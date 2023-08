Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani “Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”. A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana. “Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese – dice Materozzi – In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”. “Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450758 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_450759" align="alignleft" width="300"] Fabiola Materozzi[/caption] “Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”. A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana. “Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”. “Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”. [post_title] => Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani [post_date] => 2023-08-03T13:23:03+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1691068983000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre milioni di euro per l'acquisto e altri 6 milioni per la riqualificazione dell'immobile: questo l'investimento del Gruppo Bulgarella per l'ex Motel Agip", storica struttura alberghiera di Palermo attualmente chiusa. Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze. La struttura, che sarà pronta in 24 mesi dall'inizio dei lavori, diventerà un 4 stelle e sarà in grado di generare 60.000 presenze annue. “Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero. L’operazione “Ex Motel Agip” rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un po’ emozionato”, ha commentato Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella. Nel 2022 gli investimenti totali del Gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’Ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio. ­ Il Gruppo Bulgarella oggi conta 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro. Entro il 2023 il numero delle proprietà dovrebbe salire a 30. Al portafoglio alberghiero si aggiungono vari altri immobili di proprietà ad uso commerciale, residenziale e turistico. [post_title] => Gruppo Bulgarella: 3 mln di euro per l'ex Motel Agip di Palermo. Diventerà un 4 stelle [post_date] => 2023-08-02T11:46:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690976788000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450543 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Toscana Aeroporti viaggia sui livelli 2019 nel primo semestre 2023 con un totale di 3,6 milioni di passeggeri: più 29% rispetto all'analogo periodo del 2022 e un recupero del 96% sul traffico registrato nel periodo pre-covid del 2019. "Tale risultato è conseguenza dell’incremento rispetto al 2022 sia dei movimenti dei voli totali (+15%) che del load factor dei voli di linea (83% rispetto al 77% del 2022). Nel primo semestre dell’anno superato di +0,4 punti percentuali il fattore di riempimento del periodo pre-covid del 2019", spiega una nota della società di gestione degli scali di Firenze e Pisa. Nei primi sei mesi dell'anno i ricavi totali del Gruppo "raggiungono i 50,7 milioni di euro (+36%) rispetto ai 37,2 milioni di euro del 30 giugno 2022. I ricavi operativi sono in crescita del +31% passando dai 32,0 milioni di euro del 30 giugno 2022 ai 42,0 milioni di euro del primo semestre del 2023. La forte crescita registrata è principalmente ascrivibile sia ai ricavi aviation (32,2 milioni di euro, +29%) e sia ai ricavi non aviation (16,3 milioni di euro, +32%). L’Ebitda del gruppo è pari a 12,8 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni di euro del primo semestre 2022 (+153%). Il risultato netto di periodo del gruppo è positivo per 1,6 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,4 milioni di euro del 30 giugno 2022". Nel mese di luglio superati i livelli di traffico pre-covid, infatti, con oltre 790.000 passeggeri trasportati il Sistema Aeroportuale Toscano registra una crescita del +6% sullo stesso mese pre-covid del 2019 e del +16% sull’analogo mese del 2022. [post_title] => Toscana Aeroporti: bilancio col segno più nel semestre. Luglio oltre i livelli 2019 [post_date] => 2023-07-31T09:52:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690797144000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450285 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà. Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid? "Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case". Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto? "Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo. Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo? "Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore. [post_title] => Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo [post_date] => 2023-07-25T12:52:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690289542000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450202 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sette giorni in moto nel nord della Sardegna, da Olbia a Stintino passando dalla Maddalena: il World President Tour & Meeting, organizzato da Gattinoni Mice per Ducati ha coinvolto 73 persone provenienti da 24 paesi. Per l’evento, che si è tenuto lo scorso 4 giugno, Gattinoni Mice ha gestito l’organizzazione di tutta la parte logistica: dai trasferimenti allo scouting, dalla scelta e prenotazione di hotel e ristoranti alla gestione di transfer, passando per la mappatura di punti benzina e punti stop. Oltre a percorrere le meravigliose strade del nord Sardegna in sella alle loro moto, i membri dei Ducati Official Club hanno potuto confrontarsi con il management del brand nel corso di una convention organizzata sempre dal team Gattinoni Mice, presso la sala meeting dell’hotel Cala di Lepre. “È stato un privilegio essere stati scelti per l’organizzazione di questo importante evento da un’azienda prestigiosa quale Ducati, brand portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo - sottolinea la managing director di Gattinoni Mice, Elisa Presutti -. Siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino a ogni tappa dell’itinerario. Abbiamo vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato la cena di gala con vista sul parco naturale della Maddalena, che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”. [post_title] => Gattinoni Mice a monte dell'organizzazione del Ducati World President Tour & Meeting [post_date] => 2023-07-24T11:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1690197526000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Glamour To supera i livelli pre-Covid del 2019, rimanendo in linea con i dati della seconda parte dell'anno scorso. Le performance dell'operatore viareggino sono state trainate soprattutto dai risultati di alcune destinazioni top, tra cui gli Stati Uniti, i Caraibi e la Polinesia. Crescita interessante anche per Giappone, Giordana, Israele e varie destinazioni dell'Asia, mentre l'oceano Indiano rimane una destinazione popolare. Il mercato, tuttavia, spiega il fondatore e titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, si presenta meno omogeneo rispetto al passato, con momenti di picco e di calo nella domanda: "Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi anni: le persone sono ora più attente ai costi e richiedono una maggiore flessibilità nei programmi, prima di prendere decisioni definitive. La novità in controtendenza sia nell’ambito del tour operating in generale, sia per noi di Glamour, è lo studio e la volontà di riprogrammare la destinazione Europa, cercando però itinerari e proposte più complesse e con particolarità tali da incuriosire il cliente finale”. Dopo tre anni il to di Viareggio sta inoltre organizzando l'atteso evento Glamour Exclusive Weekend. In programma a settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di attività. La manifestazione si svolgerà presso una prestigiosa location in Toscana, il Renaissance il Ciocco, e offrirà agli agenti di viaggio la possibilità di partecipare a workshop formativi e interventi tecnico-commerciali, con l'intento dichiarato di avvicinare l’iniziativa quasi a una piccola fiera Glamour del turismo. “Ripartiamo da dove eravamo ma vogliamo che l’appuntamento sia ancora più sorprendente", spiega Buonpensiere. [post_title] => Buonpensiere: Glamour supera i livelli del 2019 ma il mercato è un continuo saliscendi [post_date] => 2023-07-20T09:55:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689846915000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio. “L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero. [caption id="attachment_449994" align="alignright" width="300"] Loretta Credaro[/caption] “Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”. Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre. Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%). [post_title] => Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica [post_date] => 2023-07-19T15:06:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689779214000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449951 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee. Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro. “Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”. [post_title] => Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi [post_date] => 2023-07-19T11:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689766375000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449877 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una connessione Internet veloce e una copertura globale, che consentirà agli ospiti di rimanere online anche nelle aree più remote e di navigare sul web, condividendo in tempo reale le proprie esperienze. Costa Crociere ha introdotto con successo sull'ammiraglia Toscana l'innovativo servizio di connettività wifi Starlink di SpaceX, società specializzata nella tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (Leo). Il nuovo servizio è già in funzione sulla nave, mentre esplora alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo occidentale in crociere di una settimana. Dopo la Toscana, la broadband Starlink di SpaceX sarà gradualmente estesa al resto della flotta Costa, a partire dalla Smeralda, nave gemella della stessa Toscana. Il completamento dell'installazione su tutte le navi della flotta è previsto entro dicembre 2023. “Continuiamo a impegnarci per adottare soluzioni innovative che migliorino i servizi di bordo - sottolinea il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. Grazie alle rivoluzionarie capacità dei satelliti in orbita bassa di Starlink, le nostre navi avranno accesso a una connettività Internet affidabile e ad alta velocità come mai prima d’ora. Il nostro obiettivo è quello di trasformare il modo in cui le nostre navi operano, offrendo un'esperienza sempre migliore ai nostri ospiti e all'equipaggio, attraverso una combinazione di diverse tecnologie, servizi e connessioni broadband". E i benefici di Starlink non riguarderanno solo gli ospiti. Il nuovo servizio migliorerà infatti la comunicazione tra le navi e gli uffici di terra, ottimizzando vari aspetti delle operazioni a bordo e garantendo un'esperienza di crociera più agevole ed efficiente. Anche l'uso privato di Internet da parte dei membri dell'equipaggio sarà notevolmente migliorato, offrendo loro una connessione affidabile e veloce per restare in contatto con i propri cari a casa, o per accedere ai social media. Sulla Toscana, e presto anche sulle altre navi Costa, gli ospiti avranno la possibilità di acquistare pacchetti come Pay per Minute, Whatsapp, Social e Full, che includeranno la connessione con Starlink. [post_title] => La connessione broadband Starlink approda sulle navi Costa. Si comincia dalla Toscana [post_date] => 2023-07-18T12:53:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689684820000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "agriturismi toscani" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":15,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":530,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450758","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_450759\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabiola Materozzi[/caption]\r

