Garavaglia: «Il turismo è riuscito nell’impresa di frenare il calo del pil» Il ministro del turismo Garavaglia non si fa certo prendere in contropiede sugli elogi che da tutte le parte istituzionali stanno arrivando al turismo e infatti lancia una nota molto esplicita. Eccola. «Dopo il Fondo monetario e l’Istat, anche la Banca d’Italia – osserva Garavaglia – sottolinea come il buon andamento della stagione abbia agito da freno al calo del pil in corso. Nel terzo trimestre – aggiunge il ministro del Turismo – se la dinamica della crescita registra solo un ‘lieve rallentamento’, come dice Luigi Federico Signorini direttore generale di Bankitalia, questo è stato possibile grazie al buon andamento del settore turistico». «Il turismo ha quindi agito – commenta Garavaglia – come un vero paracadute per frenare il calo del pil determinato dagli effetti della guerra in Ucraina. Il Turismo è un’industria che il Paese ha l’obbligo di valorizzare e sostenere».

\r

Il ministro del turismo Garavaglia non si fa certo prendere in contropiede sugli elogi che da tutte le parte istituzionali stanno arrivando al turismo e infatti lancia una nota molto esplicita. Eccola.\r

\r

«Dopo il Fondo monetario e l’Istat, anche la Banca d’Italia – osserva Garavaglia – sottolinea come il buon andamento della stagione abbia agito da freno al calo del pil in corso. Nel terzo trimestre – aggiunge il ministro del Turismo – se la dinamica della crescita registra solo un ‘lieve rallentamento’, come dice Luigi Federico Signorini direttore generale di Bankitalia, questo è stato possibile grazie al buon andamento del settore turistico».\r

\r

«Il turismo ha quindi agito – commenta Garavaglia – come un vero paracadute per frenare il calo del pil determinato dagli effetti della guerra in Ucraina. Il Turismo è un’industria che il Paese ha l’obbligo di valorizzare e sostenere».","post_title":"Garavaglia: «Il turismo è riuscito nell'impresa di frenare il calo del pil»","post_date":"2022-10-11T10:57:29+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665485849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431800","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una cifra pari a 85 milioni di euro: è arrivata la conferma di quanto il Ministero del Turismo mette a disposizione per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator, secondo quanto già previsto dal Pnrr.\r

Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo, 12 ottobre, sul sito di Invitalia: avranno diritto ad accedere anche gli operatori che avevano già beneficiato del precedente bando.\r

“Si tratta di un intervento che punta ad utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione del Pnrr per migliorare l’efficienza dell’offerta turistica\" commenta Massimo Garavaglia, ministro del Turismo.","post_title":"Agenzie e to: dal Pnrr arrivano 85 milioni di euro per la digitalizzazione","post_date":"2022-10-06T13:31:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1665063111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"431505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Se il prossimo governo confermerà il ministero del turismo, per il settore sarebbe meglio che a reggerlo venga chiamato Gian Marco Centinaio. Conosce la materia, è stato già ministro del Beni culturali e turismo, è stimato dall'ambiente, e soprattutto sa di cosa parla. Non bisogna fargli un breef ogni volta che incontra qualcuno. Perché Centinaio quel qualcuno, e quel problema specifico li conosce già. E non è poco.\r

\r

Scrivo questo perché negli ultimi giorni sono usciti vari nomi per il ministero del turismo. Quelli che mi hanno francamente steso, nel senso che sono caduto senza forze, sono stati quelli di Daniela Santanchè e di Massimo Garavaglia. Santanchè ha capito da poco che il turismo è una risorsa nazionale. Cioè per tutti e non solo per il suo amico Briatore. Mentre Garavaglia ormai ha un discorso standard che usa per tutte le occasioni cambiando solo il soggetto a cui si rivolge.\r

Nuovi ruoli\r

Ora Garavaglia ha espresso il desiderio di ritornare a fare il sottosegretario all'economia. Mansione per altro già ricoperta durante il primo governo Conte. E a dire la verità non so se la cosa ci possa far piacere, visto che il ministero dell'economia è il cuore dell'azione di governo. Dall'altra parte negli ultimi giorni la candidatura della Santanchè è un po' declinata. Lei può continuare ad occuparsi delle concessioni balneari. Non è un cattivo mestiere. It's funny.\r

