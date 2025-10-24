Clia: le compagnie di crociera riducono le emissioni. Ma porti lo fanno? “Le compagnie crocieristiche stanno investendo in modo significativo per ridurre le emissioni sia in mare che in porto con diverse innovazioni e tecnologie, per esempio equipaggiando le navi con sistemi per allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i motori quando sono ferme all’ancora. Oggi il 60% delle crociere è già dotato di questa tecnologia, e la percentuale cresce ogni anno. Tuttavia, man mano che le nostre navi evolvono, devono farlo anche i porti e le destinazioni, ma oggi solo il 3% dei porti a livello globale è pronto e nessuno ancora in Italia. Sappiamo che alcuni porti italiani stanno compiendo grandi progressi e altri hanno già avviato i test. Ci auguriamo di poter vedere presto questa tecnologia operativa anche nei porti italiani.” Cosi Nikos Mertzanidis, l’executive director in Europa di Clia, durante il suo intervento all’Italian Cruise Day in corso stamattina a Catania. Condividi

«Sas, società controllante di Gnv, cederà con rinuncia al corrispettivo la propria partecipazione del 49% in Moby a Onorato Armatori che la controlla e rinuncerà anche al pegno sul rimanente 51%. Per estinguere il finanziamento ottenuto da Sas, Moby affiderà a un terzo l’organizzazione di una gara per vendere un pacchetto di asset. Ristori in arrivo per i biglietti acquistati prima del 16 luglio». In una nota ripresa dal Sole 24Ore, l'autorità Antitrust ha accolto e reso obbligatori gli impegni presentati da Sas, controllata dal gruppo Msc holding, Moby e Grandi Navi Veloci.\r

Il contenzioso davanti all’Autorità garante era nato da un ricorso di Grimaldi group, dopo l’intervento di salvataggio finanziario che Msc aveva messo in atto per Moby, concorrente della compagnia di traghetti napoletana. Ora Moby dovrà restituire quanto ancora rimane del finanziamento da 243 milioni di euro concesso da Sas a dicembre 2023, per chiudere il concordato preventivo.\r

Moby e Gnv si sono anche impegnate a concedere un ristoro ai consumatori che abbiano acquistato, prima del 16 luglio 2025, un viaggio sulle rotte Genova-Olbia, Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia da effettuarsi nel periodo giugno-settembre 2025, oppure un viaggio sulla Napoli-Palermo nei weekend compresi tra il 1° novembre 2024 e il 31 marzo 2025. Per Moby, tale ristoro è pari al 5% dell’importo del biglietto se il consumatore sceglierà un rimborso, e al 10% se sceglierà invece un voucher. Per Gnv, l’importo è pari a 15 euro per i viaggi in cabina e al 7% dell’importo pagato per gli altri viaggi.\r

\r

La nuova Mobty\r

Con una nota, Moby fa sapere che gli impegni assunti «prevedono, tra l’altro, un percorso di rafforzamento patrimoniale e di riorientamento del modello di business, che porterà la società ad azzerare il proprio indebitamento finanziario e quello verso il sistema bancario nazionale e internazionale. Tale risultato sarà perseguito anche attraverso la dismissione di alcuni asset non strategici, finalizzata a garantire la massima solidità finanziaria e a promuovere un piano di sviluppo sostenibile nel lungo periodo».\r

Contestualmente, Moby, «consoliderà la propria presenza sul mercato con un assetto operativo sulle linee da e per la Sardegna per un deciso miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti, oltre che per un sostanziale aumento della capacità sulle rotte di riferimento». Ed è previsto anche «l’impiego di unità navali caratterizzate da maggiore capacità, standard di servizio più elevati e un’attenzione crescente alla sostenibilità ambientale».\r

","post_title":"L'Antintrust: «Sas - gruppo Msc - deve cedere il 49% di Moby a Onorato»","post_date":"2025-10-24T15:39:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761320344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mercatini e suggestive escursioni invernali con fiaccole e lanterne in Val d'Ega, nel cuore delle Dolomiti.\r

