Pier Ezhaya: il futuro, l’IA e il superamento dell’individualismo delle associazioni (2) Numerosi i temi fondanti il Tour Operating indagati da Pier Ezhaya nell’ambito della ConnAction di World Travel Group a Casablanca. Si è parlato di Futuro: «Per capire cosa ci porterà il futuro bisogna guardare al passato. – ha sottolineato il direttore generale tour operating Alpitour World e Presidente Astoi Confindustria Viaggi – Tante volte negli anni il sistema del turismo organizzato è stato dato per morto: alla nascita di internet, con le Torri Gemelle, con la primavera araba e anche nel periodo del Covid – e qui abbiamo ci siamo andati vicino! – ma noi siamo sempre sopravvissuti. Ora si dice che l’IA ci farà sparire: certo, l’IA è una rivoluzione tecnologica che cambierà il comportamento delle persone e la socialità, ma i cambiamenti vanno governati, quindi il settore dovrà adottare delle contromisure e gestirli senza fare resistenza. Bisogna essere pronti ad accogliere l’innovazione. I clienti devono essere distinti per capacità di spesa, età e stato civile. Capire se viaggiano in famiglia, se sono coppie o single. Sapere dove abitano e a cosa sono interessati. Ma, una volta messi in asse questi cluster, i clienti sono tutti gli stessi. Poiché usano lo smartphone e le app, si aspettano che questi strumenti vengano utilizzati in agenzia quando acquistano un viaggio. Cambiamento Dobbiamo essere pronti ad accogliere il cambiamento dei costumi e della società. Così come dobbiamo superare l’atteggiamento divisionista che caratterizza il nostro mercato e si riverbera anche sul settore del turismo. – prosegue Ezhaya – Il nostro settore è estremamente diviso. Anche se, come Astoi, siamo riusciti a dare una voce unica al tour operating, ci sono 10 associazioni di categoria di adv – 6 o 7 più note, le altre più piccole – che non hanno mai pensato di mettersi insieme. La stessa cosa avviene con gli alberghi, dove ci sono Federalberghi in Confcommercio, e Confindustria Alberghi in Federturismo Confindustria. È tutto molto diviso, anche sulla Direttiva Pacchetti, come si è visto sui social dopo la mia lettera. Nel 2020 ho accettato l’incarico di presidente Astoi Confindustria Viaggi e mi dispiace questa divisione. In 5 anni ho parlato con tre ministri del turismo diversi: prima Franceschini, poi Garavaglia, quindi Daniela Santanchè. Ogni volta bisogna ricominciare da capo, ma bisogna anche pensare che ogni ministro – parlando dei 132mld che vale il settore nel nostro paese – quando incontra chi si occupa del Turismo Organizzato si trova davanti 25 associazioni diverse, che rappresentano un mercato che vale circa 8 miliardi di euro. Dobbiamo fare squadra! Serve anche tanta fiducia. – conclude Ezhaya – Un bene pericoloso perché espone alla delusione, ma indispensabile per costruire qualcosa. Serve fiducia nel network, nelle aziende sue azioniste e nelle persone che lo guidano e questo crea il valore e ci traghetterà nel futuro». Chiara Ambrosioni Condividi

