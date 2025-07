Xenia Hotellerie: proposta d’acquisto per i rami alberghieri e to di Gruppo Italica Xenia Hotellerie Solution società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto una proposta vincolante di acquisto per i rami alberghieri e del tour operator incoming del Gruppo Italica Turismo, che – ad eccezione del ramo Bellamonte – è attualmente in Composizione negoziata della crisi. L’operazione prevede l’acquisto dei rami d’azienda alberghieri 4 stelle degli Hotel: Bellamonte di Predazzo (TN); Garden Area di Roma; Sighientu di Quartu Sant’Elena (CA) e La Tonnara di Bonagia di Valderice (TP) e del tour operator incoming Italica DMC specializzata in destinazioni come il Lago di Garda, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Sicilia. Il Gruppo Italica, dallo scorso 11 febbraio 2025, ha avviato un piano di risanamento mediante una Composizione negoziata della crisi. In tale piano non rientra Bellamonte S.r.l. proprietaria dell’Hotel Bellamonte. Il closing è subordinato alle autorizzazioni del Tribunale competente e alle altre consuete condizioni sospensive proprie di questi contesti. Se dovessero confermarsi le condizioni per il closing, la definizione dell’operazione è prevista entro il prossimo autunno 2025. Condividi

