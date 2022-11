Fiavet, dopo le dimissioni Jelinic, a Ciminnisi la presidenza pro-tempore Come avevamo scritto ieri Ivana Jelinic si è dimessa da presidente di Fiavet Confcommercio per la recente nomina ad amministratore delegato di Enit. Fiavet-Confcommercio ha accolto quindi le dimissioni di Ivana Jelinic, presidente al suo secondo mandato, in cui era stata eletta per acclamazione e rinnova la sua gratitudine per il suo operato, formulando i migliori auguri per il nuovo ruolo di amministratore delegato di Enit. Le dimissioni sono accolte dal vice-presidente vicario, Giuseppe Ciminnisi, il quale assume temporaneamente la presidenza di Fiavet-Confcommercio. Il presidente f.f. Giuseppe Ciminnisi indirà un’assemblea per l’elezione del nuovo presidente. Ivana Jelinic ha traghettato la Federazione verso un nuovo percorso di visibilità e comunicazione con il mondo del turismo, raggiungendo obiettivi importanti e mediazioni di rilievo con le Istituzioni durante il difficile periodo della pandemia.

\r

Come avevamo scritto ieri Ivana Jelinic si è dimessa da presidente di Fiavet Confcommercio per la recente nomina ad amministratore delegato di Enit. Fiavet-Confcommercio ha accolto quindi le dimissioni di Ivana Jelinic, presidente al suo secondo mandato, in cui era stata eletta per acclamazione e rinnova la sua gratitudine per il suo operato, formulando i migliori auguri per il nuovo ruolo di amministratore delegato di Enit.\r

\r

Le dimissioni sono accolte dal vice-presidente vicario, Giuseppe Ciminnisi, il quale assume temporaneamente la presidenza di Fiavet-Confcommercio. Il presidente f.f. Giuseppe Ciminnisi indirà un’assemblea per l’elezione del nuovo presidente. \r

\r

Ivana Jelinic ha traghettato la Federazione verso un nuovo percorso di visibilità e comunicazione con il mondo del turismo, raggiungendo obiettivi importanti e mediazioni di rilievo con le Istituzioni durante il difficile periodo della pandemia.\r

\r

","post_title":"Fiavet, dopo le dimissioni Jelinic, a Ciminnisi la presidenza pro-tempore","post_date":"2022-11-29T11:49:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1669722561000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434902","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ivana Jelinic è il nuovo amministratore delegato di Enit. Fortemente voluta dal ministro del turismo, Daniela Santanchè, che l’ha designata in queste ore.\r

Jelinic è la donna più giovane ai vertici dell’Enit. Ha iniziato prestissimo la sua carriera, maturando una lunga esperienza e un background profondamente radicati nel settore.\r

\r

Il valore del truismo italiano\r

«Ringrazio il ministro Daniela Santanchè per la fiducia che ha riposto in me - dichiara Jelinic - affidandomi un ruolo così strategico e delicato che mi onora. Mi carica di responsabilità e che rappresenta una sfida prestigiosa e avvincente. Quando in Umbria è nato il mio primo progetto di incoming su base regionale scommettemmo su un gruppo di agenzie che volevano superare il concetto della microdimensionalità. Mi piace immaginare che anche il lavoro che andrò a sviluppare in Enit - raccogliendo il testimone di Roberta Garibaldi - possa amplificare le potenzialità. E anche il valore del turismo italiano e del brand Italia. Ce la metterò tutta con la passione e lo spirito di squadra che mi hanno accompagnato fino ad oggi» conclude Jelinic.\r

In un post su facebook il neo amministratore delegato dell'Enit ha scritto: «Nel mio cuore sono e sarò sempre un agente di viaggio, piaccia o no. Passato il momento dei festeggiamenti, da domani ci si rimette a lavoro per il turismo italiano, senza bandiere e preferenze».\r

\r

Naturalmente Ivana Jelinic si è già dimessa dalla presidenza di Fiavet. Le persone di valore si vedono anche da queste scelte.\r

\r

A lei vanno i complimenti e gli auguri di tutto il Gruppo Travel.","post_title":"Ivana Jelinic è il nuovo ad di Enit e si dimette dalla presidenza Fiavet","post_date":"2022-11-28T10:09:49+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1669630189000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riceviamo da Fiavet Toscana la seguente lettera e volentieri pubblichiamo:\r

