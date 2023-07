Il ministro riceve le associazioni. Per ora sono solo parole Ministro e turismo. Dal tavolo di confronto fra il ministro Santanchè e le associazioni di categoria (non tutte per la verità) emerge, almeno a sentire i protagonisti un ottimismo diffuso. Le affermazioni delle varie associazioni puntano soprattutto al fatto che il ministero del turismo finalmente abbia convocato il tavolo dimostrando di essere attento ai problemi di ciascuna categoria. Ora, per dirlo chiaramente e fuori dai denti: se viene convocato un tavolo politico è naturale che chi lo convoca sia interessato alle faccende all’ordine del giorno. Sarebbe ridicolo che uno convoca il tavolo e poi durante la discussione si faccia i cavoli suoi. Mi sembra insomma, che le associazioni si accontentino di poco. Invece di andare al ministero a battere i pugni su problemi annosi e ancora non risolti. Sui ritardi, sulla mancanza di indirizzo politico, sulla sottovalutazione del settore. Poi diciamola tutta, fra le promesse e la messa in atto di provvedimenti ci passa un oceano. Ricordo ancora (ero presente) che mesi fa il ministro Santanchè affermò che nel giro di 10 giorni la questione dei passaporti sarebbe stata risolta. Era febbraio, siamo a luglio e la questione dei passaporti è sempre in alto mare. Non bisogna avere timore reverenziale. Il ministro fa il ministro, le associazioni fanno le associazioni. A ciascuno il suo. Giuseppe Aloe Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449681 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo hanno presentato alla Camera dei Deputati la 98° edizione del Palio del Golfo . La città della Spezia e il suo Golfo si preparano ad ospitare la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, disputata su imbarcazioni in legno realizzate a mano da maestri d’ascia, che da quest’anno godrà del prestigioso patrocinio del ministero per le Politiche del mare, un riconoscimento, concesso in virtù dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile. Da quasi un secolo, il Palio del Golfo è evento capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone; la manifestazione è organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e dall’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Autorità Portuale, della Marina Militare, della Fondazione Carispezia e con il patrocinio del ministero per le politiche del Mare, di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere. Il Palio del Golfo della Spezia rappresenta le più radicate tradizioni marinare del Mediterraneo. Anche le sue origini sono legate all’economia del mare: nasce, infatti, dalle estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro, cariche di pesce o dell’antico“Oro nero”: i mitili o “muscoli” come sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo dei Poeti. A sfidarsi, come nella migliore tradizione del Palio, sono 13 Borgate che affacciano sul Golfo, ognuna con i propri colori e tradizioni: Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia centro, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro. «Il Palio del Golfo - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - rappresenta una magia che, fino ad oggi, vanta una storia di ben 98 anni. Ad ogni edizione coinvolge tutte le generazioni, contribuendo all'economia locale e al territorio nel suo complesso, che nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere acquisendo rilevanza internazionale. Inizia il conto alla rovescia per questa importante manifestazione, che si tiene la prima domenica di agosto, ma che ci vede lavorare duramente per tutto l'anno». «In questo evento - aggiunge il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci - c'è tutto: la storia, la cultura, l'economia, il passaggio di testimone dal padre al figlio, c'è l’identità, e grande protagonista è il mare. Se per quasi 100 anni questa tradizione vive, ed anzi si alimenta dell'entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Dobbiamo lavorare perché il Palio diventi il paradigma della identità». «La volontà del comitato e del Comune della Spezia - conclude Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - è stata quella di inserire anche la parte femminile, che sono sportive assolutamente al pari degli uomini, e i ragazzi giovani, proprio per continuare a mantenere l’attenzione su questo evento tradizionale della città. La caratteristica interessante di questa iniziativa è quella che il timoniere è sempre un ragazzino, maschio o femmina, di massimo 8 anni, che incita la squadra. Il Palio rappresenta un momento di grande importanza per la città della Spezia e per tutto il nostro Golfo; celebra la nostra tradizione e tutta la passione delle borgate coinvolte e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero per le Politiche del mare». [post_title] => La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare [post_date] => 2023-07-14T11:21:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689333699000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr). Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio. «Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio». La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione. All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili. [post_title] => Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare [post_date] => 2023-07-13T11:53:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689249183000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Air Maroc progetta di quadruplicare la flotta, arrivando a contare fino a 200 aeromobili, entro il 2037. A tal fine, il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch e il ceo della Ram, Hamid Addou, hanno firmato un accordo per aumentare la partecipazione del governo nel capitale della compagnia aerea, come spiegato dall'ufficio del primo ministro in un comunicato ripreso da Reuters. I dettagli sul nuovo contributo dello Stato al capitale di Ram non sono stati resi noti. "La partecipazione dello Stato in Ram sarà aumentata nell'ambito di un più ampio sostegno del governo a un progetto di investimento sulla compagnia, all'attuazione del suo piano di sviluppo, al supporto della sua competitività e alla digitalizzazione e al miglioramento della qualità dei servizi". Il Marocco punta ad attrarre 17,5 milioni di turisti entro il 2026, rispetto agli 11 milioni dello scorso anno e ai 13 milioni di visitatori raggiunti nel 2019. I dati del ministero del turismo evidenziamo come lo scorso anno le entrate del settore sono più che raddoppiate rispetto al 2021, raggiungendo i 91 miliardi di dirham e superando i livelli del 2019. Ma entro il 2037, il ministero aspira ad attrarre 67 milioni di viaggiatori, cercando anche di rendere Casablanca uno dei tre maggiori hub di trasporto aereo in Africa. [post_title] => Royal Air Maroc punta a quadruplicare la flotta entro il 2037 [post_date] => 2023-07-13T10:26:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689243964000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449554 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha dichiarato che per quanto riguarda la protesta nelle ferrovie di giovedì "auspica un accordo ragionevole tra le parti" ed "è pronto ad aprire un tavolo" già oggi al ministero di Porta Pia. Il Mit sottolinea che "nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti". "Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi 1 milioni di pendolari che vorrebbero andare a lavorare, non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare, incontro al ministero i leader sindacali, datori di lavoro", ha detto Salvini, nel corso di un convegno. "Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso (?) per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità", ha sottolineato. Risposte sindacali Immediata la risposta del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: "noi siamo per il sostegno di chi si fermerà con lo sciopero". "Siccome si parla di una riunione al ministero delle Infrastrutture la riunione è per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali, nulla a che vedere con i contratti. Quindi chi pensa di parlare di contratti e di rinvio dello sciopero si sbaglia di grosso", ha aggiunto "Non c'è nessuna convocazione dei sindacati della categoria dei trasporti al Mit", ha affermato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. Giovedì a scioperare sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18. [post_title] => Salvini apre un tavolo per gli scioperi, ma si parla del Pnrr e non di contratti [post_date] => 2023-07-12T12:11:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689163911000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non conosce sosta la rincorsa dell'Egitto nel 2023: la destinazione ha accolto oltre 7 milioni di turisti durante i primi sei mesi del 2023. E' stato il Ministro del Turismo e delle Antichità Ahmed Issa, a comunicare il risultato, in occasione di una riunione con il Comitato permanente per le licenze delle strutture alberghiere e turistiche. Issa ha dichiarato che le cifre sono state raggiunte grazie agli sforzi del settore privato e alla cooperazione produttiva ed efficace delle parti interessate per raggiungere gli obiettivi dell'industria turistica egiziana, soprattutto nel settore alberghiero. Issa ha anche ricordato la cooperazione e il coordinamento con il Ministero dell'Aviazione Civile per aumentare il numero di posti aerei dai mercati chiave per i flussi turistici verso l'Egitto. Il Paese nordafricano mira ad accogliere 15 milioni di visitatori nel 2023. Ad aprile, il Paese aveva già stabilito un record di 1,35 milioni di turisti. Il Paese ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, rispetto agli otto milioni del 2021, segnando un aumento del 46,2%. [post_title] => L'avanzata dell'Egitto: oltre 7 milioni di turisti nel primo semestre 2023 [post_date] => 2023-07-12T09:49:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689155387000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449476 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggia nel segno della razionalizzazione della flotta il piano di Kenya Airways che punta il ritorno alla redditività entro il 2027. L'intervento prevede "molto gradualmente" il phase-out dei 13 Embraer 190 e dei sette Dash-8 Q400 della controllata Jambo Jet, a favore di una flotta interamente Boeing (opera già due 737-700, otto 737-800 e nove 787-8 Dreamliner). Attualmente i 34 aeromobili in flotta hanno un'età media di 11,7 