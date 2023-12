Escalation di assunzioni. Il turismo guida con 70 mila posti di lavoro Boom di assunzioni, 352 mila, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni, programmate dalle imprese per il mese di dicembre e salgono a quasi 1,3 milioni quelle previste per l’intero trimestre dicembre-febbraio. Rispetto a un anno fa si registra un incremento del +7,0% (+23mila assunzioni) nel mese e del +6,9% (+84mila assunzioni) nel trimestre. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal. A tenere alta la domanda di lavoro sono le imprese del turismo e del commercio che programmano rispettivamente 70 mila e 56 mila entrate nel mese, con l’approssimarsi delle festività natalizie (+6,7% e +13,1% rispetto allo stesso periodo del 2022). Permane elevata la difficoltà di reperimento che riguarda 171 mila profili ricercati pari al 48,5% del totale delle assunzioni, un valore superiore di 3,3 punti percentuali rispetto ad un anno fa. Condividi

Nel dettaglio sono stati 9.074.367 i passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi e Foggia da gennaio a novembre 2023: al raggiungimento di questo traguardo ha contribuito in maniera decisiva la crescita del traffico di linea internazionale che con 3.812.672 passeggeri su Bari e Brindisi ha fatto registrare un +19% rispetto al periodo gennaio – novembre del 2022. Nel dettaglio Bari si è attestata a 6.037.884 passeggeri (+4,7%), Brindisi a 2.991347 passeggeri (+3,8%) e Foggia a 45.136 passeggeri. “Questo risultato straordinario è in linea con quelli che erano i nostri obiettivi; un risultato centrato nonostante i fattori esterni che stanno condizionando in maniera decisa il nostro settore - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Aver raggiunto e superato con largo anticipo questo traguardo, governando con intelligenza e serenità le tante difficoltà, senza mai mettere a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali, anzi continuando con decisione da un lato sul programma di assunzioni e formazione e a procedere in maniera equilibrata il piano degli investimenti e degli interventi di ammodernamento e qualificazione di tutti i nostri aeroporti, è segno di grande efficienza e capacità di tutta la struttura di Adp. Sentiamo forte il peso della responsabilità che abbiamo per lo sviluppo del nostro tessuto economico e sociale; con la stessa intensità condividiamo e crediamo nella visione strategica del nostro azionista Regione Puglia, degli assessorati ai trasporti, al turismo e allo sviluppo economico, così come dell’intero sistema Puglia.” [post_title] => Gli Aeroporti di Puglia superano i 9 milioni di passeggeri. Traffico internazionale a +19% [post_date] => 2023-12-01T11:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1701431172000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456513 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni. Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. "Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà". Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché "la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future". Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili. Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. "Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati. Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business". [post_title] => Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani [post_date] => 2023-11-21T14:01:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700575273000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456504 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. «Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. «La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport. L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine. [post_title] => Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni [post_date] => 2023-11-21T11:56:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700567785000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. "Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale". E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: "Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato". [post_title] => Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital [post_date] => 2023-11-20T10:58:30+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700477910000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. E' partita la campagna di recruiting di Corsica Sardinia Ferries che sta ricercando fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. "Siamo un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli”, sottolinea il comandante d’armamento della compagnia delle Navi Gialle, Matteo Giannelli. Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, i candidati verranno aiutati a effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco. Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai profili di ufficiale e sottufficiale di macchina e di coperta; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala, bar, casse; receptionist e hostess. Per il personale di sala e bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma a indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist e hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, nella sezione Lavora con noi, oppure via e-mail a risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv a segreteria@primetn.it. [post_title] => Al via la campagna di recruiting delle Navi Gialle: si cercano 500 risorse [post_date] => 2023-10-26T12:43:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698324187000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 454813 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decollo programmato nell'estate 2024 per City Airlines. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, nata lo scorso anno, ha ricevuto il Coa dall'Autorità federale tedesca per l'aviazione a giugno e opererà i suoi voli dagli hub di Monaco e Francoforte, offrendo così anche voli feeder per Lufthansa. In flotta ci saranno aeromobili Airbus A319, ma il gruppo tedesco sta valutando la possibilità di utilizzare anche Airbus A220 o Embraer. City Airlines opererà a fianco di Lufthansa CityLine e la selezione del personale operativo - piloti e assistenti di volo - inizierà il prossimo novembre. "Per posizionare City Airlines a lungo termine - spiega una nota del gruppo tedesco - nel processo di reclutamento per i ruoli in cabina di pilotaggio vengono presi in considerazione anche piloti di lingua inglese. Ai candidati con esperienza pregressa sarà data la preferenza in fase di assunzione. Per i dipendenti del Gruppo interessati a passare a City Airlines, è possibile negoziare offerte con condizioni di passaggio volontarie. Questo vale in particolare per il personale di Lufthansa CityLine". "Con City Airlines vogliamo creare prospettive per i prossimi decenni e garantire posti di lavoro sostenibili in Germania. Questo è l'unico modo per crescere e rafforzare in modo sostenibile gli hub di Monaco e Francoforte", ha dichiarato Jens Fehlinger, ceo di City Airlines. [post_title] => City Airlines: la nuova divisione Lufthansa decollerà nell'estate 2024 [post_date] => 2023-10-25T13:10:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1698239446000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Staremo a vedere quali piani ha per noi la Casa Madre”: Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, risponde così alla domanda su una prossima, ulteriore crescita del raggio d'azione della compagnia aerea all'interno del gruppo Lufthansa. "In flotta abbiamo oggi 19 Embraer: 17 E195 e due E190, e non escludiamo un futuro, ulteriore ampliamento. Siamo cresciuti in termini di macchine e capacità negli ultimi anni e parallelamente abbiamo aumentato il personale presente negli uffici e in volo. La nostra sta diventando una struttura sempre più ampia ed articolata che necessita di una organizzazione pianificata. Non possiamo che augurarci una continuazione di questo percorso per il 2024". Intanto Air Dolomiti, tra gennaio e agosto 2023 ha trasportato "1.900.634 passeggeri, con un load factor di 72,9%. Gli obiettivi sono molteplici, abbiamo in corso una grande campagna di reclutamento con relative assunzioni dal punto di vista del personale e sono appena state pubblicate le nostre tratte per la winter". Qui a Rimini il vettore incontra il trade con una novità sostanziale: dalla metà di settembre, infatti, il prodotto Air Dolomiti è accessibile attraverso Ndc: "Si tratta di un grande passo di allineamento con le altre compagnie aeree del Gruppo. I nostri voli sono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio attraverso la piattaforma Sprk, l'interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido". [post_title] => Air Dolomiti e la crescita, Harbarth: "Vedremo quali piani ha per noi la Casa Madre" [post_date] => 2023-10-12T09:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697103906000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 451098 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovi collaboratori in Argentina, Spagna, Kenya, Albania, Tunisia e Filippine per Evolution Travel. Le new entry si aggiungono alle oltre 50 persone che lavorano già nel back office dell'operatore, coloro cieè che nei vari reparti (dal marketing all’amministrazione, passando per il booking al reparto formazione, dalla programmazione prodotti al settore tecnico ed informatico) si occupano di tutte le attività d’ufficio, burocratcihe e di gestione. Si tratta di una rete capillare e strutturata in modo strategico, pur essendo senza vincoli di ufficio. Basta avere solo un computer e una buona connessione Internet. Attraverso chat, documenti condivisi, sistemi di storage accessibili online e strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro, i quattro centri di comando, cioè le quattro società che compongono il sistema di Evolution Travel, situate nel Regno Unito, a Malta, in Spagna e negli Stati Uniti, programmano e condividono le azioni da svolgere con i professionisti del turismo e i tanti consulenti di viaggio che operano non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna, vicino alle spiagge delle Canarie e di Bali, dal mare della Thailandia alle cime della Svizzera, dalle atmosfere mediterranee della Grecia alle grandi metropoli d’America. La crescita di Evolution Travel consente quindi di aumentare le assunzioni nel back office affinché ci sia una migliore e più puntuale gestione degli oltre 800 consulenti di viaggio, che sono sempre di più: ogni mese ne entrano di nuovi, per lo più donne, che costituiscono il 70% del gruppo di lavoro. [post_title] => Evolution Travel espande la propria rete di collaboratori nel mondo [post_date] => 2023-08-25T14:55:21+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692975321000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "escalation assunzioni" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":101,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boom di assunzioni, 352 mila, a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 30 giorni, programmate dalle imprese per il mese di dicembre e salgono a quasi 1,3 milioni quelle previste per l’intero trimestre dicembre-febbraio. Rispetto a un anno fa si registra un incremento del +7,0% (+23mila assunzioni) nel mese e del +6,9% (+84mila assunzioni) nel trimestre. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal.\r