\r

Lettera aperta all’assessora al turismo e alla cultura (oltre che vicesindaca ndr) Alessia BettiniAbbiamo letto e condividiamo i principi e gli scopi descritti nel recente Bando del Comune di Firenze per la concessione di contributi per la promozione e valorizzazione della città, ma chiediamo delle importanti modifiche ed una proroga dei termini di presentazione.L’esigenza di progettare la sostenibilità della destinazione, la necessità di controllare per gestirli meglio i flussi turistici, i problemi relativi allo spopolamento dei residenti ed alla gentrificazione del centro storico, la dialettica fra turisti e residenti sono tutti temi di cui si dibatte da tempo e su cui l’Amministrazione è spesso intervenuta con dichiarazioni di intenti molto interessanti.\r

\r

Sicuramente da più parti è stata evocata la necessità di un progetto che coinvolgesse tutti gli attori in campo e che impegnasse la filiera del turismo e le amministrazioni pubbliche verso “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica”.Leggiamo con stupore nel bando emanato pochi giorni fa che le risorse che il Comune ha accantonato sono destinate esclusivamente a “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”.\r

\r

Il Comune sembra dimenticare che il turismo sia un’industria, con varie categorie di seri professionisti impegnati nella promozione della città oltre che della sua tutela. Categorie economiche messe a dura prova, considerato il biennio della pandemia, per cui molti soggetti hanno dovuto chiudere, con perdita occupazionale e dispersione del prezioso patrimonio di competenze.\r

Viaggi\r

Inoltre forse è il caso di ricordare che la stessa Legge regionale toscana, che disciplina le attività turistiche (la N° 86 del 2016) al Capo V, Sezione 1, articolo 87 definisce la “produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati, gite, escursioni e visite individuali o collettive” attività tipica delle agenzie di viaggio.\r

\r

E comunque la stessa LR citata stabilisce che l’organizzazione tecnica di iniziative del genere debba essere affidata ad un soggetto abilitato.Domandiamo se il Comune pensa di poter promuovere le citate “azioni comuni per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica” facendo affidamento su “enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, in forma singola o associata, senza scopo di lucro”. Contiamo sul buon senso e vogliamo pensare che si tratti di un errore.\r

\r

Per questi motivi chiediamo che vengano ammesse al bando le agenzie di viaggio operanti a Firenze aventi sede nella Regione Toscana.Solo le agenzie di viaggio hanno le competenze e l’esperienza necessaria per sviluppare i principi assolutamente condivisibili da cui il bando trae spunto.Chiediamo quindi una proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo, essendo la scadenza del 29 novembre troppo vicina per poter completare istruttorie, deliberazioni, progettazioni, redazioni e presentazioni.Infine, Le chiediamo un incontro urgente, per poter contribuire a focalizzare la situazione.\r

\r

Pier Carlo TestaPresidente Fiavet Toscana/Confcommercio","post_title":"Fiavet Toscana contro il comune di Firenze che non considera le agenzie","post_date":"2022-11-22T11:40:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669117220000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà con ogni probabilità Ivana Jelinic il prossimo amministratore delegato di Enit. In attesa del decreto che ne ratifichi ufficialmente la nomina, previsto entro cinque giorni, il ministro Daniela Santanché ha infatti inviato una lettera alle presidenze di Federturismo Confindustria, Confturismo Confcommercio e Assoturismo Confesercenti, chiedendo loro un parere formale. Dopo aver partecipato, prima apparizione ufficiale, ai lavori della giunta di Federalberghi, la neo responsabile del dicastero del Turismo comincia finalmente a far sentire la sua voce. E la prima mossa è una piacevole sorpresa per il settore. Pur tenendo conto degli inevitabili limiti d'azione (e di budget) che l'ente nazionale di promozione turistica sconta soprattutto nei confronti delle controparti internazionali, la scelta della presidente Fiavet, se formalmente confermata, va senz'altro nella giusta direzione, ponendo alla testa di Enit una personalità allo stesso tempo forte e competente. Interpellata da noi di Travel Quotidiano, Ivana Jelinic ha rimandato qualsiasi commento al momento in cui la sua posizione sarà effettivamente formalizzata.\r

