Balneari: il governo rimanda. Bruxelles si arrabbia. I bagnanti pagano Lo scontro sul dossier balneari tra Roma e Bruxelles continua e anzi si rafforza. «Abbiamo appreso dalla stampa la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Che prorogherebbe fino al 31 dicembre 2024 le attuali concessioni balneari in Italia. Il decreto è stato promulgato dal presidente della Repubblica italiana con riserva. In particolare in relazione a ‘profili di incompatibilità con il diritto europeo’. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata». Lo ha detto all’Ansa un portavoce dell’esecutivo Ue. E ha sottolineato la necessità di garantire “trasparenza e concorrenza leale” nel settore. Interessi Bruxelles, tramite il portavoce, coglie “l’occasione per ribadire che il diritto Ue” sui servizi “richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori. Senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore. E promuovano l’innovazione e la concorrenza leale, prevedendo un’equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese”. Il problema è che in Italia ci sono interessi enormi sugli stabilimenti balneari. E sono proprio quegli interessi che in vent’anni nessun governo ha avuto le “palle” di affrontare. I cittadini che vanno al mare dovrebbero essere indignati di pagare migliaia di euro a fronte di concessioni ridicole. Ci dovrebbe essere una specie di rivoluzione dell’ombrellone, e invece tutto è tranquillo. Continuiamo a farci spennare. Tanto l’abbiamo capito che i soldi vanno sempre ai soliti noti e se non ci vanno i soldi ci vanno i voti. Che in questa epoca è la stessa cosa.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440390 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air decide di sospendere i voli per la Moldavia per motivi di sicurezza. La compagnia ha dichiarato che chiuderà i voli per la capitale moldava Chisinau dal 14 marzo. Ciò è dovuto alla preoccupazione per la sicurezza dello spazio aereo del paese. Le tensioni tra Russia e Moldavia sono aumentate negli ultimi mesi quando i missili russi puntati contro l'Ucraina sono entrati nello spazio aereo moldavo. Decisione improvvisa L'aviazione civile della Moldavia ha descritto la decisione come improvvisa e deplorevole. «Dopo aver analizzato i rischi, le agenzie governative hanno stabilito che i voli nello spazio aereo nazionale possono essere effettuati in sicurezza seguendo una serie di procedure e si rammaricano dell'improvvisa decisione di Wizz Air» informa il governo moldavo. La compagnia ha risposto: «La sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono la nostra priorità. In seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e l’alto ma non immediato rischio nello spazio aereo del Paese, è stata presa la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau a partire dal 14 marzo». Per sostituire la tratta Wizz Air ha dichiarato che avrebbe previsto voli extra dalla città rumena di Iasi, a circa 150 km da Chisinau. [post_title] => Wizz Air revoca i voli da e per la Moldavia lo «spazio aereo non è sicuro» [post_date] => 2023-02-28T13:05:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677589538000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440383 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lo scontro sul dossier balneari tra Roma e Bruxelles continua e anzi si rafforza. «Abbiamo appreso dalla stampa la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Che prorogherebbe fino al 31 dicembre 2024 le attuali concessioni balneari in Italia. Il decreto è stato promulgato dal presidente della Repubblica italiana con riserva. In particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata». Lo ha detto all'Ansa un portavoce dell'esecutivo Ue. E ha sottolineato la necessità di garantire "trasparenza e concorrenza leale" nel settore. Interessi Bruxelles, tramite il portavoce, coglie "l'occasione per ribadire che il diritto Ue" sui servizi "richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori. Senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore. E promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedendo un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese". Il problema è che in Italia ci sono interessi enormi sugli stabilimenti balneari. E sono proprio quegli interessi che in vent'anni nessun governo ha avuto le "palle" di affrontare. I cittadini che vanno al mare dovrebbero essere indignati di pagare migliaia di euro a fronte di concessioni ridicole. Ci dovrebbe essere una specie di rivoluzione dell'ombrellone, e invece tutto è tranquillo. Continuiamo a farci spennare. Tanto l'abbiamo capito che i soldi vanno sempre ai soliti noti e se non ci vanno i soldi ci vanno i voti. Che in questa epoca è la stessa cosa. [post_title] => Balneari: il governo rimanda. Bruxelles si arrabbia. I bagnanti pagano [post_date] => 2023-02-28T12:50:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677588631000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440374 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l'11° anno consecutivo del titolo di "Destinazione balneare leader in Medio Oriente" ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento. Amplia l'offerta di resort a cinque stelle a completamento dell'esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island. Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola. Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l'espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d'arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l'anno. L'iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d'arte aperte al pubblico. Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza. [post_title] => Abu Dhabi: l'Isola di Saadiyat è la "Destinazione balneare leader in Medio Oriente" [post_date] => 2023-02-28T12:22:41+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677586961000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Transat scommette sull'elevata domanda di Stati Uniti e, dal prossimo 28 maggio, proporrà anche voli in connessione per gli Usa da Roma e Venezia. Il network della compagnia rappresentata da Rephouse Gsa prevede quindi in Italia, oltre ai voli diretti per il Canada, 9 voli in connessione: da Roma 4 voli alla settimana con destinazione Los Angeles e 3 voli settimanali verso San Francisco; da Venezia 2 voli alla settimana per Los Angeles, tutti via Montréal o Toronto con comodi orari di connessione e volato Air Transat. Air Transat ha confermato a livello globale la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale. Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica). [post_title] => Air Transat: voli in connessione per gli Stati Uniti da Roma e Venezia, dal 28 maggio [post_date] => 2023-02-28T10:35:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677580539000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440318 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aggiunge capacità sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk dove, dal prossimo 1° giugno, i collegamenti saliranno da due a tre al giorno. Considerando anche il collegamento operato quotidianamente da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk, diventano così 4 i voli giornalieri targati Ita Airways tra l’Italia e la Grande Mela, per un totale di 28 frequenze settimanali. La terza frequenza da Roma sarà servita da un Airbus A330 Il Nord America si conferma così al centro degli investimenti della Compagnia di bandiera nella Summer 2023, che vedrà anche l’apertura delle nuove rotte da Roma Fiumicino a Washington (a partire dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto) e verso San Francisco (dal 1° luglio con 3 frequenze settimanali che da agosto passeranno a 5). Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350. In parallelo Ita Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria che sarà on-air fino al 26 marzo nelle città di New York e Miami. Attraverso un gioco creativo, la comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione e avrà anche una forte presenza sul web. L'estate 2023 di Ita Airways conta 68 destinazioni, di cui 22 domestiche, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove destinazioni di lungo raggio sul mercato nordamericano, le novità nella stagione estiva riguardano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo, con voli diretti verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. La compagnia, in particolare, opererà voli stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi; e verranno inoltre servite da Roma Fiumicino le destinazioni di Cefalonia e Spalato. [post_title] => Ita Airways: terzo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 1° giugno [post_date] => 2023-02-28T08:55:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677574530000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”. Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”. [post_title] => L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti [post_date] => 2023-02-27T13:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502809000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a "vedere le cose in modo diverso", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare. La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna. In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria "See Things Differently" - "Spilling the Tea on Great Britain" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che "qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo". "Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni". Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello. [post_title] => VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’ [post_date] => 2023-02-27T12:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677502771000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440275 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica. "Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia. "Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria. [post_title] => Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno [post_date] => 2023-02-27T11:42:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677498124000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "balneari il governo rimanda" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":27,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1991,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager napoletana è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air decide di sospendere i voli per la Moldavia per motivi di sicurezza. La compagnia ha dichiarato che chiuderà i voli per la capitale moldava Chisinau dal 14 marzo. Ciò è dovuto alla preoccupazione per la sicurezza dello spazio aereo del paese.\r

