Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491762 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata formalizzata ieri, 29 maggio, la nomina di Alexander D’Orsogna a direttore generale dell'Enac: l'ente nazionale per l'aviazione civile ha infatti ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Come anticipato all'inizio del mese di maggio, D'Orsogna rimarrà in carica per il prossimo quinquennio. In attesa dell’insediamento ufficiale, che avverrà nel corso del mese di giugno, il presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime, a nome del Consiglio di amministrazione e dell’ente tutto, «sentite congratulazioni al neo direttore generale Alexander D’Orsogna. La sua alta professionalità in ambito nazionale e internazionale - si legge in una nota Enac - rappresenterà un valore aggiunto per la missione istituzionale di Enac che, oggi più che mai, riveste un ruolo chiave nel panorama dell’aviazione civile e della mobilità aerea del futuro, innovativa, sostenibile e intermodale». [post_title] => Enac: a giugno l'insediamento ufficiale del nuovo direttore generale, Alexander D'Orsogna [post_date] => 2025-05-30T12:48:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748609331000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491733 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quattro fermate treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa. Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e Deiva Marina, dalla regione Liguria, insieme a Trenitalia, per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia. Inoltre, per garantire anche gli spostamenti in tarda serata, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì il servizio sarà potenziato con due treni nella tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina, con tutte le fermate intermedie, circolanti tra le ore 01:16 e le ore 03:49. «Abbiamo lavorato per soddisfare l’appello ricevuto dai sindaci del territorio, garantendo così, a cittadini e turisti, un’importante implementazione, rispetto al già cospicuo servizio esistente, con una serie di fermate extra nelle stazioni ferroviarie di Moneglia e Deiva – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola -. A queste si aggiungerà lo strategico servizio Cinque Terre Express che, dopo la sperimentazione del 2024, viene ufficialmente confermato in questi territori e inserito in programmazione anche per l’anno in corso. In questo modo daremo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti quotidiani e soprattutto dimostriamo, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo supporto possibile dell’ente regionale alle amministrazioni locali». I nuovi orari, con le fermate aggiuntive, entreranno in vigore a partire dal 15 giugno e saranno consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia dall’8 giugno. [post_title] => Regione Liguria e Trenitalia, confermato il 5 Terre Express. Nuove fermate per rafforzare i collegamenti estivi [post_date] => 2025-05-30T11:29:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748604596000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Eremo di Santa Caterina del Sasso diventa più raggiungibile: dal prossimo 1° giugno sarà infatti attivo il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e l'eremo, una delle più importanti realtà storico-culturali e il monumento più visitato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Un servizio molto atteso per favorire il collegamento fra i comuni rivieraschi e per aumentare la fruibilità turistica del territorio. Con quasi 2,9 milioni di presenze turistiche nel 2024 (+16% rispetto al 2023), Varese infatti si caratterizza per una proposta di esperienze di turismo culturale, sportivo e attento alla sostenibilità dei luoghi. La sponda lombarda del lago Maggiore, infatti, sta vivendo una vivace fase di sviluppo territoriale, legata in modo particolare al cosiddetto “turismo lento” e “turismo esperienziale” che incoraggiano a vivere il territorio in maniera approfondita e che offrono esperienze di connessione con la cultura, la storia e la natura locale. Il servizio, frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Gestione Governativa Navigazione Laghi, segna l’apertura ufficiale della stagione turistica estiva del territorio varesino. Grazie all’integrazione con Trenord, l’Eremo sarà raggiungibile da tutta la Lombardia in modo sostenibile, senza auto e in meno tempo. «Siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il processo che ha portato a questo traguardo - commenta Mauro Vitiello, presidente - Fondazione Varese Welcome -. Un processo che mette in evidenza il ruolo che può giocare Fondazione Varese Welcome quale motore di sviluppo turistico, in grado di unire le forze dei propri soci per attivare progettualità condivise con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l'inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio”. [post_title] => Eremo di Santa Caterina del Sasso: nuovo collegamento diretto via lago da Laveno Mombello [post_date] => 2025-05-30T11:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748604312000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491715 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jameel Rochester è il nuovo direttore del turismo presso l'Anguilla Tourist Board: la nomina, insieme a quella di Amelia Vanterpool-Kubisch come presidente e Chantelle Richardson come vice direttrice del turismo, concretizza l'impegno ministro del turismo, Cardigan Connor, nel garantire che i cittadini di Anguilla ricoprano ruoli chiave nel settore turistico dell'isola. Si tratta della seconda esperienza di Rochester all'Anguilla Tourist Board, dove ha già ricoperto diversi ruoli di leadership, tra cui manager, destination experience, responsabile affari aziendali ad interim e marketing officer ad interim. «I successi accademici di Jameel, uniti alla sua vasta esperienza professionale, lo hanno dotato delle competenze necessarie per guidare operazioni complesse, garantire una gestione finanziaria solida e promuovere il successo strategico dell'industria turistica di Anguilla - ha sottolineato il