\r

“Negli agriturismi toscani a luglio abbiamo registrato un calo di presenze di circa il 30% in media. Mancano all’appello soprattutto i turisti italiani, su cui pesano molto i rincari dei carburanti e la ridotta capacità di spesa. In aumento invece i vacanzieri stranieri”.\r

\r

A raccontare l’estate 2023 negli agriturismi toscani sono Fabiola Materozzi di Confagricoltura Toscana e Daniela Maccaferri, presidente di Agriturist Toscana.\r

\r

“Un calo delle presenze in media del 30% a luglio sulla costa, poi sold out da sabato 5 agosto fino a fine mese - dice Materozzi - In altre zone della regione in aumento dei turisti stranieri ma pochi italiani. Assistiamo a presenze massicce a Ferragosto ed a settembre, soprattutto tedeschi e inglesi. Ogni zona della Toscana ha comunque la sua specificità”.\r

\r

“Nel Senese – sottolinea Daniela Maccaferri – si registrano soggiorni brevi o brevissimi, e quasi tutti stranieri da tutto il mondo, molti nordici (danesi e scandinavi), e anche mezze pensioni di turisti dall’est asiatico. Mentre dal Grossetano gli operatori segnalano prenotazioni ridotte nella prima quindicina di luglio mentre la seconda è stata quasi al completo. Forte calo di italiani anche al Giglio e all’Argentario. Ad Orbetello bene le ultime due settimane di giugno e le prime due di luglio, poi c’è stato registrato un crollo della domanda”.","post_title":"Agriturismi toscani: calo di presenze di circa il 30%. Mancano gli italiani","post_date":"2023-08-03T13:23:03+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1691068983000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tre milioni di euro per l'acquisto e altri 6 milioni per la riqualificazione dell'immobile: questo l'investimento del Gruppo Bulgarella per l'ex Motel Agip\", storica struttura alberghiera di Palermo attualmente chiusa. \r

\r

Il fabbricato con destinazione alberghiera è composto da sette piani fuori terra per un totale di 120 camere, oltre a locali tecnici, magazzini, sala banchetti, sala ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze. La struttura, che sarà pronta in 24 mesi dall'inizio dei lavori, diventerà un 4 stelle e sarà in grado di generare 60.000 presenze annue.\r

\r

“Il modello di sviluppo del gruppo è orientato al recupero. L’operazione “Ex Motel Agip” rientra perfettamente nel nostro dna. Si tratta di una struttura ricettiva storica, ma oggi dimenticata. La riporteremo a nuovo splendore e diventerà l’albergo commerciale di riferimento della città. Sono molto contento e da palermitano anche un po’ emozionato”, ha commentato Ray Lo Faso, direttore generale del Gruppo Bulgarella.\r

\r

Nel 2022 gli investimenti totali del Gruppo Bulgarella sono stati pari a 10 milioni di euro, mentre nel 2023 ammonteranno a 18-20 milioni di euro, inclusi i lavori per l’Ex Motel Agip di Palermo, le opere di riconversione per l’ex Colonia Olivetti di Sarzana e i lavori di rinnovamento per l’Hotel Bristol di Viareggio. ­\r