\r

Dall’inizio di dicembre fino al 25 del mese e oltre, grazie a una miscela unica di arte e artigianato tipico, prelibatezze festive, spettacoli musicali e attività incantevoli per tutta la famiglia, la magia stagionale di una montagna che sembra luccicare di stelle riflesse sul candido velo innevato è un continuo invito allo stupore, al divertimento e al relax.\r

\r

L’11 e il 18 dicembre 2025, la fiaccolata con vin brûlé nell’affascinante paesaggio imbiancato di Nova Ponente è un’esperienza memorabile sulla coltre nevosa che brilla al chiarore della luna e degli astri. Il tracciato, della lunghezza complessiva di 4 chilometri e con 200 metri di dislivello, è percorribile in due ore circa. Il prezzo dell’attività è di 10 euro a persona per adulto e di 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

Il 12 e il 19 dicembre 2025 è invece possibile partecipare all’escursione con lanterne al Lago di Carezza in compagnia di Helga Tschager, che aggiunge il gusto dei suoi racconti emozionanti all’incanto del paesaggio innevato e della vista sui monti del Catinaccio e del Latemar. Della durata di un’ora, l’esperienza è proposta a 10 euro per gli adulti e a 5 euro per i bambini di età compresa tra 6 e 13 anni.\r

\r

In entrambi i casi, è richiesto un abbigliamento adeguato alle escursioni invernali. Registrazione fino alle ore 17:00 del giorno prima online su eggental.com/events o Tel. +39 0471 619 500 negli uffici turistici.\r

\r

Per chi alle escursioni preferisce il caldo relax di una passeggiata tra le bancarelle allestite a festa, le mete obbligate sono i mercatini di Natale.\r

\r

Il 29 e 30 novembre, 6, 7 e 8 dicembre, 13 e 14 dicembre, 20 e 21 dicembre e anche dal 26 dicembre fino al 6 gennaio 2026 (per quest’ultimo periodo giorni di apertura in via di definizione), quello organizzato presso il Santuario della Madonna di Pietralba offre ai visitatori uno scenario pittoresco in un luogo magico, che intreccia tradizione, cultura e magia natalizia, tra prelibatezze locali e regali artigianali. Sullo sfondo delle Dolomiti, gli stand e la natura dell’ambiente invitano a vivere il periodo dell’Avvento in un’atmosfera contemplativa e a sperimentare la tranquillità del luogo di pellegrinaggio. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

­\r

\r

","post_title":"Val d'Ega, escursioni invernali alla scoperta del cuore delle Dolomiti","post_date":"2025-10-24T13:43:51+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761313431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500010","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500012\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nikos Mertzanidis[/caption]\r

\r

“Le compagnie crocieristiche stanno investendo in modo significativo per ridurre le emissioni sia in mare che in porto con diverse innovazioni e tecnologie, per esempio equipaggiando le navi con sistemi per allacciarsi alla rete elettrica e spegnere i motori quando sono ferme all’ancora. Oggi il 60% delle crociere è già dotato di questa tecnologia, e la percentuale cresce ogni anno.\r

\r

Tuttavia, man mano che le nostre navi evolvono, devono farlo anche i porti e le destinazioni, ma oggi solo il 3% dei porti a livello globale è pronto e nessuno ancora in Italia. Sappiamo che alcuni porti italiani stanno compiendo grandi progressi e altri hanno già avviato i test. Ci auguriamo di poter vedere presto questa tecnologia operativa anche nei porti italiani.”\r

\r

Cosi Nikos Mertzanidis, l’executive director in Europa di Clia, durante il suo intervento all’Italian Cruise Day in corso stamattina a Catania. ","post_title":"Clia: le compagnie di crociera riducono le emissioni. Ma porti lo fanno?","post_date":"2025-10-24T13:42:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761313346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Clia ha messo a fuoco il crescente contributo del turismo crocieristico all'economia e agli obiettivi di sostenibilità della Grecia. Come riporta TravelWeekly, Maria Deligianni, direttore Rregionale Clia per il Mediterraneo orientale, ha sottolineato che oltre il 55% del traffico crocieristico in Grecia è concentrato in soli tre porti. Di conseguenza, l'espansione della rete di destinazioni crocieristiche è essenziale per garantire una crescita equilibrata e migliori esperienze per i visitatori.\r