anni, ma quella dei 737 si avvicina ai 15 anni, compresi i due 737-300SF dedicati al trasporto merci. "Nonostante alcuni venti contrari, come l'aumento del 160% su base annua dei costi del carburante e il deterioramento del dollaro che ha avuto un impatto sui nostri costi operativi diretti, siamo fiduciosi che le iniziative di ristrutturazione introdotte nel 2022 permetteranno alla compagnia aerea di avere successo e di raggiungere il suo obiettivo di turnaround entro il 2024" ha dichiarato il ceo, Allan Kilavuka, in occasione dell'assemblea generale annuale della compagnia. L'esercizio 2022 ha visto Kenya Airways registrare "un aumento del 66% dei ricavi, che hanno raggiunto i 117 miliardi di Kes (831 milioni di dollari) - ha sottolineato il ceo -. Una crescita dovuta a un aumento significativo del numero di passeggeri, che è salito del 68% per raggiungere i 3,7 milioni di clienti, e a un aumento del 3,5% del trasporto merci, che ha superato le 65.000 tonnellate". [post_title] => Kenya Airways punta a razionalizzare la flotta che diverrà interamente Boeing [post_date] => 2023-07-12T09:29:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689154148000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Brasile ha accolto 2,97 milioni di turisti internazionali durante i primi cinque mesi del 2023, segnando un aumento del 108% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Secondo i dati del Ministero del Turismo, maggio è stato un mese particolarmente trafficato, con oltre 292.300 visitatori, pari ad una crescita del 44,5% rispetto al maggio 2022. La maggior parte dei turisti proveniva dall'Argentina (1,24 milioni), seguita dagli Stati Uniti (271.100) e dal Paraguay (215.500). Complessivamente, i visitatori di questi tre Paesi hanno costituito quasi la metà degli arrivi stranieri in Brasile. Anche il Cile (197.800) e l'Uruguay (184.900) figurano tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti. Le destinazioni più popolari all'interno del Brasile sono state Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Il ministro del Turismo, Daniela Carneiro, ha attribuito questa crescita ai cambiamenti politici in Brasile. "Abbiamo registrato un numero record di visitatori internazionali, risultato di diverse azioni del governo, come il maggiore impegno del Brasile a livello globale e l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'ambiente. Questo ci ha permesso di consolidare l'attrattività del Paese, offrendo un'opportunità unica e indimenticabile ai viaggiatori di tutto il mondo". Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sull'economia brasiliana. Le entrate legate ai turisti stranieri sono state pari a 2,721 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo mese di maggio, i turisti hanno speso 567 milioni di dollari, segnando il record di spesa per quel mese. [post_title] => Brasile: arrivi stranieri più che raddoppiati nei primi cinque mesi dell'anno [post_date] => 2023-07-11T11:22:04+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689074524000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel comunicato di Fiavet in cui si annuncia che il presidente della federazione Giuseppe Cimminisi ha incontrato il ministro del turismo Daniela Santanchè, c'è un passaggio particolarmente complesso da decifrare. Ecco il punto: «(Il ministro) ha assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potrebbero iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicando anche gli organismi preposti per informarsi in merito. Ora il condizionale è un modo verbale finito della lingua italiana che si usa per indicare un evento che si verifica solo se prima è soddisfatta una determinata condizione. Ci chiediamo qual è la condizione che di deve verificare. Che i soldi siano disponibili? Ma dovrebbero essere già disponibili. Che l'elargizione dovrebbe iniziare da settembre? Il settore li aspetta da gennaio 2023 e ancora non c'è modo di venire a capo della situazione. Insomma non si capisce bene cosa voglia dire il ministro con quella enunciazione. Ripeto sempre che è meglio non promettere e mantenere che promettere e non mantenere. Staremo a vedere. [post_title] => Fiavet: i 39 milioni di ristoro a settembre. Il ministero sarà pronto? [post_date] => 2023-07-10T11:00:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688986847000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449347 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue. Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando "la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile". "Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre". Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree "soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, "a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati". [post_title] => Dopo 10 anni ripristinati i collegamenti aerei fra Italia e Libia, da settembre [post_date] => 2023-07-10T10:29:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688984959000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il ministro riceve le associazioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1394,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate del Palio del Golfo hanno presentato alla Camera dei Deputati la 98° edizione del Palio del Golfo .\r

