South African Airways: riparte la ricerca di un investitore privato Il Consiglio dei ministri sudafricano ha approvato l’avvio di un’ulteriore procedura per individuare un partner azionario strategico idoneo per South African Airways, quale «intervento strategico a lungo termine volto a rafforzare il bilancio della compagnia aerea di bandiera, migliorare l’accesso al capitale e alle competenze nel settore aeronautico, nonché sostenere il rinnovo della flotta e lo sviluppo delle rotte». «Il Consiglio dei ministri ha approvato l’avvio di un processo trasparente, competitivo e adeguatamente regolamentato volto a individuare un partner strategico azionario idoneo per Saa Soc Limited», si legge nel comunicato. «Ciò consentirà alla compagnia aerea di espandersi in modo sostenibile e di migliorare la propria competitività in un mercato aeronautico altamente concorrenziale». Come riferisce Ch-aviation, «La decisione mira inoltre a ridurre l’esposizione finanziaria del governo e ad aiutare Saa a diventare un vettore nazionale credibile, attraente per gli investitori e autosufficiente, che sostenga la connettività, il commercio, il turismo e lo sviluppo economico». Un precedente tentativo di individuare un partner strategico azionario per South African Airways era stato avviato dopo l’uscita della società dal piano di risanamento aziendale nel 2021. Tuttavia, l’accordo è fallito nel marzo 2024 dopo quasi quattro anni di trattative relative alla valutazione, alla governance e alle condizioni normative. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 521057 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Consiglio dei ministri sudafricano ha approvato l’avvio di un’ulteriore procedura per individuare un partner azionario strategico idoneo per South African Airways, quale «intervento strategico a lungo termine volto a rafforzare il bilancio della compagnia aerea di bandiera, migliorare l’accesso al capitale e alle competenze nel settore aeronautico, nonché sostenere il rinnovo della flotta e lo sviluppo delle rotte». «Il Consiglio dei ministri ha approvato l’avvio di un processo trasparente, competitivo e adeguatamente regolamentato volto a individuare un partner strategico azionario idoneo per Saa Soc Limited», si legge nel comunicato. «Ciò consentirà alla compagnia aerea di espandersi in modo sostenibile e di migliorare la propria competitività in un mercato aeronautico altamente concorrenziale». Come riferisce Ch-aviation, «La decisione mira inoltre a ridurre l’esposizione finanziaria del governo e ad aiutare Saa a diventare un vettore nazionale credibile, attraente per gli investitori e autosufficiente, che sostenga la connettività, il commercio, il turismo e lo sviluppo economico». Un precedente tentativo di individuare un partner strategico azionario per South African Airways era stato avviato dopo l’uscita della società dal piano di risanamento aziendale nel 2021. Tuttavia, l’accordo è fallito nel marzo 2024 dopo quasi quattro anni di trattative relative alla valutazione, alla governance e alle condizioni normative. [post_title] => South African Airways: riparte la ricerca di un investitore privato [post_date] => 2026-09-01T13:21:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788268882000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520999 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_521001" align="alignleft" width="300"] Domenico Foggetti[/caption] Master Explorer presenta Me Rewards, il nuovo programma fedeltà dedicato agli agenti di viaggio iscritti al portale Prenotando, la piattaforma proprietaria per la gestione delle prenotazioni. «Con Me Rewards vogliamo riconoscere l’impegno degli agenti che scelgono di utilizzare Prenotando come strumento di lavoro - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Il nostro obiettivo è premiare la fiducia, incentivare l’utilizzo del portale e costruire un rapporto ancora più solido con la distribuzione. Il trade è il cuore della nostra crescita e questo programma è un modo concreto per dimostrarlo». Il programma Per rendere il programma accessibile fin da subito, Master Explorer ha scelto una struttura chiara: a tutti i nuovi agenti che si registreranno su Prenotando, così come a quelli già presenti sulla nuova versione del portale, verranno accreditati automaticamente 10.000 punti di benvenuto nel wallet personale. L’accumulo dei punti è altrettanto intuitivo: ogni euro generato attraverso il portale e pratiche offline corrisponde a un punto, permettendo agli agenti di monitorare in tempo reale il proprio saldo e trasformare rapidamente l’attività quotidiana in un ritorno concreto. Accanto al programma loyalty, Master Explorer introduce anche una commissione aggiuntiva del 3% sulle prenotazioni tour operating confermate entro il 31 ottobre, applicabile a tutte le partenze, senza vincoli sulle date di viaggio. Una misura pensata per offrire un sostegno immediato alle agenzie in una fase di mercato complessa, segnata da incertezze e tensioni internazionali. «Le agenzie stanno affrontando una stagione non semplice. Abbiamo scelto di introdurre un incentivo che possa dare respiro alla marginalità e accompagnare la ripresa della domanda. È un segnale concreto di vicinanza al trade e della volontà di investire nella distribuzione». [post_title] => Master Explorer più vicino al trade con "Me Rewards" [post_date] => 2026-09-01T09:09:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788253766000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520946 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_512576" align="alignleft" width="334"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption] “I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca. Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO. Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”. Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento. Accessibilità L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati. Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili. [post_title] => Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile [post_date] => 2026-08-31T11:35:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1788176154000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520844 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grazie al potenziamento tecnologico finanziato dalla Regione Campania con il progetto strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, la storica sala Newton di Città della Scienza si è evoluta in Newton 4.0: un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione Industria 4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate. I congressi del futuro Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 consente di sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo. L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali. Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice. (Chiara Ambrosioni) [post_title] => Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale [post_date] => 2026-08-28T13:18:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787923114000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto. Le diverse sistemazioni previste I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film "Pocahontas" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film "Encanto" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa. I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film "Bambi", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film "Fantasia" e potranno ospitare fino a 12 persone. Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film "Koda, fratello orso". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice. Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice. I servizi Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill. I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre. [post_title] => Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge [post_date] => 2026-08-28T11:13:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787915629000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520826 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_434384" align="alignleft" width="300"] Porto Cervo [/caption] Una cartina precisa, disegnata dal mercato immobiliare italiano di fascia più alta, con al vertice i 58 milioni di euro richiesti per una proprietà a Vietri sul Mare. L'analisi compita da Idealista e roportata dal Sole 24 Ore si focalizza sulle ville di pregio presenti sul mercato italiano esaminando oltre 150 proprietà di valore superiore ai 10 milioni di euro. La proprietà più costosa censita si trova a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Il prezzo richiesto è di 58 milioni di euro per un palazzo storico di 1.700 metri quadrati arroccato su una scogliera a picco sul mare. La residenza conta 48 camere e dispone di terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti originali in maiolica vietrese e piscina a sfioro Al secondo posto si trova Porto Cervo, con un complesso di quattro ville proposto a 38 milioni di euro. La proprietà sorge su un parco privato di 10mila metri quadrati affacciato su Cala di Volpe, con piscine e accesso diretto alla spiaggia. Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine. A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti. Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato. La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar. La graduatoria per prezzo al metro quadrato La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro. Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio. La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana. [post_title] => Ville di lusso in Italia: ecco la cartina delle più quotate [post_date] => 2026-08-28T11:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787914954000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520811 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli investimenti nel turismo di lusso in Messico si stanno affermando come uno dei principali motori del mercato immobiliare del Paese, sostenuti dalla crescente domanda di viaggiatori internazionali con elevato potere d'acquisto e maggiore spesa per esperienze di soggiorno di alta gamma. Questa crescita sta creando nuove opportunità per gli investitori nelle principali destinazioni costiere e nei maggiori centri urbani del Messico dove hotel di lusso, resort e residenze di marca continuano ad espandersi. Secondo l'Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo maggiore destinatario di investimenti immobiliari nel 2026. Si stima che gli investimenti previsti per lo sviluppo del turismo ammontino a 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali. Le principali destinazioni che attraggono capitali includono Quintana Roo e Nayarit, mentre Jalisco e Città del Messico stanno acquisendo importanza come mercati del turismo di lusso. Come riporta TravlDailyNews, il turismo di lusso rappresenta attualmente circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero. Secondo un'analisi di Onirius Capital, si prevede che questo segmento genererà oltre 4,2 miliardi di dollari all'anno entro la fine del 2026, circa il doppio rispetto al livello registrato dieci anni fa. La metamorfosi di Città del Messico La trasformazione del settore del turismo urbano in Messico sta diventando sempre più evidente, soprattutto a Città del Messico. Secondo Luis Ruiz, socio amministratore di Onirius Capital, le città che in passato si concentravano principalmente sui viaggiatori d'affari durante la settimana si stanno ora trasformando in destinazioni turistiche di lusso indipendenti. A Città del Messico, i visitatori nazionali continuano a rappresentare la quota maggiore del volume turistico. Tuttavia, i viaggiatori internazionali generano una quota significativa della spesa turistica. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 102,174 miliardi di pesos messicani per l'alloggio nella capitale, con un aumento del 18,8% rispetto al 2024 e superando il livello del 2019, pari a 72,127 miliardi di pesos messicani. Anche i prezzi degli hotel di lusso riflettono la crescente domanda di esperienze esclusive. A Los Cabos, diversi resort di lusso superano ormai i 1.000 dollari a notte. Nei quartieri più esclusivi di Città del Messico, tra cui Reforma, Polanco e Condesa, le tariffe delle camere hanno raggiunto i 700 dollari a notte. I nuovi progetti di hotel di lusso, come le strutture Andaz e Mondrian, stanno introducendo tariffe comprese tra i 300 e i 400 dollari a notte. Oltre ai tradizionali hotel e resort, il mercato del turismo di lusso in Messico si sta espandendo anche attraverso residenze. Questi progetti combinano ville e appartamenti privati ​​con servizi di ospitalità di alto livello, creando prodotti residenziali legati a marchi alberghieri di lusso e destinazioni turistiche. I progetti di residenze di lusso con marchio stanno prendendo piede a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Si stima che circa il 60% di questi immobili venga acquistato da acquirenti stranieri, principalmente provenienti da Stati Uniti e Canada. [post_title] => Messico: boom di investimenti nelle strutture di lusso [post_date] => 2026-08-28T10:10:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787911822000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520814 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gli alberghi veneziani puntano a superare il 90% di occupazione durante la Mostra del Cinema. Lo afferma il direttore dell'Associazione veneziana albergatori Daniele Minotto, che definisce agosto "soddisfacente" con un'occupazione media tra il 70 e il 95% a seconda delle zone e delle categorie: oltre l'85% al Lido, circa l'80% in centro storico, il 70-75% in terraferma. Per settembre Minotto prevede un prolungamento dei buoni risultati anche oltre la Mostra, "probabilmente in scia a Homo Faber". "Dare numeri assoluti non è facile, in quanto il 2025 ha visto notevoli cambiamenti sull'offerta turistica alberghiera", sottolinea Minotto, secondo cui "i dati rilevati tra i soci dimostrano che gli investimenti di riqualificazione dell'offerta hanno ripagato, e sono le strutture che hanno investito ad aver raccolto i risultati migliori". [post_title] => La Mostra del Cinema di Venezia aiuta il riempimento degli alberghi [post_date] => 2026-08-28T10:07:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787911676000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 520812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_489467" align="alignleft" width="300"] Via Borgognona, Roma[/caption] Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi. Si tratta della maggiore spesa che i turisti sosterrebbero, a parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto. Emerge dal rapporto dell'Istituto Demoskopika che l'Ansa ha pubblicato in anteprima. Sul versante della dinamica dei prezzi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l'intera collettività (Nict), elaborato dall'Istituto di ricerca su dati Istat, registra nel mese di luglio 2026 una crescita del 2,6% su base annua: il valore più contenuto dell'ultimo triennio e inferiore al 2,9% dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic). Rallentamento A rallentare, tuttavia, è la velocità dell'aumento e non il livello dei prezzi, che nel mese di luglio 2026 risultano comunque superiori del 2,6% rispetto a quelli dello stesso mese del 2025 e si sommano agli incrementi degli anni precedenti. Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%); sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17) e Puglia (4,05), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte [post_title] => Demoskopika, a luglio e agosto spesa turistica in Italia di 20,4 miliardi [post_date] => 2026-08-28T10:03:43+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1787911423000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "south african airways riparte la ricerca di un investitore privato" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":61,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1957,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Consiglio dei ministri sudafricano ha approvato l’avvio di un’ulteriore procedura per individuare un partner azionario strategico idoneo per South African Airways, quale «intervento strategico a lungo termine volto a rafforzare il bilancio della compagnia aerea di bandiera, migliorare l’accesso al capitale e alle competenze nel settore aeronautico, nonché sostenere il rinnovo della flotta e lo sviluppo delle rotte».\r