La Clia ha proposto la creazione di un Piano nazionale per lo sviluppo delle crociere, progettato per orientare gli investimenti in infrastrutture portuali, strutture a terra e marketing della destinazione. Il piano sarebbe sviluppato congiuntamente dal governo greco e dall'industria crocieristica nell'ambito della cooperazione in corso e finanziato attraverso i proventi derivanti dalla tassa sulle crociere. Secondo Deligianni, tale iniziativa potrebbe contribuire a distribuire i benefici del turismo crocieristico in modo più uniforme in tutto il Paese, rafforzando al contempo il ruolo della Grecia come hub chiave per le crociere nel Mediterraneo\r

\r

Leonidas Dimitriadis-Eugenides, presidente della fondazione Eugenides e ambasciatore di Buona Volontà per il turismo marittimo dell'Imo, ha sottolineato che lo sviluppo del turismo crocieristico deve basarsi su equilibrio, pianificazione e rispetto sia per l'ambiente che per le comunità locali. Ha inoltre segnalato l'importanza dell'istruzione e dello sviluppo delle competenze per i giovani greci, affinché possano beneficiare delle opportunità create dalla crescita del settore.\r

Il Rapporto 2025\r

Clia ha inoltre condiviso i risultati del suo Rapporto 2025 sulle tecnologie e le pratiche ambientali , che mostra progressi costanti verso la sostenibilità tra le compagnie di crociera sue affiliate. I progressi includono la sperimentazione di biocarburanti, investimenti in motori a combustibile flessibile e un maggiore utilizzo di carburanti a basse emissioni. Il rapporto evidenzia l'adozione di tecnologie per l'efficienza energetica, come l'alimentazione elettrica da terra, i sistemi di lubrificazione ad aria, il trattamento avanzato delle acque reflue e i motori a doppio combustibile. Oltre 80 nuove navi dotate di queste innovazioni sono attualmente in costruzione in tutto il mondo.\r

Inoltre, uno studio di Oxford Economics ha rilevato che il turismo crocieristico ha contribuito all'economia di Mykonos per 201 milioni di euro nel 2024, sostenendo quasi 3.000 posti di lavoro locali. Il rapporto ha anche mostrato che i crocieristi hanno speso in media 107 euro a persona durante il loro soggiorno, con otto su dieci che visitavano Mykonos per la prima volta. Oltre la metà erano anche visitatori in Grecia per la prima volta. Uno studio simile sull'economia delle crociere a Santorini, commissionato da Clia e condotto dall'Università del Pireo, dovrebbe pubblicare i suoi risultati all'inizio del 2026.\r

\r

","post_title":"La Grecia nel mirino di Clia per un futuro più sostenibile","post_date":"2025-10-24T13:03:55+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761311035000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499988","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di circa 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi: questi in sintesi i numeri della stagione invernale 2025-2026 di Air France.\r

\r

Tra le novità dell'operativo spiccano l'apertura di nuovi collegamenti da Parigi-Charles de Gaulle a Phuket e Punta Cana, oltre che Las Vegas.\r

\r

Decollerà il prossimo 7 novembre la nuova rotta per Phuket, operata tre volte alla settimana con un Boeing 777-300Er, mentre il collegamento con Punta Cana sarà inaugurato il 13 gennaio 2026, con tre voli settimanali fino alla fine di marzo. \r

\r

La crescita dei voli a lungo raggio prosegue anche negli Stati Uniti, in Asia e nell'Africa meridionale, con un aumento della capacità globale del 3% nel periodo invernale 2025-2026. Il Nord America, in particolare, mantiene un posto di rilievo: Orlando, inaugurata nell'estate 2025, diventa una linea annuale con cinque voli settimanali in Airbus A350-900. I collegamenti con Raleigh-Durham, Cancún e Papeete (via Los Angeles) passano a sette voli settimanali. Va inoltre ricordato che Air France ha annunciato l'apertura di una nuova linea transatlantica diretta tra Parigi-Charles de Gaulle e Las Vegas, operata con A350-900, dal 15 aprile 2026.\r

