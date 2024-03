ItaliAbsolutely a Las Vegas: 400 buyer alla presentazione. Entusiasmante E’ difficile descrivere il successo e l’entusiasmo suscitati dalla presentazione del digital hub ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano a Las Vegas. La presentazione si è svolta durante il Travel agent forum di Las Vegas e dobbiamo dire che ha riscontrato un interesse senza precedenti. In sala c’erano più di 400 buyer Usa molto interessati al nostro prodotto editoriale, alla spiegazione che i nostri rappresentanti hanno fatto del progetto, e chiaramente anche all’Italia. Sia Ligia Hofnar che Quirino Falessi del Gruppo Travel, hanno illustrato l’idea di fondo del digital hub dedicato esclusivamente al mercato estero, scritto in un inglese perfetto, che presenta l’offerta italiana a tutto tondo. Dai grandi centri ai piccoli borghi, dalle esperienze più straordinarie, al vasto ricettivo italiano. Fiducia e partner Insomma si è trattato di una conferma che dà fiducia per continuare a lavorare su questa idea così innovativa. Molte le domande dei buyer che hanno partecipato all’incontro. Incuriositi di questa novità italiana. Naturalmente si è parlato anche del giornale cartaceo di ItaliAbsolutely sempre by Travel Quotidiano, che nell’ambito della fiera è stato distribuito a 1200 buyer statunitensi presenti all’evento di Las Vegas. Naturalmente insieme a ItaliAbsolutely erano presenti i nostri espositori: Italia Highlights, Keys of Italy, Grotte di Frasassi, la Città di Messina. Insomma una vera e propria consacrazione per ItaliAbsolutely, per Travel Quotidiano e per le continue iniziative di tutto il gruppo Travel.







Condividi

