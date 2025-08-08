Italia ai vertici del mercato turistico del Mediterraneo per saturazione ota A luglio 2025, a fronte di un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si colloca ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo: da un lato, il nostro Paese guida per tasso di saturazione ota, segnando un 43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna; dall’altro, risulta essere competitivo sul fronte dei prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro). È quanto si apprende dall’infografica mensile del ministero del turismo elaborata dell’ufficio statistica in base alle analisi di Data Appeal. Inoltre, l’Italia registra un tasso di saturazione ota del 47,9% a giugno e, finora, del 32,2% per agosto. Relativamente alla permanenza nell’intero trimestre estivo, i turisti statunitensi fanno segnare la durata media di soggiorno più lunga (12,8 notti), seguiti da francesi (5,5 notti) e britannici (5,3 notti). Per quanto concerne il prodotto balneare, Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure risultano i Comuni col più alto livello di saturazione; mentre Agropoli, Nardò e Sciacca si contraddistinguono per il maggior incremento percentuale, nel confronto col medesimo periodo del 2024. Nell’ambito del prodotto montano, invece, sono Pescasseroli, Ortisei, Tesero, Cortina d’Ampezzo e Selva di Val Gardena i Comuni con la saturazione più elevata; laddove Castel di Sangro e Pré-Saint-Didier registrano il maggior aumento percentuale di saturazione. Condividi

Le guide estere che hanno conseguito un’abilitazione professionale o che hanno maturato esperienza professionale nel ruolo, per almeno un anno negli ultimi dieci, in uno Stato Ue, appartenente allo spazio economico europeo o in Svizzera, potranno dunque ora accedere all’Elenco nazionale ed esercitare la professione sul territorio italiano, in modalità temporanea e occasionale, per 60 giorni, di cui non più di 20 consecutivi, nell’arco di 12 mesi dalla data di iscrizione. Per farlo, occorre accedere alla piattaforma delle professioni turistiche attraverso il sito istituzionale del ministero del turismo.\r

I soggetti che abbiano già ottenuto l’autorizzazione dal ministero all’esercizio temporaneo e occasionale della professione saranno iscritti d’ufficio in questo nuovo elenco e potranno esercitare la professione per i 12 mesi successivi alla data di ottenimento dell’autorizzazione. Attraverso la scansione del QR Code presente sul tesserino temporaneo, sarà possibile verificare l’effettiva iscrizione della guida temporanea all’Elenco Nazionale.\r

“Con l’istituzione dell’Elenco, dotiamo l’industria di un nuovo strumento per contrastare l’abusivismo, garantire trasparenza e legalità e assicurare un turismo di qualità che tuteli anche i professionisti del settore” ha dichiarato il ministro del turismo Daniela Santanchè.","post_title":"L'Elenco delle guide temporanee è sul portale delle professioni turistiche","post_date":"2025-08-08T14:56:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754664965000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_288091\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La baia di Ha Long, uno dei punti più belli del VIetnam[/caption]\r

\r

Il settore turistico vietnamita continua a registrare numeri in forte crescita: nei primi sette mesi del 2025 il Paese asiatico ha accolto oltre 12 milioni di visitatori internazionali, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di statistica del ministero delle Finanze vietnamita, come riporta Vietnam News.\r

\r

Solo nel mese di luglio, gli arrivi hanno toccato quota 1,56 milioni, con un aumento del 35,7% su base annua. Fattori chiave del boom turistico includono politiche sui visti più favorevoli e campagne promozionali in particolare per le celebrazioni per le festività nazionali, confermando l'Asia come il principale mercato di provenienza, con quasi 10 milioni di arrivi, seguita da Europa e America.\r

\r

Le destinazioni più gettonate restano le due metropoli Hanoi e Ho Chi Minh City, insieme alle località balneari di Da Nang, Phu Quoc e Nha Trang, apprezzate per l'offerta variegata e la vivace scena ricettiva. Il comparto turistico ha trainato anche i consumi: nei primi sette mesi, il fatturato da servizi di alloggio e ristorazione ha raggiunto circa 19 miliardi di dollari, segnando un +15%, mentre quello dei servizi turistici è cresciuto del +20%.","post_title":"La crescita del Vietnam: 12 milioni di turisti internazionali nel 2025","post_date":"2025-08-08T12:32:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754656371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A luglio 2025, a fronte di un aumento delle tariffe medie sul 2024, l’Italia si colloca ai vertici del mercato turistico nel Mediterraneo: da un lato, il nostro Paese guida per tasso di saturazione ota, segnando un 43,2% contro il 27,8% della Francia, il 35,1% della Grecia e il 39,2% della Spagna; dall’altro, risulta essere competitivo sul fronte dei prezzi, con una tariffa media di 156,20 euro, inferiore sia a Grecia (229,40 euro) che a Spagna (181,90 euro).\r

