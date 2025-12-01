Gnv rafforza il collegamento Napoli-Palermo Gnv afforza il servizio sulla linea Napoli-Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli e viceversa. Il servizio è stato rafforzato passando da 3300 metri lineari a 4700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal prossimo 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano. Prenotazioni in aumento Le prenotazioni di questi giorni hanno già registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza del forte interesse di passeggeri e operatori merci per questo collegamento. L’operazione permette alla compagnia di potenziare uno dei collegamenti più strategici del proprio network, assicurando un servizio più flessibile e contribuendo alla crescita socioeconomica dei territori connessi. La rotta Napoli–Palermo continua a sostenere filiere produttive essenziali, facilitando gli scambi tra la Campania, la Sicilia e il resto dell’Italia. Matteo Della Valle, cco di Gnv, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502837 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv afforza il servizio sulla linea Napoli-Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli e viceversa. Il servizio è stato rafforzato passando da 3300 metri lineari a 4700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal prossimo 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano. Prenotazioni in aumento Le prenotazioni di questi giorni hanno già registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza del forte interesse di passeggeri e operatori merci per questo collegamento. L’operazione permette alla compagnia di potenziare uno dei collegamenti più strategici del proprio network, assicurando un servizio più flessibile e contribuendo alla crescita socioeconomica dei territori connessi. La rotta Napoli–Palermo continua a sostenere filiere produttive essenziali, facilitando gli scambi tra la Campania, la Sicilia e il resto dell’Italia. Matteo Della Valle, cco di Gnv, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori». [post_title] => Gnv rafforza il collegamento Napoli-Palermo [post_date] => 2025-12-01T15:27:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764602822000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502816 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_502817" align="alignleft" width="300"] Francesco Maio[/caption] Viaggi del Mappamondo conferma il solido rapporto con la distribuzione e sta lavorando a una serie di iniziative per il 2026. Dopo aver condotto nel mese di novembre un gruppo di agenti alla scoperta del Perù e dell’Uzbekistan marchiati Shiruq, è già tutto pronto per il fam trip che nel mese di marzo, in collaborazione con Emirates, porterà un gruppo di agenzie a scoprire alcuni dei prodotti esclusivi che Mappamondo propone da 50 anni a Bali e Lombok. A gennaio è prevista invece la partenza del fam trip in Algeria firmato Shiruq. Un’importante occasione di formazione diretta per conoscere l’anima più profonda di una destinazione ancora poco conosciuta ma sorprendente, per la quale Shiruq propone tre itinerari di viaggio differenti sempre accompagnati da esperti. La formazione con Shiruq Da qualche mese proprio Shiruq sta lavorando intensamente sulla formazione delle agenzie coinvolgendole con webinar dedicati a specifiche destinazioni e proposte di viaggio. Il calendario è fitto e da segnare in agenda c’è sicuramente l’appuntamento del 2 dicembre dedicato all’Algeria e alla Mauritania, e quello del 16 dicembre per scoprire tutte le peculiarità dei viaggi che Shiruq propone in Cina e in Laos. «Crediamo molto nella relazione diretta e costante con selezionate agenzie di viaggio che si confermano il nostro unico canale di vendita - commenta Francesco Maio, direttore commerciale di Viaggi del Mappamondo -, per questo continuiamo ad investire molte risorse affinchè possano conoscere a fondo tutte le specificità ed unicità della nostra ricca programmazione ed essere quindi preparate per una perfetta consulenza». E’ con questo approccio che l’operatore coinvolgerà le agenzie anche in un evento speciale dedicato al Qatar, nel mese di gennaio a Roma: l’iniziativa, in collaborazione con Qatar Airways e Visit Qatar, rappresenterà la conclusione di un percorso di promozione congiunta e celebrerà lo storico legame di Mappamondo con il vettore e l’ente del turismo del Paese. Dall’8 al 14 marzo infine, il tradizionale