Crispiano: relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese Si chiama Crispiano Mission Relax – Supereroi che ti salvano la vacanza la nuova campagna di comunicazione estate 2024 del comune pugliese. Con questa iniziativa, la località mira a porsi come come epicentro del relax, celebrando la propria posizione geografica ideale al centro della regione, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti. La campagna è supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze. L’iniziativa pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità, attraverso cui si è giunti al lancio di un piano strategico, che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico di Mariangela Franch, docente dell’università di Trento. Oltre alla partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui si si sono affrontati i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso promosso dal comune di Crispiano, che ha visto la partecipazione di oltre 110 cittadini. “L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle masserie e del loro patrimonio culturale” ha spiegato il sindaco Luca Lopomo. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. "Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro". “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.” Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città. [post_title] => AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività [post_date] => 2024-05-02T13:02:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714654947000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466598 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Crispiano Mission Relax - Supereroi che ti salvano la vacanza la nuova campagna di comunicazione estate 2024 del comune pugliese. Con questa iniziativa, la località mira a porsi come come epicentro del relax, celebrando la propria posizione geografica ideale al centro della regione, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti. La campagna è supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze. L'iniziativa pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità, attraverso cui si è giunti al lancio di un piano strategico, che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico di Mariangela Franch, docente dell’università di Trento. Oltre alla partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui si si sono affrontati i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso promosso dal comune di Crispiano, che ha visto la partecipazione di oltre 110 cittadini. “L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle masserie e del loro patrimonio culturale" ha spiegato il sindaco Luca Lopomo. [post_title] => Crispiano: relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese [post_date] => 2024-05-02T12:29:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714652990000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: "Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%". La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%. Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita. [post_title] => Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia [post_date] => 2024-05-02T12:26:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714652785000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana. La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti. Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi. Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari. Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento. [post_title] => Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina [post_date] => 2024-05-02T12:01:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714651261000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale). Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio. Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione. Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio. Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio. Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato. Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi) [post_title] => Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione [post_date] => 2024-05-02T11:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714650594000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio. ”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”. La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso. [post_title] => E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo [post_date] => 2024-05-02T11:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714649174000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466586 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sebastian Ebel, amministratore delegato del più grande tour operator del mondo, Tui, afferma in una dichiarazione alla pubblicazione tedesca FVW che le proteste nelle Isole Canarie non sono contro il turismo ma piuttosto per la carenza di alloggi e la mancanza di regolamentazione delle piattaforme online come Airbnb. Ebel spiega che “le persone protestano a favore di un turismo socialmente responsabile e di successo economico per la popolazione locale”. Aggiunge che “la buona immagine del turismo non dovrebbe essere danneggiata dal tipo di eccessi che si stanno verificando. "Le Isole Canarie sono da anni una delle destinazioni preferite dei nostri clienti." Edilizia turistica Il manager spiega che l'edilizia turistica “non solo riduce l'offerta di alloggi ma aumenta anche i prezzi di quelli non destinati al turismo. Mentre un albergo deve avere un'autorizzazione, in pratica chiunque può accedere a queste piattaforme. Gli hotel forniscono lavoro e offrono opportunità alla gente del posto”. Le dichiarazioni di Ebel sono state riprese dai più importanti media turistici