\r

Le tensioni tra Russia e Moldavia sono aumentate negli ultimi mesi quando i missili russi puntati contro l'Ucraina sono entrati nello spazio aereo moldavo.\r

Decisione improvvisa\r

L'aviazione civile della Moldavia ha descritto la decisione come improvvisa e deplorevole.\r

\r

«Dopo aver analizzato i rischi, le agenzie governative hanno stabilito che i voli nello spazio aereo nazionale possono essere effettuati in sicurezza seguendo una serie di procedure e si rammaricano dell'improvvisa decisione di Wizz Air» informa il governo moldavo.\r

\r

La compagnia ha risposto: «La sicurezza dei passeggeri e del personale rimangono la nostra priorità. In seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e l’alto ma non immediato rischio nello spazio aereo del Paese, è stata presa la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli verso Chisinau a partire dal 14 marzo».\r

\r

Per sostituire la tratta Wizz Air ha dichiarato che avrebbe previsto voli extra dalla città rumena di Iasi, a circa 150 km da Chisinau.\r

\r

","post_title":"Wizz Air revoca i voli da e per la Moldavia lo «spazio aereo non è sicuro»","post_date":"2023-02-28T13:05:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677589538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440383","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lo scontro sul dossier balneari tra Roma e Bruxelles continua e anzi si rafforza. «Abbiamo appreso dalla stampa la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Che prorogherebbe fino al 31 dicembre 2024 le attuali concessioni balneari in Italia. Il decreto è stato promulgato dal presidente della Repubblica italiana con riserva. In particolare in relazione a 'profili di incompatibilità con il diritto europeo'. La Commissione Ue valuterà ora attentamente il contenuto e gli effetti del provvedimento, che non è stato ancora notificato, per valutare la risposta adeguata».\r