\r

Giuseppe Aloe\r

\r

","post_title":"Sarebbe opportuno se al turismo ritornasse Gian Marco Centinaio","post_date":"2022-10-03T10:09:14+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1664791754000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430693","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Affluenza record alla 13^ edizione del Salone del Camper di Parma, che chiude i battenti con oltre 110.000 visitatori. Un risultato che ha confermato le aspettative e le previsioni di crescita del fenomeno del camperismo, testimoniate sia dall’aumento della richiesta di mezzi che dall’occupazione dei campeggi e aree sosta. Secondo FAITA-FederCamping, che rappresenta 2650 aziende del settore, i primi 4 mesi della stagione turistica 2022 hanno già registrato un aumento dell’8% di arrivi e del 7% di presenze in Italia, superando abbondantemente i livelli del 2019. Anno preso come riferimento per le statistiche della ripresa.\r

\r

Con 10,7 milioni di arrivi e oltre 73 milioni di presenze, la crescita del turismo itinerante in Italia è diventata strutturale. E riguarda sia la domanda italiana che quella straniera, che rappresenta il 57% del totale, con Germania e Austria in testa alla classifica. La stagione 2022 potrebbe addirittura chiudersi, secondo Federalberghi, con un +43% di arrivi e +35% di pernottamenti.\r

­\r

­Numeri importanti, che come ha sottolineato il ministro del turismo Massimo Garavaglia all’inaugurazione del Salone del Camper, fanno pensare che lo sviluppo dell’industria turistica, spina dorsale del sistema Italia che rappresenta il 9% di PIL italiano (13-14% aggregato) e il 15% dell’occupazione, passi anche e necessariamente dal turismo itinerante. Proprio per favorire questo settore, il Ministro Garavaglia ha annunciato in anteprima assoluta, al Salone del Camper, lo stanziamento di fondi per la costruzione in Italia di 1.000 nuove aree di sosta, che si aggiungeranno alle 2.000 già esistenti. Un progetto che vede coinvolte le regioni italiane, chiamate a realizzare linee guida che consentano ai comuni di intercettare le risorse e realizzare aree sosta di alto livello qualitativo. \r

­\r

­«Il turismo itinerante - ha dichiarato Antonio Cellie ad di Fiere di Parma - si conferma come megatrend in grado di influire sulla crescita dell’industria turistica italiana. Si tratta di un’opportunità che il governo, le regioni e i comuni italiani devono cogliere, perché favorisce l’economia locale e nazionale, arricchisce i territori meno conosciuti e interpreta la trasformazione del turismo in chiave sostenibile. Del resto, il fatto che dei 25 milioni di italiani che hanno fatto vacanza nel 2022, uno su cinque abbia pianificato un soggiorno outdoor fa capire che la crescita del fenomeno è diventata strutturale. Poiché i dati non sono ancora definitivi, e vista la tendenza, è ipotizzabile che la stagione si chiuda in modo ancora più favorevole. Con il Salone del Camper, Fiere di Parma sottolinea l’importanza del turismo itinerante e contribuisce al suo sviluppo».\r

\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

\r

­\r

­\r

­\r

­","post_title":"Salone del Camper, record per la 13a edizione con 110 mila visitatori","post_date":"2022-09-19T12:18:27+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1663589907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 3.700 atleti dai 30 ai 90 anni provenienti da tutto il mondo: questi alcuni dei numeri dei Winter World Master Games Lombardia 2024, in programma fra due anni quindi, dal 12 al 21 gennaio.\r

\r

La quarta edizione di quello che viene ritenuto il più importante evento internazionale di sport invernali riservato agli atleti ‘Over 30’ coinvolgerà nove comuni, sette lombardi e due trentini: Madesimo, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Sondrio (dove si terrà la cerimonia di apertura), Aprica, Bormio, Pontedilegno-Tonale, Vermiglio e Pellizzano.\r

\r

I giochi sono stati fortemente voluti dal Ministero del Turismo e da Regione Lombardia, che hanno da subito riconosciuto il forte potenziale di questa manifestazione promossa dall’Imga (International Master Games Association), di cui Sergey Bubka, campione olimpionico presente oggi durante l’evento di presentazione, è presidente.\r

