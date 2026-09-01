Il ministro Mazzi: per l’Etna ci vuole una cabina di regia. Ma che significa? Il ministro Mazzi ha capito perfettamente cosa succede a Catania, in particolare all’aeroporto di Catania quando erutta l’Etna. Sentiamolo. «Sulla vicenda di Fontanarossa occorre una cabina di regia. Non può essere un’emergenza quello che non dovrebbe esserlo. L’Etna è un’icona per Catania e tutta la Sicilia». Seguendo il ragionamento del ministro si può arrivare ad alcune conclusioni. Sapendo che è stata costituita una cabina di regia l’Etna dice: caspita e adesso non posso eruttare più. Oppure la cabina di regia appena c’è la prima eruzione, si mette come tappo per evitare il fumo, che è il vero problema per i voli. L’Etna sarà pure un’icona della Sicilia ma quando erutta, erutta. I vulcani lo fanno, sono vulcani per questo. E chi sta vicino ne soffre le conseguenze. Con o senza la cabina di regia. Il ministro le cabine di regia le faccia su altro, non su quello che non si può evitare. Condividi

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Le vacanze di settembre si presentano però con durate diverse. 2,8 milioni di italiani prevedono una vacanza breve, con 1-2 pernottamenti, mentre 3 milioni opteranno per un soggiorno di 3-5 pernottamenti. I restanti prevedono una vacanza lunga, con 7 o più pernottamenti. \r

Mare e città\r

Il mare è ancora la destinazione preferita, indicata dal 41% dei viaggiatori, seguito dalle grandi città d'arte (26%) e dalla montagna (18%). Nel complesso, il 71% sceglierà una destinazione in Italia, mentre il 23% si recherà in un altro Paese europeo e il 6% fuori dall'Europa. \r

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Tra le regioni italiane, al primo posto si trova la Toscana, seguita da Campania ed Emilia Romagna. Guardando invece alle destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita da Francia e Grecia. Per quanto riguarda le strutture ricettive, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti dalle seconde case (25%) e dai B&B (17%). Seguono case in affitto (11%), agriturismi (6%) e villaggi vacanze o resort (5%).\r

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A settembre viaggiano soprattutto gli over 55, che rappresentano il 42% dei viaggiatori, seguiti dai giovani (35%) e dalla fascia 35-54 anni.","post_title":"A settembre partiranno 10 milioni di turisti. In testa il mare","post_date":"2026-08-31T14:14:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788185697000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transfeero sbarca in tre nuove destinazioni nel Nord Europa: Tromsø Airport e Stavanger Airport in Norvegia, e Turku Airport in Finlandia.\r

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Un’apertura che si rivolge a profili di viaggio differenti: dai visitatori diretti verso le attrazioni naturali e le esperienze invernali della Norvegia settentrionale, ai professionisti in arrivo a Stavanger, fino ai viaggiatori interessati alla cultura e ai paesaggi della Finlandia sud-occidentale.\r

Attraverso la piattaforma internazionale specializzata nella prenotazione di transfer privati, il trasferimento può essere prenotato prima della partenza, integrandosi nella pianificazione complessiva del viaggio. Clima, distanze, bagagli e scarsa familiarità con i trasporti locali possono infatti rendere più complesso il primo tratto del soggiorno, soprattutto per chi visita la destinazione per la prima volta.\r

“Un aeroporto non è soltanto il luogo in cui termina un volo: è il punto in cui comincia davvero la scoperta di una destinazione. Con Tromsø, Stavanger e Turku vogliamo offrire ai viaggiatori tre nuove porte d’accesso al Nord Europa, rendendo più semplice e sereno il percorso verso il luogo che desiderano raggiungere”, ha dichiarato Antonino Testa, ceo di Transfeero.","post_title":"Transfeero cresce in Nord Europa e sbarca in 3 nuovi aeroporti","post_date":"2026-08-31T14:13:10+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1788185590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"334\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