Lo ha detto all'Ansa un portavoce dell'esecutivo Ue. E ha sottolineato la necessità di garantire \"trasparenza e concorrenza leale\" nel settore.\r

Interessi\r

\r

Bruxelles, tramite il portavoce, coglie \"l'occasione per ribadire che il diritto Ue\" sui servizi \"richiede che le norme nazionali assicurino la parità di trattamento degli operatori. Senza alcun vantaggio diretto o indiretto per alcuno specifico operatore. E promuovano l'innovazione e la concorrenza leale, prevedendo un'equa remunerazione degli investimenti effettuati e tutelino dal rischio di monopolio delle risorse pubbliche a vantaggio dei consumatori e delle imprese\".\r

\r

Il problema è che in Italia ci sono interessi enormi sugli stabilimenti balneari. E sono proprio quegli interessi che in vent'anni nessun governo ha avuto le \"palle\" di affrontare. I cittadini che vanno al mare dovrebbero essere indignati di pagare migliaia di euro a fronte di concessioni ridicole. Ci dovrebbe essere una specie di rivoluzione dell'ombrellone, e invece tutto è tranquillo. Continuiamo a farci spennare. Tanto l'abbiamo capito che i soldi vanno sempre ai soliti noti e se non ci vanno i soldi ci vanno i voti. Che in questa epoca è la stessa cosa.\r

\r

","post_title":"Balneari: il governo rimanda. Bruxelles si arrabbia. I bagnanti pagano","post_date":"2023-02-28T12:50:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1677588631000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440374","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Isola di Saadiyat ad Abu Dhabi è stata insignita per l'11° anno consecutivo del titolo di \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\" ai World Travel Awards. Saadiyat offre esperienze uniche e stimolanti. Gli ospiti possono aspettarsi un ambiente naturale seducente, spiagge di sabbia bianca, una fauna e una vita marina sorprendenti, resort di lusso e una vivace scena culturale e di intrattenimento.\r

Amplia l'offerta di resort a cinque stelle a completamento dell'esperienza balneare con aree verdeggianti e tranquille spiagge affacciate sulle acque turchesi. Solo per citarne alcuni: Jumeriah at Saadiyat Island Resort, Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas, Rixos Premium Saadiyat Island, Saadiyat Rotana Resort & Villas, The St. Regis Saadiyat Island Resort e Nurai Island.\r

Inoltre, l’Isola di Saadiyat è un rifugio protetto per la fauna selvatica e marina, per cui gli ospiti possono osservare gli animali nei loro habitat naturali. Le gazzelle arabe sono spesso avvistate nei dintorni del Saadiyat Beach Golf Club, mentre sulla costa i visitatori possono vedere la tartaruga embricata, a rischio di estinzione, che stagionalmente nidifica sulla spiaggia incontaminata dell’Isola.\r

Nel Distretto della Cultura, gli ospiti possono immergersi nel Manarat Al Saadiyat, uno spazio progettato per l'espressione artistica creativa e che offre una serie di attività culturali, mostre interattive, corsi d'arte, eventi comunitari e spettacoli durante tutto l'anno. L'iconico Louvre Abu Dhabi è caratterizzato da una magnifica architettura e da una vasta collezione di opere d'arte aperte al pubblico.\r

Infine, Saadiyat è anche una destinazione wellness, dove praticare yoga e cullarsi nel totale relax. Le spa sono garantiscono complessi innovativi e completi per la salute, il fitness e la bellezza.","post_title":"Abu Dhabi: l'Isola di Saadiyat è la \"Destinazione balneare leader in Medio Oriente\"","post_date":"2023-02-28T12:22:41+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677586961000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat scommette sull'elevata domanda di Stati Uniti e, dal prossimo 28 maggio, proporrà anche voli in connessione per gli Usa da Roma e Venezia.\r

Il network della compagnia rappresentata da Rephouse Gsa prevede quindi in Italia, oltre ai voli diretti per il Canada, 9 voli in connessione: da Roma 4 voli alla settimana con destinazione Los Angeles e 3 voli settimanali verso San Francisco; da Venezia 2 voli alla settimana per Los Angeles, tutti via Montréal o Toronto con comodi orari di connessione e volato Air Transat.\r

Air Transat ha confermato a livello globale la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, la compagnia offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale.\r

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).\r

","post_title":"Air Transat: voli in connessione per gli Stati Uniti da Roma e Venezia, dal 28 maggio","post_date":"2023-02-28T10:35:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677580539000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge capacità sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk dove, dal prossimo 1° giugno, i collegamenti saliranno da due a tre al giorno. Considerando anche il collegamento operato quotidianamente da Milano Malpensa con destinazione New York Jfk, diventano così 4 i voli giornalieri targati Ita Airways tra l’Italia e la Grande Mela, per un totale di 28 frequenze settimanali. La terza frequenza da Roma sarà servita da un Airbus A330\r