“I Winter World Master Games saranno un’importante opportunità per noi perché saranno previsti minimo 3.500 atleti con le loro famiglie - ha dichiarato Antonio Rossi, Sottosegretario con Delega allo Sport, Olimpiadi e Grandi eventi in occasione della presentazione a Palazzo Lombardia -. Voglio ringraziare il presidente Fontana perché crede negli eventi sportivi e nei valori dello sport, ma anche tutti i sindaci che ospiteranno le gare per essersi messi insieme e aver dato vita alla Fondazione, di aver lavorato insieme per la buona riuscita di questo progetto. Sulla scia dei Winter World Master Games, la Regione Lombardia ha presentato la candidatura per la versione estiva di questi giochi che si terranno nei comuni di Lecco, Como e Varese”.\r

“Questa è una grande occasione per la montagna, che ha bisogno di eventi come questo per svilupparsi e per sottolineare l’importanza gli sport invernali - ha sottolineato nel suo intervento Massimo Garavaglia, ministro del turismo -. Abbiamo bisogno di sviluppare questo binomio potentissimo di sport e turismo, che incide anche sull’economia italiana. I Winter World Master Games accompagnano alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ma anche alle Olimpiadi giovanili del 2028… perché non ci fermiamo mai!”","post_title":"Winter World Master Games Lombardia 2024: previsti oltre 3.700 atleti da tutto il mondo","post_date":"2022-09-15T15:17:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1663255044000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427038\" align=\"alignleft\" width=\"240\"] Roberta Garibaldi[/caption]\r

\r

Il ministero del turismo e Enit candidano l'Italia all’evento mondiale più atteso nel panorama enogatronomico, The World’s 50 Best Restaurants, l’evento che premia i 50 ristoranti migliori al mondo. \r

\r

Per l’edizione 2024 l’Italia in pole position, con il Piemonte e Torino, per “gli Oscar” dei ristoranti assegnati da esperti e critici che visitano i migliori ristoranti. \r

\r

«Un evento mondiale, che rientra nella programmazione condivisa con il ministro del turismo Massimo Garavaglia - dichiara l’ad di Enit Roberta Garibaldi - che rafforzerà sul lungo periodo il ruolo della cucina italiana nel mondo e l’identità e la riconoscibilità della Penisola a livello internazionale. \r

\r

Enit, con il Ministero del Turismo, ha messo in campo azioni specifiche dedicate all’enogastronomia e questo è un grande passo per dare vigore e valore all’operato e al gran lavoro degli operatori del turismo e del Sistema Italia. Puntiamo ad ospitare questo evento in partnership con regione Piemonte che è un punto di riferimento virtuoso». \r

\r

Proprio durante la presentazione del Forum mondiale del Turismo del Vino, è stata annunciata la candidatura dell'italia dal Ministro del Turismo, dal Presidente della Regione Piemonte e da Enit l’idea di portare in Italia a Torino il 50 Best, prendendo contatti a Londra con gli organizzatori della manifestazione. \r

\r

Nell’ edizione 2022 la presenza italiana è cresciuta molto, nei numeri come nelle posizioni, grazie a chef come Riccardo Camanini, gli Alajmo, Niko Romito, Mauro Uliassi, Enrico Crippa (del tristellato Piazza Duomo di Alba e Norbert Niederkofler). ","post_title":"Enit e mitur candidano l'Italia al The World's 50 Best Restaurants","post_date":"2022-09-14T14:17:46+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1663165066000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430438","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro Garavaglia non se ne perde una. La sua ultima dichiarazione è questa: «Grazie al turismo ci sono risorse per abbattere i costi dell'energia», ha affermato a margine di un incontro con le categorie economiche alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, oggi a Trieste.\r

\r

A noi fa piacere che il turismo abbia fatto delle plusvalenze e abbia contribuito con miliardi di risorse per lo Stato. La cosa che mi piace di meno è il fatto che Garavglia possa disporre di queste cifre per come gli pare a lui. Io mi aspettavo, naturalmente che una parte delle risorse prodotte dal turismo ritornassero al turismo in termini di servizi, di sviluppi di intere aeree, di sostegni concreti, di piani di rilancio strategico del turismo italiano.\r