appuntamento con il roadshow “Mappamondo Around Italy” che, con focus Thailandia e Bali, farà due tappe in Sicilia a Palermo e a Catania, e due tappe nel nord Italia a Monza e a Como, durante le quali gli agenti potranno conoscere le novità della programmazione e incontrare face to -face gli hotel top partner dell’operatore. [post_title] => Viaggi del Mappamondo: nel 2026 fitto calendario di iniziative per il trade [post_date] => 2025-12-01T14:33:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764599622000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502736 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Italia, il Bel Paese, è ormai una meta per tutte le stagioni, e le ricorrenze di Natale rappresentano un momento dell’anno meraviglioso per godere delle destinazioni in festa nelle città come in montagna o sulla costa. La vacanza di Natale in Italia è, quindi, attrattiva per tutti, sia per i vacanzieri italiani alla ricerca di relax, piatti gustosi e panorami irrinunciabili, che per i turisti stranieri, a caccia delle nostre migliori tradizioni religiose e identitarie, dei nostri ristoranti gourmet in festa, o delle fiere e mercatini più artigianali nei borghi. Con oltre 2,7 milioni di prenotazioni internazionali e domestiche di passeggeri aeroportuali che arriveranno in Italia nel mese di dicembre 2025, con una variazione annua del +3%, si conferma la tendenza positiva che ha caratterizzato l’intero anno trascorso (se si considerano solo i turisti soggiornanti si contano 2,4 milioni di arrivi aeroportuali, in crescita del +6,1% sull’anno precedente). Un trend di crescita che prosegue nel 2026 per il mese di gennaio con circa 2,3 milioni di prenotazioni aeroportuali, pari al + 3,9% sull’anno precedente (1,9 milioni soggiornanti, +4,4% sul 2025). Il fascino dell’Italia durante le festività natalizie non conosce confini. Tra dicembre e gennaio, il Bel Paese si prepara ad accogliere milioni di viaggiatori, con numeri che raccontano nuovamente una storia di successo. Se i flussi domestici sono una garanzia e si dimostrano stabili al 36% del totale, i movimenti internazionali stimolano ancora la crescita. A trainare è il mercato spagnolo, che da solo porterà circa 611 mila arrivi aeroportuali, seguito a ruota dal Regno Unito con oltre 583 mila arrivi. Non mancano i viaggiatori italiani, che superano quota 383 mila, mentre Francia e Germania confermano il loro amore per l’Italia con rispettivamente 328 mila e 308 mila arrivi. Ma la mappa dei flussi è ancora più variegata: dai Paesi dell’Est arrivano 280 mila turisti polacchi, 212 mila albanesi e 208 mila romeni, mentre dagli Stati Uniti si registrano 166 mila arrivi. A completare il quadro, i viaggiatori dal Benelux con Paesi Bassi (118 mila) e Belgio (121 mila). Le grandi città italiane si preparano a fare da palcoscenico a questa invasione festosa. Milano svetta con 1,6 milioni di arrivi aeroportuali, seguita da Roma con 1,2 milioni, staccando nettamente le altre destinazioni. Sul podio delle mete più ambite troviamo anche Venezia (491 mila), Napoli (296 mila) e Bologna (258 mila), mentre Bari, Catania, Torino (dove gennaio supera dicembre), Firenze e Pisa completano la lista delle città più visitate. Il turismo business? In questa stagione resta un passo indietro ma non scompare, con il 3% degli arrivi. Sul fronte internazionale, l’Italia si conferma protagonista: seconda solo alla Spagna, ma davanti a competitor come Francia e Turchia. Il Natale, insomma, è il momento in cui l’Italia brilla più che mai, tra mercatini, luci e atmosfere che continuano a incantare il mondo, mostrando come la vacanza in Italia sia ancor più simbolo di condivisione, inclusione e accoglienza, a tavola nelle case come nel nostro sistema di ospitalità, per quei viaggiatori che hanno già prenotato da tempo ma anche per coloro che decideranno last minute di vivere all’italiana le festività di quest’anno. [post_title] => Natale in Italia, è festa nelle mete di vacanza [post_date] => 2025-12-01T13:33:20+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio [1] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio [1] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764596000000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502750 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. «In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi - afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari - siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia». A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto. Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti. Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta. Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese. Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver. Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale. Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città. Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale. [post_title] => Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico [post_date] => 2025-12-01T12:58:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764593902000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502788 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ecosistema professionale simtur, costituito a Roma nel 2019 come "società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile", cambia nome, statuto e missione e si trasforma in "ecosistema professionale turismo rigenerativo / regenerative tourism professional network". La trasformazione di Simtur arriva dopo la selezione, lo scorso 5 settembre, da parte della Commissione europea per partecipare alla Pact for tourism skills forward alliance (alleanza europea per le competenze future del turismo). Un'iniziativa strategica a lungo termine che promuove la formazione e le nuove competenze nel turismo, avviando un percorso per accelerare la transizione verso un modello turistico basato sulla rigenerazione attiva e sul valore sociale, per contribuire alla definizione dell'Agenda europea del turismo 2030. Una scelta che riconosce il lavoro dell'associazione italiana e che segna una svolta: dall'approccio "sostenibile" al paradigma "rigenerativo". «Il turismo rigenerativo si differenzia dal turismo sostenibile – spiega l’Alleanza- per la sua visione sistemica e la sua integrazione con l’economia circolare. Mentre il turismo sostenibile si concentra sulla mitigazione del proprio impatto ambientale, il turismo rigenerativo va oltre: adotta pratiche concepite per ripristinare e rafforzare il capitale naturale, sociale ed economico, generando un impatto positivo e duraturo sulle destinazioni turistiche e sulle rispettive comunità». «Siamo chiamati a disegnare un nuovo ruolo per il turismo – spiega il presidente Simtur Federico Massimo Ceschin - che non sia più interpretato come un settore a sé stante ma come elemento trasversale della società e dell'economia, promuovendo politiche turistiche che comprendano obiettivi di ripristino attivo e diano una risposta all’interconnessione di tutte le componenti di una destinazione turistica: gli ecosistemi, le comunità, l’economia locale e i visitatori». Il processo è stato avviato a febbraio 2025, quando il Comitato Economico e Sociale Europeo ha adottato un documento che ridefinisce la direzione del turismo nell'Unione: stop agli approcci del turismo sostenibile considerati insufficienti, per adottare «un approccio sistemico che integri gli aspetti ambientali e sociali e internalizzi quelle che finora sono state considerate esternalità. Il turismo deve essere considerato come un sistema complesso, strettamente interconnesso al sistema ecologico e sociale». Per trasformare il turismo rigenerativo in realtà concreta nei territori, l'Unione Europea introdurrà nuove misure di finanziamento nel periodo 2024-2029. Regioni, enti locali e imprese dovranno essere pronti a cogliere queste opportunità, creando laboratori di innovazione basati su natura e tecnologia che sviluppino soluzioni su misura per ciascun ecosistema locale. «Per questo – conclude Ceschin - è necessaria una classe dirigente coraggiosa, affiancata e sostenuta da professionisti competenti, etici e affidabili: questo lo spirito di servizio richiesto agli associati simtur». [post_title] => Simtur, nasce il primo ecosistema italiano del turismo rigenerativo [post_date] => 2025-12-01T12:54:28+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764593668000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano. Verso una nuova visione dell’incoming Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata. Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI». A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità». Slow tourism, identità e comunità Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo. L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela. Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove. La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione. Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza. In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente. Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto. Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno. Eventi, Mice e nuove forme di esperienza Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni. Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro. Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni». Condividere valore, costruire futuro [caption id="attachment_502694" align="alignleft" width="300"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption] Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione. Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati. Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori». La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano. [post_title] => Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità [post_date] => 2025-12-01T12:25:46+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => monferrato [2] => travel-hashtag ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Monferrato [2] => Travel hashtag ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764591946000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502724 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aerolineas Argentinas amplia la flotta con l'arrivo di 18 aeromobili, tra cui quattro Airbus A330neo e 14 Boeing 737 Max.La compagnia aerea definisce questo investimento una «pietra miliare» perché costituisce il «primo piano di investimenti autofinanziato» del vettore argentino, sottolineando che quest'anno non riceverà alcun supporto dal governo. In parallelo è previsto anche un rebranding degli interni degli Airbus A330ceo, per un sempre maggiore comfort dei passeggeri e un migliore rendimento del vettore. La flotta dedicata ai voli domestici e di corto raggio vedrà quindi l'ingresso di 14 Boeing 737 Max, di cui due Max 8, quattro Max 9 e otto Max 10. Questi velivoli saranno acquisiti con la modalità del leasing operativo, che offre la flessibilità necessaria per modernizzare la flotta senza però compromettere la solidità finanziaria, garantendo un forte aumento della capacità operativa nelle operazioni di corto raggio. «Con questo traguardo, Aerolineas Argentinas conferma la sua trasformazione in una compagnia con capacità di investimento e pianificazione attraverso le proprie risorse - ha spiegato Fabian Lombardo, presidente e amministratore delegato del vettore argentino -. Questa decisione rappresenta una capitalizzazione della compagnia, l'ordine di 18 nuovi aerei ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento all'interno del mercato locale e internazionale». Successivamente è prevista l'installazione del wi-fi su tutta la flotta, cominciando dagli A330, per poi arrivare agli aeromobili regionali e domestici (B737 ed Embraer 190). Il debutto è programmato per il 2027. Il 2025 rappresenta il primo anno in cui Aerolineas non riceverà sussidi statali: tra il 2008 e il 2023 la compagnia ha accumulato perdite, mediamente, per 400 milioni di dollari all'anno. Un trend invertito nel 2024 con il primo bilancio positivo di 56,6 milioni di dollari e per quest'anno le stime indicano un risultato positivo raddoppiato. [post_title] => Aerolineas Argentinas rinnova e amplia la flotta con nuovi A330 e B737 Max [post_date] => 2025-12-01T10:58:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764586725000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In coincidenza con l’inaugurazione dei mercatini dell’Avvento a Bolzano, CartOrange ha organizzato la convention “Harmonia. Coltiviamo benessere. Raccogliamo successi”: non un semplice evento per presentare a 200 consulenti di viaggio e partner le linee di sviluppo della stagione 2026 - fra cui una nuova piattaforma booking del tour operator interno, in aggiunta a una nuova intranet aziendale - ma un invito a ritrovare concretamente equilibrio dentro e fuori se stessi. La filosofia dello “stare bene per dare il meglio” premia anche nei rapporti lavorativi. Lo dimostrano i risultati 2025 conseguiti da CartOrange: +11% di crescita come miglior dato di sempre, supportato da un +26% di crescita dell’attività del proprio tour operator, oltre che da un miglioramento di performance riscontrato addirittura nel 70% dei Consulenti per viaggiare. «Il benessere psicofisico è la chiave per ottenere grandi risultati - spiega Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange - e questo sarà anche il nostro obiettivo per il futuro: trovare il giusto equilibrio fra benessere e successo. In una parola, Armonia. Ecco perché continueremo a concentrarci con coerenza e costanza sul raggiungimento degli obiettivi strategici che ci siamo posti, ma consapevoli che sono innanzitutto la conseguenza della nostra gratificazione, non la loro causa: è un completo ribaltamento della visione di mercato tradizionale, al centro della quale torna l’uomo anziché un’idea di competitività basata sul mero calcolo, senza però perdere di vista il valore pragmatico delle scelte. Vogliamo continuare a inseguire i nostri sogni, ma migliorarci anche ogni giorno: solo la sinergia che trasforma la passione per i viaggi in un’attività stabile, gratificante e capace di apportare benessere è infatti in grado di alimentare il gioco di squadra tra staff e consulenti. Il nostro vero punto di forza». Gli investimenti Rispetto allo sviluppo della tecnologia, il 2026 darà priorità al potenziamento dell’assistente digitale Lysa, mentre il prodotto sarà rafforzato sia attraverso attività con i tour operator partner, sia ricorrendo alle risorse del tour operator CartOrange; relativamente alla formazione, è poi previsto un incremento degli eventi di learning e di fam trip dedicati ai consulenti di viaggio. Già nel 2025, il loro numero è stato notevole: 98 webinar per 150 ore di formazione in diretta e 130 consulenti coinvolti in fam trip. Gli altri due punti chiave d’investimento sono, infine, la sostenibilità, improntata alla continuità del percorso verso una maggiore responsabilità ambientale, così come il capitale umano, destinato ad ampliarsi ulteriormente sia con nuovi membri dello staff e sia tra i consulenti di viaggio. L’andamento di mercato del 2025 conferma una crescita significativa di alcune destinazioni: il Giappone, ad esempio, ha registrato un +19% sul 2024, ma indici molto positivi hanno interessato sia l’Oman che il Marocco, così come Mauritius e Maldive nell’oceano Indiano, dove è stato possibile cogliere appieno la spinta della collaborazione con The Residence Maldives. Se gli Stati Uniti hanno subito una contrazione del 10%, mar Rosso ed Egitto hanno, invece, fatto segnare un ritorno importante, contribuendo in tal modo alla chiusura record della stagione. Alla convention hanno preso parte anche i partner strategici dell’azienda, Turkish Airlines, Civitatis, Tourism Australia, Borghini e Cossa e The Residence Maldives. «Per dimostrare che il benessere non è per noi solo un concetto fondamentale - dichiara Silvia Poli, responsabile hr di CartOrange - ma una vera e propria esperienza, abbiamo pensato di coinvolgere gli ospiti della convention in un innovativo Harmonia Lab. Al talk di apertura di Emanuele De Nobili sul tema ‘Nutrire il corpo, nutrire la mente’, proposto per valorizzare il legame tra alimentazione e benessere quotidiano, risponde la sessione pratica di tecniche di respirazione e tapping di Arianna Piazzi, yoga teacher ed health coach, dal titolo “Respira, ritrova il tuo centro”. In calendario, dopo un energy break rigenerante con prodotti locali e bio, anche un workshop su “Pensieri lenti e veloci”’ a cura del formatore Massimiliano Moscarda e della psicologa Letizia Vibi». Durante la convention, CartOrange ha presentato in anteprima una serie di novità e strumenti pensati per supportare i consulenti in ogni fase del lavoro, migliorando l’efficacia dei processi e l’esperienza del cliente. La mattinata è proseguita con gli Awards CartOrange. Il sabato sera si è svolto il Golden Christmas Party, una vera e propria festa di Natale durante la quale CartOrange ha ricreato un mercatino natalizio esclusivo per i propri ospiti. All’interno della serata si è tenuto anche il momento del “Secret Sustainable Santa di CartOrange”: ogni partecipante ha lasciato un proprio regalo riciclato sotto l’albero della convention, da cui gli altri ospiti hanno potuto attingere liberamente. Durante la convention Silvia Poli, hr & sustainability manager, unitamente a Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo e Claudio Asborno, responsabile t.o. CartOrange hanno fatto il punto sull’introduzione della nuova intranet aziendale e sulle nuove funzionalità della piattaforma di booking TravelPlace. Simbolo e lascito dell’evento, infine, il mandala che ha ispirato la grafica di Harmonia: le sue linee flessuose e le sue sfumature dorate si intrecciano proprio come le esperienze, le competenze e i valori delle persone che rendono unica CartOrange. [post_title] => CartOrange in