È quanto si apprende dall’infografica mensile del ministero del turismo elaborata dell’ufficio statistica in base alle analisi di Data Appeal.\r

Inoltre, l’Italia registra un tasso di saturazione ota del 47,9% a giugno e, finora, del 32,2% per agosto. Relativamente alla permanenza nell’intero trimestre estivo, i turisti statunitensi fanno segnare la durata media di soggiorno più lunga (12,8 notti), seguiti da francesi (5,5 notti) e britannici (5,3 notti).\r

Per quanto concerne il prodotto balneare, Ravenna, Cattolica, Tropea e Finale Ligure risultano i Comuni col più alto livello di saturazione; mentre Agropoli, Nardò e Sciacca si contraddistinguono per il maggior incremento percentuale, nel confronto col medesimo periodo del 2024.\r

Nell’ambito del prodotto montano, invece, sono Pescasseroli, Ortisei, Tesero, Cortina d’Ampezzo e Selva di Val Gardena i Comuni con la saturazione più elevata; laddove Castel di Sangro e Pré-Saint-Didier registrano il maggior aumento percentuale di saturazione.","post_title":"Italia ai vertici del mercato turistico del Mediterraneo per saturazione ota","post_date":"2025-08-08T12:21:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754655709000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495791","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_333746\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Roberto e Giuseppe Pagliara[/caption]\r

Il brand Valtur, da quando nel 2018 è stato acquisito dal Gruppo Nicolaus, gruppo turistico tra i più importanti in Italia, ha messo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale e sociale tra i pilastri del proprio sistema di valori. \r

Un orientamento che non si traduce soltanto in scelte operative concrete — riduzione degli sprechi, eliminazione della plastica, utilizzo di energie rinnovabili, valorizzazione delle risorse locali, interazione rispettosa e reciproca con le comunità ospitanti — ma anche nella volontà di generare valore culturale e consapevolezza ambientale da condividere con gli ospiti.\r

In linea con questo approccio, il brand ha deciso di far fare un significativo passo in avanti a Valtur Discovery, il programma di divulgazione naturalistica e astronomica, realizzato con il coinvolgimento di professionisti qualificati e pensato per offrire esperienze educative e coinvolgenti all’interno di una selezione di Valtur. \r

\r

Partnership \r

Quest’estate, infatti, l’attività viene realizzata in collaborazione con la World Sustainability Foundation, fondazione riconosciuta per il proprio impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione di pratiche sostenibili a livello internazionale.\r

“La conoscenza e il rispetto dell’ecosistema ospitante, in tutta la sua ricchezza e generosità, unite alla promozione di pratiche di turismo responsabile, rappresentano i cardini del progetto e della visione sostenibile del brand Valtur e di tutto il Gruppo Nicolaus. Siamo molto orgogliosi, quindi, di essere riusciti ad attivare una partnership alla quale tenevamo particolarmente come quella con la World Sustainability Foundation”, commenta Giuseppe Pagliara, ad del gruppo Nicolaus.\r

Grazie alla condivisione di principi e obiettivi comuni, il programma approfondisce ulteriormente, con creatività, ironia e uno storytelling accattivante per tutte le età, i contenuti dei laboratori esperienziali per adulti e bambini; delle osservazioni astronomiche e dei momenti formativi pensati per avvicinare gli ospiti alla conoscenza dell’ecosistema locale, patrimonio a cui Valtur riserva la massima attenzione nell’ottica di creare un turismo che apra le porte dei resort come invito alla scoperta dei territori da parte degli ospiti e come contributo trasversale alle economie locali.\r

\r

Strumenti chiave \r

Preziosi strumenti chiave che saranno condivisi con tutti gli ospiti anche a supporto di queste attività, i due documenti stilati dalla World Sustainability Foundation, con un lessico accattivante e capace di trasmettere a adulti e bambini il senso profondo di rapportarsi al pianeta e a tutti i suoi abitanti con rispetto e attenzione ai dettagli che possono fare la differenza: il Manifesto del Turista Sostenibile, una guida chiara e immediata per adottare comportamenti virtuosi durante la vacanza, e le Pillole di Sostenibilità, che compongono un vademecum utile e concreto per orientarsi verso stili di viaggio e di vita più responsabili. \r