\r

Il Gruppo Bulgarella oggi conta 29 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria) per un totale di 2.450 camere, con un valore patrimoniale di circa 400 milioni di euro. Entro il 2023 il numero delle proprietà dovrebbe salire a 30. Al portafoglio alberghiero si aggiungono vari altri immobili di proprietà ad uso commerciale, residenziale e turistico. ","post_title":"Gruppo Bulgarella: 3 mln di euro per l'ex Motel Agip di Palermo. Diventerà un 4 stelle","post_date":"2023-08-02T11:46:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690976788000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450543","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Toscana Aeroporti viaggia sui livelli 2019 nel primo semestre 2023 con un totale di 3,6 milioni di passeggeri: più 29% rispetto all'analogo periodo del 2022 e un recupero del 96% sul traffico registrato nel periodo pre-covid del 2019. \r

\r

\"Tale risultato è conseguenza dell’incremento rispetto al 2022 sia dei movimenti dei voli totali (+15%) che del load factor dei voli di linea (83% rispetto al 77% del 2022). Nel primo semestre dell’anno superato di +0,4 punti percentuali il fattore di riempimento del periodo pre-covid del 2019\", spiega una nota della società di gestione degli scali di Firenze e Pisa.\r

\r

Nei primi sei mesi dell'anno i ricavi totali del Gruppo \"raggiungono i 50,7 milioni di euro (+36%) rispetto ai 37,2 milioni di euro del 30 giugno 2022. I ricavi operativi sono in crescita del +31% passando dai 32,0 milioni di euro del 30 giugno 2022 ai 42,0 milioni di euro del primo semestre del 2023. La forte crescita registrata è principalmente ascrivibile sia ai ricavi aviation (32,2 milioni di euro, +29%) e sia ai ricavi non aviation (16,3 milioni di euro, +32%). L’Ebitda del gruppo è pari a 12,8 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni di euro del primo semestre 2022 (+153%). Il risultato netto di periodo del gruppo è positivo per 1,6 milioni di euro rispetto al valore negativo di 3,4 milioni di euro del 30 giugno 2022\".\r

\r

Nel mese di luglio superati i livelli di traffico pre-covid, infatti, con oltre 790.000 passeggeri trasportati il Sistema Aeroportuale Toscano registra una crescita del +6% sullo stesso mese pre-covid del 2019 e del +16% sull’analogo mese del 2022.","post_title":"Toscana Aeroporti: bilancio col segno più nel semestre. Luglio oltre i livelli 2019","post_date":"2023-07-31T09:52:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690797144000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono sempre stato un fautore di un’ospitalità sartoriale, basata sul rapporto umano, fatta di persone con cuore e anima, pronte ad accogliere gli ospiti come nella loro casa privata\". Così Claudio Meli sintetizza la propria idea di hotellerie. Il direttore del The Place di Firenze è stato recentemente inserito nella lista dei finalisti del premio Hotelier of the Year 2023, a cura del noto network internazionale di agenzie lusso Virtuoso. Un riconoscimento importante, che giunge in un anno di svolta per la struttura fiorentina di proprietà della famiglia Babini. Insieme al Londra Palace Venezie a all'umbro Borgo dei Conti, l'hotel è stato infatti inserito nel nuovo brand The, The Hospitality Experience, nato lo scorso marzo per raccogliere e valorizzare l'unicità delle tre proprietà.\r

\r

Come è cambiato il modo di fare hotellerie del lusso diciamo negli ultimi 20 anni? E cosa cercano oggi gli ospiti, nell'era post-Covid?\r

\r

\"Proprio 20 anni fa nasceva la casa dove ancora oggi mi trovo come general manager: solo 20 camere nel cuore della meravigliosa Firenze. Dal 2021 rinominato The Place, l'hotel è stato ridisegnato dall’architetto Luigi Fragola, esclusivamente con la collaborazione di artigiani toscani. E credo che siamo riusciti a vincere la difficilissima sfida con cui molti grandi brand internazionali oggi cercano di misurarsi ma con grande difficoltà. Oggi gli expert travellers sono molto di più alla ricerca di autenticità che di pareti di marmo, di vasche jacuzzi (un must degli hotel 5 stelle di un ventennio fa), di opulenza... Come spesso ricordo al mio team, i nostri ospiti vivono nelle più belle ville e case del mondo. Il motivo per cui vogliono soggiornare da noi è proprio quell’added value dato dal fattore umano, dal sense of place che qui davvero respirano dal momento in cui suonano il campanello della porta d’ingresso e il nostro concierge li accoglie come a casa di amici fiorentini. Un principio che vale anche per il nostro ristorante The Kitchen & The Bar, dove il nostro chef Asso, utilizzando solo prodotti biologici del territorio, prepara un menu genuino, di tradizione, fatto di concretezza e di sapori tipici della nostra terra. Il tutto senza deviare verso sperimentazioni che non sono così gradite al pubblico internazionale, spesso a Firenze con la speranza di mangiare come noi mangiamo nelle nostre case\".\r

