Il ministro Santanchè: «Il 2023 sarà l’anno del sorpasso sul 2019» La rete di trasporto milanese deve aver fatto qualcosa che noi non sappiamo. Infatti sia la Bit che la presentazione della campagna su Ischia si sono svolte, una sul tram e l’altra in un vagone della Metro 5. Comunque alla presentazione erano presenti il ministro del turismo, Daniela Santanchè, il ceo di Enit Ivana Jelinic e l’ad di metro 5 Serafino Lo Piano. «La promozione di Ischia è un passo fondamentale sia per la campagna dell’isola che ha bisogno di una vera e propria rinascita turistica, che per la campagna nazionale – ha affermato il ministro -. Il nostro obiettivo quindi è quello di attirare sempre più turisti nel nostro paese, affinché si possa iniziare una vera e propria risalita. A questo proposito vi dico con certezza che il 2023 sarà l’anno del sorpasso. Secondo le nostre stime riusciremo a superare il numero di turisti presenti nel 2019, l’anno prima della pandemia». Passaporti «Vogliamo ritornare ad essere di nuovo il numero uno del turismo mondiale – ha aggiunto l’amministratore delegato dell’Enit, Ivana Jelinic -. per questo c’è necessità di una nuova comunicazione che faccia conoscere il nostro Paese in modo capillare in tutto il mondo» «Per quanto riguarda la lentezza nel rilascio dei passaporti – ha ripreso Daniela Santanchè – posso assicurarvi che fra 10 giorni il problema verrà risolto. Non posso ancora svelare il modus operandi, ma vedrete che con dei piccoli accorgimenti non avremo più queste lungaggini burocratiche che rallentano non solo il turismo ma in generale i viaggi».