“Grazie anche a questa nuova unione di intenti e di visioni il programma Valtur Discovery assume un ruolo ancora più strategico all’interno dell’impegno aziendale verso un turismo che sia non solo attento e coerente con i principi ESG, ma anche capace di generare consapevolezza, educazione e meraviglia”, conclude Roberto Pagliara, presidente del gruppo Nicolaus.","post_title":"La sostenibilità di Valtur Discovery, programma di divulgazione ambientale","post_date":"2025-08-08T12:14:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1754655286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il settore turistico in Tunisia ha registrato numeri record in termini di arrivi e fatturato nella prima metà del 2025, unendosi così a paesi come Spagna, Messico, Brasile, Costa Rica, Grecia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti dove il settore turistico è in forte espansione, secondo un rapporto pubblicato martedì dal sito web di turismo globale \"Travel and Tour World\".\r

I risultati del turismo tunisino nel 2025, secondo il sito specializzato che si basa su dati statistici, hanno evidenziato il suo crescente status di destinazione turistica globale.\r

Oltre cinque milioni di visitatori sono stati registrati in arrivo fino al mese di luglio, generando un fatturato pari a 3.998 miliardi di dinari (1,21 mld euro), una cifra che supera i livelli pre-Covid, mentre il governo ha continuato a investire in infrastrutture, diversificando l'offerta turistica ed espandendo i mercati.\r

Secondo il sito questa ripresa del turismo è attribuita a una serie di fattori, tra cui l'aumento della domanda internazionale, in particolare dai mercati europei e regionali, oltre agli elevati tassi di occupazione alberghiera e alla crescita degli investimenti pubblici nelle infrastrutture turistiche, che hanno reso la Tunisia una delle destinazioni preferite nel Mediterraneo e nel Nord Africa.","post_title":"Tunisia, record di turisti e di fatturati nella prima metà del 2025","post_date":"2025-08-08T12:07:10+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754654830000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495774","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Egyptair, la compagnia di bandiera egiziana che con oltre 30 voli settimanali collega Roma e Milano a Il Cairo, lancia il concorso fotografico “Scorci dal cielo” con in palio due biglietti aerei per viaggiare in Business Class dall’Italia con destinazione Il Cairo.\r

Il contest sarà attivo dal 12 al 31 agosto 2025 sul canale Instagram di Egyptair rivolto a tutti coloro i quali vivono o sono residenti in Italia. Il meccanismo è semplice e veloce: basta scattare una foto dall’oblò durante un volo – in partenza o in arrivo da qualsiasi destinazione, nazionale o internazionale – e condividerla come storia sul proprio profilo, aggiungendo l’hashtag dedicato #fotodalcielo e taggando il profilo ufficiale di Egyptair @egyptair. In palio per il fortunato vincitore, due biglietti in Business Class per la capitale egiziana.\r

Il vincitore del concorso fotografico verrà decretato, tramite estrazione, il 25 settembre. Il regolamento completo è consultabile sul sito Egyptair a questo link: egyptair.regolamento.online \r

“Scorci dal cielo” è un’iniziativa pensata per coinvolgere tutti gli appassionati di viaggio e del mondo magico racchiuso tra le piramidi e il Mar Rosso. Il Cairo, infatti, custodisce i resti della civiltà egizia sulle fertili rive del Nilo. Nel famoso sito archeologico di Giza si possono ammirare le Piramidi di Chefren, Micerino e Cheope, inserite tra le 7 Meraviglie del Mondo Antico, oltre all’imponente ed enigmatica Grande Sfinge. Merita una visita anche il nuovo GEM-Grande Museo Egizio, l’area espositiva che ospita la più completa collezione di reperti dell’Antico Egitto, tra cui la Sala di Tutankhamon con i tesori ritrovati nella sua tomba e la Sala delle Mummie con i resti dei più celebri faraoni.","post_title":"Egyptair lancia il concorso: \"scorci dal cielo\", in palio un biglietto in business class","post_date":"2025-08-08T10:35:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754649322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il mondo del turismo open air è in aumento costante, lo dimostrano i dati e l’interesse che vi ruota attorno: si consolida la crescita del movimento e le prospettive per l’estate 2025. Il Salone del camper, appuntamento dedicato al camperismo e ai mezzi ricreazionali, dal 13 al 21 settembre 2025 alla Fiere di Parma, sarà un momento di verifica e confronto sui temi legati a questo settore. La manifestazione, organizzata da Fiere di Parma in collaborazione con APC, Associazione Produttori Caravan e Camper, è alla sua 16^ edizione e la prevendita dei biglietti è disponibile sul sito www.salonedelcamper.it.\r