\r

“Carissimi, desidero comunicarvi che è mio intendimento provvedere alla sostituzione dell’amministratore delegato di Enit, nominando la dottoressa Ivana Jelinic - si legge nella nota inviata da Daniela Santanché alle federazioni del turismo -. Al riguardo, vi chiedo di rendere note le eventuali valutazioni di competenza, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legge numero 83 del 2014, entro e non oltre cinque giorni dalla presente, al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione dell’ente”. Ivana Jelinic prenderebbe il posto dell'attuale amministratore delegato Roberta Garibaldi nominata a ottobre 2021 su indicazione dell’ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Rimane invece ancora vacante la carica di presidente, occupata fino allo scorso giugno da Giorgio Palmucci, quando il past president di Confindustria Alberghi divenne consigliere dello stesso dicastero del Turismo.","post_title":"Ivana Jelinic prossimo a.d. di Enit. Una scelta che va nella giusta direzione","post_date":"2022-11-17T11:29:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1668684591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434062","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_401962\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivana Jelinic, presidente di Fiavet Confcommercio[/caption]\r

\r

Con una no0ta la presidente di Fiavet nazionale vuole ribadire la vicinanza fra le agenzie di viaggio e Ita Airways.\r

\r

«Ita Airways è, dalla sua nascita, un partner importante di Fiavet-Confcommercio. Nella situazione di caos dei voli di questa estate è risultata la compagnia più puntuale d’Europa. Oggi, altri numeri - continua la nota della presidente Jelinic - ci mostrano una pianificazione d’eccellenza che vedrà il vettore aereo crescere in modo significativo, con 39 aeromobili di nuova generazione che porteranno crescite a doppia e tripla cifra per una compagnia italiana che è un decisivo alleato del turismo organizzato».\r

\r

Dal prossimo anno le agenzie di viaggio avranno «a disposizione un prodotto arricchito di nuove rotte che si vanno a sommare ai numerosi collegamenti lanciati quest’anno come quelle verso gli USA, con San Francisco e Washington, e verso il Sud America, con Rio de Janeiro. Una pianificazione che vedrà nel futuro anche l’apertura a collegamenti mediorientali, come Riyadh, Jeddah, e Kuwait City così importanti per chi fa turismo incoming in italia, e per chi si occupa di business travel».\r

\r

Infine l'augurio «che la programmazione fino al 2026 di ITA-Airways possa giungere a compimento nel migliore dei modi, consentendo alle imprese di Fiavet-Confcommercio di contare un’offerta d’eccezione e di qualità, creata con le caratteristiche inimitabili di una compagnia italiana».","post_title":"Ivana Jelinic: «Ita partner importante per le agenzie di viaggio»","post_date":"2022-11-14T11:40:57+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1668426057000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la stagione 2022-23 Boscolo punta decisamente a nord. E lo fa non solo con gli itinerari classici nelle città europee, ma con cinque top tour che vanno a caccia di località e panorami ammantati di neve. A cominciare da dicembre, partenza di Capodanno inclusa, quando è previsto l'itinerario Capitali del Nord, incanto d’inverno, che percorre i più bei panorami scandinavi coniugando paesaggi urbani e natura tra i giardini di Copenaghen, le architetture rinascimentali e novecentesche di Stoccolma e il fitto arcipelago di isole che chiude il viaggio per raggiungere Helsinki in navigazione.\r

\r

In crociera, alla fine di un percorso che alterna scenari di edifici sontuosi e panorami d’acqua, si arriva a Helsinki anche nel tour Stoccolma, Helsinki: città del mar Baltico. L’ultima partenza di dicembre prevede il pernottamento a bordo della nave proprio nella notte di Capodanno e l’incontro con la capitale finlandese nel primo giorno del 2023.\r

\r

Capodanno ed Epifania esclusivi anche per chi cerca l’immersione totale nella natura nordica, con il tour il Fascino dei fiordi d’inverno, che oltre alle date di dicembre e gennaio prevede una partenza dedicata anche in febbraio, quando la stagione inoltrata rende ancora più emozionante viaggiare a bordo del treno Flamsbana, una tra le linee ferroviarie più ripide al mondo. Protagonista del viaggio è l’Aurlandsfiord, uno dei più spettacolari della Norvegia, ma altrettanto spettacolare è la crociera sul Nærøyfjord, patrimonio Unesco, con soste tra villaggi vichinghi e cittadine storiche.\r

