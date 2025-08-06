La Commissione europea vuol vederci chiaro nei casi di “wet lease” Anche il wet lease sotto l’occhio di controllo della Commissione europea che vuole indagare il fenomeno dei subbappalti ad altri operatori e contratti di lavoro diversi da quelli dichiarati,. Secondo una cordata di paramentari europei socialisti dietro questo sistema ci sono “falsi contratti di lavoro autonomo e accordi di lavoro ambigui che eludono la legislazione nazionale e violano le norme europee di tutela sociale e del lavoro”. Tzitzikostas Naturalmente la questione è sul tavolo del commissario ai trasporti Apostolos Tzitzikostas che dichiara: ” “La Commissione è consapevole delle preoccupazioni relative a pratiche lavorative come il falso lavoro autonomo o che compromettono gli standard sociali o del lavoro”. Lasciano però agli stati membri il compito di regolare le questioni specialmente sul fatto di far rispettare le leggi applicabili al personale di volo che opera nella loro giurisdizione. Comunque Tzitzikostas chiude sostenendo che ” La Commissione sta valutando possibili misure per sostenere l’applicazione del diritto del lavoro applicabile, anche in caso di wet lease”. Condividi

\r

Secondo una cordata di paramentari europei socialisti dietro questo sistema ci sono “falsi contratti di lavoro autonomo e accordi di lavoro ambigui che eludono la legislazione nazionale e violano le norme europee di tutela sociale e del lavoro”.\r

Tzitzikostas\r

Naturalmente la questione è sul tavolo del commissario ai trasporti Apostolos Tzitzikostas che dichiara: \" “La Commissione è consapevole delle preoccupazioni relative a pratiche lavorative come il falso lavoro autonomo o che compromettono gli standard sociali o del lavoro”. Lasciano però agli stati membri il compito di regolare le questioni specialmente sul fatto di far rispettare le leggi applicabili al personale di volo che opera nella loro giurisdizione.\r

\r

Comunque Tzitzikostas chiude sostenendo che \" La Commissione sta valutando possibili misure per sostenere l’applicazione del diritto del lavoro applicabile, anche in caso di wet lease”.","post_title":"La Commissione europea vuol vederci chiaro nei casi di \"wet lease\"","post_date":"2025-08-06T11:21:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754479293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri.\r

\r

la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti.\r

\r

Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni.","post_title":"Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30","post_date":"2025-08-05T13:18:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di Oneri di Servizio Pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, provvedimento decisivo in vista della conferenza dei servizi da cui scaturirà il nuovo Decreto Ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026.\r

\r

La Conferenza di servizi, alla quale parteciperanno Enac e il ministero dei trasporti, sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde nella giornata di lunedì 11 agosto, così da accelerare sensibilmente l'iter di approvazione. Il nuovo modello di continuità territoriale nasce da un approfondito lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo un ampio e costruttivo confronto con ministero, Enac, Commissione europea, stakeholder e cittadini.\r

\r

Le principali novità del nuovo schema di Osp consistono: nell’incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

Una maggior articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre attuali (prima mattina 6 - 9, residuo mattina: 9 - 13, pomeridiana 13 - 18:30, serale 18:30 - 23), per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio o salute.\r

\r

Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti (che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di iva e tasse aeroportuali) ed equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell’attuale modello.","post_title":"Sardegna: decisi i parametri della nuova Continuità territoriale","post_date":"2025-08-05T10:28:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754389725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" e Asiana Airlines sono state multate per una cifra record di 12,1 miliardi di won (8,7 milioni di dollari) dalla Korea Fair Trade Commission ( FTC ) per non aver rispettato le condizioni imposte durante la loro fusione.\r

\r

La sanzione, la più elevata mai imposta per violazione delle misure correttive in materia di concentrazioni dal 1991, è stata inflitta dopo che l'autorità di regolamentazione ha scoperto che le compagnie aeree avevano superato i limiti di aumento tariffario consentiti , calcolati in relazione all'inflazione del 2019, su diverse rotte.\r

\r

Secondo il rapporto della FTC, le tariffe in business class sulle rotte Incheon-Barcellona, Incheon-Francoforte e Incheon-Roma sono aumentate tra l'1,3% e il 28,2% rispetto al dato di riferimento del 2019. Incrementi simili sono stati registrati in classe economica sulla rotta Gwangju-Jeju e in entrambe le classi sulla rotta Incheon-Roma. In totale, circa 20.000 passeggeri sono stati interessati da questi sovrapprezzi indebiti, con un guadagno illecito di 680 milioni di won (460.000 euro) per la compagnia aerea.\r

Mantenimento delle capacità\r

Si ricorda che la fusione, convalidata a determinate condizioni, prevedeva in particolare il mantenimento delle capacità (numero di posti) fino al 2034, la garanzia di un livello di servizio equivalente, in particolare per quanto riguarda le franchigie bagaglio e la spaziatura dei posti, nonché l'obbligo di cedere alcune linee alla concorrenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e tutelare i consumatori .\r

