Abruzzo: turismo potenziato con 51, 5 milioni del Pnrr Il turismo sicuramente può contribuire alla crescita socio-economica dell'Abruzzo, come dell'Italia. Si tratta di un settore che sarà ulteriormente potenziato nei prossimi anni, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che, a oggi, ha destinato al turismo abruzzese oltre 51,5 milioni di euro. Lo rivela un'analisi di Abruzzo Openpolis, progetto di Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute e StartingUp. Questi fondi interessano lo strumento del tax credit (28,3 milioni) e l'attrattività dei borghi (23,2 milioni). A questo si sommano i 56 milioni di euro di investimenti privati, oltre che le risorse del fondo complementare. Andranno dunque sia alle località balneari che ai piccoli centri delle aree interne. A livello provinciale, considerando sia gli investimenti pubblici che quelli privati, la maggior parte delle risorse è andata a Teramo (52,6 milioni). Seguono L'Aquila (35,7 milioni), Pescara (11,6) e Chieti (7,5). I comuni toccati da questi investimenti sono 57. Nel 2022 in Abruzzo sono state circa 6,4 milioni le presenze turistiche. Lo scorso anno, infatti, la regione si è piazzata solamente al 16esimo posto per numero di presenze (6,4 milioni).

Andranno dunque sia alle località balneari che ai piccoli centri delle aree interne. A livello provinciale, considerando sia gli investimenti pubblici che quelli privati, la maggior parte delle risorse è andata a Teramo (52,6 milioni). Seguono L'Aquila (35,7 milioni), Pescara (11,6) e Chieti (7,5). I comuni toccati da questi investimenti sono 57. Nel 2022 in Abruzzo sono state circa 6,4 milioni le presenze turistiche. Lo scorso anno, infatti, la regione si è piazzata solamente al 16esimo posto per numero di presenze (6,4 milioni). Sindaci delle piccole città della rete, cittadini, ma anche viaggiatori ospiti possono portare il proprio contributo concreto per la sensibilizzazione di queste tematiche a favore di una qualità di vita migliore. Tra le numerose Cittaslow coinvolte c’è Greve in Chianti, in Toscana, dove di recente l’amministrazione comunale in collaborazione con Cai Firenze ha inaugurato una nuova rete sentieristica. Sei percorsi ad anello storico-naturalistici, corredati di segnaletica e accessibili a tutti, per oltre 70 km di camminate alla scoperta del territorio. Dalla Toscana scendiamo fino alla Puglia, dove la Cittaslow Cisternino presenta diversi trail a stretto contatto con la natura. Tra gli itinerari: Monti Comunali, Marinelli, Monte Castel Pagano, Monte Specchia-Cirasulo. Il paesaggio è quello tipico della Murgia e della Valle d’Itria, con masserie e tratturi contornati da muretti a secco e alberi monumentali di olivi e carrubi. E ancora roccia calcarea che si alterna a ricca vegetazione di macchia mediterranea, boschi misti a pino d’Aleppo con esemplari secolari, terrazzamenti e trulli, cisterne d’acqua fino al maestoso acquedotto pugliese. Un interessante itinerario naturalistico è quello che da Monte Pizzuto conduce a un sito geologico rappresentato da un affioramento su roccia carbonatica di numerosissime tracce di molluschi fossili tipici del Cretaceo, risalenti quindi a 150-65 milioni di anni fa. Protagonista dello Slow Tourism è anche la bicicletta che permette di esplorare il territorio con lentezza, godendosi i panorami e i rapporti con gli abitanti del posto, un mezzo perfettamente sostenibile che sposa la mobilità dolce. Riflettori accesi, a questo proposito, sulla Cittaslow Pineto, in Abruzzo, che si conferma ComuneCiclabile, grazie ai 4 “bikesmile” assegnati anche quest’anno da Fiab (Federazione italiana Amici della bicicletta). Ci spostiamo in Liguria dove la Cittaslow Levanto mette a disposizione degli amanti della bicicletta la ciclabile che porta a Framura, un itinerario da percorrere lentamente per godere dei panorami mozzafiato sul mare. Il facile percorso pianeggiante segue il tracciato ferroviario dismesso e riqualificato e si snoda anche tra le antiche gallerie del treno, ben illuminate e segnalate, che grazie a una ristrutturazione conservativa dona alla pista un aspetto d’altri tempi. Le arcate delle gallerie inoltre formano delle terrazze naturali con splendide viste sulle calette sottostanti. L’autunno tra l’altro è la stagione ideale per assaggiare specialità culinarie originali e uniche. Tra i prodotti di stagione, il tartufo è una vera prelibatezza da degustare ad esempio nella Cittaslow Acqualagna nelle Marche che propone la sua Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, ma anche ad Abbiategrasso in Lombardia, nell’ambito della manifestazione AbbiateGusto. È un’occasione per provare ricette tipiche e conoscere nuovi utilizzi in cucina. Dal tartufo all’olio, protagonista in diverse Cittaslow umbre con “Frantoi aperti”, tra cui Todi e Amelia con il suo AmerinOlio. Sono appuntamenti che permettono