\r

A tenere alta la domanda di lavoro sono le imprese del turismo e del commercio che programmano rispettivamente 70 mila e 56 mila entrate nel mese, con l’approssimarsi delle festività natalizie (+6,7% e +13,1% rispetto allo stesso periodo del 2022). Permane elevata la difficoltà di reperimento che riguarda 171 mila profili ricercati pari al 48,5% del totale delle assunzioni, un valore superiore di 3,3 punti percentuali rispetto ad un anno fa.","post_title":"Escalation di assunzioni. Il turismo guida con 70 mila posti di lavoro","post_date":"2023-12-07T11:54:06+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1701950046000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"457265","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vola oltre i 9 milioni il traffico passeggeri degli Aeroporti di Puglia: un traguardo storico che viene raggiunto con un mese di anticipo rispetto alla fine del 2023.\r

\r

Nel dettaglio sono stati 9.074.367 i passeggeri transitati negli scali di Bari, Brindisi e Foggia da gennaio a novembre 2023: al raggiungimento di questo traguardo ha contribuito in maniera decisiva la crescita del traffico di linea internazionale che con 3.812.672 passeggeri su Bari e Brindisi ha fatto registrare un +19% rispetto al periodo gennaio – novembre del 2022. Nel dettaglio Bari si è attestata a 6.037.884 passeggeri (+4,7%), Brindisi a 2.991347 passeggeri (+3,8%) e Foggia a 45.136 passeggeri. \r

\r

“Questo risultato straordinario è in linea con quelli che erano i nostri obiettivi; un risultato centrato nonostante i fattori esterni che stanno condizionando in maniera decisa il nostro settore - ha commentato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Aver raggiunto e superato con largo anticipo questo traguardo, governando con intelligenza e serenità le tante difficoltà, senza mai mettere a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali, anzi continuando con decisione da un lato sul programma di assunzioni e formazione e a procedere in maniera equilibrata il piano degli investimenti e degli interventi di ammodernamento e qualificazione di tutti i nostri aeroporti, è segno di grande efficienza e capacità di tutta la struttura di Adp. Sentiamo forte il peso della responsabilità che abbiamo per lo sviluppo del nostro tessuto economico e sociale; con la stessa intensità condividiamo e crediamo nella visione strategica del nostro azionista Regione Puglia, degli assessorati ai trasporti, al turismo e allo sviluppo economico, così come dell’intero sistema Puglia.”","post_title":"Gli Aeroporti di Puglia superano i 9 milioni di passeggeri. Traffico internazionale a +19%","post_date":"2023-12-01T11:46:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1701431172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456513","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è svolta a Milano la prima edizione dell’Hilton Sustainability Forum: un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità della sostenibilità aziendale, nel corso del quale imprenditori, manager e opinion leader si sono confrontati davanti a una platea di studenti. Il forum, fortemente voluto dal general manager dell'Hilton Milan, Daniele Fabbri, leader italiano per i progetti esg (environmental, social and governance) del gruppo Usa, ha coinvolto alcune università milanesi, a cui è stato chiesto di realizzare un progetto applicabile al settore del turismo con focus sull'hotellerie o sulle destinazioni.\r

\r

Tra i lavori è stato premiato quello dal titolo Hilton for the Ocean Clean Up, ma tutte le indagini sulle aree dell’energia, il cibo e i materiali di consumo hanno offerto spunti importanti che verranno applicati nel gruppo. \"Questa forma di dialogo e di scambio testimonia l’impegno e la passione che ognuno di noi condivide per un futuro più sostenibile - ha detto Fabbri rivolgendosi agli studenti -. Il vostro impegno ed entusiasmo sono la linfa vitale di questo forum: siete i leader di domani. Il vostro ruolo è fondamentale nel dare forma al mondo che verrà\". \r

\r

Fabbri ha poi ringraziato i relatori presenti, perché \"la vostra visione è fondamentale per ispirare questo forum verso orizzonti innovativi e soluzioni concrete. Oggi condividiamo non solo idee e progetti, ma anche l'obbligo morale di agire per interesse del nostro pianeta e delle generazioni future\".\r

\r

Tra i relatori era presente Giuseppe Milici, partner Deloitte & Touche e senior manager in sustainability services. Milici ha parlato della sostenibilità sottolineando come la gestione dei temi esg stia portando le aziende a identificare le pratiche virtuose come parte integrante dei propri sistemi di business. Sul fronte dell’environmental si devono in particolare ridurre le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Alla voce social bisogna ricordare che, se in Italia i diritti sono tutelati, in molti paesi milioni di persone sono sfruttate e nuove leggi sono state emanate per obbligare le imprese al rispetto dei diritti umani. Infine la governance aziendale dovrà essere riprogettata per favorire la transizione verso modelli di business sostenibili.\r