\r

Chiudono la lista dei top five due viaggi immersivi, in Norvegia e Finlandia. Partenza speciale dell’11 febbraio con il tour Tromso, paesaggio artico e aurora boreale, che esplora i luoghi e le tradizioni del popolo Sami tra villaggi in legno, slitte trainate da renne e cani huski e splendide vedute, come quella che apre su Tromsø e i suoi fiordi dalle sommità del monte Fjellheisen o quella dei cieli striati di luce della notte nordica.\r

\r

Per chi vuole immergersi nell’inverno al confine col Circolo Polare, c'è invece la partenza a data unica in febbraio con il tour Kuusamo Ruka avventura Artica: un viaggio nella regione più nevosa della Finlandia, in cui la natura regala esperienze inedite; i rigori della Lapponia finlandese, il caldo confortevole delle saune, i panorami bianchi da attraversare in motoslitta o la prova di guida trainati dalle renne, prima di attraversare, ciaspole ai piedi, il paesaggio onirico delle cascate congelate del parco nazionale di Oulanka.\r

\r

","post_title":"Boscolo Tours punta a nord: cinque itinerari per un inverno all'insegna della neve","post_date":"2022-11-08T09:57:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667901471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433195","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saudi Arabian Airlines è stata nominata \"World Class Airline\" in occasione degli Apex Official Airline Ratings, per la seconda volta consecutiva; il vettore è stato è anche nuovamente riconosciuto come Five Star Airline.\r

\r

Il nuovo premio \"World Class Airline\" è unico nel suo genere, in quanto prende in considerazione non solo i servizi e i prodotti della compagnia aerea, ma anche i suoi sforzi in materia di salute, sicurezza e sostenibilità, riuscendo così a riflettere le aspettative dei clienti di oggi e le aree di interesse chiave per il settore aereo. Come tutti i premi Apex, il riconoscimento di \"World Class Airline\" si è basato su valutazioni verificate e controllate in modo indipendente da oltre un milione di passeggeri.\r

\r

\"Questo riconoscimento è un onore che riconosce l'incredibile lavoro del team globale della compagnia per ottenere i massimi livelli richiesti dei premi Apex Passenger Choice - ha dichiarato il comandante Ibrahim Koshy, ceo del vettore -. L'impegno di Saudia nei confronti dei passeggeri è il punto focale dell'intera compagnia, e il riconoscimento come Five Star Airline da parte di Apex è la testimonianza del nostro sforzo in questo senso\".","post_title":"Saudia di nuovo premiata da Apex come \"World Class Airline\"","post_date":"2022-10-28T12:19:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666959577000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Associazioni del turismo organizzato, Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet Confcommercio e Maavi Conflavoro si presentano unite agli Stati generali del turismo, convocati a Chianciano Terme il 28 e 29 ottobre, nella sessione dedicata al comparto che si terrà sabato mattina.\r

\r

«La presenza del turismo organizzato, una novità per gli Stati generali, è stata ottenuta grazie al lavoro congiunto delle Associazioni che da oltre due anni ormai collaborano attivamente per il rilancio ed il sostegno del settore. Gli Stati generali sono un momento strategico di confronto per il turismo italiano; la partecipazione delle sigle rappresentative del turismo organizzato è quindi fondamentale al fine di promuovere e valorizzare il ruolo e l’importanza della filiera delle agenzie di viaggio e dei tour operator nel mercato turistico e nell’economia italiana» affermano le associazioni.\r

Recuperare il tempo perduto\r

«Il lavoro di armonizzazione e di allineamento, fatto dalle sigle durante questi due anni di pandemia, ha portato anche ad un intervento coordinato che si terrà proprio in occasione degli Stati generali. Attraverso gli interventi condivisi dei rispettivi presidenti delle diverse Associazioni, verranno illustrate le caratteristiche e le dinamiche del comparto e sarà data evidenza al valore delle imprese e dei professionisti che vi operano. Saranno altresì messe a fuoco le criticità che ne bloccano il rilancio; dall’eccesso di burocrazia alle altre zavorre che impediscono a queste imprese di competere alla pari con quelle degli altri Paesi. Serve un cambio di passo, una vera politica industriale che veda il ministero competente agire in un ruolo di propulsore, per dare al sistema italiano del turismo organizzato gli strumenti per crescere e recuperare il tempo perduto in questi ultimi anni di blocco forzato».\r