ministro Connor -. Questo incarico è il meritato risultato del duro lavoro di Jameel e del suo impegno verso la sua terra. Siamo lieti che abbia lasciato la sua posizione nelle Turks & Caicos per tornare a casa e assumere la guida dell’Anguilla Tourist Board». La presidente dell’Anguilla Tourist Board, Amelia Vanterpool-Kubisch, ha aggiunto: «Il settore turistico sta evolvendo rapidamente grazie all’innovazione digitale e ai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Una nuova generazione di leader deve prendere il timone. La loro familiarità con strumenti di comunicazione emergenti e nuove piattaforme di vendita li posiziona per aumentare il coinvolgimento, migliorare le esperienze dei clienti e mantenere l’industria competitiva sul mercato globale. Dare spazio a questi nuovi talenti non è solo vantaggioso, ma fondamentale per la crescita sostenibile del turismo nell’era moderna, e accogliamo con entusiasmo Jameel alla guida dell’Atb». [post_title] => Anguilla Tourist Board: Jameel Rochester è il nuovo direttore del turismo [post_date] => 2025-05-30T10:03:07+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748599387000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491695 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti. Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno. “Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”. Consolidamento Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025. Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi. “L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. [post_title] => Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80% [post_date] => 2025-05-29T14:16:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748528179000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell'intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. [post_title] => Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati [post_date] => 2025-05-29T13:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748524978000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491673" align="alignleft" width="300"] Federico Caner[/caption] La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi. La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore. “Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -. «Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”. Evento e Save Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata. [caption id="attachment_408813" align="alignleft" width="300"] Camillo Bozzolo[/caption] Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”. [post_title] => La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese [post_date] => 2025-05-29T12:22:14+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748521334000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l'intervento di ieri dell'Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. L'ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione». Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica. Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà». [post_title] => Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac» [post_date] => 2025-05-29T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748519613000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 491654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ue e vettori. Alcuni Stati membri dell'Europa con una chiara leadership della Spagna, sono riuscita a bloccare temporaneamente alcune proposte del Consiglio dell'Unione Europea volte a limitare i diritti dei passeggeri aerei. Tra le misure in discussione c'era la possibilità di legalizzare i costi per il bagaglio a mano e di aumentare a cinque ore il periodo minimo di ritardo necessario per avere diritto al risarcimento. Attualmente è impostato su tre. Il commento generale è questo: siamo riusciti a fermarli, ma ci riproveranno la prossima settimana. Offensiva delle compagnie aeree E' in corso un'offensiva delle compagnie aeree che vogliono modificare i provvedimenti a loro favore. Ricordiamo che in Spagna hanno subito sanzioni per pratiche abusive, e naturalmente ora spingono per modificare la normativa europea e consentire azioni attualmente considerate non approvate. E' chiaro che l'industria aerea sta manovrando a Bruxelles per legalizzare i supplementi e ridurre i risarcimenti. Alcuni Stati membri chiedono non solo la sospensione di queste proposte, ma anche una controriforma che rafforzi i diritti dei consumatori e garantisca un indennizzo automatico in caso di overbooking, cancellazioni e ritardi. Insomma secondo i Paesi coinvolti l'Europa sta mettendo a rischio i diritti dei consumatori e la sua stessa identità. Se soccombe alle pressioni delle multinazionali affinché modifichino le regole per adattarle a loro, il danno sarà irreparabile. Per ora, una minoranza di blocco guidata dalla Spagna ha impedito che la regolamentazione venisse portata avanti, ma i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. [post_title] => Ue, bloccate per ora la legalizzazione del costo bagaglio e il ritardo di 5 ore [post_date] => 2025-05-29T11:16:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => bagagli-a-mano [1] => compagnie-aeree [2] => consumatori [3] => diritti-a-rischio [4] => europa [5] => in-evidenza [6] => offensiva [7] => ritardo-di-5-ore [8] => stati-mebri [9] => ue ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Bagagli a mano [1] => compagnie aeree [2] => consumatori [3] => diritti a rischio [4] => europa [5] => In evidenza [6] => offensiva [7] => ritardo di 5 ore [8] => stati mebri [9] => Ue ) ) [sort] => Array ( [0] => 1748517400000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "enac a giugno linsediamento ufficiale del nuovo direttore generale alexander dorsogna" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":99,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2091,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata formalizzata ieri, 29 maggio, la nomina di Alexander D’Orsogna a direttore generale dell'Enac: l'ente nazionale per l'aviazione civile ha infatti ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.\r

