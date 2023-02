Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore. Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%». Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Progetti d’innovazione Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano. «Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea – ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438938 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore. Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%». Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti. Progetti d'innovazione Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano. «Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso. [post_title] => Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito [post_date] => 2023-02-08T11:40:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675856438000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438808 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Molte compagnie aeree non saranno in grado di rispettare le scadenze statunitensi per l'aggiornamento degli altimetri dei velivoli, per garantire che non siano suscettibili alle interferenze wireless 5G: l'allarme è quello sollevato dalla Iata, che avverte come ciò potrebbe avere un impatto sui viaggi internazionali della prossima estate. Secondo quanto riferito da Reuters, il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha dichiarato in una lettera inviata alla Faa - Federal Aviation Administration, e al Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che "molti vettori non riusciranno a rispettare la scadenza proposta del luglio 2023 (e in alcuni casi del marzo 2023) per il retrofit dei velivoli a causa di problemi alla catena di fornitura, ritardi nella certificazione e inevitabili sfide logistiche". "È fondamentale che riconosciamo e accettiamo questo fatto e che ci muoviamo collettivamente per cambiare il nostro approccio a questo problema ora, prima che molti vettori non siano in grado di continuare a servire il mercato statunitense durante il picco dei viaggi estivi", ha aggiunto Walsh. Il mese scorso la Faa ha dichiarato di voler proporre l'obbligo per gli aerei passeggeri e cargo degli Stati Uniti di dotarsi di altimetri radio tolleranti alla banda C 5G o di filtri approvati entro l'inizio del 2024. Ora le negoziazioni puntano a raggiungere un nuovo accordo per estendere alcune mitigazioni volontarie oltre il 1° luglio. La Faa propone inoltre che le compagnie aeree rivedano i manuali di volo degli aerei per vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità dopo il 30 giugno, a meno che non siano stati completati i lavori di adeguamento dell'aereo. I timori che il servizio 5G possa interferire con gli altimetri degli aerei, che forniscono dati sull'altezza da terra del velivolo e sono fondamentali per gli atterraggi in caso di maltempo, lo scorso anno hanno provocato interruzioni in alcuni aeroporti Usa che hanno coinvolto vettori internazionali. [post_title] => Allarme Iata: compagnie aeree a rilento sull'aggiornamento al 5G negli Stati Uniti [post_date] => 2023-02-07T09:35:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675762538000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova senior vice president sourcing for Europe per la banca letti WebBeds: Stephanie Rogers proviene dal gruppo Accor, per cui ha ricoperto fino allo scorso gennaio la carica di senior director Ota, Nord Europa. Prima di lavorare nella compagnia transalpina è stata nelle sedi londinesi e australiane di Booking.com, dove si è occupata di connettività, catene alberghiere, ottimizzazione del revenue e negoziazione dei contratti. "Sono entusiasta di approdate in WebBeds, alla guida dell'organizzazione incaricata di gestire i partner-fornitori della compagnia - è il commento della stessa Stephanie Rogers -. La mia esperienza nella distribuzione alberghiere completa l'expertise del brillante team di WebBeds, con cui non vedo l'ora di operare per contribuire al successo della compagnia negli anni a venire". Il ruolo di Stephanie Rogers, che sarà basata a Londra, sarà effettivo a partire dal prossimo 14 febbraio. [post_title] => Stephanie Rogers nuova senior vice president sourcing for Europe della banca letti WebBeds [post_date] => 2023-02-03T13:13:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675429981000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438539 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438545" align="alignleft" width="300"] Un particolare di una camera del Jhd Dunant[/caption] Grande impulso allo sviluppo del brand Aiden, che nel solo 2023 si aspetta di raddoppiare il proprio portfolio globale, con la prospettiva di crescere di ben il 200% nel prossimo futuro. Il marchio di boutique hotel del segmento upper midscale di casa Bwh ha infatti appena annunciato la prossima apertura di 30 nuovi hotel in India e in Scandinavia, tutti dotati tra l'altro di un innovativo servizio di hologram concierge. Nel Nord Europa le struttura Aiden saranno in particolare costruite in posizioni strategiche, vicino a università, grandi aziende e sedi di eventi. La sostenibilità sarà inoltre il cuore di queste strutture, con l’introduzione di pannelli solari e di un design modulare per migliorare l’efficienza ambientale. Il primo hotel, l'Aiden by Best Western Herning, aprirà a febbraio nella città danese omonima. Sarà il primo albergo costruito a moduli della Danimarca, con 204 camere, una palestra con sauna, sale conferenze e aree pensate per la socializzazione o il lavoro. In Italia il marchio Aiden è già stato scelto da Eugenio Gallina, proprietario del Jhd Dunant Hotel di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova: una struttura con una vocazione alla creatività e all’accoglienza dal design originale. “La scelta di Aiden per il Jhd nel mantovano nasce dalla volontà di associare il nostro hotel a un brand innovativo e contemporaneo – spiega lo stesso Gallina –. Sono soddisfatto dell’impulso allo sviluppo a livello globale: gli ospiti apprezzeranno gli hotel Aiden pensati per chi ama il design e la creatività e vuole condividere momenti negli spazi comuni, le aree relax e il ristorante, che da noi sono originali e accoglienti”. Il brand Aiden vanta