\r

Milici ha anche ricordato come la sostenibilità sia vantaggiosa per le imprese perché crea valori, riduce i costi e porta all’innovazione, offre vantaggi competitivi, migliora la reputazione del brand, attrae e fidelizza i capitali e i talent, e favorisce l’impiego. Perché i giovani si sentono protetti e tranquilli lavorando in aziende virtuose. \"Per comprendere le preoccupazioni dei giovani in Italia e nel mondo, Deloitte realizza ogni anno l’indagine Global GenZ and Millennial Survey. La ricerca si chiede come stiamo andando. A livello mondiale i giovani ci dicono che i datori di lavoro dopo la pandemia stanno facendo progressi, ma il livello di sostenibilità del business è ancora lontano dalla loro aspettativa. Il costo della vita nelle città principali, come Milano, è molto alto e questo è un problema per queste generazioni, che si sentono enormemente stressate perché non vedono un futuro chiaro, sia familiare sia lavorativo. A questo si aggiungono i problemi di diversity e di inclusion, il linguaggio utilizzato e anche casi di molestie. In Italia sono state intervistate 800 persone di cui 500 della generazione Z e 300 Millennial. Equamente divisi tra uomini e donne, per lo più non sposati.\r

\r

Sono emersi quelli che sono i top concern italiani, non diversi da quelli dei giovani all’estero. Al primo posto il costo della vita, tema cruciale per la gestione dell’indipendenza e dei desideri come la possibilità di viaggiare e andare in vacanza; quindi il climate change e la disoccupazione. In Italia il 60% della genZ e il 71% dei Millennials pensano che non riusciranno a farsi una famiglia tradizionale, perché non sono sicuri del proprio futuro lavorativo. La stessa percentuale teme che non riuscirà mai ad acquistare una casa. Quasi tutti devono integrare la prima fonte di reddito con un secondo lavoro o con l'aiuto dei genitori. L’attenzione al cambiamento climatico diventa uno stile di vita consapevole, con un’alimentazione sana e spesso vegana. Per questo è importante il tema della sostenibilità sul posto di lavoro. Infatti, per quanto si tema la disoccupazione, i driver per cercare lavoro sono sempre più relativi al work life balance. Lo smart working è diventato un must-have, una pre-condizione richiesta sin dai colloqui di assunzione, così come l’attenzione alla salute mentale, con la richiesta di un supporto psicologico. Una necessità emersa in particolare nel post-pandemia. Anche Deloitte sta seguendo il cambiamento - conclude Milici - rivedendo il proprio modello di business\".\r

\r

","post_title":"Hilton Sustainability Forum: lo sguardo di Deloitte sui top concern dei giovani italiani","post_date":"2023-11-21T14:01:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700575273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un futuro all'insegna della crescita per Trieste Airport, che sin da questo mese di novembre va a caccia di nuovo personale: da addetti all'assistenza aeromobili e passeggeri, fino a manutentori, personale in amministrazione e security (Gpg - Guardia Particolare Giurata), che saranno selezionati dal Polo Permanent dell’agenzia per il lavoro Adhr Group del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la filiale di Monfalcone. \r

«Stiamo portando avanti in stretta sinergia con Regione e l’agenzia del turismo un piano di sviluppo cruciale per lo sviluppo economico-turistico e sociale del territorio regionale - ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport Marco Consalvo -. Un progetto che ci consente di attuare programmazioni condivise e di impiegare le risorse in modo mirato. L’obiettivo è di andare anche oltre il bacino di utenza regionale per aumentare il turismo da mercati non di prossimità». \r

Il 2023 si chiuderà con un +35% di traffico passeggeri rispetto al 2022 e +20% rispetto al 2019 superando quindi il dato di traffico pre pandemia, il 2023 sarà il migliore di sempre dal punto di vista della movimentazione aerea e del traffico passeggeri. \r

«La stagione estiva 2023 ha rappresentato il periodo di svolta per la crescita e lo sviluppo di Trieste Airport con l’aumento di offerta delle destinazioni, delle frequenze settimanali e l’incremento del 25% della capacità di posti offerti rispetto al 2019: i nuovi collegamenti introdotti nello scorso periodo estivo sono stati in gran parte confermati anche per l’attuale stagione invernale, l’azienda è ora al lavoro per finalizzare l’estate 2024 (a partire da fine marzo 2024) che prevede un significativo aumento del numero dei voli in partenza da Trieste Airport.\r