Come anticipato all'inizio del mese di maggio, D'Orsogna rimarrà in carica per il prossimo quinquennio. In attesa dell’insediamento ufficiale, che avverrà nel corso del mese di giugno, il presidente Enac Pierluigi Di Palma esprime, a nome del Consiglio di amministrazione e dell’ente tutto, «sentite congratulazioni al neo direttore generale Alexander D’Orsogna. La sua alta professionalità in ambito nazionale e internazionale - si legge in una nota Enac - rappresenterà un valore aggiunto per la missione istituzionale di Enac che, oggi più che mai, riveste un ruolo chiave nel panorama dell’aviazione civile e della mobilità aerea del futuro, innovativa, sostenibile e intermodale».","post_title":"Enac: a giugno l'insediamento ufficiale del nuovo direttore generale, Alexander D'Orsogna","post_date":"2025-05-30T12:48:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748609331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro fermate treni in più nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, e cinque al sabato e nei festivi, oltre a nove collegamenti del servizio Cinque Terre Express durante la settimana e sette per i weekend e le giornate di festa. \r

\r

Questo quanto messo in campo, nelle stazioni di Moneglia e Deiva Marina, dalla regione Liguria, insieme a Trenitalia, per far fronte all’emergenza trasporti sorta in seguito alla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia.\r

\r

Inoltre, per garantire anche gli spostamenti in tarda serata, nelle notti tra venerdì e sabato, tra sabato e domenica e tra domenica e lunedì il servizio sarà potenziato con due treni nella tratta Sestri Levante–La Spezia Migliarina, con tutte le fermate intermedie, circolanti tra le ore 01:16 e le ore 03:49.\r

\r

«Abbiamo lavorato per soddisfare l’appello ricevuto dai sindaci del territorio, garantendo così, a cittadini e turisti, un’importante implementazione, rispetto al già cospicuo servizio esistente, con una serie di fermate extra nelle stazioni ferroviarie di Moneglia e Deiva – dichiara l’assessore regionale ai trasporti Marco Scajola -. A queste si aggiungerà lo strategico servizio Cinque Terre Express che, dopo la sperimentazione del 2024, viene ufficialmente confermato in questi territori e inserito in programmazione anche per l’anno in corso. In questo modo daremo un’alternativa concreta all’utilizzo dell’auto per gli spostamenti quotidiani e soprattutto dimostriamo, ancora una volta, la massima vicinanza e il massimo supporto possibile dell’ente regionale alle amministrazioni locali».\r

\r

I nuovi orari, con le fermate aggiuntive, entreranno in vigore a partire dal 15 giugno e saranno consultabili sul sito ufficiale di Trenitalia dall’8 giugno.","post_title":"Regione Liguria e Trenitalia, confermato il 5 Terre Express. Nuove fermate per rafforzare i collegamenti estivi","post_date":"2025-05-30T11:29:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748604596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Eremo di Santa Caterina del Sasso diventa più raggiungibile: dal prossimo 1° giugno sarà infatti attivo il nuovo collegamento diretto via lago tra Laveno Mombello e l'eremo, una delle più importanti realtà storico-culturali e il monumento più visitato sulla sponda lombarda del lago Maggiore. Un servizio molto atteso per favorire il collegamento fra i comuni rivieraschi e per aumentare la fruibilità turistica del territorio.\r