\r

Il mancato rispetto del tetto tariffario, considerato il cardine dell'accordo, ha spinto la FTC a deferire il caso alla procura per un eventuale procedimento penale. Asiana Airlines ha attribuito la violazione a \"errori di configurazione\" nel suo sistema di gestione delle tariffe.\r

\r

Oltre alla questione dei prezzi, la FTC ha bloccato, nel giugno 2025, anche il tentativo di integrare i programmi fedeltà dei due vettori, ritenendo il progetto troppo poco chiaro per gli attuali membri, con una richiesta di revisione per chiarire i termini degli scambi di miglia e garantire migliori vantaggi.","post_title":"Super multa di 8,7 milioni di dollari per Korean Air e Asiana Airlines","post_date":"2025-08-05T09:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754386833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turistico europeo ha espresso profonda preoccupazione per la proposta della Commissione europea di triplicare la quota di iscrizione all'Etias, portandola da 7 a 20 euro a domanda. Questo aumento, secondo diverse associazioni di settore, contraddice l'accordo raggiunto nel 2018, che ha stabilito una quota ritenuta ragionevole dai colegislatori.\r

\r

L'Etias, la cui entrata in vigore è prevista entro la fine del 2026, richiederà ai viaggiatori esenti da visto di richiedere l'autorizzazione online prima di entrare nell'area Schengen. Sebbene la tariffa rappresenti una frazione del costo totale del viaggio, il settore avverte che il suo impatto cumulativo, soprattutto sulle famiglie, è considerevole e si aggiunge ad altre tariffe come i pernottamenti.\r

\r

A questo proposito, Ectaa Hotrec, Airlines for Europe, Etoa Era e Ruraltour, tra gli altri, mettono in dubbio la proporzionalità dell'aumento e mettono in guardia dalla mancanza di trasparenza nel calcolo della nuova tariffa. \"Non sono state fornite prove sufficienti per giustificare che questo livello sia necessario per il funzionamento e la manutenzione del sistema\".\r

Parametro di riferimento\r

Hanno inoltre espresso preoccupazione per l'utilizzo da parte della Commissione dei sistemi di autorizzazione di viaggio di altri Paesi, come l'Esta statunitense o l'Eta del Regno Unito, come parametro di riferimento per la definizione dei prezzi. Ritengono che questo approccio potrebbe creare un precedente preoccupante se non si basa sulle reali esigenze del sistema europeo.\r

\r

Chiedono pertanto alla Commissione di pubblicare una valutazione d'impatto che giustifichi la proposta e specifichi i costi previsti, nonché di chiarire se siano state prese in considerazione altre opzioni tariffarie più accessibili (10 o 12 euro). Allo stesso tempo, invitano il Consiglio e il Parlamento a respingere l'aumento.\r

\r

In tutto ciò, il settore turistico europeo ha ribadito il suo sostegno a frontiere \"sicure ed efficienti\", ma insiste sulla necessità di calcolare attentamente qualsiasi onere finanziario per i visitatori. Propone inoltre che eventuali entrate eccedenti generate dall'Etias vengano reinvestite nel settore turistico stesso attraverso il prossimo quadro finanziario pluriennale.","post_title":"Il turismo europeo contro l'aumento indiscriminato dell'Etias","post_date":"2025-08-04T09:13:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754298838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_225054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption]\r

\r

Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo. Ryanair ha pubblicato la sua \" League of Delays “di luglio, mostrando che Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia sono i peggiori fornitori di servizi ATC per ritardi a causa della loro incapacità di essere adeguatamente equipaggiati e gestiti in modo efficiente.\r

\r

Questi peggiori ritardi del controllo del traffico aereo sono messi in evidenza dai servizio di controllo del traffico aereo notevolmente migliori offerti da ATC meglio gestiti (senza cattiva amministrazione o carenza di personale) in Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio, che hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa quest’anno. Se questi Paesi riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i loro servizi ATC e a minimizzare i ritardi, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dagli ATC molto ben finanziati, ma mal gestiti, di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia?\r

\r

Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’Ue che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. \r

\r

\"È passato un altro mese e gli ATC con le peggiori prestazioni in Europa, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia continuano a infliggere ritardi evitabili a migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri Ryanair a causa di una cattiva gestione e di un'imperdonabile carenza di personale - ha affermato Michael O'Leary -. Eppure, né la Commissione europea né i ministri dei trasporti nazionali responsabili di questi servizi ATC inefficienti hanno intrapreso alcuna azione per riparare i servizi ATC interrotti in Europa.\r

\r

In netto contrasto, paesi come l'Irlanda, la Slovacchia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio stanno fornendo i servizi ATC più efficienti d'Europa, il che dimostra che un ATC ben gestito e dotato di personale adeguato non solo è possibile, ma è già fornito da molti Stati dell'UE. Allora perché Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia non possono fare lo stesso? La risposta è semplice: possono, ma in quanto monopoli di Stato compiacenti e protetti, non hanno alcun incentivo a preoccuparsi dei ritardi o dei passeggeri.","post_title":"Ryanair richiede (di nuovo) alla Commissione europea di riformare il traffico aereo","post_date":"2025-08-01T11:54:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754049291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495523","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air aggiunge una nuova rotta internazionale da Torino per Budapest. I voli, che sono già in vendita, saranno operati dal 28 ottobre prossimo, con tre frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato).\r

