Tony Capuano è il nuovo ceo di Marriott; Stephanie Linnartz presidente Una decisione nel segno della continuità: Tony Capuano e Stephanie Linnartz sono stati nominati rispettivamente ceo e presidente di Marriott International con effetto immediato. I due manager erano stati già indicati nelle settimane scorse quali responsabili alla supervisione delle attività quotidiane del gruppo a seguito del passo indietro dell’ex amministratore delegato Arne Sorenson, poi prematuramente scomparso pochi giorni fa. “Sono davvero onorato di essere stato chiamato al timone di Marriott, ma il mio è un sentimento agrodolce – è il commento di Capuano -. Arne è stato un mentore, un campione e un amico di ciascun membro del team. E’ solo grazie ai suoi sforzi, se oggi siamo in grado di affrontare questa transizione. Insieme, porteremo avanti la strategia già da lui delineata e focalizzata sula ripresa e sull’espansione”. Nel suo ultimo incarico prima di diventare ceo, il 55enne Capuano è stato group president, global development, design and operations services. Sotto la sua guida, il portfolio Marriott è passato dalle più di 3.200 proprietà di inizio 2009 agli oltre 7.600 hotel della fine dell’anno scorso. Capuano è entrato nel gruppo nel 1995, occupandosi di pianificazione di mercato. Tra il 1997 e il 2005 ha quindi supervisionato lo sviluppo dell’offerta full-service negli Stati Uniti occidentali e in Canada, per poi assumere l’incarico di senior vice president dello stesso dipartimento sviluppo dell’offerta full service in tutto il Nord America. Nel 2008 è stato quindi nominato executive vice president and global chief development officer. “Ognuno di noi avverte un profondo senso di perdita per la scomparsa di Arne – ha dichiarato invece Stephanie Linnartz -. Arne non era solo un amico e un leader per noi; era una vera guida per tutta l’industria dell’ospitalità. Il miglior modo per onorare la sua memoria è quindi quello di contribuire allo sviluppo della compagnia”. Già group president, consumer operations, technology and emerging businesses, la 52enne Stephanie Linnartz ha giocato un ruolo fondamentale nell’operazione che ha portato all’acquisizione di Starwood Hotels & Resorts. Entrata in Marriott nel 1997, ha inizialmente svolto vari incarichi nel dipartimento finance and business development, per poi diventare nel 2005 senior vice president, sales and marketing planning and support. Tre anni più tardi è stata nominata senior vice president, global sales e quindi global officer, sales and revenue management dal 2009 al 2013, quando è diventata global chief commercial officer. Ruolo che ha ricoperto fino al 2019.