Con quasi 2,9 milioni di presenze turistiche nel 2024 (+16% rispetto al 2023), Varese infatti si caratterizza per una proposta di esperienze di turismo culturale, sportivo e attento alla sostenibilità dei luoghi. La sponda lombarda del lago Maggiore, infatti, sta vivendo una vivace fase di sviluppo territoriale, legata in modo particolare al cosiddetto “turismo lento” e “turismo esperienziale” che incoraggiano a vivere il territorio in maniera approfondita e che offrono esperienze di connessione con la cultura, la storia e la natura locale.\r

Il servizio, frutto della collaborazione tra Fondazione Varese Welcome e Gestione Governativa Navigazione Laghi, segna l’apertura ufficiale della stagione turistica estiva del territorio varesino. Grazie all’integrazione con Trenord, l’Eremo sarà raggiungibile da tutta la Lombardia in modo sostenibile, senza auto e in meno tempo.\r

«Siamo soddisfatti di questo primo risultato ottenuto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il processo che ha portato a questo traguardo - commenta Mauro Vitiello, presidente - Fondazione Varese Welcome -. Un processo che mette in evidenza il ruolo che può giocare Fondazione Varese Welcome quale motore di sviluppo turistico, in grado di unire le forze dei propri soci per attivare progettualità condivise con gli altri enti e le istituzioni del territorio. Il collegamento tra Laveno e Santa Caterina rappresenta solo l'inizio: una prima tratta sperimentale, frutto della collaborazione avviata con Comuni, Provincia di Varese, proprietaria dell’Eremo di Santa Caterina, e Gestione Governativa Navigazione Laghi. Una prima tappa che inaugura un percorso ambizioso per valorizzare il nostro patrimonio e creare nuove opportunità per il territorio”.","post_title":"Eremo di Santa Caterina del Sasso: nuovo collegamento diretto via lago da Laveno Mombello","post_date":"2025-05-30T11:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748604312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491715","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Jameel Rochester è il nuovo direttore del turismo presso l'Anguilla Tourist Board: la nomina, insieme a quella di Amelia Vanterpool-Kubisch come presidente e Chantelle Richardson come vice direttrice del turismo, concretizza l'impegno ministro del turismo, Cardigan Connor, nel garantire che i cittadini di Anguilla ricoprano ruoli chiave nel settore turistico dell'isola.\r

\r

\r

\r

\r

Si tratta della seconda esperienza di Rochester all'Anguilla Tourist Board, dove ha già ricoperto diversi ruoli di leadership, tra cui manager, destination experience, responsabile affari aziendali ad interim e marketing officer ad interim.\r

\r

\r

\r

\r

«I successi accademici di Jameel, uniti alla sua vasta esperienza professionale, lo hanno dotato delle competenze necessarie per guidare operazioni complesse, garantire una gestione finanziaria solida e promuovere il successo strategico dell'industria turistica di Anguilla - ha sottolineato il ministro Connor -. Questo incarico è il meritato risultato del duro lavoro di Jameel e del suo impegno verso la sua terra. Siamo lieti che abbia lasciato la sua posizione nelle Turks & Caicos per tornare a casa e assumere la guida dell’Anguilla Tourist Board».\r

\r

La presidente dell’Anguilla Tourist Board, Amelia Vanterpool-Kubisch, ha aggiunto: «Il settore turistico sta evolvendo rapidamente grazie all’innovazione digitale e ai cambiamenti nei comportamenti dei consumatori. Una nuova generazione di leader deve prendere il timone. La loro familiarità con strumenti di comunicazione emergenti e nuove piattaforme di vendita li posiziona per aumentare il coinvolgimento, migliorare le esperienze dei clienti e mantenere l’industria competitiva sul mercato globale. Dare spazio a questi nuovi talenti non è solo vantaggioso, ma fondamentale per la crescita sostenibile del turismo nell’era moderna, e accogliamo con entusiasmo Jameel alla guida dell’Atb».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Anguilla Tourist Board: Jameel Rochester è il nuovo direttore del turismo","post_date":"2025-05-30T10:03:07+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1748599387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torino si prepara a vivere un ponte del 2 giugno particolarmente vivace con flussi turistici incoraggianti, a conferma di un appeal della destinazione in continua crescita. Lo rivelano le sensazioni raccolte da Federalberghi Torino e da Fiavet Piemonte. Il lungo fine settimana della Festa della Repubblica potrebbe far registrare percentuali di occupazione delle camere oltre l’80%, calcolate sulle tre notti di venerdì, sabato e domenica. Le stesse percentuali riguardano anche le locazioni turistiche brevi di appartamenti.\r