\r

Nella stagione invernale 2025/2026 saranno quindi sei le destinazioni servite dalla low costa dal Torino Airport: oltre alla new entry Budapest, anche Bucarest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia.\r

\r

“Con l’avvio della nuova rotta Torino-Budapest, Wizz Air rafforza ulteriormente la sua presenza a Torino e investe per intensificare la connettività internazionale dell'Aeroporto di Torino e, più in generale, della regione Piemonte - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager del vettore -. Il nostro obiettivo è continuare ad investire con decisione nel mercato italiano, il primo per Wizz Air in termini di passeggeri trasportati, e per farlo è essenziale sviluppare la connettività delle aree strategiche del Paese, come il Nord Italia. In questa cornice, Torino ha un ruolo decisivo e continueremo ad investire su questa città perché crediamo fermamente nel suo potenziale turistico, per viaggiatori business e leisure”.\r

\r

\"Il nostro network si arricchisce di una nuova capitale europea e di un collegamento diretto verso l’Ungheria, che sappiamo essere molto richiesto dal territorio, oltre a rappresentare anche un’ottima occasione per i flussi turistici verso le attrattive di Torino e il Piemonte.” ha aggiunto Andrea Andorno, ad di Torino Airport.","post_title":"Wizz Air collegherà Torino a Budapest dal prossimo 28 ottobre","post_date":"2025-08-01T11:35:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754048142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 10.000 hotel hanno già aderito all'iniziativa promossa dall'associazione alberghiera europea (Hotrec) e da 30 organizzazioni imprenditoriali nazionali, per chiedere un risarcimento a Booking.com per le \"perdite finanziarie causate dall'uso illegale delle clausole di parità\".\r

\r

Secondo Hotrec, la domanda da parte degli albergatori del Vecchio Continente \"è travolgente\". \"Il numero di iscritti continua a crescere costantemente, dimostrando la volontà del settore di contrastare le pratiche sleali nel mercato online\", ha aggiunto.\r

Proroga\r

Per questo motivo, l'associazione ha deciso di prorogare la scadenza per la registrazione a questa class action fino al 29 agosto. Gli interessati possono aderire tramite il sito web www.mybookingclaim.com in modo \"semplice, gratuito e senza rischi\".\r

\r

Alexandros Vassilikos, presidente di Hotrec, sottolinea che \"gli albergatori europei soffrono da tempo di condizioni ingiuste e costi eccessivi\". \"È tempo di unirsi e chiedere giustizia. Questa iniziativa congiunta invia un messaggio chiaro: l'industria alberghiera europea non tollererà pratiche abusive nel mercato digitale\", sottolinea.\r

\r

","post_title":"Class action contro Booking. Hotrec aggrega più di 1000 hotel","post_date":"2025-08-01T10:43:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1754045035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line punta i riflettori sui Caraibi e sull'apertura, nel 2026, del Great Tides Waterpark: l'isola privata a Great Stirrup Cay, alle Bahamas, ospiterà il nuovo parco acquatico, su una superficie di oltre 2 ettari, 19 scivoli d’acqua, un fiume avventura lungo quasi 250 metri, una nuova pista acquatica per Jet Karts e molte altre esperienze.\r

\"Great Stirrup Cay è sempre stata una parte straordinaria dell’esperienza degli ospiti Norwegian Cruise Line e continua a essere una delle nostre destinazioni più apprezzate - ha dichiarato David J. Herrera, president Norwegian Cruise Line -. Con i suoi 109 ettari, la nostra isola privata ci offre un’incredibile opportunità per reinventare ciò che gli ospiti possono vivere quando si concedono “The Great Life” con noi. Questo nuovo parco acquatico rappresenta un complemento eccezionale alle recenti novità annunciate per l’isola, che saranno presto disponibili. In ogni fase del progetto di rinnovamento, portiamo sulla terra ferma sempre più di ciò che i nostri ospiti amano del viaggio con Ncl\".\r

\r

Con la trasformazione in corso di Great Stirrup Cay e la crescente domanda di crociere nei Caraibi e alle Bahamas, Ncl si prepara ad accogliere un milione di ospiti sull’isola privata nel 2026, grazie a 15 delle sue navi. Tra queste, ci saranno anche le nuove ammiraglie della flotta, tra cui la Norwegian Aqua™, che proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi con partenze da Miami e Orlando (Port Canaveral), Florida, fino a ottobre 2027.\r

\r

Inoltre, la Norwegian Luna™, la nuova nave che debutterà a marzo 2026, proporrà crociere di sette giorni nei Caraibi da aprile a ottobre 2026, visitando le stesse splendide mete tropicali della sua nave gemella, la Norwegian Aqua.","post_title":"Norwegian Cruise Line: debutterà nel 2026 alle Bahamas il Great Tides Waterpark","post_date":"2025-07-30T15:22:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1753888929000]}]}}