convention alla ricerca dell'Harmonia [post_date] => 2025-12-01T10:53:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764586425000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 502311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France continua ad ampliare la propria rete globale. Nella stagione invernale 2025–2026, da novembre a marzo, la compagnia opererà quasi 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi. Tra le novità principali figurano il lancio delle nuove rotte dirette da Parigi-Charles de Gaulle verso Phuket (Thailandia) e Punta Cana (Repubblica Dominicana). Prosegue inoltre il percorso di rafforzamento dei servizi premium con l’espansione della nuova suite La Première e l’introduzione progressiva del Wi-Fi ad alta velocità, che raggiungerà il 30% della flotta entro la fine del 2025 e il 100% entro il 2026. Rete long haul in espansione La crescita riguarda in particolare il lungo raggio, che registra un aumento di capacità del 3%. La nuova rotta Parigi–Phuket sarà operata con fino a 3 voli settimanali dal 27 novembre 2025, mentre Parigi–Punta Cana decollerà dal 13 gennaio con 3 frequenze settimanali fino al 28 marzo 2026, entrambe operate da Boeing 777-300ER. Continuerà anche in inverno la rotta Parigi–Orlando con 5 collegamenti settimanali, mentre aumentano le frequenze verso Raleigh-Durham, Cancún e Papeete. Nelle Americhe crescono i collegamenti per Rio de Janeiro, Salvador de Bahia e San José, che passa da 7 a 10 voli settimanali. Africa, Oceano Indiano, Asia e Medio Oriente Air France rafforza anche i collegamenti verso l’Africa con fino a 7 frequenze settimanali per Cape Town e 5 per Zanzibar–Kilimanjaro. I voli per Mauritius saranno operati sia con Airbus A350-900 sia con Boeing 777-300ER. In Asia, Bangkok sarà servita due volte al giorno, mentre Riyadh verrà confermata anche d’inverno con 3 voli settimanali. Dubai crescerà a 16 collegamenti alla settimana, rispetto ai 14 dell’inverno precedente. Per il mercato italiano l’offerta aumenta con un volo supplementare su Milano-Linate e Milano-Malpensa, mentre la rotta su Verona sarà operativa per tutta la stagione con 5 frequenze settimanali. La nuova esperienza La Première Presentata la scorsa primavera, la nuova suite La Première introduce un concetto modulare unico, con poltrona, chaise longue e letto completamente orizzontale, distribuiti su cinque finestrini. È già disponibile sui voli da Parigi verso New York-JFK, Singapore e Los Angeles, e sarà estesa a Miami e Tokyo Haneda tra dicembre 2025 e marzo 2026. A Los Angeles debutta inoltre un nuovo servizio a terra dedicato con check-in riservato, assistenza personalizzata e trasferimento in auto privata sulla pista, per un accesso diretto alla lounge La Première. Nuova lounge Air France a Chicago-O’Hare Air France ha inaugurato la sua nuova lounge negli Stati Uniti all’aeroporto O’Hare di Chicago. Lo spazio di 470 metri quadrati, situato nel Terminal 5 e sviluppato con Global Lounge Network, accoglie 105 passeggeri Business e Flying Blue Elite Plus in un ambiente elegante ispirato allo stile francese. La lounge offre aree relax e lavoro, ristorazione curata, soluzioni sostenibili e una vista sulle piste. L’apertura rafforza la presenza della compagnia negli USA, dove Air France opera fino a sette voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Chicago con Airbus A350. Connettività e servizio: il nuovo Wi-Fi ad alta velocità Da settembre 2025 Air France ha iniziato a introdurre il nuovo Wi-Fi ad alta velocità su tutta la flotta, inclusi per la prima volta gli aeromobili regionali. Una ventina di aerei sono già equipaggiati, consentendo ai passeggeri di usufruire di una connessione gratuita, stabile e veloce durante il volo. La compagnia, prima in Europa a offrire un servizio di questo livello, prevede di completare l’implementazione entro il 2026. [post_title] => Una stagione invernale in crescita per Air France [post_date] => 2025-12-01T10:34:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1764585284000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "gnv rafforza il collegamento napoli palermo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":55,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3014,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502837","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv afforza il servizio sulla linea Napoli-Palermo introducendo due partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli e viceversa.\r