\r

E ancora: Rio de Janeiro beneficerà di dodici voli settimanali, Salvador de Bahia di cinque; in Costa Rica, il collegamento Parigi-San José passerà da sette a dieci frequenze settimanali.\r

\r

In Africa, Città del Capo sarà servita quotidianamente con Airbus A350-900 e Zanzibar-Kilimangiaro conterà fino a cinque rotazioni settimanali contro le tre precedenti. I voli verso Mauritius alterneranno A350-900 e Boeing 777-300Er per una maggiore flessibilità operativa.\r

\r

Potenziata anche la presenza nell'area Asia-Pacifico: Bangkok conterà due voli giornalieri, Riyadh manterrà tre voli settimanali, mentre Dubai vedrà aumentare il numero dei collegamenti a 16 a settimana. Una strategia che dimostra la volontà di Air France di consolidare la propria posizione sui mercati premium del Golfo e del Sud-est asiatico.\r

\r

Il corto e medio raggio\r

\r

Il network di corto e medio raggio offrirà fino a 630 voli giornalieri verso oltre 90 destinazioni, rafforzando così i collegamenti tra Parigi-Charles de Gaulle e le principali metropoli francesi: fino a 11 voli giornalieri verso Tolosa, 9 verso Marsiglia e 8 verso Nizza.\r

\r

Londra-Heathrow vedrà un volo mattutino supplementare (sette voli giornalieri), mentre saranno rafforzati i collegamenti verso Cork, Milano-Linate e Milano-Malpensa. A nord, Düsseldorf, Monaco e Zurigo registreranno un aumento delle frequenze, mentre a sud Tangeri e Tenerife si aggiungeranno al programma invernale con diverse rotazioni settimanali.\r

\r

Wi-fi a bordo\r

\r

Air France diventa la prima grande compagnia europea ad offrire a bordo una connettività ad altissima velocità gratuita su tutti i suoi segmenti: oggi 20 aeromobili ne sono dotati, coprendo i voli a medio e lungo raggio e la flotta regionale. Obiettivo dichiarato: il 30% della flotta connessa entro la fine del 2025 e il 100% entro la fine del 2026.","post_title":"Air France insiste sul lungo raggio con un +3% di capacità nell'inverno 2025-26","post_date":"2025-10-24T12:04:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761307460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Valle di Gressoney rende omaggio alla Regina Margherita, prima sovrana d’Italia, che tra il 1889 e il 1926, scelse questo angolo della Valle d’Aosta al cospetto del Monte Rosa come luogo del cuore. In occasione del centenario della sua scomparsa, nel 2026, il progetto “Viva Margherita”, ripropone in chiave contemporanea i valori e la visione della regina: un modo autentico e rispettoso di vivere la montagna, aperto a tutti e non solo agli alpinisti.\r

Turista ante litteram e donna profondamente legata alla comunità locale, Margherita di Savoia fu promotrice di un turismo attento, culturale e sostenibile. La sua presenza in valle ebbe ricadute significative sul piano economico e sociale e ispirò generazioni di donne di montagna, grazie anche al suo impegno nella valorizzazione delle tradizioni artigianali e culturali.\r

Fulcro del progetto sarà la mostra fotografica “Sempre avanti. Da Margherita alle nuove regine del Rosa”, inaugurata a dicembre a Gressoney-Saint-Jean e aperta fino a fine marzo a Gressoney-St-Jean.\r

Attraverso i ritratti di dieci donne contemporanee — scienziate, sportive, artigiane ed esperte del territorio — realizzati da Daniele Camisasca nei luoghi simbolo della regina, l’esposizione racconta un nuovo femminile legato alla montagna, tra emancipazione, identità e tutela ambientale.\r