Parallelamente, cresce l’attenzione degli stranieri per Torino e per il Piemonte, con la richiesta di tour “su misura” che uniscono destinazioni come Langhe, Monferrato, laghi ad una visita alla città. Alba, per esempio, è una delle 10 destinazioni, il Salone del Libro e le ATP Finals tra i 10 eventi da non perdere in Italia nel 2025 secondo Visit Italy. Sulle percentuali di occupazione di questi giorni e del weekend incidono non poco anche le due date del tour di Vasco Rossi, in programma all’Olimpico Grande Torino sabato 31 maggio e domenica 1° giugno.\r

“Il ponte del 2 giugno si conferma vivace e dinamico con percentuali che potrebbero, a consuntivo, far registrare un incremento per via dei last-minute – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – Torino è una città capace di attrarre e far coesistere diverse tipologie di turismo anche nello spazio di pochissimi giorni. Questo dimostra, ancora una volta, che le strategie adottate negli ultimi anni per la promozione della destinazione. Auspichiamo inoltre che cresca l’attenzione sull’attrattività congressuale e fieristica della destinazione”.\r

Consolidamento\r

Sono sempre di più gli appassionati ed i turisti che scelgono quindi Torino e che abbinano evento e visita. L’esperienza di viaggio è certamente agevolata dal fatto che quello del 2 giugno è l’ultimo dei ponti festivi in calendario prima delle vacanze estive. I grandi eventi, insieme a cultura ed enogastronomia ma anche l’assenza di overtourism sono i principali motivi di attrazione della destinazione che hanno indubbiamente caratterizzato anche la designazione di Torino come Capitale europea dello Smart Tourism per il 2025.\r

Gli italiani continuano a guidare la classifica delle provenienze, a dimostrazione del fatto che Torino ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato nazionale e subito dopo Roma, Firenze, Venezia, Milano e Napoli è tra le mete più ricercate (Fonte: Visit Italy). Per quanto riguarda i flussi dall’estero resta sempre significativa la presenza dei turisti francesi e inglesi che guidano le provenienze europee. La novità è rappresentata dalla forte presenza di turisti dall’est Europa con buona e ottima capacità di spesa, grazie anche a rotte aeree dirette tra cui il volo da Cracovia. In crescita anche i turisti provenienti dal nord Europa mentre, al di fuori del Vecchio Continente, si confermano gli statunitensi i più numerosi.\r

“L’incoming verso Torino e il Piemonte vive un momento particolarmente positivo con un incremento della domanda proveniente dall’estero e questo lo possiamo apprezzare anche dall’ingresso di nuovi tour operator nella nostra associazione – dichiara Laura Audi, presidente di Fiavet Piemonte – i turisti, provenienti soprattutto da Polonia, nord Europa grazie ai voli diretti su Torino ma anche quelli provenienti dagli Stati Uniti ricercano sempre di più un’esperienza tailor-made che unisca, ad esempio, la scoperta delle tante dimore storiche presenti in Piemonte e la visita delle principali attrazioni di Torino. C’è quindi una marcata tendenza a evitare le destinazioni di massa e l’overtourism in favore di proposte più incentrate sulla fruizione culturale ed enogastronomica”. ","post_title":"Torino: festa del 2 giugno piena di turisti. Occupazione camere oltre l'80%","post_date":"2025-05-29T14:16:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748528179000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione di alta qualità prioritaria per Aeroitalia, che questo pomeriggio sarà protagonista presso la Camera dei Deputati del convegno “La formazione negli ambienti ad alto rischio”, promosso dalla compagnia aerea in occasione della presentazione della Aeroitalia Aviation Academy, nuovo polo formativo rivolto a piloti e professionisti che operano in contesti complessi. \r

Sarà la Sala della Lupa a ospitare alle 15.30 il meeting, che rappresenta un momento di confronto tra esperti dell’aviazione, delle emergenze, delle forze armate e della medicina d’urgenza, nell'intento di approfondire approcci e strumenti utili a garantire elevati standard di sicurezza e preparazione. \r