di valorizzare le piccole produzioni locali attraverso degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva, visite ai frantoi, laboratori didattici, ma anche passeggiate e momenti musicali tra gli ulivi. [post_title] => CittàSlow Sunday, 24 settembre a spasso e in bici per l’Italia [post_date] => 2023-09-08T11:14:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1694171694000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 450999 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E-bike per gli ospiti delle strutture Bluserena. La compagnia con sede a Pescara ha deciso di metterle a disposizione con l’obiettivo di offrire soluzioni innovative e a impatto zero. Al momento le e-bike, fornite dalla startup olandese Unicorn Mobility, possono essere noleggiate nell'Ethra Reserve in Puglia, con circa 60 mezzi, utilizzabili da chi soggiorna nei quattro resort del complesso immerso nella riserva naturale di Stornara, nonché nello storico Serena Majestic Hotel Residence in Abruzzo, dove sono disponibili anche alcuni monopattini elettrici. “Le politiche di sviluppo sostenibile e la responsabilità sociale sono parte integrante della nostra evoluzione green e l’introduzione delle e-bike nei nostri resort è stata per noi una scelta naturale - spiega Marcello Cicalò, ceo di Bluserena -. La mobilità a impatto zero rientra di fatto in uno dei pillars che guidano il nostro operato, ovvero quello della sostenibilità. In molti dei nostri resort stiamo già utilizzando anche energia prodotta dai pannelli fotovoltaici, riducendo in questo modo l’immissione annua di Co2 nell’atmosfera di circa 23 mila tonnellate. Stiamo inoltre implementando un piano di riduzione del 50% della plastica monouso, che porterà complessivamente a un risparmio di 43 quintali entro fine anno”. [post_title] => Bluserena spinge sulla sostenibilità e introduce le e-bike per gli ospiti [post_date] => 2023-08-24T09:28:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1692869295000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449842 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua, seppur lentamente, la crescita del tasso di penetrazione degli hotel di catena in Italia. Stando all'ormai consueta analisi semestrale condotta dalla società di consulenza riminese Thrends, Chains Monitor, nei primi sei mesi dell'anno sono state in particolare 141 le strutture entrate a far parte di un brand, il 60% delle quali appartenenti al segmento upscale. Allo stesso tempo, sono state 89 le proprietà che al contrario hanno chiuso qualsiasi forma di affiliazione. Pure in questo caso il 60% degli indirizzi apparteneva al cluster upscale, mentre il 73% era associato a una catena domestica. Nonostante l'incremento netto registrato nel primo semestre, l'Italia rimane comunque uno dei paesi europei con il più basso tasso di penetrazione degli hotel di catena. Tale valore, escludendo la regione con la percentuale più alta e quella con la più bassa, si attesta infatti attorno al 6%, con picchi del 16,9%, dell'11,5% e dell'11% rispettivamente in Sardegna, Lazio e Lombardia. Dall'altro lato dello spettro si situano invece l'Abruzzo (2%) e il Trentino - Alto Adige (1,8%). Nei prossimi tre anni è quindi in programma lo sviluppo e/o l'affiliazione di 164 hotel, di cui il 75% appartenenti a gruppi internazionali. Si tratta di quattro strutture del segmento economy, 15 midscale, 55 upscale e 74 luxury, a cui si aggiungono 16 proprietà di cui ancora non è noto il posizionamento. Di questi il 75% entrerà a far parte di brand internazionali: nel 39% dei casi americani, nel 15% francesi e nell'11% spagnoli. A trainare la crescita dei marchi di catena saranno in particolare il Lazio, che detiene il 22% delle nuove aperture in pipeline, seguito dalla Lombardia (21%), dal Veneto (15%) e dalla Toscana (7%). In termini di singole mete si annoverano Roma (20%), Milano (12%), Venezia (8%), Firenze (4%) e Cortina d’Ampezzo (3%). Infine, scorporando i dati per tipologia di destinazione, il 39% dei nuovi hotel di catena debutterà in città d'arte, il 24% in località leisure, il 13% in mete business e il’12% in location sun & beach. [post_title] => Thrends: continua la lenta crescita dei brand alberghieri in Italia. Roma in testa alla pipeline [post_date] => 2023-07-18T10:57:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1689677848000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 449345 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto d'Abruzzo conferma il trend positivo anche a giugno con un totale passeggeri che ha raggiunto quota 95.192, pari ad un incremento del 18% rispetto agli 80.800 viaggiatori registrati nello stesso mese dello scorso anno. L'aumento dei flussi diventa ancora più significativo prendendo in esame il primo semestre del 2023 - sottolinea la società di gestione dello scalo di Pescara, Saga -. Da