\r

La città della Spezia e il suo Golfo si preparano ad ospitare la disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, disputata su imbarcazioni in legno realizzate a mano da maestri d’ascia, che da quest’anno godrà del prestigioso patrocinio del ministero per le Politiche del mare, un riconoscimento, concesso in virtù dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.\r

\r

Da quasi un secolo, il Palio del Golfo è evento capace di richiamare nel capoluogo spezzino oltre 30 mila persone; la manifestazione è organizzata dal Comitato delle Borgate del Palio del Golfo e dall’Amministrazione Comunale con il supporto dell’Autorità Portuale, della Marina Militare, della Fondazione Carispezia e con il patrocinio del ministero per le politiche del Mare, di Regione Liguria e dei Comuni di Lerici e Porto Venere.\r

\r

Il Palio del Golfo della Spezia rappresenta le più radicate tradizioni marinare del Mediterraneo. Anche le sue origini sono legate all’economia del mare: nasce, infatti, dalle estemporanee sfide tra equipaggi di barche da lavoro, cariche di pesce o dell’antico“Oro nero”: i mitili o “muscoli” come sono meglio conosciuti in tutto l’arco del Golfo dei Poeti. A sfidarsi, come nella migliore tradizione del Palio, sono 13 Borgate che affacciano sul Golfo, ognuna con i propri colori e tradizioni: Porto Venere, Le Grazie, Fezzano, Cadimare, Marola, La Spezia centro, Canaletto, Fossamastra, Muggiano, San Terenzo, Venere Azzurra, Lerici e Tellaro.\r

\r

«Il Palio del Golfo - spiega Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia - rappresenta una magia che, fino ad oggi, vanta una storia di ben 98 anni. Ad ogni edizione coinvolge tutte le generazioni, contribuendo all'economia locale e al territorio nel suo complesso, che nel corso degli ultimi decenni ha continuato a crescere acquisendo rilevanza internazionale. Inizia il conto alla rovescia per questa importante manifestazione, che si tiene la prima domenica di agosto, ma che ci vede lavorare duramente per tutto l'anno».\r

\r

«In questo evento - aggiunge il Ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci - c'è tutto: la storia, la cultura, l'economia, il passaggio di testimone dal padre al figlio, c'è l’identità, e grande protagonista è il mare. Se per quasi 100 anni questa tradizione vive, ed anzi si alimenta dell'entusiasmo dei figli e dei nipoti, c’è qualcosa di magico. Dobbiamo lavorare perché il Palio diventi il paradigma della identità».\r

\r

«La volontà del comitato e del Comune della Spezia - conclude Maria Grazia Frijia, assessora al Turismo della Spezia - è stata quella di inserire anche la parte femminile, che sono sportive assolutamente al pari degli uomini, e i ragazzi giovani, proprio per continuare a mantenere l’attenzione su questo evento tradizionale della città. La caratteristica interessante di questa iniziativa è quella che il timoniere è sempre un ragazzino, maschio o femmina, di massimo 8 anni, che incita la squadra. Il Palio rappresenta un momento di grande importanza per la città della Spezia e per tutto il nostro Golfo; celebra la nostra tradizione e tutta la passione delle borgate coinvolte e per questo ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero per le Politiche del mare».\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare","post_date":"2023-07-14T11:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689333699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uno strumento di supporto alle politiche regionali e alle agenzie promozionali, utile per favorire la condivisione e l’uso di dati e informazioni da parte di tutto il sistema turistico regionale. Con questo obiettivo la Regione ha creato l’Osservatorio Turistico Regionale (Otr).\r

\r

Il progetto è gestito da Toscana Promozione Turistica (Tpt) in sinergia con le direzioni regionali interessate, Fondazione Sistema Toscana (FST), Irpet, Anci Toscana e altri enti e attori del territorio.\r

\r

«Con la messa online dell'Osservatorio turistico regionale iniziamo a dare gambe ad un'altra parte, fondamentale, della legge toscana sul turismo - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. Offriamo, infatti, uno strumento dinamico che sarà utile a tutti gli attori del sistema turistico per monitorare e programmare: i diversi livelli di analisi dei dati, che in parte si trovano già sul sito ed in parte verranno implementati via via, serviranno per misurare in tempo reale (o quasi) i flussi che interessano le varie zone della Toscana e modulare l'offerta sempre di più sulle reali esigenze dei visitatori. Nelle prossime settimane – conclude l’assessore - incontreremo gli ambiti turistici e le associazioni di categoria per condividere i prossimi passaggi di sviluppo dell'Osservatorio».\r