Tra i relatori: il generale Luca Valeriani, presidente Ansv (Agenzia nazionale sicurezza volo); il generale Roberto Di Marco, responsabile sicurezza volo Ami; Manuel Minuto, formazione sommergibilisti; Luigi De Luca, formazione Vigili del fuoco; Riccardo Tartaglia, formazione clinical risk manager; Alessandro Perillo, formazione tecnici di manutenzione; Angelo Landolfi, equipaggio volo suborbitale Virtute 1; comandante Antonio Chialastri, ceo Aeroitalia Aviation Academy. ","post_title":"Aeroitalia dà il via all’Aviation Academy con un convegno alla Camera dei Deputati","post_date":"2025-05-29T13:22:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748524978000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491673\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Federico Caner[/caption]\r

La regione del Veneto ha preso parte alla ITB China 2025 di Shanghai, la principale manifestazione fieristica internazionale del settore turistico in Cina, con un focus esclusivo su incontri B2B tra 1.400 buyer e tour operator selezionati da Cina continentale, Hong Kong e Macao. Un’edizione record con 700 espositori provenienti da 85 paesi.\r

La presenza del Veneto si è sviluppata all’interno dello spazio Enit/Italia, dove le eccellenze turistiche regionali sono state rappresentate da Destination Verona & Garda Foundation, Fondazione dmo Dolomiti Bellunesi, Cortina Marketing, nonché dalla Fondazione Arena di Verona e Aeroporto Marco Polo di Venezia – Gruppo Save. In tre giorni di manifestazione, gli operatori veneti hanno preso parte a circa 150 appuntamenti B2B, presentando la ricca e diversificata offerta turistica della regione a una platea altamente qualificata di professionisti del settore.\r

“Il mercato cinese riveste un'importanza fondamentale per il nostro turismo (2,5% degli arrivi di turisti stranieri). Il Veneto è tra le regioni italiane la più amata dai turisti cinesi e lo dimostrano i dati: nel 2024 abbiamo registrato circa 360.000 arrivi, con un incremento del 65% rispetto all’anno precedente. Sebbene non abbiamo ancora raggiunto i numeri del 2019, siamo fiduciosi che nel 2026 potremo tornare ai livelli pre-pandemia – ha dichiarato l’assessore al Turismo, Federico Caner -.\r

«Un legame profondo, quello tra Italia e Cina, che affonda le radici nei secoli, come testimonia la figura di Marco Polo, il grande esploratore veneziano che ha tracciato il primo ponte culturale tra Oriente e Occidente. Oggi quel ponte continua grazie anche al ruolo fondamentale del Venice Marco Polo Airport, che con l’apertura del volo diretto Venezia-Shanghai contribuisce concretamente a rafforzare i collegamenti tra i nostri Paesi”.\r

\r

Evento e Save\r

Per rafforzare ulteriormente la promozione sul mercato cinese, la regione del Veneto ha organizzato – con il supporto del Polo Aeroportuale del Nord Est – Gruppo Save e in collaborazione con Enit e ICE Shanghai – un esclusivo evento promozionale nella prestigiosa Shanghai Tower, uno degli edifici più iconici della metropoli cinese, affacciato sul fiume Huangpu e che ha visto la partecipazione dell’ambasciatore italiano in Cina, Massimo Ambrosetti e alla Console Generale Tiziana d’Angelo, oltre a circa 80 ospiti selezionati tra rappresentanti istituzionali, tour operator, stampa specializzata.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_408813\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Camillo Bozzolo[/caption]\r

Per il Gruppo Save, Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation, ha dichiarato: “Con il volo su Shanghai di China Eastern, inaugurato a settembre 2024, abbiamo concretizzato un obiettivo importante sul quale da tempo stavamo lavorando, per il raggiungimento del quale sono stati fondamentali la collaborazione dell’aeroporto di Shanghai e il supporto del Governo italiano e delle Istituzioni locali. Il collegamento ha esordito con un immediato successo, tanto che da giugno di quest’anno la compagnia aerea aumenterà le frequenze settimanali dei voli. Per l’aeroporto di Venezia si tratta di un primo traguardo, con la prospettiva di attivare ulteriori collegamenti tra Venezia e la Cina che sono già allo studio e oggetto di dialogo con aeroporti e compagnie aeree cinesi”.","post_title":"La regione Veneto alla ITB China per rafforzare i legami con il turismo cinese","post_date":"2025-05-29T12:22:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1748521334000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