perché si tratta di una delle prime reazioni forti del più grande operatore europeo, con il quale le destinazioni turistiche, soprattutto quelle spagnole, hanno sempre avuto un rapporto stretto e pacifico. Ebel rivela che sta negoziando con il governo delle Isole Canarie per fornire alloggi a coloro che lavorano nel settore del turismo nell'arcipelago. E dice che qualcosa di simile sta accadendo in Grecia, dove anche lui è in trattativa. “Offriamo posti di lavoro reali e investimenti reali nella destinazione. E oltre a ciò, siamo quelli che hanno il maggior numero di regolamenti”, una questione che lo preoccupa. [post_title] => Tui: overtourism? La responsabilità è tutta degli affitti turistici [post_date] => 2024-05-02T11:08:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714648113000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466580 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466583" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Luca Adami, Giulia Nicotra e Norman Tassin[/caption] Piattaforma completamente ridisegnata per il metasearch broker del gruppo Volonline: Reisenplatz è oggi costruita puntando a essere ancora più performante e semplice da utilizzare, integrando tutto il prodotto Volonline e con la connessione xml. “Per il design della nuova piattaforma, il nostro principale obiettivo è stato quello di semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi e permetter loro di fruire liberamente dell’ampiezza di prodotto del gruppo - spiega Luca Adami, cto di Reisenplatz –. Ma per far questo, dovevamo disporre di una piattaforma in grado di integrare l'offerta complessiva. Abbiamo pertanto rivisto completamente la piattaforma, che è stata pensata e realizzata da una software house per le nostre esigenze. Ora siamo in grado di fornire al mercato non soltanto un incredibile numero di contratti diretti con singoli hotel e catene alberghiere, ma compararli con banche letti, Ota e dmc”. La piattaforma, basata su uno sviluppo personalizzato di algoritmi, consente di fare un continuo benchmark sia in termini di prezzo sia di disponibilità. In più è disponibile anche la connessione xml: chi la utilizza può connettersi a tutto il prodotto Reisenplatz e rivendere i servizi con il proprio marchio. “Oltre a un nuovo look grafico, più immediato e moderno, abbiamo rivisto tutti i contenuti rendendoli maggiormente incisivi ed efficaci e rivisitato ulteriormente il brand - prosegue Adami, che in Reisenplatz è affiancato dalla marketing junior account Giulia Nicotra. “La novità è stata accolta con entusiasmo da parte del mercato - conclude il cco, Norman Tassin -. Grazie a tutto il lavoro di affiancamento delle agenzie e alla facilità di utilizzo del database, negli ultimi tre mesi i numeri registrati hanno superato i risultati dell'intero 2023”. [post_title] => Si rinnova la piattaforma Reisenplatz, ora con connessione xml e l'intera offerta Volonline [post_date] => 2024-05-02T10:53:20+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714647200000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465994 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Puerto Rico è una destinazione molto inclusiva - esordisce Francisco Blanch, direttore commerciale di Discover Puerto Rico – Come gli Usa seguiamo l’Ada Act - America with Disabilities - per questo tutti gli hotel e strutture sono accessibili a chi dev’essere aiutato nella mobilità. È interessante vedere come tutti i to che offrono servizi sulle isole siano impegnati in questa direzione, aiutando chi vuole entrare in piscina, offrendo rampe che facilitano l’accesso sia alla spiaggia che al mare con speciali reti e kayak. Lo scorso ottobre abbiamo celebrato la 40esima edizione dell’Iglta Global Convention, che accoglie i visitatori Lgbtq+. E da 128 anni siamo un territorio degli Stati Uniti». Secondo i dati raccolti nel 2023 gli italiani sono stati il 2% dei nostri ospiti - sottolinea Blanch e prosegue descrivendo la destinazione - Posta al centro del mar dei Caraibi, Puerto Rico è collegata a Madrid dai voli quotidiani di Iberia ed è quindi accessibile da tutti gli aeroporti italiani. Le connessioni sono operate anche da American, United, Delta e da ciascun gate del mar Orientale. Si può fare scalo negli States o volare direttamente in uno degli aeroporti di Puerto Rico, da cui raggiungere ogni tipo d’hotel dove ciascuno può trovare la propria vacanza ideale. Il nostro è un territorio dove la natura è meravigliosa. Abbiamo riserve naturali con paesaggi montuosi e marini, la foresta pluviale, 300 spiagge, 43 fiumi, cascate, percorsi di trekking e anche il suggestivo fenomeno naturale della bio-luminescenza: quando i microrganismi marini liberano luce avvertendo il movimento dell’acqua. Puerto Rico offre anche tanta azione con il “Toro Verde Adventure Park” e le due zipline più lunghe dell’emisfero occidentale. L’isola è poi una tappa delle crociere internazionali: si può proporre agli ospiti di trascorrere 2 o 3 notti a Puerto Rico prima o dopo una crociera, anche visitando le bella città coloniale di San Juan, fondata nel 1521». E, per concludere, le eccellenze per il palato: «La nostra gastronomia è ricchissima e sappiamo quanto questo sia importante per i viaggiatori italiani. - afferma infatti Blanch – Produciamo rum eccellenti e diverse varietà di caffè: a Puerto Rico di sono 14 piantagioni». [post_title] => Brand Usa racconta Puerto Rico: destinazione inclusiva, accessibile e connessa [post_date] => 2024-05-02T10:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714646822000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "crispiano relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":107,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4561,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. \r