Accanto alla mostra, un percorso espositivo diffuso nel centro storico di Gressoney-Saint-Jean, con fotografie d’epoca dell’Archivio Guindani, condurrà i visitatori in un viaggio tra immagini e luoghi cari alla regina: Castel Savoia, Villa Margherita, la Passeggiata della Regina, la chiesa di San Giovanni Battista, il Museo della Fauna Alpina, Villa della Regina e la Cappella di Sant’Anna. Ma lo spirito pionieristico di Margherita rivivrà anche lungo i sentieri e nei rifugi montani da lei frequentati o che si sono ispirati alla sua figura. Molte le attività previste a corredo del progetto: una conferenza sul tema \"Donne e montagna\", un corso di formazione online per giornalisti, passeggiate “al femminile” in collaborazione con le Pink Experience di Monterosa Ski, materiali informativi multilingue, e un educational per operatori dell’informazione. Verrà anche presentato un numero speciale della rivista Meridiani Montagne, curato dal direttore Paolo Paci..\r

Capofila dell’iniziativa è l’Istituto Scholé Futuro Ets-Weec Network di Torino, attivo da oltre 40 anni sul fronte della sostenibilità. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Gressoney-St-Jean, il Consorzio Gressoney Monterosa, Monterosa Ski e la Pro Loco locale. Un contributo fondamentale arriva dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, con un finanziamento di 65.000 euro nell’ambito del bando “Territori in Luce 2025”.\r

","post_title":"’Viva Margherita’: la Valle di Gressoney celebra la prima sovrana d’Italia, turista ante litteram","post_date":"2025-10-24T11:24:40+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1761305080000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sabrina Nadaletti[/caption]\r

L’operazione Gattinoni Winter Days vuole stimolare il traffico nelle agenzie del network attraverso promozioni per i consumatori.\r

Con la campagna “Corri, Viaggia, Ricorda”, i potenziali viaggiatori ottengono sconti fino a 400 euro a pratica. La promozione più alta si applica su prenotazioni di viaggi firmati Gattinoni Travel, Futura Vacanze e Msc Crociere. Cui si aggiunge una promo di 200 euro a pratica su proposte di Alpitour World, Atitur, CaboVerdeTime, Costa Crociere, Kappa Viaggi, Naar e TH Resorts.\r

Un’offerta molto variegata, che include villaggi all-inclusive e viaggi individuali tailor-made, tour con accompagnatore e crociere, soggiorni sulla neve e relax al caldo. I Winter Days nascono dalla collaborazione con alcuni best partner di Gattinoni e spingono le prenotazioni anticipate. Il bisogno di viaggiare emerge sempre e aspettare sotto data in attesa di un’offerta speciale penalizza sia il consumatore, che si deve accontentare di mete e disponibilità limitate, sia gli operatori, che necessitano di visioni a medio-lungo termine.\r

Commenta Sabrina Nadaletti, head of keisure Gattinoni Travel: \"I Winter Days Gattinoni rappresentano un’opportunità concreta per le agenzie di viaggio: grazie alla collaborazione con i nostri partner, abbiamo costruito una proposta ricca di promozioni e sconti esclusivi pensati per attrarre il cliente finale e facilitare la vendita dell'inverno e della prossima estate. Offerte fino a 400 euro di sconto e strumenti di comunicazione mirati rendono questa iniziativa un vero alleato commerciale per la rete. Il nostro obiettivo è supportare le agenzie con contenuti forti e vantaggi tangibili, valorizzando il loro ruolo centrale nella relazione con il cliente finale\".","post_title":"Gattinoni Winter Days, scattano le promozioni sui viaggi","post_date":"2025-10-24T10:59:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1761303558000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499953","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio alla scoperta delle vivaci comunità, dei diversi quartieri e dei luoghi simbolo della destinazione: questa la cornice del nuovo video sulla sicurezza a bordo di Singapore Airlines, che dalla prossima fine di ottobre sarà proiettato, progressivamente, su tutti i voli della compagnia.\r