Il servizio è stato rafforzato passando da 3300 metri lineari a 4700 metri lineari di disponibilità con Gnv Splendid e Gnv Auriga cui si è aggiunta Golden Carrier (in noleggio temporaneo). Dal prossimo 19 dicembre, con l’aggiunta ulteriore di Gnv Sirio, il numero di navi in servizio salirà da 3 a 4, raggiungendo a pieno regime un totale di oltre 6000 metri lineari, per un rafforzamento complessivo della capacità di carico sulla linea tra il capoluogo campano e quello siciliano.\r

\r

Prenotazioni in aumento\r

Le prenotazioni di questi giorni hanno già registrato un deciso aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a testimonianza del forte interesse di passeggeri e operatori merci per questo collegamento. L’operazione permette alla compagnia di potenziare uno dei collegamenti più strategici del proprio network, assicurando un servizio più flessibile e contribuendo alla crescita socioeconomica dei territori connessi. La rotta Napoli–Palermo continua a sostenere filiere produttive essenziali, facilitando gli scambi tra la Campania, la Sicilia e il resto dell’Italia.\r

Matteo Della Valle, cco di Gnv, ha commentato: «Siamo molto soddisfatti di poter potenziare la Napoli–Palermo, una linea storica e strategica per il nostro network. Il rafforzamento della capacità di carico e le due partenze serali per cinque giorni la settimana ci permettono di rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita, sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni conferma l’importanza di questo collegamento per le comunità e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia. Con questo intervento continuiamo a garantire un servizio affidabile e sempre più vicino alle esigenze dei territori».","post_title":"Gnv rafforza il collegamento Napoli-Palermo","post_date":"2025-12-01T15:27:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764602822000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_502817\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco Maio[/caption]\r

\r

Viaggi del Mappamondo conferma il solido rapporto con la distribuzione e sta lavorando a una serie di iniziative per il 2026.\r

\r

Dopo aver condotto nel mese di novembre un gruppo di agenti alla scoperta del Perù e dell’Uzbekistan marchiati Shiruq, è già tutto pronto per il fam trip che nel mese di marzo, in collaborazione con Emirates, porterà un gruppo di agenzie a scoprire alcuni dei prodotti esclusivi che Mappamondo propone da 50 anni a Bali e Lombok.\r

\r

A gennaio è prevista invece la partenza del fam trip in Algeria firmato Shiruq. Un’importante occasione di formazione diretta per conoscere l’anima più profonda di una destinazione ancora poco conosciuta ma sorprendente, per la quale Shiruq propone tre itinerari di viaggio differenti sempre accompagnati da esperti.\r

La formazione con Shiruq\r

\r

\r

Da qualche mese proprio Shiruq sta lavorando intensamente sulla formazione delle agenzie coinvolgendole con webinar dedicati a specifiche destinazioni e proposte di viaggio. Il calendario è fitto e da segnare in agenda c’è sicuramente l’appuntamento del 2 dicembre dedicato all’Algeria e alla Mauritania, e quello del 16 dicembre per scoprire tutte le peculiarità dei viaggi che Shiruq propone in Cina e in Laos.\r

\r

«Crediamo molto nella relazione diretta e costante con selezionate agenzie di viaggio che si confermano il nostro unico canale di vendita - commenta Francesco Maio, direttore commerciale di Viaggi del Mappamondo -, per questo continuiamo ad investire molte risorse affinchè possano conoscere a fondo tutte le specificità ed unicità della nostra ricca programmazione ed essere quindi preparate per una perfetta consulenza».\r