attualmente 19 hotel in alcune destinazioni turistiche internazionali, come Australia, Francia, Italia, Corea del Sud, nonché negli Stati Uniti, in città come Scottsdale, Austin e Berkley. [post_title] => Bwh: cresce il portfolio del brand Aiden, che raddoppia nel solo 2023 [post_date] => 2023-02-02T12:36:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675341387000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Proposte di viaggio pensate per esplorare gli oceani e scoprire i tesori nascosti in ambienti naturali vergini. Sono i pacchetti Diving Comore realizzati dall'operatore torinese To Destinations, in collaborazione esclusiva sul mercato italiano e svizzero con la dmc Adore Comore. La destinazione offre in particolare la possibilità di fare immersioni con una visibilità che va dai 20 ai 40 metri, mentre la temperatura dell'acqua è stazionaria tra i 26 e i 30 gradi nel periodo migliore, che va da luglio a novembre. Strategicamente posizionate nell'oceano Indiano, al largo delle coste africane, tra il Madagascar e la parte settentrionale del Mozambico, le Comore sono una meta isolata, tropicale e incontaminata, che sta sviluppando un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Le barriere coralline sono fiorenti, con uno sbiancamento minimo e danni occasionali causati solo da agenti atmosferici. Questo perché dal 2001 il parco nazionale di Moheli ha vietato la pesca con reti, fiocine e dinamite, dando la possibilità alla fauna e flora marina di trovare un ambiente ideale per svilupparsi in questa biosfera patrimonio Unesco. “I siti di immersione sono numerosi e adatti a ogni livello - spiega il general manager di To Destinations, Roberto Cagnasso -. Tra i più noti le Royal Itsandra e le Banc Vailheu, che scendono fino a 60 metri, nonché la Masiwa: una nave da carico lunga 80 metri che ora giace a 40 metri di profondità sul fondale a nord di Grand Comore. Sembra quasi di tuffarsi in un acquario, tra formazioni coralline, spugne a botte, anemoni e pesci pagliaccio, nuotando accanto a delfini, megattere, razze, banchi di barracuda, pesci leone, tartarughe marine e diverse specie di squali”. Insieme ai numerosi itinerari dedicati alla scoperta dell’interno delle isole e della cultura locale, la nuova programmazione 2023 di To Destinations propone quindi due tour Diving Comore, di otto e dieci giorni, con focus specifico sul mondo marino, oltre naturalmente alla possibilità di costruire pacchetti su misura per viaggiatori con richieste particolari. [post_title] => To Destinations: pacchetti diving per immergersi nelle acque delle Comore [post_date] => 2023-02-02T10:18:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675333124000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438333 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_412861" align="alignleft" width="217"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption] Un ulteriore plafond dedicato di 2 miliardi di euro a sostegno delle imprese del settore, in particolare di quelle che presenteranno progetti in linea con gli obiettivi del Fondo rotativo imprese appena attivato dal ministero del Turismo. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fri-Tur, l’accordo promosso dal responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e dalla presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, si propone di accompagnare le imprese nella riqualificazione e nell’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive tricolori, secondo principi di sostenibilità ambientale e la digitalizzazione del modello di servizio. Il tutto con strumenti dedicati messi a disposizione dalla banca, al fine di favorire un salto di qualità dell’offerta turistica nazionale e di attrarre di conseguenza maggiori flussi turistici. “Dal 2020 a oggi il nostro gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro - spiega lo stesso Barrese -. Come prima banca del Paese siamo fortemente impegnati nel sostegno alle imprese del comparto, attivando sia accordi come quello con Confindustria Alberghi, sia misure anche straordinarie, come l’adesione al medesimo Fondo rotativo per il turismo o plafond finanziari finalizzati alla gestione delle emergenze e al mantenimento dello slancio agli investimenti, in particolare verso obiettivi Esg e di digitalizzazione. L'idea è quella di favorire la competitività dell’intero sistema, cogliendo tutte le opportunità che il Pnrr concentra sul settore turistico, insieme a una nuova proposta di ospitalità attenta alle esigenze degli utenti e alla salvaguardia dell’ambiente”. “Il rinnovo dell'accordo tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo è di grande importanza per le nostre imprese - aggiunge Maria Carmela Colaiacovo -. Si consolida la collaborazione che sta accompagnando le aziende alberghiere in questa fase così complessa per il settore. Di particolare rilevanza, tra l’altro, gli strumenti dedicati per favorire e sostenere l’accesso al fondo rotativo: una delle misure più importanti del Pnrr turismo”. Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione gratuitamente delle aziende clienti la piattaforma digitale Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr. Le aziende hanno così la possibilità di individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del proprio profilo (settore di attività, fatturato, territorio) e di raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici. Rientrano, tra le altre misure contenute nell’accordo, anche le soluzioni di finanziamento ideate da Intesa Sanpaolo per contribuire al rilancio delle strutture ricettive italiane: Suite Loan, finanziamento pensato per le imprese turistiche che intendono migliorare il proprio posizionamento in termini di qualità della propria struttura ricettiva, attraverso un meccanismo di incentivi economici grazie alla riduzione del tasso a seguito della condivisione di obiettivi di miglioramento; S-Loan Turismo, che mira a incentivare investimenti per la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere; D-Loan, per favorire la digitalizzazione del modello di servizio; il servizio di noleggio a supporto del settore turismo attraverso Intesa Sanpaolo Rent Foryou; strumenti e servizi di finanza straordinaria per favorire i processi di crescita e aggregazione attraverso il desk specialistico dedicato al turismo. [post_title] => Accordo Aica - Intesa Sanpaolo: 2 mld al settore turistico in sostegno al Fri-Tur [post_date] => 2023-01-31T12:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675168551000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438287 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha lanciato una nuova promozione in coppia con Fairmont Hotels & Resorts per visitare d'inverno. Dubai. Fino al 13 febbraio 2023 i viaggiatori che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno Emirates in first o business class, con un volo diretto o con scalo a Dubai, avranno in omaggio un pernottamento gratuito di una notte al Fairmont The Palm. Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o con scalo a Dubai, acquistati fino al 13 febbraio 2023. L'offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio che aderiscono all’iniziativa e per tutte le prenotazioni effettuate con almeno 72 ore di anticipo rispetto ai passeggeri in arrivo. Fairmont The Palm è il resort di lusso ideale per coppie e famiglie: con 381 camere e suite con vista sul Golfo Persico e sullo skyline di Dubai, i viaggiatori potranno provare alcuni dei migliori sapori del mondo potendo scegliere tra dieci ristoranti e bar. Gli ospiti che viaggiano con bambini piccoli potranno usufruire del "Fairmont Falcons Kids's Club" che offre numerose attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, mentre gli ospiti in cerca di relax potranno concedersi un trattamento nel famoso Fairmont Willow Stream Spa. Il resort comprende anche quattro piscine all'aperto a temperatura controllata, una spiaggia privata di sabbia bianca e un centro benessere all'avanguardia. [post_title] => Emirates fa coppia con il Fairmont The Palm e promuove Dubai d'inverno [post_date] => 2023-01-31T09:34:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675157698000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438000 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Jet2.com mostra ottimismo sulla performance dei prossimi mesi, dopo un inverno che finora ha registrato load factor superiori al periodo pre-pandemia 2018/19, mentre i prezzi e i margini sono "significativamente più alti". Di conseguenza, i profitti per l'anno in chiusura a marzo 2023 batteranno le previsioni del mercato di 317 milioni di sterline e si attesteranno tra i 370 e i 385 milioni di sterline, spiega una nota del vettore. Per l'estate, la capacità di posti è attualmente superiore del 6,6% rispetto a un anno fa e le prenotazioni anticipate sono state definite "incoraggianti". I pacchetti vacanza rappresentano il 77% di queste partenze, con un aumento di un punto percentuale. Jet2 non manca di sottolineare come permangano pressioni sui costi, dal carburante al rafforzamento del dollaro Usa gli aumenti salariali. [post_title] => Jet2.com alza le stime di profitto per l'anno in corso [post_date] => 2023-01-26T12:01:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674734490000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437974 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una home graficamente più pulita e piacevole, a cui si aggiungono ulteriori funzionalità per le agenzie di viaggi. È online la nuova release della piattaforma di Reisenplatz, la banca letti e metasearch broker di contratti alberghieri. Tra le novità, MyBook, il gestionale amministrativo è stato completamente ridisegnato: i suoi voucher personalizzabili con il logo dell’agenzia oggi per esempio dispongono anche di una mappa interattiva con QrCode. La piattaforma si arricchisce inoltre di un nuovo tool dedicato alle agenzie di viaggi specializzate in business travel e non solo. Tra i servizi previsti in 4Business, la possibilità di prenotare le camere in autonomia, con la possibilità di modificare direttamente i nominativi dei clienti. Per questo nuovo strumento, Reisenplatz si avvale soltanto di fornitori con contratti diretti con le strutture alberghiere, in modo da limitare i passaggi ed evitare errori nella trascrizione di nominativi o date, soprattutto nel caso di un viaggiatore d’affari che prenota principalmente sotto data. “Ogni camera prenotata su Reisenplatz viene verificata prima per via telematica e poi telefonicamente per avere la certezza sulla disponibilità di quanto prenotato - spiega il cco di Reisenplatz, Norman Tassin -. Sono funzionalità importanti che consentono di fare la differenza sul mercato. Così come è importante la nostra assistenza che è diretta, non affidata a call centre esterni, e operativa 7/7 e 24/24. Inoltre, vorrei sottolineare che la nuova business unit gruppi: lanciata quasi un anno fa, è uno dei reparti che sta dando maggior soddisfazioni”. Creata per soddisfare una precisa esigenza delle agenzie di viaggi, che chiedevano conferme immediate e pricing corretto per prenotazioni di camere superiori alle cinque unità, di solito il massimo consentito dai sistemi classici di prenotazione, oggi vale il 25% del totale del fatturato di Reisenplatz. “I valori aggiunti sono i tempi di conferma del pricing e le prenotazione gruppi fino a dieci camere entro le 24 ore: questo grazie agli accordi stipulati con dmc, hotel e fornitori diretti che ci consentono di bloccare le camere e i costi in modo quasi immediato, sempre con il vantaggio del cambio nome - conclude Tassin -. Mediamente riceviamo tra le 20 e le 25 richieste giornaliere di prenotazione tra dieci e 25 camere per gruppi, di queste il 90% si converte in vendita. Tra le destinazioni più richieste, Europa, Stati Uniti e Nord Africa”. [post_title] => E' online la nuova release della piattaforma di Reisenplatz [post_date] => 2023-01-26T10:17:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674728224000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "assoturismo banca iccrea" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":18,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":582,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438938","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bcc Banca Iccrea, per conto del Gruppo Bcc Iccrea e Assoturismo Confesercenti hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una consulenza specialistica nel comparto turistico, a beneficio delle realtà associate alla federazione e alla luce delle ingenti risorse riservate dal Pnrr a questo settore.\r

