuovo pubblico Nuovi investimenti alla Spezia per il museo Lia, collezione spezzina, considerata fra le più prestigiose raccolte europee e mondiali, in virtù della altissima qualità delle tavole due, tre e quattrocentesche. Il Museo oltre il Museo è la grande scommessa del Lia del 2026: la trasformazione dell’ex infopoint in un nuovo spazio del Lia, dedicato alla divulgazione, alla formazione e alla sperimentazione visiva. Nato per ampliare le funzioni del museo e aprirsi a pubblici nuovi e diversi, Lia Next propone percorsi fra arte, tecnologia e didattica, in un ambiente accessibile e immersivo. Questo progetto coinvolgerà due spazi importanti nel complesso museale e bibliotecario: l’ex info point diventerà uno spazio immersivo e un centro di diffusione della conoscenza, mentre la biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” sarà sede di un polo di educazione e di formazione specifico. Il nuovo spazio immersivo del Lia, ovvero quello dell’ex info point, con un approccio accessibile e contemporaneo, promuoverà nuove modalità di fruizione, attraverso l’uso del digitale e della narrazione immersiva; iniziative speciali come rassegne, incontri divulgativi, mostre tematiche; strumenti digitali per la fruizione da remoto, l’interazione e la documentazione. L’obiettivo è di trasformare il museo in un luogo vivo e narrante, in grando di accogliere cicli tematici, mostre multimediali, esperienze visive su grandi autori o collezioni civiche, e di rendere accessibile anche il patrimonio non esposto. La sala immersiva diventa così una porta sensibile sul sistema museale spezzino, uno spazio dove arte e tecnologia dialogano, preparando il visitatore a un’esperienza di scoperta attiva. Una parte della Biblioteca di “Storia dell’Arte e Archeologia “G. Marmori” diventerà un ambiente formativo permanente, in dialogo con il mondo della scuola e della ricerca grazie alla progettazione di percorsi formativi dedicati a studenti, docenti, ricercatori e professionisti del settore culturale con particolare attenzione alla valorizzazione e promozione delle collezioni dei musei spezzini. In questo spirito di rinnovamento, sarà ripensato completamente l’ingresso del Museo Lia: due eleganti lampadari accoglieranno i visitatori, verrà completamente ristrutturato il desk della reception con una reception in legno, cornici a rilievo e immagini delle opere del museo retroilluminate; l’area bookshop sarà completamente rinnovata e saranno sostituite le vetrate nella parte superiori senza oscuranti, per permettere la vista sulla sala 1. Condividi