\r

Una volta si diceva che l’hotel dovesse far sentire l’ospite come a casa. E il concetto di casa ricorre spesso nelle sue parole. Oggi, in un mondo del turismo sempre più a caccia di esperienze, però è spesso la novità e l’inusuale ciò che cercano gli ospiti in un soggiorno alberghiero. Come fare allora a stupire clienti che, come lei ha sottolineato, sono già abituati ad avare pressoché tutto?\r

\r

\"Io in effetti ribadisco sempre che in hotel ci si debba sentire a casa, cioè a proprio agio. Ma in realtà intendo meglio che a casa. Proprio perché qui si riceve quel servizio così speciale, genuino e pampering che tutti agogniamo quando siamo in vacanza. Accanto a questo gli ospiti di The Place hanno inoltre la possibilità di poter avere aperte porte normalmente chiuse al pubblico, fuori dai soliti itinerari turistici ormai fin troppo battuti. Molto spesso, tuttavia, questo non vuol dire che debbano essere esperienze ultra-esclusive, come l’apertura straordinaria e privata di un museo (cosa che possiamo comunque fare), bensì esperienze semplici per noi locals ma irraggiungibili o addirittura impensabili per un turista visitatore. Viaggiare significa entrare in contratto con la comunità locale, avere uno scambio culturale. Portiamo allora per esempio i nostri ospiti a visitare atelier di artigiani che sosteniamo con la nostra fondazione The Place of Wonders: luoghi di meraviglia dove ancora oggi, grazie al fatto a mano e su misura, si producono manufatti che ci hanno reso unici in tutto il mondo.\r

\r

Una parola, infine, sullo staff, tanto importante in un contesto labor-intensive come quello dell’hotellerie. Sappiamo bene che oggi le risorse umane sono una questione aperta e che è ancora più difficile di prima riuscire a reperire personale. Quale la vostra strategia a riguardo?\r

\r

\"Questo è un tema molto complesso che riguarda tutto il mondo, non solo l’Italia e non solo il nostro settore. Per noi reperire personale da inserire è ancora più complesso, paradossalmente poiché abbiamo pochi standard operativi. L'unico modo per garantire la sartorialità della nostra ospitalità. Necessitiamo perciò di collaboratori che abbiano molta empatia, siano per prima cosa amanti delle relazioni umane, dell’arte, della cultura, del savoir faire... La mia idea, che oramai porto avanti da tempo anche con vari colleghi di altri hotel a 5 stelle, è che il mondo è molto cambiato proprio negli ultimi 20-30 anni e, ahimè, i salari sono rimasti troppo bassi per le professionalità alle quali ambiamo per la ricerca dei nostri collaboratori. La politica ci deve aiutare a rivedere questi aspetti, con nuovi contratti che premino il lavoratore e aiutino l’imprenditore.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Meli, The Place Firenze: l’ospitalità di lusso? L’autenticità è più importante delle pareti di marmo","post_date":"2023-07-25T12:52:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690289542000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450202","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sette giorni in moto nel nord della Sardegna, da Olbia a Stintino passando dalla Maddalena: il World President Tour & Meeting, organizzato da Gattinoni Mice per Ducati ha coinvolto 73 persone provenienti da 24 paesi. Per l’evento, che si è tenuto lo scorso 4 giugno, Gattinoni Mice ha gestito l’organizzazione di tutta la parte logistica: dai trasferimenti allo scouting, dalla scelta e prenotazione di hotel e ristoranti alla gestione di transfer, passando per la mappatura di punti benzina e punti stop.\r