Quello con il Gruppo Bcc Iccrea, si legge in una nota, «è il primo accordo firmato da Assoturismo con un gruppo bancario nazionale, a testimonianza della forte attenzione che la partnership riserva alle esigenze dell’economia dei territori e ad un settore particolarmente strategico per il Pil italiano, che necessita di strutture ricettive adeguate ai volumi che contraddistinguono il nostro Paese. Oggi il Gruppo BCC Iccrea detiene una quota di mercato per il sostegno al turismo pari al 9%».\r

Grazie all’intesa, spiega la nota nel dettaglio, per le imprese associate ad Assoturismo, sarà quindi possibile ricevere supporto dal Gruppo Bcc Iccrea per servizi consulenziali specifici e finalizzati in particolare all’accesso dei fondi disponibili su Pnrr e attraverso bandi nazionali/regionali, in sinergia con le singole articolazioni territoriali di Confesercenti.\r

\r

Progetti d'innovazione\r

Inoltre, la partnership prevede la predisposizione di eventuali linee di credito dedicate per sostenere la crescita, manageriale e strutturale, del settore alberghiero, e l’opportunità di realizzare iniziative dedicate agli operatori del comparto. Un particolare focus della consulenza, sempre nell’ambito del Pnrr è rivolto allo sviluppo di progetti per l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione energetica e verde del settore, con un’attenzione particolare all’imprenditoria alberghiera, affinché si crei una stretta sinergia per la consulenza e la messa in atto dei progetti di investimento presenti nel Piano.\r