\r

La prima fase del progetto è stata curata da un gruppo di lavoro inter-direzionale composto dalle Direzioni Attività Produttive e Organizzazione e Sistemi Informativi, TPT, FST e Irpet. Per la realizzazione delle attività l’Osservatorio si avvale della collaborazione di attori pubblici e privati qualificati. Uno di questi è il Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari di Venezia, con il quale TPT ha siglato un accordo di collaborazione.\r

\r

All’Osservatorio si accede da questa pagina web: il sito è organizzato in tre sezioni: Report Toscana. Contiene i report bimestrali sul turismo in Toscana curati dal Dipartimento di Economia dell’Università Cà Foscari. Area Documentale. Qui si trovano le ricerche e le analisi pubbliche di altri soggetti, insieme a specifiche ricerche commissionate da TPT o da altri soggetti. Dati e indicatori. E’ un vero e proprio cruscotto, con informazioni immediatamente e facilmente consultabili e confrontabili.","post_title":"Toscana, nasce l'Osservatorio Turistico Regionale per monitorare e programmare","post_date":"2023-07-13T11:53:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689249183000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Air Maroc progetta di quadruplicare la flotta, arrivando a contare fino a 200 aeromobili, entro il 2037. A tal fine, il primo ministro marocchino Aziz Akhannouch e il ceo della Ram, Hamid Addou, hanno firmato un accordo per aumentare la partecipazione del governo nel capitale della compagnia aerea, come spiegato dall'ufficio del primo ministro in un comunicato ripreso da Reuters.\r

\r

I dettagli sul nuovo contributo dello Stato al capitale di Ram non sono stati resi noti. \"La partecipazione dello Stato in Ram sarà aumentata nell'ambito di un più ampio sostegno del governo a un progetto di investimento sulla compagnia, all'attuazione del suo piano di sviluppo, al supporto della sua competitività e alla digitalizzazione e al miglioramento della qualità dei servizi\".\r

\r

Il Marocco punta ad attrarre 17,5 milioni di turisti entro il 2026, rispetto agli 11 milioni dello scorso anno e ai 13 milioni di visitatori raggiunti nel 2019. I dati del ministero del turismo evidenziamo come lo scorso anno le entrate del settore sono più che raddoppiate rispetto al 2021, raggiungendo i 91 miliardi di dirham e superando i livelli del 2019.\r

\r

Ma entro il 2037, il ministero aspira ad attrarre 67 milioni di viaggiatori, cercando anche di rendere Casablanca uno dei tre maggiori hub di trasporto aereo in Africa.","post_title":"Royal Air Maroc punta a quadruplicare la flotta entro il 2037","post_date":"2023-07-13T10:26:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689243964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha dichiarato che per quanto riguarda la protesta nelle ferrovie di giovedì \"auspica un accordo ragionevole tra le parti\" ed \"è pronto ad aprire un tavolo\" già oggi al ministero di Porta Pia. Il Mit sottolinea che \"nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti\".\r

\r

\"Indire uno sciopero il 13 di luglio con 35 gradi e lasciare a piedi 1 milioni di pendolari che vorrebbero andare a lavorare, non so quanto sia fare del bene al paese. Io sto cercando di mediare, incontro al ministero i leader sindacali, datori di lavoro\", ha detto Salvini, nel corso di un convegno. \"Ho il massimo rispetto per il diritto allo sciopero, le rivendicazioni salariali ma non penso sia rispettoso (?) per il bene del Paese. Spero che si trovi un accordo in via bonaria, se non arrivasse l'accordo mi prendo l'onore e l'onere di esercitare il fatto che difendo il diritto alla mobilità\", ha sottolineato.\r

Risposte sindacali\r

Immediata la risposta del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: \"noi siamo per il sostegno di chi si fermerà con lo sciopero\". \"Siccome si parla di una riunione al ministero delle Infrastrutture la riunione è per fare il punto sul Pnrr e sugli investimenti infrastrutturali, nulla a che vedere con i contratti. Quindi chi pensa di parlare di contratti e di rinvio dello sciopero si sbaglia di grosso\", ha aggiunto\r

\r

\"Non c'è nessuna convocazione dei sindacati della categoria dei trasporti al Mit\", ha affermato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi.\r