\r

«Il Consiglio dei ministri ha approvato l’avvio di un processo trasparente, competitivo e adeguatamente regolamentato volto a individuare un partner strategico azionario idoneo per Saa Soc Limited», si legge nel comunicato. «Ciò consentirà alla compagnia aerea di espandersi in modo sostenibile e di migliorare la propria competitività in un mercato aeronautico altamente concorrenziale».\r

\r

Come riferisce Ch-aviation, «La decisione mira inoltre a ridurre l’esposizione finanziaria del governo e ad aiutare Saa a diventare un vettore nazionale credibile, attraente per gli investitori e autosufficiente, che sostenga la connettività, il commercio, il turismo e lo sviluppo economico».\r

\r

Un precedente tentativo di individuare un partner strategico azionario per South African Airways era stato avviato dopo l’uscita della società dal piano di risanamento aziendale nel 2021. Tuttavia, l’accordo è fallito nel marzo 2024 dopo quasi quattro anni di trattative relative alla valutazione, alla governance e alle condizioni normative.","post_title":"South African Airways: riparte la ricerca di un investitore privato","post_date":"2026-09-01T13:21:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788268882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520999","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_521001\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Domenico Foggetti[/caption]\r

Master Explorer presenta Me Rewards, il nuovo programma fedeltà dedicato agli agenti di viaggio iscritti al portale Prenotando, la piattaforma proprietaria per la gestione delle prenotazioni. «Con Me Rewards vogliamo riconoscere l’impegno degli agenti che scelgono di utilizzare Prenotando come strumento di lavoro - dichiara Domenico Foggetti, direttore generale di Master Explorer -. Il nostro obiettivo è premiare la fiducia, incentivare l’utilizzo del portale e costruire un rapporto ancora più solido con la distribuzione. Il trade è il cuore della nostra crescita e questo programma è un modo concreto per dimostrarlo».\r

\r

Il programma\r

Per rendere il programma accessibile fin da subito, Master Explorer ha scelto una struttura chiara: a tutti i nuovi agenti che si registreranno su Prenotando, così come a quelli già presenti sulla nuova versione del portale, verranno accreditati automaticamente 10.000 punti di benvenuto nel wallet personale. L’accumulo dei punti è altrettanto intuitivo: ogni euro generato attraverso il portale e pratiche offline corrisponde a un punto, permettendo agli agenti di monitorare in tempo reale il proprio saldo e trasformare rapidamente l’attività quotidiana in un ritorno concreto.\r

Accanto al programma loyalty, Master Explorer introduce anche una commissione aggiuntiva del 3% sulle prenotazioni tour operating confermate entro il 31 ottobre, applicabile a tutte le partenze, senza vincoli sulle date di viaggio. Una misura pensata per offrire un sostegno immediato alle agenzie in una fase di mercato complessa, segnata da incertezze e tensioni internazionali. «Le agenzie stanno affrontando una stagione non semplice. Abbiamo scelto di introdurre un incentivo che possa dare respiro alla marginalità e accompagnare la ripresa della domanda. È un segnale concreto di vicinanza al trade e della volontà di investire nella distribuzione».\r

","post_title":"Master Explorer più vicino al trade con \"Me Rewards\"","post_date":"2026-09-01T09:09:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788253766000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520946","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_512576\" align=\"alignleft\" width=\"334\"] Il ministro del turismo Mazzi[/caption]\r

\r

“I cammini sono una delle più potenti espressioni dell’Italia che vogliamo promuovere: un turismo lento, sostenibile, che rigenera i territori e le persone. Come ministero abbiamo investito con convinzione sulla Via Francigena quale asse identitario che unisce l’Europa e l’Italia, dalle Alpi a Santa Maria di Leuca.\r

\r

Questo progetto dimostra come accessibilità e innovazione siano leve complementari, capaci di rendere un cammino bimillenario fruibile davvero da tutti, nessuno escluso. È questo il modello di turismo che sosteniamo, in linea con il grande percorso che porterà la Via Francigena al riconoscimento UNESCO.\r

\r

Valorizzare i cammini significa valorizzare le radici e le identità dei nostri paesi, creare economia reale nei territori e offrire al viaggiatore internazionale l’autenticità che solo l’Italia sa dare”.\r