L’aeroporto regionale sta per completare inoltre un’importante trasformazione green, grazie a un impianto fotovoltaico da 3,5 MW di potenza installata con storage di energia che coprirà più del 50% del proprio fabbisogno energetico, ed ha attivato nuovi servizi di interesse ad una sempre più ampia tipologia di utenti del polo intermodale dello scalo regionale collegato in modo diretto alla fermata ferroviaria Trieste Airport sulla linea Trieste - Venezia/Trieste - Udine.\r

\r

","post_title":"Trieste Airport cresce e punta ai flussi internazionali. Al via nuove assunzioni","post_date":"2023-11-21T11:56:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700567785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il team digital di Primarete Network che assume dieci giovani per completare la propria trasformazione in campo distributivo. \"Vogliamo uscire dallo stereotipo di network tradizionale basato solo sul numero di agenzie e non sul rinnovamento professionale dei servizi digitali - spiega il presidente, Ivano Zilio -. Oggi ci siamo ritrovati dopo la pandemia con un’altra minaccia che incombe sul nostro settore: le guerre. Siamo costretti ad adeguarci alle nuove esigenze di un mercato profondamente trasformato dalle crisi, con la conseguente diminuzione della spesa sui viaggi e il caro voli che incide molto sul prezzo dei pacchetti. Ma sul settore pesa anche l’assenza di cambio generazionale\".\r

\r

E' per questo motivo che Primarete ha deciso di assumere nuovi giovani provenienti da scuole e università specializzate nel Turismo: \"Un modo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale - prosegue Zilio -. Ai nuovi target di consumatori bisogna assicurare figure provviste di titoli di studio più adeguati ai modelli di lavoro attuali. Allo stesso tempo occorre proporre ai nuovi arrivati percorsi di carriera interessanti, per dar loro modo di sentirsi parte di una realtà in evoluzione. Oggi il nostro gruppo sta in particolare portando avanti vari progetti online nel campo della biglietteria aerea con Flypoint Multi-Gds, Cruisepoint e Hotelpoint. Le agenzie utilizzano la piattaforma dei pacchetti sul dinamico; tutto passa su piattaforme per fare ricerche veloci e combinare servizi in modo rapido. Siamo un network che vanta 30 anni di esperienza, ma che si adegua costantemente al mercato\".","post_title":"Primarete Network: dieci nuove assunzioni per rafforzare il team digital","post_date":"2023-11-20T10:58:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700477910000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Personale navigante di coperta, macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. E' partita la campagna di recruiting di Corsica Sardinia Ferries che sta ricercando fino a 500 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. \"Siamo un'azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l'innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli”, sottolinea il comandante d’armamento della compagnia delle Navi Gialle, Matteo Giannelli.\r

\r

Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Stcw. Senza questi requisiti, la candidatura sarà comunque valutata e, in caso di accettazione, i candidati verranno aiutati a effettuare le pratiche necessarie per l’imbarco. Le opportunità di lavoro sulle navi del gruppo sono rivolte, in particolare, ai profili di ufficiale e sottufficiale di macchina e di coperta; personale di cucina; chef de rang e barman; addetti alle cabine; addetti sala, bar, casse; receptionist e hostess. Per il personale di sala e bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma a indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto. Per la posizione di receptionist e hostess si ricerca prevalentemente personale con un’ottima conoscenza del francese.\r

\r

Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, eventualmente prorogabile. I candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv tramite il sito della compagnia: www.corsica-ferries.it, nella sezione Lavora con noi, oppure via e-mail a risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com. I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv a segreteria@primetn.it.\r

\r

","post_title":"Al via la campagna di recruiting delle Navi Gialle: si cercano 500 risorse","post_date":"2023-10-26T12:43:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1698324187000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"454813","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decollo programmato nell'estate 2024 per City Airlines. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, nata lo scorso anno, ha ricevuto il Coa dall'Autorità federale tedesca per l'aviazione a giugno e opererà i suoi voli dagli hub di Monaco e Francoforte, offrendo così anche voli feeder per Lufthansa.\r

\r

In flotta ci saranno aeromobili Airbus A319, ma il gruppo tedesco sta valutando la possibilità di utilizzare anche Airbus A220 o Embraer.\r