gennaio a giugno di quest'anno sono stati 405.423 i passeggeri registrati, cioè il 33% in più del 2022 quando nello stesso periodo erano stati 304.182. L'operativo della summer 2023 conta in totale 18 destinazioni. Con Ryanair si viaggia verso Milano Bergamo ogni giorno così come Londra; Bruxelles Charleroi tutti i giorni tranne il sabato; Torino martedì, giovedì, sabato e domenica; Düsseldorf lunedì, martedì, giovedì e sabato; Malta martedì, giovedì, venerdì e domenica; Trapani lunedì mercoledì e giovedì; Catania il martedì, il giovedì e il sabato; Bucarest lunedì, mercoledì e venerdì; Praga martedì e sabato, Memmingen, mercoledì e sabato; Varsavia mercoledì e sabato; Cracovia, lunedì e venerdì. Il collegamento con Alghero viene effettuato il martedì e il sabato; quello con Barcellona Girona il mercoledì e la domenica. Con Ita Airways, si vola da e per Milano Linate, con Luxair, il Lussemburgo è raggiungibile il lunedì e il venerdì. Infine con Wizzair, il volo per Tirana è effettuato martedì, giovedì, sabato e domenica. [post_title] => Aeroporto d'Abruzzo: il traffico passeggeri del primo semestre segna un +33% [post_date] => 2023-07-10T10:09:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688983789000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446133 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dedicato a tutti gli amanti della natura che preferiscono trascorrere le proprie vacanze estive in alcune tra le più belle località montane del nostro Paese, Ota Viaggi lancia il nuovo catalogo per la Montagna Estiva 2023. Trentuno le strutture presenti, pronte ad accogliere gli ospiti in sei differenti regioni italiane: Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle D'Aosta e Veneto. Per visionarle tutte basterà visitare il sito www.otaviaggi.com nella sezione a loro dedicata. A questo catalogo si aggiungono inoltre le offerte attualmente attive per le diverse destinazioni estive, dedicate a tutta la famiglia. [post_title] => Ota Viaggi lancia il catalogo Montagna Estiva 2023: 31 strutture in sei regioni differenti [post_date] => 2023-05-23T09:48:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684835287000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445796 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un contributo di 250 euro da utilizzare nei suoi 12 resort. Bluserena lancia una nuova iniziativa per supportare le famiglie alle prese con i costi dell'inflazione crescente. La somma è utilizzabile per un soggiorno di minimo quattro notti (a disponibilità limitata), in tutte le strutture del gruppo pescarese in Sardegna, Puglia, Sicilia, Calabria e Abruzzo. I resort Bluserena sono posizionati direttamente su alcune tra le più belle spiagge italiane, tra cui tre che hanno ottenuto la bandiera Blu 2023 dalla Foundation for environmental education (Fee). Nello specifico, a ricevere questo riconoscimento sono state la spiaggia di Badesi in Sardegna, dove si trova l'Is Serenas Badesi Resort, Castellaneta Marina, in cui sorge il complesso di Ethra Reserve con due resort 5 stelle e altrettanti a 4 stelle, nonché Torre Canne Marina di Ginosa in cui è posizionato il Torreserena Resort in Puglia. [post_title] => Bluserena: 250 di euro di contributo per le vacanze degli italiani alle prese con l'inflazione [post_date] => 2023-05-18T10:07:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684404434000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443980 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Figure in grado di trasmettere le bellezze del territorio e di farle scoprire all’ospite in vacanza, coinvolgendolo nella partecipazione alle escursioni e alle attività proposte, garantendo il soddisfacimento e la perfetta resa dell’esperienza attraverso il mantenimento delle relazioni con i partner locali. E' questo il job profile dei tour expert della dmc 181travel, che cerca 40 risorse da inserire nel proprio team per la stagione estiva (dal 15 maggio al 15 settembre circa), con percorso formativo nella Academy interna e possibilità di estensione del contratto. Le selezioni, in programma sino a inizio maggio, hanno lo scopo di individuare figure appassionate del mondo dei viaggi, incaricate di promuovere il prodotto escursionistico ed esperienziale nelle destinazioni assegnate, gestendo l’intero ciclo di vendita: dalla prenotazione al supporto post-vendita, passando per il monitoraggio dei flussi e dei movimenti nelle strutture partner, nonché dalla partecipazione alle esperienze quando necessario e dalla promozione di attività di customer care. Tra i requisiti richiesti, ove necessario, vi è la disponibilità a trasferirsi presso la destinazione assegnata, esperienze pregresse nell’ambito delle vendite, meglio se all’interno del settore turistico, capacità di dialogare e scrivere in italiano e inglese (sono un plus le altre lingue), abilità