\r

Dopo il lancio del Cammino di Francesco, prosegue l’impegno del ministero del turismo per la valorizzazione dei cammini italiani come infrastruttura strategica del turismo lento, sostenibile e identitario. Un investimento che si concentra oggi sul Salento, con il progetto “Per una Via Francigena del Sud accessibile a tutti”, finanziato dal ministero e in fase di completamento.\r

Accessibilità\r

L’intervento, promosso dal Comune di Poggiardo in qualità di capofila, in collaborazione con l’Associazione Europea delle Vie Francigene – AEVF e l’Associazione Mollare Mai, interessa circa 120 km e 5 tappe della Via Francigena tra Lecce e Santa Maria di Leuca, con azioni specifiche nei Comuni di Poggiardo, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Martano, Palmariggi e Tricase, e benefici anche per gli altri centri attraversati.\r

\r

Un modello innovativo che rende la Via Francigena del Sud apripista in Italia per l’accessibilità in senso ampio: non solo disabilità motorie, sensoriali e cognitive, ma anche esigenze legate all’età, all’alimentazione e a condizioni temporanee. Sono previsti la mappatura dei punti critici, la georeferenziazione del tracciato, dei servizi e dei luoghi di interesse, interventi di manutenzione, e lo sviluppo di strumenti di realtà aumentata e virtuale per una fruizione inclusiva del patrimonio. In programma anche punti di sosta con kit di primo soccorso, panchine smart alimentate da pannelli solari e QR code tattili.","post_title":"Il ministero del turismo promuove i cammini come modello sostenibile","post_date":"2026-08-31T11:35:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788176154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520844","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grazie al potenziamento tecnologico finanziato dalla Regione Campania con il progetto strategico regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, la storica sala Newton di Città della Scienza si è evoluta in Newton 4.0: un dimostratore tecnologico dedicato alla diffusione della cultura dell’innovazione Industria 4.0 e alla valorizzazione delle tecnologie digitali avanzate.\r

I congressi del futuro\r

Grazie all’integrazione di sistemi multimediali, tecnologie immersive e dispositivi interattivi, Newton 4.0 consente di sperimentare nuove modalità di realizzazione di congressi, eventi, attività formative e iniziative di trasferimento tecnologico, trasformando la partecipazione del pubblico in un’esperienza coinvolgente, interattiva e ad alto contenuto innovativo.\r

\r

L’hub multimediale avanzato racconta e rende sempre più comprensibili le tecnologie 4.0 e le loro applicazioni nei diversi ambiti della società e della ricerca e accoglierà congressi scientifici, convention aziendali, eventi istituzionali e incontri professionali.\r

\r

Imprese, enti di ricerca, istituzioni, pco, meeting planner e stakeholder potranno sperimentare nuovi modelli di innovazione digitale, in linea con i bisogni del settore mice.\r

\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Città della Scienza di Napoli: la sala Newton diventa un hub multimediale","post_date":"2026-08-28T13:18:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1787923114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disney Vacation Club ha diffuso i dettagli relativi agli alloggi del Disney's Lakeshore Lodge, il resort ispirato alla natura la cui apertura è prevista per il 1° luglio 2027 presso Walt Disney World Resort. Come riporta Travel Weekly, la struttura affacciata sul lago, situata lungo Bay Lake tra il Disney's Wilderness Lodge e il Disney's Fort Wilderness Resort & Campground, disporrà di 967 camere suddivise in diverse categorie, dai monolocali alle ville con più camere da letto.\r

\r

Le diverse sistemazioni previste\r

I monolocali e le camere studio king del resort presenteranno richiami al film \"Pocahontas\" e saranno caratterizzati da pannelli in legno intagliato e murales. Pensati per coppie e viaggiatori singoli, i monolocali della struttura saranno a tema ispirato al film \"Encanto\" e includeranno un angolo cottura, un bagno separato e un letto matrimoniale a scomparsa.\r

\r

I monolocali deluxe e le ville con una o due camere da letto trarranno ispirazione dal film \"Bambi\", con tonalità terrose e motivi boschivi. Le ville con una o due camere da letto saranno dotate di cucina completa, lavatrice e asciugatrice e patio privato. Le ville con una camera da letto potranno ospitare fino a cinque persone, mentre quelle con due camere da letto fino a nove. \r