\r

\r

«Siamo soddisfatti di aver definito questa importante collaborazione con il Gruppo Bcc Iccrea - ha sottolineato Vittorio Messina, presidente di Assoturismo-Confesercenti -. Grazie a questo accordo, le nostre imprese potranno contare sulla rete di strutture e servizi del Gruppo Iccrea, un gruppo fortemente radicato sul territorio, e delle 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1000 territoriali che costituiscono la rete di Assoturismo e Confesercenti. Una sinergia ancora più importante in vista degli importanti investimenti per il turismo previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: un’opportunità storica che deve essere colta. Il settore turistico è in un momento cruciale per il suo sviluppo ed è importante che possa far affidamento su banche vicine ai territori e capaci di offrire prodotti finanziari adatti alle esigenze delle singole aziende», ha concluso.\r

\r

\r

","post_title":"Assoturismo-Banca Iccrea: un accordo per le linee di credito","post_date":"2023-02-08T11:40:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856438000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Molte compagnie aeree non saranno in grado di rispettare le scadenze statunitensi per l'aggiornamento degli altimetri dei velivoli, per garantire che non siano suscettibili alle interferenze wireless 5G: l'allarme è quello sollevato dalla Iata, che avverte come ciò potrebbe avere un impatto sui viaggi internazionali della prossima estate.\r

\r

Secondo quanto riferito da Reuters, il direttore generale della Iata, Willie Walsh, ha dichiarato in una lettera inviata alla Faa - Federal Aviation Administration, e al Segretario ai Trasporti Pete Buttigieg, che \"molti vettori non riusciranno a rispettare la scadenza proposta del luglio 2023 (e in alcuni casi del marzo 2023) per il retrofit dei velivoli a causa di problemi alla catena di fornitura, ritardi nella certificazione e inevitabili sfide logistiche\".\r

\r

\"È fondamentale che riconosciamo e accettiamo questo fatto e che ci muoviamo collettivamente per cambiare il nostro approccio a questo problema ora, prima che molti vettori non siano in grado di continuare a servire il mercato statunitense durante il picco dei viaggi estivi\", ha aggiunto Walsh.\r

\r

Il mese scorso la Faa ha dichiarato di voler proporre l'obbligo per gli aerei passeggeri e cargo degli Stati Uniti di dotarsi di altimetri radio tolleranti alla banda C 5G o di filtri approvati entro l'inizio del 2024. Ora le negoziazioni puntano a raggiungere un nuovo accordo per estendere alcune mitigazioni volontarie oltre il 1° luglio.\r

\r

La Faa propone inoltre che le compagnie aeree rivedano i manuali di volo degli aerei per vietare gli atterraggi in condizioni di scarsa visibilità dopo il 30 giugno, a meno che non siano stati completati i lavori di adeguamento dell'aereo. I timori che il servizio 5G possa interferire con gli altimetri degli aerei, che forniscono dati sull'altezza da terra del velivolo e sono fondamentali per gli atterraggi in caso di maltempo, lo scorso anno hanno provocato interruzioni in alcuni aeroporti Usa che hanno coinvolto vettori internazionali.","post_title":"Allarme Iata: compagnie aeree a rilento sull'aggiornamento al 5G negli Stati Uniti","post_date":"2023-02-07T09:35:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675762538000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova senior vice president sourcing for Europe per la banca letti WebBeds: Stephanie Rogers proviene dal gruppo Accor, per cui ha ricoperto fino allo scorso gennaio la carica di senior director Ota, Nord Europa. Prima di lavorare nella compagnia transalpina è stata nelle sedi londinesi e australiane di Booking.com, dove si è occupata di connettività, catene alberghiere, ottimizzazione del revenue e negoziazione dei contratti.\r

\r

\"Sono entusiasta di approdate in WebBeds, alla guida dell'organizzazione incaricata di gestire i partner-fornitori della compagnia - è il commento della stessa Stephanie Rogers -. La mia esperienza nella distribuzione alberghiere completa l'expertise del brillante team di WebBeds, con cui non vedo l'ora di operare per contribuire al successo della compagnia negli anni a venire\". Il ruolo di Stephanie Rogers, che sarà basata a Londra, sarà effettivo a partire dal prossimo 14 febbraio.","post_title":"Stephanie Rogers nuova senior vice president sourcing for Europe della banca letti WebBeds","post_date":"2023-02-03T13:13:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675429981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438539","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438545\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un particolare di una camera del Jhd Dunant[/caption]\r