\r

Oltre a percorrere le meravigliose strade del nord Sardegna in sella alle loro moto, i membri dei Ducati Official Club hanno potuto confrontarsi con il management del brand nel corso di una convention organizzata sempre dal team Gattinoni Mice, presso la sala meeting dell’hotel Cala di Lepre.\r

“È stato un privilegio essere stati scelti per l’organizzazione di questo importante evento da un’azienda prestigiosa quale Ducati, brand portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo - sottolinea la managing director di Gattinoni Mice, Elisa Presutti -. Siamo stati incaricati dell’organizzazione logistica dell’evento e abbiamo cercato di unire la passione per la moto all’italianità, curando ogni piccolo dettaglio, partendo dai trasferimenti e arrivi degli ospiti alla convention fino a ogni tappa dell’itinerario. Abbiamo vagliato e selezionato le location per pranzi, cene e pernottamenti, unendo ai tragitti lungo percorsi mozzafiato, cene in agriturismi per assaporare piatti della tradizione e abbiamo organizzato la cena di gala con vista sul parco naturale della Maddalena, che ha segnato la chiusura dei lavori. Questo appuntamento rinnova una collaborazione già in essere con Ducati e ci stimola a migliorare ogni giorno di più”.","post_title":"Gattinoni Mice a monte dell'organizzazione del Ducati World President Tour & Meeting","post_date":"2023-07-24T11:18:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1690197526000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Glamour To supera i livelli pre-Covid del 2019, rimanendo in linea con i dati della seconda parte dell'anno scorso. Le performance dell'operatore viareggino sono state trainate soprattutto dai risultati di alcune destinazioni top, tra cui gli Stati Uniti, i Caraibi e la Polinesia. Crescita interessante anche per Giappone, Giordana, Israele e varie destinazioni dell'Asia, mentre l'oceano Indiano rimane una destinazione popolare. Il mercato, tuttavia, spiega il fondatore e titolare di Glamour, Luca Buonpensiere, si presenta meno omogeneo rispetto al passato, con momenti di picco e di calo nella domanda: \"Le abitudini dei viaggiatori sono cambiate notevolmente nel corso degli ultimi anni: le persone sono ora più attente ai costi e richiedono una maggiore flessibilità nei programmi, prima di prendere decisioni definitive. La novità in controtendenza sia nell’ambito del tour operating in generale, sia per noi di Glamour, è lo studio e la volontà di riprogrammare la destinazione Europa, cercando però itinerari e proposte più complesse e con particolarità tali da incuriosire il cliente finale”.\r

\r

Dopo tre anni il to di Viareggio sta inoltre organizzando l'atteso evento Glamour Exclusive Weekend. In programma a settembre sarà anche l'occasione per festeggiare i 30 anni di attività. La manifestazione si svolgerà presso una prestigiosa location in Toscana, il Renaissance il Ciocco, e offrirà agli agenti di viaggio la possibilità di partecipare a workshop formativi e interventi tecnico-commerciali, con l'intento dichiarato di avvicinare l’iniziativa quasi a una piccola fiera Glamour del turismo. “Ripartiamo da dove eravamo ma vogliamo che l’appuntamento sia ancora più sorprendente\", spiega Buonpensiere.","post_title":"Buonpensiere: Glamour supera i livelli del 2019 ma il mercato è un continuo saliscendi","post_date":"2023-07-20T09:55:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689846915000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo un luglio stabile e in linea con il 2022, si assiste ora a un incremento del 20% delle vendite anticipate per i soggiorni turistici di agosto e settembre: in media, rispetto all'anno scorso, il ritmo è di due camere prenotate in più su dieci. Ma soprattutto, il trend corrente pone l'estate 2023 sopra ai livelli già record del 2019. A luglio, in particolare, sarebbe già prenotato il 58,4% delle camere/posti letto disponibili; una percentuale che sale all’83,6% per agosto e si assesta intorno al 48,9% per settembre. Lo rivela l'ultima indagine commissionata da Enit a Isnart - Unioncamere, che ha monitorato l'andamento dell'ospitalità nelle imprese ricettive italiane tra il 30 giugno e il 7 luglio.\r