\r

Le grandi ville con tre camere da letto della struttura saranno ispirate al film \"Fantasia\" e potranno ospitare fino a 12 persone.\r

\r

Le Lake House del resort, una nuova categoria di alloggi per il Disney Vacation Club, saranno unità indipendenti con una o due camere da letto (in grado di ospitare rispettivamente fino a cinque e otto persone) caratterizzate da un'architettura a forma di A, finestre a tutta altezza e opere d'arte a tema ispirate al film \"Koda, fratello orso\". Le Lake House disporranno di una veranda, una cucina completa e una lavatrice e asciugatrice.\r

\r

Un'altra sistemazione di rilievo sarà la Hidden Willow Presidential Suite, con due camere da letto, che potrà ospitare fino a sei persone e offrirà una vista sul Bay Lake e sui fuochi d'artificio del Magic Kingdom. La suite disporrà di due bagni completi, una cucina attrezzata e una lavatrice e asciugatrice.\r

I servizi\r

Alcuni alloggi selezionati avranno accesso a The Artist's Nest, una lounge con servizio concierge. Tra gli altri servizi offerti dal resort ci saranno The Wetlands, un'area ricreativa all'aperto con una zona giochi acquatica e asciutta ispirata a Pocahontas, un fiume artificiale e una piscina con accesso graduale e scivolo acquatico a spirale. La struttura ospiterà tre punti di ristoro, tra cui il ristorante con servizio completo Moonglade, situato sul lungomare, un mercato aperto tutto il giorno (Bay Lake Provisions) e il locale informale a bordo piscina Paint Out Point Bar & Grill.\r

\r

I membri del Disney Vacation Club potranno iniziare a prenotare presso il Disney's Lakeshore Lodge dal 6 ottobre. I possessori di abbonamento annuale a Walt Disney World potranno prenotare il resort a partire dal 7 ottobre, mentre le prenotazioni saranno aperte a tutti gli ospiti dall'8 ottobre.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Disney Vacation Club svela i dettagli del Disney's Lakeshore Lodge","post_date":"2026-08-28T11:13:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787915629000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520826","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_434384\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Porto Cervo [/caption]\r

\r

Una cartina precisa, disegnata dal mercato immobiliare italiano di fascia più alta, con al vertice i 58 milioni di euro richiesti per una proprietà a Vietri sul Mare. L'analisi compita da Idealista e roportata dal Sole 24 Ore si focalizza sulle ville di pregio presenti sul mercato italiano esaminando oltre 150 proprietà di valore superiore ai 10 milioni di euro.\r

La proprietà più costosa censita si trova a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana. Il prezzo richiesto è di 58 milioni di euro per un palazzo storico di 1.700 metri quadrati arroccato su una scogliera a picco sul mare. La residenza conta 48 camere e dispone di terrazze panoramiche, volte affrescate, pavimenti originali in maiolica vietrese e piscina a sfioro\r

Al secondo posto si trova Porto Cervo, con un complesso di quattro ville proposto a 38 milioni di euro. La proprietà sorge su un parco privato di 10mila metri quadrati affacciato su Cala di Volpe, con piscine e accesso diretto alla spiaggia.\r

Terza posizione per Capri, dove una tenuta da 33 milioni di euro si estende su oltre 11 ettari di parco. Le due residenze che la compongono sono collegate da una funicolare privata interna e comprendono 14 camere, altrettanti bagni e due piscine.\r

A Roma, nel quartiere Trevi, un palazzo seicentesco è sul mercato a 30 milioni di euro. L’immobile si sviluppa su 3.535 metri quadrati e sei livelli e conserva soffitti a cassettoni, una chiesa sconsacrata del XVII secolo e un giardino privato con agrumeti.\r

Segue Massa Marittima,con una proprietà da 28 milioni di euro: 34 ettari di terreno, 35 camere e 25 bagni. A Positano, invece, una villa di 800 metri quadrati con accesso esclusivo al mare raggiunge i 26 milioni, equivalenti a 32.500 euro al metro quadrato.\r

La Toscana si distingue per concentrazione dell’offerta: secondo l’analisi, è la regione con il maggior numero di immobili sopra i 10 milioni di euro, mentre Forte dei Marmi emerge come la località con il volume più elevato di proprietà appartenenti a questa fascia di prezzo. Tra le proprietà più particolari figura una tenuta settecentesca a Peccioli, in provincia di Pisa, proposta a 25 milioni di euro. Oltre alla residenza principale, la proprietà comprende vigneti e oliveti, piscina panoramica, campo da tennis, lago e persino un aeroporto privato con hangar.\r