\r

Grande impulso allo sviluppo del brand Aiden, che nel solo 2023 si aspetta di raddoppiare il proprio portfolio globale, con la prospettiva di crescere di ben il 200% nel prossimo futuro. Il marchio di boutique hotel del segmento upper midscale di casa Bwh ha infatti appena annunciato la prossima apertura di 30 nuovi hotel in India e in Scandinavia, tutti dotati tra l'altro di un innovativo servizio di hologram concierge. \r

\r

Nel Nord Europa le struttura Aiden saranno in particolare costruite in posizioni strategiche, vicino a università, grandi aziende e sedi di eventi. La sostenibilità sarà inoltre il cuore di queste strutture, con l’introduzione di pannelli solari e di un design modulare per migliorare l’efficienza ambientale. Il primo hotel, l'Aiden by Best Western Herning, aprirà a febbraio nella città danese omonima. Sarà il primo albergo costruito a moduli della Danimarca, con 204 camere, una palestra con sauna, sale conferenze e aree pensate per la socializzazione o il lavoro.\r

\r

In Italia il marchio Aiden è già stato scelto da Eugenio Gallina, proprietario del Jhd Dunant Hotel di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova: una struttura con una vocazione alla creatività e all’accoglienza dal design originale. “La scelta di Aiden per il Jhd nel mantovano nasce dalla volontà di associare il nostro hotel a un brand innovativo e contemporaneo – spiega lo stesso Gallina –. Sono soddisfatto dell’impulso allo sviluppo a livello globale: gli ospiti apprezzeranno gli hotel Aiden pensati per chi ama il design e la creatività e vuole condividere momenti negli spazi comuni, le aree relax e il ristorante, che da noi sono originali e accoglienti”.\r

\r

Il brand Aiden vanta attualmente 19 hotel in alcune destinazioni turistiche internazionali, come Australia, Francia, Italia, Corea del Sud, nonché negli Stati Uniti, in città come Scottsdale, Austin e Berkley.\r

\r

","post_title":"Bwh: cresce il portfolio del brand Aiden, che raddoppia nel solo 2023","post_date":"2023-02-02T12:36:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675341387000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Proposte di viaggio pensate per esplorare gli oceani e scoprire i tesori nascosti in ambienti naturali vergini. Sono i pacchetti Diving Comore realizzati dall'operatore torinese To Destinations, in collaborazione esclusiva sul mercato italiano e svizzero con la dmc Adore Comore. La destinazione offre in particolare la possibilità di fare immersioni con una visibilità che va dai 20 ai 40 metri, mentre la temperatura dell'acqua è stazionaria tra i 26 e i 30 gradi nel periodo migliore, che va da luglio a novembre.\r

\r

Strategicamente posizionate nell'oceano Indiano, al largo delle coste africane, tra il Madagascar e la parte settentrionale del Mozambico, le Comore sono una meta isolata, tropicale e incontaminata, che sta sviluppando un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Le barriere coralline sono fiorenti, con uno sbiancamento minimo e danni occasionali causati solo da agenti atmosferici. Questo perché dal 2001 il parco nazionale di Moheli ha vietato la pesca con reti, fiocine e dinamite, dando la possibilità alla fauna e flora marina di trovare un ambiente ideale per svilupparsi in questa biosfera patrimonio Unesco.\r

\r

“I siti di immersione sono numerosi e adatti a ogni livello - spiega il general manager di To Destinations, Roberto Cagnasso -. Tra i più noti le Royal Itsandra e le Banc Vailheu, che scendono fino a 60 metri, nonché la Masiwa: una nave da carico lunga 80 metri che ora giace a 40 metri di profondità sul fondale a nord di Grand Comore. Sembra quasi di tuffarsi in un acquario, tra formazioni coralline, spugne a botte, anemoni e pesci pagliaccio, nuotando accanto a delfini, megattere, razze, banchi di barracuda, pesci leone, tartarughe marine e diverse specie di squali”.\r

\r

Insieme ai numerosi itinerari dedicati alla scoperta dell’interno delle isole e della cultura locale, la nuova programmazione 2023 di To Destinations propone quindi due tour Diving Comore, di otto e dieci giorni, con focus specifico sul mondo marino, oltre naturalmente alla possibilità di costruire pacchetti su misura per viaggiatori con richieste particolari.","post_title":"To Destinations: pacchetti diving per immergersi nelle acque delle Comore","post_date":"2023-02-02T10:18:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675333124000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_412861\" align=\"alignleft\" width=\"217\"] Maria Carmela Colaiacovo[/caption]\r