Gesac, società di gestione dell'aeroporto di Napoli, conferma la chiusura al traffico dello scalo partenopeo prevista per gennaio 2026, dopo l'intervento di ieri dell'Enac che, in una nota ufficiale, spiegava che il progetto esecutivo per il rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio «non è ancora stato consegnato» all'Ente nazionale per l'aviazione civile, che ha invece ricevuto solo quello relativo alla fattibilità tecnico economica. \r

\r

L'ente afferma quindi che le «tempistiche ipotizzate dovranno essere riviste alla luce delle diverse ipotesi realizzative. Ad ora, quindi, non è stata emessa alcuna approvazione né, tantomeno, sono state verificate dall'Ente stesso le tempistiche di realizzazione».\r

\r

Le tempistiche sono quelle indicate invece da Gesac nelle scorse settimane e ribadite ieri sera in una comunicazione ufficiale: «I 42 giorni di chiusura (dal 19 gennaio al 1° marzo 2026), sono stati stimati sulla base di approfondite valutazioni tecnico-gestionali che prevedono l’esecuzione dei lavori nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti e senza soluzione di continuità, per 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.\r

Gesac ha altresì ritenuto opportuno avviare una campagna di informazione preventiva verso le istituzioni e i soggetti economici coinvolti, per ridurre l’impatto determinato dalla necessaria chiusura di una infrastruttura nevralgica.\r

Consapevoli che la sicurezza rappresenti un valore condiviso fra Gesac ed Enac, autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia, e di aver preventivamente adottato le misure necessarie verso gli stakeholder, attendiamo fiduciosi le valutazioni dell’Enac alle quali Gesac si adeguerà».\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Napoli, Gesac sulla chiusura dello scalo per il rifacimento pista: «Attendiamo fiduciosi le decisioni Enac»","post_date":"2025-05-29T11:53:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1748519613000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"491654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ue e vettori. Alcuni Stati membri dell'Europa con una chiara leadership della Spagna, sono riuscita a bloccare temporaneamente alcune proposte del Consiglio dell'Unione Europea volte a limitare i diritti dei passeggeri aerei. Tra le misure in discussione c'era la possibilità di legalizzare i costi per il bagaglio a mano e di aumentare a cinque ore il periodo minimo di ritardo necessario per avere diritto al risarcimento. Attualmente è impostato su tre.\r

\r

Il commento generale è questo: siamo riusciti a fermarli, ma ci riproveranno la prossima settimana.\r

Offensiva delle compagnie aeree\r

E' in corso un'offensiva delle compagnie aeree che vogliono modificare i provvedimenti a loro favore. Ricordiamo che in Spagna hanno subito sanzioni per pratiche abusive, e naturalmente ora spingono per modificare la normativa europea e consentire azioni attualmente considerate non approvate.\r

\r

E' chiaro che l'industria aerea sta manovrando a Bruxelles per legalizzare i supplementi e ridurre i risarcimenti. Alcuni Stati membri chiedono non solo la sospensione di queste proposte, ma anche una controriforma che rafforzi i diritti dei consumatori e garantisca un indennizzo automatico in caso di overbooking, cancellazioni e ritardi.\r

\r

Insomma secondo i Paesi coinvolti l'Europa sta mettendo a rischio i diritti dei consumatori e la sua stessa identità. Se soccombe alle pressioni delle multinazionali affinché modifichino le regole per adattarle a loro, il danno sarà irreparabile. Per ora, una minoranza di blocco guidata dalla Spagna ha impedito che la regolamentazione venisse portata avanti, ma i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni.\r

\r

","post_title":"Ue, bloccate per ora la legalizzazione del costo bagaglio e il ritardo di 5 ore","post_date":"2025-05-29T11:16:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["bagagli-a-mano","compagnie-aeree","consumatori","diritti-a-rischio","europa","in-evidenza","offensiva","ritardo-di-5-ore","stati-mebri","ue"],"post_tag_name":["Bagagli a mano","compagnie aeree","consumatori","diritti a rischio","europa","In evidenza","offensiva","ritardo di 5 ore","stati mebri","Ue"]},"sort":[1748517400000]}]}}