\r

Giovedì a scioperare sarà il personale di Trenitalia e di Italo, dopo che le sigle sindacali di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato uno stop di 24 ore: dalle ore 3 alle ore 2 di venerdì 14 luglio. Sabato 15 luglio sarà, invece, una giornata da bollino nero per il trasporto aereo. A scioperare da Nord a Sud sarà il personale di terra degli aeroporti, servizi di handling e check-in, che si fermerà per otto ore: dalle 10 alle 18.","post_title":"Salvini apre un tavolo per gli scioperi, ma si parla del Pnrr e non di contratti","post_date":"2023-07-12T12:11:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689163911000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non conosce sosta la rincorsa dell'Egitto nel 2023: la destinazione ha accolto oltre 7 milioni di turisti durante i primi sei mesi del 2023.\r

E' stato il Ministro del Turismo e delle Antichità Ahmed Issa, a comunicare il risultato, in occasione di una riunione con il Comitato permanente per le licenze delle strutture alberghiere e turistiche. Issa ha dichiarato che le cifre sono state raggiunte grazie agli sforzi del settore privato e alla cooperazione produttiva ed efficace delle parti interessate per raggiungere gli obiettivi dell'industria turistica egiziana, soprattutto nel settore alberghiero.\r

\r

Issa ha anche ricordato la cooperazione e il coordinamento con il Ministero dell'Aviazione Civile per aumentare il numero di posti aerei dai mercati chiave per i flussi turistici verso l'Egitto.\r

\r

Il Paese nordafricano mira ad accogliere 15 milioni di visitatori nel 2023. Ad aprile, il Paese aveva già stabilito un record di 1,35 milioni di turisti. Il Paese ha accolto 11,7 milioni di turisti nel 2022, rispetto agli otto milioni del 2021, segnando un aumento del 46,2%.","post_title":"L'avanzata dell'Egitto: oltre 7 milioni di turisti nel primo semestre 2023","post_date":"2023-07-12T09:49:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689155387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449476","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggia nel segno della razionalizzazione della flotta il piano di Kenya Airways che punta il ritorno alla redditività entro il 2027. L'intervento prevede \"molto gradualmente\" il phase-out dei 13 Embraer 190 e dei sette Dash-8 Q400 della controllata Jambo Jet, a favore di una flotta interamente Boeing (opera già due 737-700, otto 737-800 e nove 787-8 Dreamliner).\r

\r

Attualmente i 34 aeromobili in flotta hanno un'età media di 11,7 anni, ma quella dei 737 si avvicina ai 15 anni, compresi i due 737-300SF dedicati al trasporto merci.\r

\r

\"Nonostante alcuni venti contrari, come l'aumento del 160% su base annua dei costi del carburante e il deterioramento del dollaro che ha avuto un impatto sui nostri costi operativi diretti, siamo fiduciosi che le iniziative di ristrutturazione introdotte nel 2022 permetteranno alla compagnia aerea di avere successo e di raggiungere il suo obiettivo di turnaround entro il 2024\" ha dichiarato il ceo, Allan Kilavuka, in occasione dell'assemblea generale annuale della compagnia.\r

\r

L'esercizio 2022 ha visto Kenya Airways registrare \"un aumento del 66% dei ricavi, che hanno raggiunto i 117 miliardi di Kes (831 milioni di dollari) - ha sottolineato il ceo -. Una crescita dovuta a un aumento significativo del numero di passeggeri, che è salito del 68% per raggiungere i 3,7 milioni di clienti, e a un aumento del 3,5% del trasporto merci, che ha superato le 65.000 tonnellate\".","post_title":"Kenya Airways punta a razionalizzare la flotta che diverrà interamente Boeing","post_date":"2023-07-12T09:29:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689154148000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Brasile ha accolto 2,97 milioni di turisti internazionali durante i primi cinque mesi del 2023, segnando un aumento del 108% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Secondo i dati del Ministero del Turismo, maggio è stato un mese particolarmente trafficato, con oltre 292.300 visitatori, pari ad una crescita del 44,5% rispetto al maggio 2022.\r

\r

La maggior parte dei turisti proveniva dall'Argentina (1,24 milioni), seguita dagli Stati Uniti (271.100) e dal Paraguay (215.500). Complessivamente, i visitatori di questi tre Paesi hanno costituito quasi la metà degli arrivi stranieri in Brasile. Anche il Cile (197.800) e l'Uruguay (184.900) figurano tra i primi cinque Paesi di provenienza dei turisti. Le destinazioni più popolari all'interno del Brasile sono state Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.\r