\r

Un ulteriore plafond dedicato di 2 miliardi di euro a sostegno delle imprese del settore, in particolare di quelle che presenteranno progetti in linea con gli obiettivi del Fondo rotativo imprese appena attivato dal ministero del Turismo. In coerenza con le finalità e gli obiettivi del Fri-Tur, l’accordo promosso dal responsabile della divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo, Stefano Barrese, e dalla presidente dell’Associazione italiana Confindustria alberghi, Maria Carmela Colaiacovo, si propone di accompagnare le imprese nella riqualificazione e nell’aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive tricolori, secondo principi di sostenibilità ambientale e la digitalizzazione del modello di servizio. Il tutto con strumenti dedicati messi a disposizione dalla banca, al fine di favorire un salto di qualità dell’offerta turistica nazionale e di attrarre di conseguenza maggiori flussi turistici.\r

“Dal 2020 a oggi il nostro gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro - spiega lo stesso Barrese -. Come prima banca del Paese siamo fortemente impegnati nel sostegno alle imprese del comparto, attivando sia accordi come quello con Confindustria Alberghi, sia misure anche straordinarie, come l’adesione al medesimo Fondo rotativo per il turismo o plafond finanziari finalizzati alla gestione delle emergenze e al mantenimento dello slancio agli investimenti, in particolare verso obiettivi Esg e di digitalizzazione. L'idea è quella di favorire la competitività dell’intero sistema, cogliendo tutte le opportunità che il Pnrr concentra sul settore turistico, insieme a una nuova proposta di ospitalità attenta alle esigenze degli utenti e alla salvaguardia dell’ambiente”.\r

\r

“Il rinnovo dell'accordo tra Confindustria Alberghi e Intesa Sanpaolo è di grande importanza per le nostre imprese - aggiunge Maria Carmela Colaiacovo -. Si consolida la collaborazione che sta accompagnando le aziende alberghiere in questa fase così complessa per il settore. Di particolare rilevanza, tra l’altro, gli strumenti dedicati per favorire e sostenere l’accesso al fondo rotativo: una delle misure più importanti del Pnrr turismo”.\r

\r

Intesa Sanpaolo mette inoltre a disposizione gratuitamente delle aziende clienti la piattaforma digitale Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, che permette di avere informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr. Le aziende hanno così la possibilità di individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del proprio profilo (settore di attività, fatturato, territorio) e di raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici.\r

\r

Rientrano, tra le altre misure contenute nell’accordo, anche le soluzioni di finanziamento ideate da Intesa Sanpaolo per contribuire al rilancio delle strutture ricettive italiane: Suite Loan, finanziamento pensato per le imprese turistiche che intendono migliorare il proprio posizionamento in termini di qualità della propria struttura ricettiva, attraverso un meccanismo di incentivi economici grazie alla riduzione del tasso a seguito della condivisione di obiettivi di miglioramento; S-Loan Turismo, che mira a incentivare investimenti per la riqualificazione energetica delle strutture alberghiere; D-Loan, per favorire la digitalizzazione del modello di servizio; il servizio di noleggio a supporto del settore turismo attraverso Intesa Sanpaolo Rent Foryou; strumenti e servizi di finanza straordinaria per favorire i processi di crescita e aggregazione attraverso il desk specialistico dedicato al turismo.","post_title":"Accordo Aica - Intesa Sanpaolo: 2 mld al settore turistico in sostegno al Fri-Tur","post_date":"2023-01-31T12:35:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675168551000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438287","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha lanciato una nuova promozione in coppia con Fairmont Hotels & Resorts per visitare d'inverno. Dubai. Fino al 13 febbraio 2023 i viaggiatori che acquisteranno un biglietto di andata e ritorno Emirates in first o business class, con un volo diretto o con scalo a Dubai, avranno in omaggio un pernottamento gratuito di una notte al Fairmont The Palm.\r

Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti di andata e ritorno o con scalo a Dubai, acquistati fino al 13 febbraio 2023. L'offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate su emirates.com o tramite le agenzie di viaggio che aderiscono all’iniziativa e per tutte le prenotazioni effettuate con almeno 72 ore di anticipo rispetto ai passeggeri in arrivo.\r