Realizzato in collaborazione con Singapore Tourism Board (Stb), il video mostra il personale di bordo mentre visita i luoghi più iconici della città, tra cui l'Esplanade, i Gardens by the Bay, Sentosa, Lau Pa Sat e i Jurong Lake Gardens. Il personale interagisce con comunità locali, tra cui una compagnia di lion dance, artisti Kolam, praticanti di Silat e membri di una squadra di acquagym, che aiutano a dimostrare le procedure di sicurezza in volo.\r

Già ora il video - che combina riprese reali con effetti acquerello - può essere visualizzato sul sito web del vettore e sui canali social della compagnia.\r

\"Questo video presenta in modo creativo informazioni fondamentali sulla sicurezza, mostrando al contempo le diverse culture, i luoghi e le vivaci comunità di Singapore - spiega Vinod Kannan, svp sales and marketing di Singapore Airlines -. La sicurezza rimane la nostra priorità assoluta, motivo per cui ogni scena è stata attentamente studiata per rafforzare i messaggi essenziali. Ci auguriamo che il video coinvolga i cittadini e i residenti di Singapore, evocando un senso di familiarità ogni volta che lo guardano a bordo, e che allo stesso tempo offra ai visitatori un irresistibile assaggio del nostro splendido Stato e delle sue innumerevoli attrazioni\".\r

Kenneth Lim, assistant chief executive, marketing group, Singapore Tourism Board, aggiunge: “Il nuovo video sulla sicurezza in volo di Singapore Airlines celebra la ricchezza culturale di Singapore. Questa partnership strategica ci consente di mostrare il carattere distintivo di Singapore a milioni di viaggiatori in tutto il mondo, rafforzando il nostro ruolo di meta privilegiata sia per i viaggi d'affari che per il tempo libero”.","post_title":"Singapore Airlines: da fine ottobre il nuovo video sulla sicurezza in collaborazione con Stb","post_date":"2025-10-24T10:22:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761301331000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"499945","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto a bordo di Msc Seaview per la 21esima edizione della All Stars of the Sea a Palma di Maiorca. A bordo le \"stelle\" più brillanti di Msc Crociere, circa 600 agenzie di viaggio tra le più performanti e i partner del gruppo che si sono distinti maggiormente.\r

A fare gli onori di casa sarà il ceo Gianni Onorato, che ha salutato gli ospiti ricordando il legame storico con le agenzie di viaggio e il loro ruolo nello sviluppo dell'azienda.\r

«L'obiettivo è continuare a crescere insieme e rafforzare il nostro legame con le agenzie, migliorando sempre più la partnership, intercettando in anticipo la domanda di mercato in modo da poter offrire nuovi prodotti e migliorare i margini» ha spiegato Onorato.\r

\r

[caption id=\"attachment_499947\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Msc Seaview[/caption]\r

Crescita programmata\r

«Per Msc ogni nuova nave in flotta significa già una crescita del 5%». Sono infatti allo studio nuove tipologie di navi dopo le sei di World Class, dalla capacità media di 6 mila passeggeri. Msc vanta inoltre una rete di 40 promotori assunti, che distribuiti sul territorio nazionale mantengono un costante e diretto rapporto con il trade.\r

«Questo feedback avviene solo migliorando la comunicazione con il network delle adv e con il cliente. Si creano così sempre nuove aspettative, nuovi prodotti, nuovi itinerari, nuove stazioni marittime da cui partire».\r

Lo sviluppo tecnologico\r

In questo quadro di sviluppo entra in campo anche la tecnologia. Fra le novità la Virtual concierge, l'assistente virtuale che fornisce tutte le informazioni necessarie al passeggero e che consente di mantenere una relazione continua con il cliente, prima e dopo la partenza e l'app Msc for me. «Strumenti a sostegno delle vendite per migliorare, semplificare e personalizzare, tutti vantaggi dei nuovi prodotti che le adv devono saper cogliere nel comune obbiettivo di condividere la stessa rotta, per quella crescita prevista del 25% per i prossimi tre anni, partendo dai 5 milioni di passeggeri ospitati quest'anno» conclude Onorato.\r

(Anna Morrone)","post_title":"All Stars of the Seas: stasera la premiazione delle adv più performanti","post_date":"2025-10-24T09:59:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1761299972000]}]}}