\r

City Airlines opererà a fianco di Lufthansa CityLine e la selezione del personale operativo - piloti e assistenti di volo - inizierà il prossimo novembre.\r

\r

\"Per posizionare City Airlines a lungo termine - spiega una nota del gruppo tedesco - nel processo di reclutamento per i ruoli in cabina di pilotaggio vengono presi in considerazione anche piloti di lingua inglese. Ai candidati con esperienza pregressa sarà data la preferenza in fase di assunzione. Per i dipendenti del Gruppo interessati a passare a City Airlines, è possibile negoziare offerte con condizioni di passaggio volontarie. Questo vale in particolare per il personale di Lufthansa CityLine\".\r

\r

\"Con City Airlines vogliamo creare prospettive per i prossimi decenni e garantire posti di lavoro sostenibili in Germania. Questo è l'unico modo per crescere e rafforzare in modo sostenibile gli hub di Monaco e Francoforte\", ha dichiarato Jens Fehlinger, ceo di City Airlines.","post_title":"City Airlines: la nuova divisione Lufthansa decollerà nell'estate 2024","post_date":"2023-10-25T13:10:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1698239446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Staremo a vedere quali piani ha per noi la Casa Madre”: Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, risponde così alla domanda su una prossima, ulteriore crescita del raggio d'azione della compagnia aerea all'interno del gruppo Lufthansa.\r

\r

\"In flotta abbiamo oggi 19 Embraer: 17 E195 e due E190, e non escludiamo un futuro, ulteriore ampliamento. Siamo cresciuti in termini di macchine e capacità negli ultimi anni e parallelamente abbiamo aumentato il personale presente negli uffici e in volo. La nostra sta diventando una struttura sempre più ampia ed articolata che necessita di una organizzazione pianificata. Non possiamo che augurarci una continuazione di questo percorso per il 2024\".\r

\r

Intanto Air Dolomiti, tra gennaio e agosto 2023 ha trasportato \"1.900.634 passeggeri, con un load factor di 72,9%. Gli obiettivi sono molteplici, abbiamo in corso una grande campagna di reclutamento con relative assunzioni dal punto di vista del personale e sono appena state pubblicate le nostre tratte per la winter\".\r

\r

Qui a Rimini il vettore incontra il trade con una novità sostanziale: dalla metà di settembre, infatti, il prodotto Air Dolomiti è accessibile attraverso Ndc: \"Si tratta di un grande passo di allineamento con le altre compagnie aeree del Gruppo. I nostri voli sono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio attraverso la piattaforma Sprk, l'interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido\".","post_title":"Air Dolomiti e la crescita, Harbarth: \"Vedremo quali piani ha per noi la Casa Madre\"","post_date":"2023-10-12T09:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697103906000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"451098","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovi collaboratori in Argentina, Spagna, Kenya, Albania, Tunisia e Filippine per Evolution Travel. Le new entry si aggiungono alle oltre 50 persone che lavorano già nel back office dell'operatore, coloro cieè che nei vari reparti (dal marketing all’amministrazione, passando per il booking al reparto formazione, dalla programmazione prodotti al settore tecnico ed informatico) si occupano di tutte le attività d’ufficio, burocratcihe e di gestione.\r

\r

Si tratta di una rete capillare e strutturata in modo strategico, pur essendo senza vincoli di ufficio. Basta avere solo un computer e una buona connessione Internet. Attraverso chat, documenti condivisi, sistemi di storage accessibili online e strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro, i quattro centri di comando, cioè le quattro società che compongono il sistema di Evolution Travel, situate nel Regno Unito, a Malta, in Spagna e negli Stati Uniti, programmano e condividono le azioni da svolgere con i professionisti del turismo e i tanti consulenti di viaggio che operano non solo dall'Italia, ma anche dalla Spagna, vicino alle spiagge delle Canarie e di Bali, dal mare della Thailandia alle cime della Svizzera, dalle atmosfere mediterranee della Grecia alle grandi metropoli d’America. La crescita di Evolution Travel consente quindi di aumentare le assunzioni nel back office affinché ci sia una migliore e più puntuale gestione degli oltre 800 consulenti di viaggio, che sono sempre di più: ogni mese ne entrano di nuovi, per lo più donne, che costituiscono il 70% del gruppo di lavoro. ","post_title":"Evolution Travel espande la propria rete di collaboratori nel mondo","post_date":"2023-08-25T14:55:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1692975321000]}]}}