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“I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca.\r

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Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO.\r

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Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”.\r

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Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento.\r

Accessibilità\r

L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati.\r

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Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili.","post_title":"Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile","post_date":"2026-08-31T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788176154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In Sicilia arrivano le \"branded residences\". A portare nella regione tanto amata dagli inglesi le residenze firmate che stanno registrando grande successo è il Rocco Forte Verdura Resort. Come riporta Il Sole 24Ore, nel 2021 era già stato lanciato un progetto di ville, la cui costruzione è terminata nel 2024, collegate all’hotel cinque stelle aperto da molti anni sulla costa sud-occidentale dell’isola, tra la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca. Le costruzioni sono state realizzate richiamandosi a elementi tradizionali della zona con pietra locale, sabbia, legno e una palette di colori naturali, tra terracotta e ocra. La posizione, su un'altura sopra al resort, garantisce la vista sul Mediterraneo. Le ville erano state affittate, ma ora vengono messe in vendita a un prezzo che parte dai 3 milioni di euro.\r

L'evoluzione del progetto\r

A questa prima offerta, come si legge su Risoluto.it, si aggiunge ora una nuova fase del progetto, pensata per chi cerca abitazioni più grandi e personalizzabili. Sono infatti disponibili 47 ville off plan, realizzate su due livelli e con la disponibilità di un massimo di sette camere da letto. Le ville verranno realizzate vicino ai campi da golf e avranno un prezzo base di 5,2 milioni di euro. Il progetto è firmato Aba Studio Albanese e Olga Polizzi, design director di Rocco Forte Hotels. I proprietari delle ville avranno accesso a tutti i servizi del resort, fra i quali dieci ristoranti, spiaggia privata di un chilometro e mezzo, spa, campi da tennis e basket, maneggio, due campi da golf a 18 buche.\r

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Chi volesse ottenere poi una rendita può accedere al programma Rocco Forte Rental Management, che prevede di affittare la villa nei periodi in cui non viene abitata.\r

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","post_title":"Rocco Forte vende le ville del Verdura Resort e amplia il progetto","post_date":"2026-08-28T12:26:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1787919983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_224383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Riva del Garda[/caption]\r

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Turismo dei laghi. Protagonista del turismo italiano\", il lago \"è uno dei prodotti turistici più performanti dell'estate 2026 per saturazione ota (online travel agency).\r

Lo sottolinea in una nota il ministero del turismo in occasione della Giornata mondiale dei laghi che si celebra oggi. Le aree lacuali raggiugono il 54% davanti a località termali e balneari entrambe al 51%.\r

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“Il turismo open air- prosegue la nota del Mitur citando i dati Faita Federcamping - conferma il boom dei laghi nel 2026: sono soprattutto le località lacustri del Nord, dal Garda all'Iseo fino al Lago di Como, a trainare la stagione, con aumento della domanda straniera. Le previsioni indicano per le località lacustri + 2,6% di arrivi, +0,9% di presenze e +1,6% di fatturato\".\r

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Nel 2025 il lago di Garda ha sfiorato i 28 milioni di presenze con un sistema interregionale Veneto, Lombardia e Trentino che supera i 27 milioni di pernottamenti. \"Il Garda conferma inoltre una forte vocazione internazionale\" dal momento che nel solo Garda Veneto i turisti tedeschi generano oltre 6,3 milioni di presenze\".\r

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Citando i dati Istat, il ministero del turismo sottolinea inoltre come nei comuni lacuali, \"la quota di presenze straniere arriva all'82,2%, segno di un prodotto particolarmente competitivo sui mercati internazionali\".\r

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I laghi interessano anche il mercato degli investimenti hospitality. Come evidenzia il Mitur, \"tra i mercati emergenti monitorati figurano il lago di Como, Sicilia e Dolomiti, mentre l'interesse per i laghi e le destinazioni alpine di alta gamma viene indicato tra i segnali positivi del comparto\".\r

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