\r

No. Le risorse del turismo vanno a fare da copertura al decreto che aiuta le famiglie e le aziende per i costi dell'energia. E a me non va bene. Ieri la procura di Roma ha aperto un'indagine a Procura di Roma ha deciso di aprire un fascicolo sugli extraprofitti delle aziende del settore energetico raggiunti con gli aumenti dell'energia derivanti dagli oltre 200 giorni di guerra in Ucraina. Si è calcolato, da parte del Governo, che in sei mesi, tra il settembre 2021 e il 30 marzo 2022, sono stati realizzati 40 miliardi di euro di extra-profitti da parte delle società energetiche.\r

\r

Bene vengano tassate queste aziende e le queste risorse vengano impiegate per abbattere il costo dell'energia.","post_title":"Le risorse generate dal turismo dovrebbero essere impiegate nel turismo","post_date":"2022-09-14T10:48:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1663152521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430240","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_430243\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandra Priante[/caption]\r

\r

Unwto prende una posizione metta sul turismo rurale, e lo indica come il punto di snodo del turismo sostenibile.\r

\r

«Il turismo rurale è la chiave del turismo sostenibile e anche dell'innovazione non solo per i luoghi meno visitati di ciascun Paese ma in generale in tutti i territori del mondo. Abbiamo un programma eccezionale con oltre 30 speaker e 8 ministri».\r

\r

Lo dice Alessandra Priante direttore Europa dell'Unwto, presentando con il ministro Massimo Garavaglia la Sesta Conferenza mondiale dell'enoturismo, organizzata con l'Unwto (agenzia del turismo dell'Onu), dal ministero del turismo e dall'Enit per la prima volta in Italia, precisamente ad Alba dal 19 al 21 settembre.\r

\r

«Questo tipo di turismo - dice Alessandra Priante - è importante anche per la risoluzione dei problemi del turismo che si tanno avendo in tutto il mondo: il rincaro dei costi, la vicinanza della guerra e la questione della mancanza di personale». ","post_title":"Unwto: «Il turismo rurale vera chiave del turismo sostenibile»","post_date":"2022-09-09T15:29:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1662737343000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"430075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato una serie di decreti che sbloccano 39,3 milioni per le agenzie di viaggio e tour operator; quasi due milioni del Fondo unico del Turismo di parte corrente; ed altri due milioni di euro a sostegno delle guide turistiche.\r

«Nei prossimi giorni – ha precisato una nota del ministero – seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici.\r

Il dettaglio dei decreti firmati oggi da Garavaglia»\r

\r

Per le agenzie di viaggio si tratta di interventi per 39,3 milioni previsti dal DL Sostegni ter a favore delle aziende per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori. L’intervento riguarda gli operatori che hanno registrato nel 2021 un calo di fatturato di almeno il 30%, rispetto al 2019.\r

\r

Per le guide turistiche interventi per 2 milioni a favore di guide turistiche, accompagnatori e partite Iva previsti dal DL Sostegni ter. Ed è riservato a chi non aveva ricevuto in passato altre misure di sostegno.\r

\r

Fondo unico Turismo: tre distinti interventi per complessivi quasi due milioni dal bilancio di parte corrente:\r

Più di un milione, fino al 2024, per il progetto “strategia per il rafforzamento della Meeting Industry italiana, attraverso attività di business intelligence, business development, sostenibilità” elaborato da Convention Bureau Italia e Federcongressi&Eventi.\r

\r

A favore della Regione Veneto per due progetti per oltre 700 mila euro: “Buy Veneto” ha come obbiettivo iniziative di networking e marketing territoriale, previsto un workshop internazionale del Turismo in Veneto; “Caseus” mira a garantire la diffusione e notorietà delle produzioni lattiero casearie della Regione.\r

Previsto il cofinanziamento con 170 mila euro di tre progetti della Regione Sicilia: “Maratona della città di Palermo”, “Jazz Festival di Castelbuono (PA)” e di “Luce e Santità 2022 – Arte, Musica, Food e Tradizione della città di Avola (SR).","post_title":"Decreto sostegni ter: 39,3 milioni alle adv che hanno perso almeno il 30%","post_date":"2022-09-07T10:33:07+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1662546787000]}]}}