\r

rova conferma nelle indagini Enit che l'Italia sia una delle mete più ambite dell'estate 2025 . La componente del turismo internazionale cresce a ritmi più elevati rispetto a quella italiana: Germania, Francia, USA, Svizzera e Canada si confermano i principali mercati in aumento.\r

Effetto positivo sui flussi\r

Anche il Giubileo ha un effetto positivo sui flussi, una vetrina turistica non solo per la Capitale, ma anche per le regioni limitrofe, Marche e Umbria ad esempio, leader del turismo religioso. Le tempi posizionano l'Italia al secondo posto nella speciale classifica mondiale delle mete più ricercate e desiderate per le vacanze, davanti a Turchia e Francia, e subito dietro la Spagna. I flussi internazionali si concentreranno soprattutto al Nord (7,7 milioni), poi nelle destinazioni del Centro Italia (5,5 milioni) e, quindi, al Sud (5,4 milioni). \r

\r

L'Ufficio Statistica e l'Osservatorio Nazionale del Turismo (MiTur) sottolineano che i dati relativi al primo trimestre dell'anno indicano un'industria turistica in buona salute e che il turismo italiano sarà all'insegna della componente estera: oltre 8,6 miliardi di euro la spesa turistica (+6,44% sul 2024 e +29,13% sul 2019); e per le presenze seconda destinazione europea per crescita rispetto al 2019, con un +8,3%, dietro alla sola Spagna (+11,2%). ","post_title":"Cresce il movimento del turismo on air. A settembre a Parma il Salone del camper","post_date":"2025-08-08T10:30:04+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754649004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

Questo settembre, gli occhi del settore viaggi & turismo globale saranno rivolti a Roma che ospita la 25ª edizione del Global summit del World travel & tourism council (Wttc).\r

Il Wttc, in collaborazione con il ministero del turismo ed Enit, in partnership con il comune di Roma e la regione Lazio, presentano la 25ª edizione del Global Summit, al quale presenzieranno i top ceo e investitori dell’industria turistica di tutto il mondo.\r

Dal Giubileo, passando per la Ryder Cup, le Olimpiadi di Milano Cortina fino alla Coppa America, l'Italia continua a catturare l'attenzione del mondo con i suoi eventi di punta, e l'ascesa dell'economia blu, dimostra come il turismo italiano stia abbracciando anche il mare come una nuova frontiera di crescita.\r

I temi trattati spazieranno dall'intelligenza artificiale e dall'innovazione nei trasporti, alla croceristica, al wellness, agli sport e ai grandi eventi. Spazio anche al tema degli investimenti nel settore. Saranno esplorate anche nuove tendenze nella gestione delle destinazioni e nella cultura, il tutto immerso nella cornice della “Grande Bellezza” italiana. I partecipanti potranno assistere a interviste e talk con ospiti illustri, nazionali e internazionali, i cui nomi saranno svelati nelle prossime settimane.\r

","post_title":"A settembre il grande appuntamento a Roma del Global summit del Wttc","post_date":"2025-08-08T10:20:01+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754648401000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495756\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Cupparo[/caption]\r

\r

La Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha approvato un Avviso pubblico con la dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.\r

\r

Attraverso l'ufficio stampa della giunta lucana, l'assessore ha precisato che \"dieci milioni sono riservati al potenziamento e alla qualificazione della ricettività alberghiera e/o extralberghiera e cinque milioni a rafforzamento e qualificazione delle strutture della ristorazione\".\r

\r

\"In piena stagione turistica l'Avviso pubblico - h sottolineato Cupparo - ha l'effetto di incoraggiare i nostri operatori a tenere sempre alta la qualità dell'ospitalità che è una caratteristica della nostra offerta turistica apprezzata da quanti - italiani e stranieri - decidono di soggiornare in Basilicata, mentre gli effetti si potranno verificare a conclusione dei progetti che saranno finanziati\".\r

\r

Secondo l'assessore, \"i dati diffusi proprio ieri dall'Apt sul primo semestre del 2025 con il più 7% di arrivi e più 6,3% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024 sono incoraggianti.\r

","post_title":"Basilicata, 15 milioni di euro per rafforzare il turismo","post_date":"2025-08-07T12:49:48+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754570988000]}]}}