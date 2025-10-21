Destagionalizzazione in Italia? Macché. Gli italiani sono sempre più poveri Questo fatto della destagionalizzazione che improvvisamente avrebbe aperto nuovi orizzonti nel turismo italiano sta iniziando a darmi fastidio. La realtà è molto più semplice. Le proposte per settembre e ottobre ci sono sempre state, anche se non strutturate come nell’ultimo anno. Ma ci sono sempre state. Ora, per quale motivo gli italiani e alcuni flussi esteri arrivano in Italia nei messi di cui sopra? La risposta si dà da sola, basta guardarsi il portafoglio. Le famiglie italiane sono sempre più povere e i prezzi sempre più alti. Non credo alle palle di chi sostiene che tutto è aumentato per cui il prodotto deve aumentare. La verità è che deve rimanere intagibile la quota di profitto. Questo è il punto. Dicevamo: le famiglie sono sempre più povere e quindi è normale che le vacanze se le facciano a settembre e ottobre. Non possono più permettersi luglio o agosto. I prezzi in questi periodi sono alle stelle. Quale destagionalizzazione? Il tempo di vacanza si è allungato perché si è allargata la povertà. Condividi