\r

Vedere 5 sigle che hanno identità e storie diverse collaborare per apparire più leggibili alle istituzioni e più coordinate nelle richieste è certamente un passo importante volto a mettere a fattor comune le esperienze e la pluralità di pensiero delle associazioni.\r

\r

Questo perché bisogna mantenere alta l’attenzione verso un segmento del turismo poco compreso nella sua complessità; si dimentica troppo spesso che il comparto delle agenzie di viaggio e dei tour operator accoglie circa 10 mila imprese e occupa più di 80 mila addetti, tra diretti e indiretti, per un giro d’affari, prima del Covid, pari a circa 13 miliardi di euro. Per questo è necessario fare di più e sostenere strutturalmente un segmento che con il proprio lavoro contribuisce alla costruzione del Pil e svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero Paese. ","post_title":"Turismo organizzato agli Stati generali: «Serve un cambio di passo»","post_date":"2022-10-28T11:02:44+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1666954964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Oggi siamo condizionati dalle grandi piattaforme, la figura dell'agente di viaggio spesso sembra perdere di centralità ma credo che oggi il professionista abbia un ruolo ancora maggiore perché o siamo nel turismo di massa, in logiche molto poco personali, o in quelle in cui l'agente di viaggio è in grado di offrire al viaggiatore esperienze particolari che la destinazione può proporre. Tenerife per esempio non è solo il grande albergo ma è un'isola con tante sfaccettature diverse che vanno comunicate».\r

\r

Così Ivana Jelinic, presidente Fiavet Confcommercio, parlando alla convention degli agenti di viaggio promossa dalla federazione a Tenerife. E ha aggiunto: «La pandemia ci ha insegnato una cosa molto importante, è che i turisti di una nazione non bastano a quel paese. Il turismo è una materia viva, una filiera articolata. C'è un grande rapporto tra Italia e Spagna che portiamo avanti da anni, i nostri mercati, i nostri popoli hanno un rapporto consolidato che durano nel tempo».\r

Il messaggio del ministro\r

Anche il neo ministro al turismo Daniela Santanchè ha inviato un breve saluto agli agenti di viaggio italiani ed alle autorità spagnole presenti «il vostro importante lavoro nell'intermediazione turistica garantisce sia i viaggi degli italiani all’estero ma anche ai flussi incoming».\r

\r

Il mercato spagnolo è stato tra i primi a tornare in Italia dopo la pandemia e rappresenta per noi un importante bacino di turisti. I nostri paesi affini per cultura e tradizioni, dimostrano anche in questa occasione quanto siano importanti i rapporti di interscambio. I migliori auguri per i lavori che andrete a svolgere. Il mio impegno al vostro fianco sarà costante.\r

\r

Leonardo Massa managing director Italia MSC Crocier ha commentato:«per tutto l’ inverno 2022 e 2023 avremo una nave in partenza da Santa Cruze de Tenerife . A novembre vareremo una nuova nave tutta green alimentata a gnl, ma l’unico porto in Europa attrezzato a ricevere in banchina questo tipo di nave è Barcellona».\r

Tenerife\r

Gonzalo Ceballos direttore Ente spagnolo del turismo a Roma: «Siamo lieti di partecipare in questa Convention Fiavet a Tenerife che rappresenta l’ennesimo segnale dell’Ente spagnolo del turismo atto a sottolineare l’importanza del settore outgoing e del ruolo essenziale svolto dalle agenzie . L’organizzazione nel 2022 di questo evento a Tenerife si presenta come una grande opportunità, per gli associati, di scoprire una destinazione affascinante e con una vasta e varia offerta di qualità».\r

\r

In conclusione «negli ultimi anni lo sforzo per generare un flusso importante del segmento lusso a Tenerife è stato notevole, come ha sottolineato David Pérez ceo turismo di Tenerife, al punto che la costa sud di Tenerife concentra il maggior numero di posti letto in hotel 5* di tutta la Spagna. Il target principale è un turista curioso che trova a Tenerife la possibilità di vivere emozioni, integrandosi nella cultura e nell'ambiente dell'isola e sempre più esigente con una coscienza sostenibile della destinazione scelta per trascorrere le proprie vacanze».","post_title":"Ivana Jelinic: «L'agente di viaggio è sempre più centrale»","post_date":"2022-10-27T09:54:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1666864466000]}]}}