\r

Il ministro del Turismo, Daniela Carneiro, ha attribuito questa crescita ai cambiamenti politici in Brasile. \"Abbiamo registrato un numero record di visitatori internazionali, risultato di diverse azioni del governo, come il maggiore impegno del Brasile a livello globale e l'impegno per la sostenibilità e la conservazione dell'ambiente. Questo ci ha permesso di consolidare l'attrattività del Paese, offrendo un'opportunità unica e indimenticabile ai viaggiatori di tutto il mondo\".\r

\r

Il turismo ha avuto un impatto positivo anche sull'economia brasiliana. Le entrate legate ai turisti stranieri sono state pari a 2,721 miliardi di dollari nei primi cinque mesi del 2023, con un aumento del 35,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.\r

\r

Nel solo mese di maggio, i turisti hanno speso 567 milioni di dollari, segnando il record di spesa per quel mese. ","post_title":"Brasile: arrivi stranieri più che raddoppiati nei primi cinque mesi dell'anno","post_date":"2023-07-11T11:22:04+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1689074524000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel comunicato di Fiavet in cui si annuncia che il presidente della federazione Giuseppe Cimminisi ha incontrato il ministro del turismo Daniela Santanchè, c'è un passaggio particolarmente complesso da decifrare.\r

\r

Ecco il punto: «(Il ministro) ha assicurato che i 39 milioni di ristoro afferenti al periodo Covid, potrebbero iniziare ad essere elargiti entro settembre 2023, partendo dalle imprese più piccole, quelle in regime de minimis, in gran parte rappresentate in Fiavet-Confcommercio, indicando anche gli organismi preposti per informarsi in merito.\r

\r

Ora il condizionale è un modo verbale finito della lingua italiana che si usa per indicare un evento che si verifica solo se prima è soddisfatta una determinata condizione. Ci chiediamo qual è la condizione che di deve verificare. Che i soldi siano disponibili? Ma dovrebbero essere già disponibili. Che l'elargizione dovrebbe iniziare da settembre? Il settore li aspetta da gennaio 2023 e ancora non c'è modo di venire a capo della situazione.\r

\r

Insomma non si capisce bene cosa voglia dire il ministro con quella enunciazione. Ripeto sempre che è meglio non promettere e mantenere che promettere e non mantenere.\r

\r

Staremo a vedere.","post_title":"Fiavet: i 39 milioni di ristoro a settembre. Il ministero sarà pronto?","post_date":"2023-07-10T11:00:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688986847000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449347","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torneranno operativi dal prossimo settembre i collegamenti aerei fra Italia e Libia. Questo malgrado il Paese africano rientri ancora nella lista nera dell'Unione europea che elenca le compagnie aeree a cui è vietato volare nell'Ue.\r

\r

Il più recente aggiornamento di tale elenco include 15 Paesi, tra cui la Russia e, appunto, la Libia. Ma proprio il riavvio dei voli diretti e il rafforzamento della collaborazione Italia Libia sono stati i temi al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma e l'ambasciatore d'Italia Gianluca Alberini, ricevuti a Tripoli dal ministro di Stato Walid Al Lafi e dal presidente della Libyan Civil Aviation Authority, Mohamed Shlebik. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su Twitter confermando \"la stretta partnership italo-libica sul dossier aviazione civile\".\r

\r

\"Le due parti hanno concordato di concludere un accordo e un protocollo d'intesa, di riaprire lo spazio aereo tra i due Paesi e di scegliere un vettore aereo libico e un altro italiano per riprendere i voli da e per l'Italia al più tardi il prossimo agosto, a condizione che il primo il volo commerciale diretto dalla Libia all'Italia decollerà il prossimo settembre\".\r

\r

Aggiornata all'inizio di giugno 2023, la lista delle compagnie aeree \"soggette a un divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione europea perché non conformi agli standard di sicurezza internazionali\" include i seguenti paesi: Afghanistan, Angola (con l'eccezione di 2 compagnie, tra cui Taag), Armenia, Congo (Brazzaville), Repubblica Democratica del Congo (Rdc), Gibuti, Guinea Equatoriale, Eritrea, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Russia, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone e Sudan, \"a causa dell'inadeguata supervisione della sicurezza da parte delle autorità aeronautiche di questi Stati\".\r

\r

","post_title":"Dopo 10 anni ripristinati i collegamenti aerei fra Italia e Libia, da settembre","post_date":"2023-07-10T10:29:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688984959000]}]}}