\r

“L’Italia è di nuovo al centro del turismo internazionale, che è pronto a raggiungere i numeri pre-pandemia - sottolinea la presidente e ceo di Enit, Ivana Jelinic -. Ad agosto, in particolare, è straniero un turista su tre. In linea generale, tra luglio e settembre, sei operatori su dieci segnalano una stabilità rispetto allo scorso anno nelle prenotazioni della clientela straniera, mentre in tre casi su dieci si registra una crescita, che riguarda in prevalenza i turisti provenienti dalla Germania e dalla Francia, seguite da Usa e Paesi Bassi”. Ad anticipare le vendite sono soprattutto le strutture alberghiere di ogni categoria (prenotate il 63,5% delle camere disponibili per luglio, l’84,3% per agosto e il 45,7% per settembre) e gli agriturismi (luglio 66,9%, agosto 90,2%), seguiti dai b&b (68,5% luglio, 86,2% agosto) per il comparto extralberghiero.\r

\r

[caption id=\"attachment_449994\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Loretta Credaro[/caption]\r

\r

“Le prenotazioni segnalate dagli operatori ricettivi italiani sono superiori a quelle del venduto nell’estate 2019 che, come sappiamo, fu un anno record per la filiera turistica italiana - sottolinea la nuova presidente Isnart, Loretta Credaro -. Questi risultati sono in larga parte legati alla domanda italiana, che rappresenta nel mese di punta di agosto il 72% della clientela delle strutture del nostro sistema di ospitalità, con un andamento segnalato come stabile, per tutto il trimestre estivo, da sette operatori su dieci”.\r

\r

Recupera tra gli altri il terreno perduto lo scorso anno il prodotto montagna, che per questa estate fa registrare prenotazioni al 62% per il mese di luglio e vicine al tutto esaurito per agosto (88,2%), con un 41,3% di vendite già chiuse per settembre. Al mare prenotate per luglio il 54,8% delle camere disponibili, meno dello scorso anno, ma con un recupero per i soggiorni programmati di agosto che raggiungono una media dell’81,7% delle disponibilità del periodo (circa una camera in più ogni dieci rispetto al 2022) e un 52,3% di prenotazioni per settembre. Buone prospettive anche per i gestori delle strutture ricettive in città, con prenotazioni che superano quelle del 2022 in tutto il trimestre, con un 57,6% di camere prenotate per luglio, un 82,5% di occupazione media per agosto e un 50,4% per settembre.\r

\r

Quanto all’andamento gestionale delle imprese, a stimare almeno un pareggio di bilancio per il 2023 è il 67,7% degli operatori. Previsioni cautamente ottimistiche, dunque, che derivano dalle prenotazioni consistenti già ricevute per la stagione estiva ma soprattutto da un buon consuntivo per il primo semestre del 2023: occupate in media a gennaio il 35,2% delle camere disponibili (+7 punti percentuali rispetto al 2019), a febbraio il 33,8% (+4,6 p.p.) a marzo il 36,6% (+4,5 p.p.), ad aprile il 39,7% (+2 p.p.) a maggio il 46% (+5 p.p.) e a giugno il 64,7% (+10,2 p.p.). Un trend trainato nella stagione invernale dall’appeal delle strutture ricettive montane (tra gennaio e marzo vendute tra il 42% e il 50% delle camere disponibili), mentre la primavera è stata caratterizzata in positivo soprattutto dalle strutture termali (aprile 47,2%, maggio 56,5% di vendite) e il mese di giugno dalla bella performance delle strutture nelle località lacuali (70,2%).","post_title":"Enit - Isnart: si prepara un'estate record trainata dalla domanda domestica","post_date":"2023-07-19T15:06:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1689779214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449951","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 degli affitti brevi fa segnare pernottamenti a +70% e prenotazioni a +73% rispetto all'anno scorso. Lo rivela una fotografia del comparto scattata da Halldis, storico operatore italiano con sede a Milano, che ha analizzato i dati relativi a oltre 1.200 proprietà tra appartamenti, palazzi e ville, in più di 120 località tricolori ed europee.\r

