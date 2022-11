Genova incontra Cannes per promuovere il turismo di prossimità Un incontro istituzionale tra i comuni di Genova e di Cannes per consolidare i rapporti bilaterali di cooperazione tra le due città. L’iniziativa è stata organizzata dalla municipalità francese e dalla Camera di commercio italiana di Nizza. «Un incontro importante – spiega l’assessore al Turismo di Genova, Alessandra Bianchi, a margine del confronto con il suo omologo a Cannes, Thomas De Pariente – per fare il punto sulle prossime azioni di valorizzazione di Genova e Cannes come destinazioni turistiche di prossimità verso i rispettivi mercati». Nel quadro della promozione dell’offerta turistica genovese verso i mercati esteri, quello francese riveste un ruolo di particolare rilevanza. «Per questo già da alcuni mesi abbiamo messo in campo azioni sinergiche – aggiunge l’assessore Bianchi – che si sono articolate attraverso una campagna digitale mirata e la pubblicazione di una sezione interamente dedicata a Genova su Petit futé.com, il portale francese leader nel settore viaggi. Azioni che hanno dato un ottimo risultato, a partire dai flussi turistici davvero importanti e dalla percezione della nostra città come destinazione esperienziale: dall’outdoor, ai borghi sul mare, dal centro storico, ai palazzi dei Rolli, alle grandi mostre. Proprio sul fronte del turismo culturale, il mensile Marie Claire ha dedicato un ampio articolo a Genova, che viene definita come destinazione sempre più attrattiva e ideale per tutte le stagioni».