\r

La graduatoria per prezzo al metro quadrato\r

La graduatoria cambia guardando il prezzo al metro quadro: la dimensione dell’immobile non determina necessariamente la quotazione più elevata. Il record indicato dall’analisi spetta infatti a una villa di appena 200 metri quadrati a Porto Cervo, valutata 70 mila euro al metro quadrato. Seguono Forte dei Marmi, con punte di 47.500 euro al metro quadrato, Porto Rotondo con 38.462 euro, Vietri sul Mare con 34.118 euro e Positano con 32.500 euro.\r

Dai dati emerge un mercato concentrato attorno ad alcune grandi direttrici territoriali. La prima è la Costiera Amalfitana, con Positano, Ravello e Vietri sul Mare; la seconda è la Costa Smeralda, dove Porto Cervo, Porto Rotondo, Liscia di Vacca e Cala Granu combinano parchi privati, accessi al mare e architetture di pregio.\r

La Toscana presenta invece più mercati al proprio interno. Seguono i laghi, con Cernobbio e Tremezzina sul Como, Desenzano e Toscolano-Maderno sul Garda e Pallanza sul Verbano, e infine le città d’arte, con Roma, Firenze e Venezia. Sul lago di Como, in particolare, Cernobbio occupa due posizioni nella top ten, entrambe con proprietà da 23 milioni di euro. Una è una villa fronte lago di 1.500 metri quadrati con piscina e giardino affacciati sul Lario; l’altra è una dimora storica di mille metri quadrati con darsena privata, piscina a sfioro, terrazzo panoramico e giardino all’italiana.\r

","post_title":"Ville di lusso in Italia: ecco la cartina delle più quotate","post_date":"2026-08-28T11:02:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787914954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli investimenti nel turismo di lusso in Messico si stanno affermando come uno dei principali motori del mercato immobiliare del Paese, sostenuti dalla crescente domanda di viaggiatori internazionali con elevato potere d'acquisto e maggiore spesa per esperienze di soggiorno di alta gamma. Questa crescita sta creando nuove opportunità per gli investitori nelle principali destinazioni costiere e nei maggiori centri urbani del Messico dove hotel di lusso, resort e residenze di marca continuano ad espandersi.\r

\r

Secondo l'Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, si prevede che il settore turistico diventerà il secondo maggiore destinatario di investimenti immobiliari nel 2026. Si stima che gli investimenti previsti per lo sviluppo del turismo ammontino a 3,882 miliardi di dollari, superando gli investimenti in impianti industriali. Le principali destinazioni che attraggono capitali includono Quintana Roo e Nayarit, mentre Jalisco e Città del Messico stanno acquisendo importanza come mercati del turismo di lusso.\r

\r

Come riporta TravlDailyNews, il turismo di lusso rappresenta attualmente circa il 20% del fatturato totale del settore alberghiero. Secondo un'analisi di Onirius Capital, si prevede che questo segmento genererà oltre 4,2 miliardi di dollari all'anno entro la fine del 2026, circa il doppio rispetto al livello registrato dieci anni fa.\r

La metamorfosi di Città del Messico\r

La trasformazione del settore del turismo urbano in Messico sta diventando sempre più evidente, soprattutto a Città del Messico. Secondo Luis Ruiz, socio amministratore di Onirius Capital, le città che in passato si concentravano principalmente sui viaggiatori d'affari durante la settimana si stanno ora trasformando in destinazioni turistiche di lusso indipendenti. \r

\r

\r

\r

A Città del Messico, i visitatori nazionali continuano a rappresentare la quota maggiore del volume turistico. Tuttavia, i viaggiatori internazionali generano una quota significativa della spesa turistica. Nel 2025, i visitatori stranieri hanno speso 102,174 miliardi di pesos messicani per l'alloggio nella capitale, con un aumento del 18,8% rispetto al 2024 e superando il livello del 2019, pari a 72,127 miliardi di pesos messicani. Anche i prezzi degli hotel di lusso riflettono la crescente domanda di esperienze esclusive. A Los Cabos, diversi resort di lusso superano ormai i 1.000 dollari a notte. Nei quartieri più esclusivi di Città del Messico, tra cui Reforma, Polanco e Condesa, le tariffe delle camere hanno raggiunto i 700 dollari a notte. I nuovi progetti di hotel di lusso, come le strutture Andaz e Mondrian, stanno introducendo tariffe comprese tra i 300 e i 400 dollari a notte.\r