\r

Gli italiani rappresentano il 31,5% degli arrivi, mentre il resto è diviso tra ospiti provenienti da altre nazioni europee, che pesano per oltre il 52%, dall’America del Nord per il 7% e da ulteriori mercati. In calo i turisti che giungono dall’Asia e dal Sud del Nuovo continente, quasi azzerati quelli dalla Russia e dalla Ucraina. Mentre nella prima parte dell’anno, i flussi si sono concentrati sulle grandi città come Roma, con il 21% degli arrivi, Milano (12%), Firenze (10%), Venezia (8%), durante l’estate sono le classiche mete di vacanza che pesano di più, con un 30% di tutti gli arrivi, mentre la montagna vale il 18%, i laghi e la campagna, soprattutto la Toscana, il 12% A cambiare negli anni, non è la durata media della prenotazione, che risulta pari a otto/nove giorni, ma la disponibilità economica. Infatti, se nel 2021 il valore medio di una prenotazione è stato di 976 euro con un costo giornaliero di 121 euro, nel 2022 il primo sale a 1.286 e il secondo a 145 euro, nel 2023 rispettivamente a 1.516 e 180 euro.\r

\r

“Gli affitti brevi – afferma Vincenzo Cella, general manager Halldis – si confermano trainanti, oltre che per la prima parte dell’anno, anche per questa estate. In Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, questo settore riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro. Il mercato apprezza i property manager come noi, che gestiscono per conto terzi il prodotto casa, pari a circa il 25% del totale di quelle destinate agli affitti brevi, perché garantiscono privacy, qualità dei servizi, gestione innovativa del pricing e operazioni di promozione e marketing del prodotto, oltre che naturalmente un reddito per i proprietari. Ben venga in questo senso la proposta di regolamentazione del settore, che deve essere condivisa e portare vantaggi a tutte le parti in causa”.","post_title":"Halldis: pernottamenti a +70% nel segmento degli affitti brevi","post_date":"2023-07-19T11:32:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1689766375000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una connessione Internet veloce e una copertura globale, che consentirà agli ospiti di rimanere online anche nelle aree più remote e di navigare sul web, condividendo in tempo reale le proprie esperienze. Costa Crociere ha introdotto con successo sull'ammiraglia Toscana l'innovativo servizio di connettività wifi Starlink di SpaceX, società specializzata nella tecnologia satellitare in orbita terrestre bassa (Leo). Il nuovo servizio è già in funzione sulla nave, mentre esplora alcune delle destinazioni più interessanti del Mediterraneo occidentale in crociere di una settimana.\r

\r

Dopo la Toscana, la broadband Starlink di SpaceX sarà gradualmente estesa al resto della flotta Costa, a partire dalla Smeralda, nave gemella della stessa Toscana. Il completamento dell'installazione su tutte le navi della flotta è previsto entro dicembre 2023. “Continuiamo a impegnarci per adottare soluzioni innovative che migliorino i servizi di bordo - sottolinea il vice president guest experience & onboard revenues di Costa Crociere, Giuseppe Carino -. Grazie alle rivoluzionarie capacità dei satelliti in orbita bassa di Starlink, le nostre navi avranno accesso a una connettività Internet affidabile e ad alta velocità come mai prima d’ora. Il nostro obiettivo è quello di trasformare il modo in cui le nostre navi operano, offrendo un'esperienza sempre migliore ai nostri ospiti e all'equipaggio, attraverso una combinazione di diverse tecnologie, servizi e connessioni broadband\".\r

\r

E i benefici di Starlink non riguarderanno solo gli ospiti. Il nuovo servizio migliorerà infatti la comunicazione tra le navi e gli uffici di terra, ottimizzando vari aspetti delle operazioni a bordo e garantendo un'esperienza di crociera più agevole ed efficiente. Anche l'uso privato di Internet da parte dei membri dell'equipaggio sarà notevolmente migliorato, offrendo loro una connessione affidabile e veloce per restare in contatto con i propri cari a casa, o per accedere ai social media. Sulla Toscana, e presto anche sulle altre navi Costa, gli ospiti avranno la possibilità di acquistare pacchetti come Pay per Minute, Whatsapp, Social e Full, che includeranno la connessione con Starlink.","post_title":"La connessione broadband Starlink approda sulle navi Costa. Si comincia dalla Toscana","post_date":"2023-07-18T12:53:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689684820000]}]}}