negoziali e commerciali, insieme a soft skills come problem solving, flessibilità e resistenza a stress. Completano il profilo la passione per il mondo dei viaggi e la conoscenza del mercato delle escursioni e del target, che verranno potenziate in sede di Academy. Le posizioni ricercate saranno impiegate nelle seguenti aree: Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Toscana e Abruzzo. La retribuzione sarà fissa sulla base dell’esperienza della risorsa, con vitto e alloggio (ove necessario), e variabile, con premi di produttività in rapporto agli obiettivi quantitativi e qualitativi raggiunti. A questo link è possibile mandare la propria candidatura. Fondata nel 2016 da Marco Deiosso, 181travel è una destination management company con base a Cagliari specializzata nella selezione di esperienze turistiche. “Da sempre ci distinguiamo per il nostro desiderio di trasformare ogni viaggio in un’esperienza di scoperta della destinazione andando oltre tradizioni, dogmi e preconcetti - spiega lo stesso Deiosso -. Proprio come racconta il nome, 181travel, nel nostro animo c’è la volontà di superare ogni limite: 180, infatti, è il numero dei paralleli della terra e 180 è la soglia da oltrepassare con la nostra proposta turistica, che intende valorizzare e promuovere le peculiarità e le tipicità di ogni destinazione, svelando i tesori più autentici del territorio”. [post_title] => La giovane dmc 181travel a caccia di 40 tour expert [post_date] => 2023-04-19T10:03:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681898606000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443537 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La nostra ricchezza è fondata sul volontariato e chi partecipa alle escursioni che organizziamo ha soprattutto voglia di stare insieme agli altri». Così Federica Alfano introduce Trekking Italia. Il to ha partecipato al workshop Ci vediamo in Corsica! organizzato dalla Camera di commercio e dall’Agenzia per il turismo della Corsica insieme con Atout France e ha avuto l’opportunità di incontrare gli operatori dell’isola e mettere a punto nuove strategie. «In Corsica offriamo due grandi trek - prosegue la manager di viaggio del to -. Il noto GR20 o Grand Randonnée e poi il Corsica Mari&Monti che, in 11 giorni percorre tutto il parco Nazionale della Corsica a partire da Calvì. Si cammina con lo zaino in spalla e si dorme nelle Gîte d’étape: dei rifugi molto semplici che offrono la mezza pensione». L’avventura di Trekking Italia prende il via nel 1985 a Milano, quando un gruppo di appassionati di trekking decide di formare un’associazione. «Tutti sono volontari - prosegue Federica Alfano -: il presidente, il vicepresidente, i coordinatori di sede e anche gli accompagnatori, che seguono un percorso formativo. Le nostre guide sono soprattutto pensionati che vivono l’esperienza con passione e con il desiderio di trasmettere ai partecipanti le proprie conoscenze. Sono in molti a voler prender parte alle nostre attività, che vengono proposte ai soci, in particolare ai senior, anche nei periodi di festa, perché chi smette di lavorare spesso si allontana dalla propria rete sociale e ha bisogno di momenti di incontro». Trekking Italia ha sede legale a Milano e sedi associative a Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze e Roma. «Copriamo il Nord e il Centro Italia. - continua Federica Alfano -. Ogni sezione organizza per i propri soci uscite giornaliere e grandi trek a partire dalle quattro notti: in Italia, Europa, ma anche in destinazioni extra-europee. Facciamo trekking nella natura e in città, con una particolare attenzione all’ambiente, per cui, se possibile, ci muoviamo con i mezzi pubblici». Le spese delle strutture associative e delle assicurazioni vengono coperte con il pagamento delle escursioni. Trekking Italia è una formula d’incontro che privilegia la socialità e la solidarietà. Un’interessante proposta di Trekking Lombardia per il mese di maggio è per esempio la partecipazione al cammino di San Benedetto per sensibilizzare sui problemi della Sierra Leone e l’impegno di Cuamm, Medici con l’Africa. Il cammino si snoda per circa 300 chilometri, suddivisi in 16 tappe giornaliere, nel cuore verde dell’Italia. A partire dall’Umbria si attraversa la parte orientale del Lazio, al confine con l’Abruzzo, fino a raggiungere la Campania. «È un modo per sensibilizzare ai problemi sanitari presenti in Sierra Leone. - conclude Federica Alfano -. L’anno scorso abbiamo proposto la via Francigena e vogliamo continuare a sostenere Cuamm. Tutte le quote giornaliere saranno devolute al progetto. Il percorso è aperto a tutti, esperti o principianti, e porterà a incontrare luoghi ricchi di spiritualità, cultura e bellezza fuori dagli itinerari turistici più frequentati, ammirando piccoli borghi, una natura incantevole e vivendo tanta ospitalità». 