\r

Oltre ai tradizionali hotel e resort, il mercato del turismo di lusso in Messico si sta espandendo anche attraverso residenze. Questi progetti combinano ville e appartamenti privati ​​con servizi di ospitalità di alto livello, creando prodotti residenziali legati a marchi alberghieri di lusso e destinazioni turistiche. I progetti di residenze di lusso con marchio stanno prendendo piede a Città del Messico, Guadalajara e Monterrey. Si stima che circa il 60% di questi immobili venga acquistato da acquirenti stranieri, principalmente provenienti da Stati Uniti e Canada.","post_title":"Messico: boom di investimenti nelle strutture di lusso","post_date":"2026-08-28T10:10:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1787911822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli alberghi veneziani puntano a superare il 90% di occupazione durante la Mostra del Cinema. Lo afferma il direttore dell'Associazione veneziana albergatori Daniele Minotto, che definisce agosto \"soddisfacente\" con un'occupazione media tra il 70 e il 95% a seconda delle zone e delle categorie: oltre l'85% al Lido, circa l'80% in centro storico, il 70-75% in terraferma.\r

\r

Per settembre Minotto prevede un prolungamento dei buoni risultati anche oltre la Mostra, \"probabilmente in scia a Homo Faber\".\r

\r

\"Dare numeri assoluti non è facile, in quanto il 2025 ha visto notevoli cambiamenti sull'offerta turistica alberghiera\", sottolinea Minotto, secondo cui \"i dati rilevati tra i soci dimostrano che gli investimenti di riqualificazione dell'offerta hanno ripagato, e sono le strutture che hanno investito ad aver raccolto i risultati migliori\".","post_title":"La Mostra del Cinema di Venezia aiuta il riempimento degli alberghi","post_date":"2026-08-28T10:07:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_489467\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Via Borgognona, Roma[/caption]\r

\r

Nei mesi di luglio e agosto 2026 i flussi turistici in Italia genererebbero una spesa complessiva pari a 20,4 miliardi di euro, di cui 541 milioni riconducibili esclusivamente all'aumento dei prezzi.\r

Si tratta della maggiore spesa che i turisti sosterrebbero, a parità di vacanza, rispetto ai listini della scorsa estate: 2,86 euro per ogni pernottamento e 12,50 euro per soggiorno, con un impatto pari a 244,5 milioni di euro nel mese di luglio e a 296,3 milioni in quello di agosto.\r

\r

Emerge dal rapporto dell'Istituto Demoskopika che l'Ansa ha pubblicato in anteprima. Sul versante della dinamica dei prezzi, l'indice nazionale dei prezzi al consumo turistico per l'intera collettività (Nict), elaborato dall'Istituto di ricerca su dati Istat, registra nel mese di luglio 2026 una crescita del 2,6% su base annua: il valore più contenuto dell'ultimo triennio e inferiore al 2,9% dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic).\r

\r

Rallentamento\r

A rallentare, tuttavia, è la velocità dell'aumento e non il livello dei prezzi, che nel mese di luglio 2026 risultano comunque superiori del 2,6% rispetto a quelli dello stesso mese del 2025 e si sommano agli incrementi degli anni precedenti.\r

\r

Nel paniere turistico crescono soprattutto i prezzi del trasporto aereo nazionale (+6,2%) e dei servizi di alloggio (+4,0%); sul versante opposto il trasporto aereo di passeggeri arretra nel suo complesso (−5,6%), con le tariffe internazionali a −7,6%, e diminuiscono anche i pacchetti vacanza nazionali (−5,2%). La maggiore spesa per pernottamento raggiunge i valori più elevati in Liguria (4,58 euro), Calabria (4,17) e Puglia (4,05), a fronte di 1,61 euro in Valle d'Aosta e Piemonte","post_title":"Demoskopika, a luglio e agosto spesa turistica in Italia di 20,4 miliardi","post_date":"2026-08-28T10:03:43+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1787911423000]}]}}