\r

\"Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro\".\r

\r

“I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.”\r

Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città.","post_title":"AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività","post_date":"2024-05-02T13:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714654947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466598","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Crispiano Mission Relax - Supereroi che ti salvano la vacanza la nuova campagna di comunicazione estate 2024 del comune pugliese. Con questa iniziativa, la località mira a porsi come come epicentro del relax, celebrando la propria posizione geografica ideale al centro della regione, l’autenticità del cibo locale e la calda ospitalità dei suoi abitanti. La campagna è supportata da un video irriverente e da una landing page interattiva, dove i visitatori potranno scaricare un messaggio vocale divertente e originale, da inviare a chiunque tenti di disturbare la loro pace durante le vacanze.\r

\r

L'iniziativa pubblicitaria si inserisce in un più ampio panorama di azioni che sono partite da una serie di incontri di comunità, attraverso cui si è giunti al lancio di un piano strategico, che ha visto la collaborazione di varie università italiane ed estere e il coordinamento scientifico di Mariangela Franch, docente dell’università di Trento. Oltre alla partecipazione del comune alle maggiori fiere di settore, c’è stato il lancio dello spot 2024 e l’istituzione di un corso di formazione gratuito e aperto alla cittadinanza in cui si si sono affrontati i temi centrali del turismo moderno e sostenibile. Formare i professionisti di questo nuovo modo di intendere il turismo è stato l’obiettivo del percorso promosso dal comune di Crispiano, che ha visto la partecipazione di oltre 110 cittadini.\r

\r

“L’obiettivo è ridisegnare la percezione della destinazione delle 100 Masserie e di Crispiano nel panorama turistico pugliese, cercando di evidenziare i connotati distintivi di un territorio completamente vocato alla natura, alla sostenibilità e all’autenticità rurale delle masserie e del loro patrimonio culturale\" ha spiegato il sindaco Luca Lopomo.","post_title":"Crispiano: relax e ironia chiave della comunicazione estate 2024 del comune pugliese","post_date":"2024-05-02T12:29:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714652990000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bilancio positivo per Aeroitalia sui collegamenti da Perugia verso Milano Bergamo e Linate: \"Dall’inizio delle operazioni abbiamo trasportato oltre 2.000 passeggeri, a dimostrazione dell'alta richiesta e dell'apprezzamento per queste due nuove connessioni - spiega una nota del vettore -. Grazie anche agli aggiustamenti operativi implementati nelle scorse settimane, il riempimento medio degli aeromobili è attualmente attestato ad oltre il 50%\".\r

\r

La compagnia continuerà a monitorare da vicino le prestazioni di queste rotte e a implementare miglioramenti, laddove necessario, al fine di garantire un servizio al passo con le aspettative dei clienti. Ottime le performance per quanto riguarda la regolarità del servizio, con una percentuale che dall’inizio delle operazioni – avvenuto il 25 marzo scorso – si attesta al 97%.\r

\r

Forte di questi risultati la compagnia conferma l'apertura delle due nuove destinazioni per l'estate: da inizio giugno decolleranno i voli per Lamezia Terme e Olbia, entrambe collegate con due frequenze settimanali. I biglietti sono già in vendita.","post_title":"Aeroitalia, bilancio positivo da Perugia e da giugno decollano Olbia e Lamezia","post_date":"2024-05-02T12:26:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714652785000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochi chilometri dalle principali città toscane La Pietra del Cabreo Relais di Charme è ideale per week end o soggiorni più lunghi all'insegna del relax, escursioni e ottima cicina. \r

\r

E' un antico insediamento rurale recentemente restaurato nel cuore del Chianti Classico, circondato da vigneti e uliveti di proprietà delle Tenute Ambrogio e Giovanni Folonari. Situato a poco più di 1 chilometro da Greve in Chianti, uno dei paesi più caratteristici della Toscana, questo luogo offre viste spettacolari sulla campagna toscana.\r