Il Nord America si conferma così al centro degli investimenti della Compagnia di bandiera nella Summer 2023, che vedrà anche l’apertura delle nuove rotte da Roma Fiumicino a Washington (a partire dal 2 giugno con 5 frequenze settimanali che diventeranno giornaliere ad agosto) e verso San Francisco (dal 1° luglio con 3 frequenze settimanali che da agosto passeranno a 5). Le due nuove destinazioni intercontinentali saranno operate su Washington con l’Airbus A330 e su San Francisco con l’Airbus A350.\r

In parallelo Ita Airways ha lanciato una campagna pubblicitaria che sarà on-air fino al 26 marzo nelle città di New York e Miami. Attraverso un gioco creativo, la comunicazione crea un link diretto tra la Compagnia di bandiera e l’Italia, facendo leva sulla bellezza delle destinazioni italiane e le sensazioni che le stesse ispirano. La campagna sarà visibile in affissione e avrà anche una forte presenza sul web.\r

L'estate 2023 di Ita Airways conta 68 destinazioni, di cui 22 domestiche, 36 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle nuove destinazioni di lungo raggio sul mercato nordamericano, le novità nella stagione estiva riguardano anche le mete più gettonate del turismo balneare del Mediterraneo, con voli diretti verso le isole dell’Italia, Spagna, Grecia e Croazia. La compagnia, in particolare, opererà voli stagionali da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Lampedusa, Pantelleria, Ibiza, Palma de Maiorca, Minorca, Heraclion, Corfù e Rodi; e verranno inoltre servite da Roma Fiumicino le destinazioni di Cefalonia e Spalato.","post_title":"Ita Airways: terzo volo giornaliero sulla Roma-New York, dal 1° giugno","post_date":"2023-02-28T08:55:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677574530000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”.\r

\r

Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.","post_title":"L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti","post_date":"2023-02-27T13:00:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677502809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"VisitBritain ha varato la nuova campagna di marketing internazionale ‘See Things Differently’, che invita i visitatori a \"vedere le cose in modo diverso\", mostrando la Gran Bretagna come una destinazione dinamica, variegata ed emozionante, ricca di attività da sperimentare.\r

\r

La prima fase della campagna 2023, con un budget di 9,8 milioni di sterline, prende il via questa settimana e si protrarrà fino all'inizio della primavera, concentrandosi sui mercati in cui VisitBritain sta registrando una forte ripresa, tra cui gli Stati Uniti, il suo mercato più grande e di maggior valore, il Canada, i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg) e i mercati europei, tra cui Francia, Germania e Spagna.\r

\r

In Europa e nel Ccg, la campagna pubblicitaria \"See Things Differently\" - \"Spilling the Tea on Great Britain\" - utilizza un gioco di immagini e brevi filmati sulla destinazione per raccontare una storia fresca ed emozionante sulle esperienze offerte, mostrando ai visitatori che \"qualunque sia la vostra tazza di tè, noi ce l'abbiamo\".\r

\r

\"Sappiamo che c'è una domanda repressa di viaggi e che il turismo è anche un'industria globale estremamente competitiva - ha dichiarato Patricia Yates, ceo di VisitBritain -. La nostra priorità è costruire sulla base della ripresa che abbiamo visto, soprattutto nei mercati in cui stiamo assistendo a una forte crescita, puntando sulle motivazioni di viaggio per indirizzare le prenotazioni\".\r

\r

Le campagne si focalizzeranno anche gli eventi più importanti del 2023, tra cui l'incoronazione di Re Carlo III a maggio e l'l'Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Liverpool, sempre a maggio: occasioni preziose per mostrare l'accoglienza, la creatività e la capacità della Gran Bretagna di ospitare eventi di altissimo livello.","post_title":"VisitBritain vara la nuova campagna multi-milionaria ‘See Things Differently’","post_date":"2023-02-27T12:59:31+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677502771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440275","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia collegherà Perugia ad Olbia: la nuova rotta decollerà il prossimo 1 giugno con due frequenze settimanali, servite da un Boeing 737-800 da 189 posti, ogni giovedì e domenica.\r

\r

\"Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l'aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza ed interesse che comprende una vasta area del centro Italia, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare\", afferma Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia.\r

\r

\"Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l'Umbria ed il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione\", sottolinea Umberto Solimeno, direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria.","post_title":"Aeroitalia debutta a Perugia con un nuovo collegamento per Olbia, dal 1° giugno","post_date":"2023-02-27T11:42:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677498124000]}]}}