Fairmont The Palm è il resort di lusso ideale per coppie e famiglie: con 381 camere e suite con vista sul Golfo Persico e sullo skyline di Dubai, i viaggiatori potranno provare alcuni dei migliori sapori del mondo potendo scegliere tra dieci ristoranti e bar. Gli ospiti che viaggiano con bambini piccoli potranno usufruire del \"Fairmont Falcons Kids's Club\" che offre numerose attività per bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, mentre gli ospiti in cerca di relax potranno concedersi un trattamento nel famoso Fairmont Willow Stream Spa. Il resort comprende anche quattro piscine all'aperto a temperatura controllata, una spiaggia privata di sabbia bianca e un centro benessere all'avanguardia.","post_title":"Emirates fa coppia con il Fairmont The Palm e promuove Dubai d'inverno","post_date":"2023-01-31T09:34:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675157698000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438000","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Jet2.com mostra ottimismo sulla performance dei prossimi mesi, dopo un inverno che finora ha registrato load factor superiori al periodo pre-pandemia 2018/19, mentre i prezzi e i margini sono \"significativamente più alti\".\r

\r

Di conseguenza, i profitti per l'anno in chiusura a marzo 2023 batteranno le previsioni del mercato di 317 milioni di sterline e si attesteranno tra i 370 e i 385 milioni di sterline, spiega una nota del vettore.\r

\r

Per l'estate, la capacità di posti è attualmente superiore del 6,6% rispetto a un anno fa e le prenotazioni anticipate sono state definite \"incoraggianti\". I pacchetti vacanza rappresentano il 77% di queste partenze, con un aumento di un punto percentuale.\r

\r

Jet2 non manca di sottolineare come permangano pressioni sui costi, dal carburante al rafforzamento del dollaro Usa gli aumenti salariali.","post_title":"Jet2.com alza le stime di profitto per l'anno in corso","post_date":"2023-01-26T12:01:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1674734490000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437974","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una home graficamente più pulita e piacevole, a cui si aggiungono ulteriori funzionalità per le agenzie di viaggi. È online la nuova release della piattaforma di Reisenplatz, la banca letti e metasearch broker di contratti alberghieri. Tra le novità, MyBook, il gestionale amministrativo è stato completamente ridisegnato: i suoi voucher personalizzabili con il logo dell’agenzia oggi per esempio dispongono anche di una mappa interattiva con QrCode.\r

\r

La piattaforma si arricchisce inoltre di un nuovo tool dedicato alle agenzie di viaggi specializzate in business travel e non solo. Tra i servizi previsti in 4Business, la possibilità di prenotare le camere in autonomia, con la possibilità di modificare direttamente i nominativi dei clienti. Per questo nuovo strumento, Reisenplatz si avvale soltanto di fornitori con contratti diretti con le strutture alberghiere, in modo da limitare i passaggi ed evitare errori nella trascrizione di nominativi o date, soprattutto nel caso di un viaggiatore d’affari che prenota principalmente sotto data.\r

\r

“Ogni camera prenotata su Reisenplatz viene verificata prima per via telematica e poi telefonicamente per avere la certezza sulla disponibilità di quanto prenotato - spiega il cco di Reisenplatz, Norman Tassin -. Sono funzionalità importanti che consentono di fare la differenza sul mercato. Così come è importante la nostra assistenza che è diretta, non affidata a call centre esterni, e operativa 7/7 e 24/24. Inoltre, vorrei sottolineare che la nuova business unit gruppi: lanciata quasi un anno fa, è uno dei reparti che sta dando maggior soddisfazioni”. Creata per soddisfare una precisa esigenza delle agenzie di viaggi, che chiedevano conferme immediate e pricing corretto per prenotazioni di camere superiori alle cinque unità, di solito il massimo consentito dai sistemi classici di prenotazione, oggi vale il 25% del totale del fatturato di Reisenplatz.\r

\r

“I valori aggiunti sono i tempi di conferma del pricing e le prenotazione gruppi fino a dieci camere entro le 24 ore: questo grazie agli accordi stipulati con dmc, hotel e fornitori diretti che ci consentono di bloccare le camere e i costi in modo quasi immediato, sempre con il vantaggio del cambio nome - conclude Tassin -. Mediamente riceviamo tra le 20 e le 25 richieste giornaliere di prenotazione tra dieci e 25 camere per gruppi, di queste il 90% si converte in vendita. Tra le destinazioni più richieste, Europa, Stati Uniti e Nord Africa”.","post_title":"E' online la nuova release della piattaforma di Reisenplatz","post_date":"2023-01-26T10:17:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1674728224000]}]}}