\r

La Pietra del Cabreo è un rifugio di bellezza naturale, perfetto per una vacanza rilassante o per esplorare le meraviglie della Toscana. Le camere e le suite, frutto di una ristrutturazione attentamente curata dalla Famiglia Folonari, sono arredate con eleganza moderna e materiali di alta qualità, creando un'atmosfera accogliente e confortevole per gli ospiti.\r

\r

Ad Alessio Sedran, giovane imprenditore con il ruolo di Executive Chef, è affidata la gestione e coordinamento del ristorante. Alla guida della cucina lo Chef Giacomo Rossi affiancato dallo Chef Luca Vanneschi.\r

Il Ristorante del Cabreo è aperto tutti i giorni, il menù offre varie proposte molto raffinate e innovative di antipasti, primi piatti, secondi e dolci in abbinamento con i vini della cantina della famiglia Folonari.\r

\r

Tra i servizi inclusi, Aperitivo di benvenuto, Deposito bagagli, Piscina esterna riscaldata, Campo da tennis privato (su prenotazione), Internet wi-fi, sia nelle camere che negli spazi comuni compresa la piscina, Parcheggio esterno coperto, Parcheggio per biciclette (coperto e scoperto), Ricarica elettrica (macchine e biciclette), Lettino baby gratuito su richiesta ad esaurimento.","post_title":"Pietra del Cabreo, vacanze nel Chianti tra relax, escursioni ed ottima cucina","post_date":"2024-05-02T12:01:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714651261000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti.\r

\r

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra.\r

Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale).\r

\r

Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio.\r

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.\r

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.\r

\r

Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.\r

\r

Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato.\r

Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)\r

\r

","post_title":"Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione","post_date":"2024-05-02T11:49:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714650594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio.\r

\r

”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio\", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”.\r

\r

La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso.","post_title":"E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo","post_date":"2024-05-02T11:26:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714649174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sebastian Ebel, amministratore delegato del più grande tour operator del mondo, Tui, afferma in una dichiarazione alla pubblicazione tedesca FVW che le proteste nelle Isole Canarie non sono contro il turismo ma piuttosto per la carenza di alloggi e la mancanza di regolamentazione delle piattaforme online come Airbnb.\r

\r

Ebel spiega che “le persone protestano a favore di un turismo socialmente responsabile e di successo economico per la popolazione locale”. Aggiunge che “la buona immagine del turismo non dovrebbe essere danneggiata dal tipo di eccessi che si stanno verificando. \"Le Isole Canarie sono da anni una delle destinazioni preferite dei nostri clienti.\"\r

Edilizia turistica\r

Il manager spiega che l'edilizia turistica “non solo riduce l'offerta di alloggi ma aumenta anche i prezzi di quelli non destinati al turismo. Mentre un albergo deve avere un'autorizzazione, in pratica chiunque può accedere a queste piattaforme. Gli hotel forniscono lavoro e offrono opportunità alla gente del posto”.\r

\r

Le dichiarazioni di Ebel sono state riprese dai più importanti media turistici perché si tratta di una delle prime reazioni forti del più grande operatore europeo, con il quale le destinazioni turistiche, soprattutto quelle spagnole, hanno sempre avuto un rapporto stretto e pacifico.\r

\r

Ebel rivela che sta negoziando con il governo delle Isole Canarie per fornire alloggi a coloro che lavorano nel settore del turismo nell'arcipelago. E dice che qualcosa di simile sta accadendo in Grecia, dove anche lui è in trattativa. “Offriamo posti di lavoro reali e investimenti reali nella destinazione. E oltre a ciò, siamo quelli che hanno il maggior numero di regolamenti”, una questione che lo preoccupa.","post_title":"Tui: overtourism? La responsabilità è tutta degli affitti turistici","post_date":"2024-05-02T11:08:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714648113000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466580","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466583\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Luca Adami, Giulia Nicotra e Norman Tassin[/caption]\r

\r

Piattaforma completamente ridisegnata per il metasearch broker del gruppo Volonline: Reisenplatz è oggi costruita puntando a essere ancora più performante e semplice da utilizzare, integrando tutto il prodotto Volonline e con la connessione xml. “Per il design della nuova piattaforma, il nostro principale obiettivo è stato quello di semplificare il lavoro delle agenzie di viaggi e permetter loro di fruire liberamente dell’ampiezza di prodotto del gruppo - spiega Luca Adami, cto di Reisenplatz –. Ma per far questo, dovevamo disporre di una piattaforma in grado di integrare l'offerta complessiva. Abbiamo pertanto rivisto completamente la piattaforma, che è stata pensata e realizzata da una software house per le nostre esigenze. Ora siamo in grado di fornire al mercato non soltanto un incredibile numero di contratti diretti con singoli hotel e catene alberghiere, ma compararli con banche letti, Ota e dmc”.\r

\r

La piattaforma, basata su uno sviluppo personalizzato di algoritmi, consente di fare un continuo benchmark sia in termini di prezzo sia di disponibilità. In più è disponibile anche la connessione xml: chi la utilizza può connettersi a tutto il prodotto Reisenplatz e rivendere i servizi con il proprio marchio. “Oltre a un nuovo look grafico, più immediato e moderno, abbiamo rivisto tutti i contenuti rendendoli maggiormente incisivi ed efficaci e rivisitato ulteriormente il brand - prosegue Adami, che in Reisenplatz è affiancato dalla marketing junior account Giulia Nicotra. “La novità è stata accolta con entusiasmo da parte del mercato - conclude il cco, Norman Tassin -. Grazie a tutto il lavoro di affiancamento delle agenzie e alla facilità di utilizzo del database, negli ultimi tre mesi i numeri registrati hanno superato i risultati dell'intero 2023”.","post_title":"Si rinnova la piattaforma Reisenplatz, ora con connessione xml e l'intera offerta Volonline","post_date":"2024-05-02T10:53:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714647200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465994","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Puerto Rico è una destinazione molto inclusiva - esordisce Francisco Blanch, direttore commerciale di Discover Puerto Rico – Come gli Usa seguiamo l’Ada Act - America with Disabilities - per questo tutti gli hotel e strutture sono accessibili a chi dev’essere aiutato nella mobilità. È interessante vedere come tutti i to che offrono servizi sulle isole siano impegnati in questa direzione, aiutando chi vuole entrare in piscina, offrendo rampe che facilitano l’accesso sia alla spiaggia che al mare con speciali reti e kayak. Lo scorso ottobre abbiamo celebrato la 40esima edizione dell’Iglta Global Convention, che accoglie i visitatori Lgbtq+. E da 128 anni siamo un territorio degli Stati Uniti».\r

\r

Secondo i dati raccolti nel 2023 gli italiani sono stati il 2% dei nostri ospiti - sottolinea Blanch e prosegue descrivendo la destinazione - Posta al centro del mar dei Caraibi, Puerto Rico è collegata a Madrid dai voli quotidiani di Iberia ed è quindi accessibile da tutti gli aeroporti italiani. Le connessioni sono operate anche da American, United, Delta e da ciascun gate del mar Orientale. Si può fare scalo negli States o volare direttamente in uno degli aeroporti di Puerto Rico, da cui raggiungere ogni tipo d’hotel dove ciascuno può trovare la propria vacanza ideale. Il nostro è un territorio dove la natura è meravigliosa.\r

\r

Abbiamo riserve naturali con paesaggi montuosi e marini, la foresta pluviale, 300 spiagge, 43 fiumi, cascate, percorsi di trekking e anche il suggestivo fenomeno naturale della bio-luminescenza: quando i microrganismi marini liberano luce avvertendo il movimento dell’acqua. Puerto Rico offre anche tanta azione con il “Toro Verde Adventure Park” e le due zipline più lunghe dell’emisfero occidentale. L’isola è poi una tappa delle crociere internazionali: si può proporre agli ospiti di trascorrere 2 o 3 notti a Puerto Rico prima o dopo una crociera, anche visitando le bella città coloniale di San Juan, fondata nel 1521».\r

\r

E, per concludere, le eccellenze per il palato: «La nostra gastronomia è ricchissima e sappiamo quanto questo sia importante per i viaggiatori italiani. - afferma infatti Blanch – Produciamo rum eccellenti e diverse varietà di caffè: a Puerto Rico di sono 14 piantagioni».\r

\r

","post_title":"Brand Usa racconta Puerto Rico: destinazione inclusiva, accessibile e connessa","post_date":"2024-05-02T10:47:02+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714646822000]}]}}