\r

E’ con questo approccio che l’operatore coinvolgerà le agenzie anche in un evento speciale dedicato al Qatar, nel mese di gennaio a Roma: l’iniziativa, in collaborazione con Qatar Airways e Visit Qatar, rappresenterà la conclusione di un percorso di promozione congiunta e celebrerà lo storico legame di Mappamondo con il vettore e l’ente del turismo del Paese.\r

\r

Dall’8 al 14 marzo infine, il tradizionale appuntamento con il roadshow “Mappamondo Around Italy” che, con focus Thailandia e Bali, farà due tappe in Sicilia a Palermo e a Catania, e due tappe nel nord Italia a Monza e a Como, durante le quali gli agenti potranno conoscere le novità della programmazione e incontrare face to -face gli hotel top partner dell’operatore.","post_title":"Viaggi del Mappamondo: nel 2026 fitto calendario di iniziative per il trade","post_date":"2025-12-01T14:33:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764599622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Italia, il Bel Paese, è ormai una meta per tutte le stagioni, e le ricorrenze di Natale rappresentano un momento dell’anno meraviglioso per godere delle destinazioni in festa nelle città come in montagna o sulla costa.\r

\r

La vacanza di Natale in Italia è, quindi, attrattiva per tutti, sia per i vacanzieri italiani alla ricerca di relax, piatti gustosi e panorami irrinunciabili, che per i turisti stranieri, a caccia delle nostre migliori tradizioni religiose e identitarie, dei nostri ristoranti gourmet in festa, o delle fiere e mercatini più artigianali nei borghi.\r

\r

Con oltre 2,7 milioni di prenotazioni internazionali e domestiche di passeggeri aeroportuali che arriveranno in Italia nel mese di dicembre 2025, con una variazione annua del +3%, si conferma la tendenza positiva che ha caratterizzato l’intero anno trascorso (se si considerano solo i turisti soggiornanti si contano 2,4 milioni di arrivi aeroportuali, in crescita del +6,1% sull’anno precedente). Un trend di crescita che prosegue nel 2026 per il mese di gennaio con circa 2,3 milioni di prenotazioni aeroportuali, pari al + 3,9% sull’anno precedente (1,9 milioni soggiornanti, +4,4% sul 2025).\r

\r

\r

\r

Il fascino dell’Italia durante le festività natalizie non conosce confini. Tra dicembre e gennaio, il Bel Paese si prepara ad accogliere milioni di viaggiatori, con numeri che raccontano nuovamente una storia di successo. Se i flussi domestici sono una garanzia e si dimostrano stabili al 36% del totale, i movimenti internazionali stimolano ancora la crescita.\r

\r

A trainare è il mercato spagnolo, che da solo porterà circa 611 mila arrivi aeroportuali, seguito a ruota dal Regno Unito con oltre 583 mila arrivi. Non mancano i viaggiatori italiani, che superano quota 383 mila, mentre Francia e Germania confermano il loro amore per l’Italia con rispettivamente 328 mila e 308 mila arrivi.\r

\r

Ma la mappa dei flussi è ancora più variegata: dai Paesi dell’Est arrivano 280 mila turisti polacchi, 212 mila albanesi e 208 mila romeni, mentre dagli Stati Uniti si registrano 166 mila arrivi. A completare il quadro, i viaggiatori dal Benelux con Paesi Bassi (118 mila) e Belgio (121 mila).\r

\r

\r

\r

Le grandi città italiane si preparano a fare da palcoscenico a questa invasione festosa. Milano svetta con 1,6 milioni di arrivi aeroportuali, seguita da Roma con 1,2 milioni, staccando nettamente le altre destinazioni.\r

\r

Sul podio delle mete più ambite troviamo anche Venezia (491 mila), Napoli (296 mila) e Bologna (258 mila), mentre Bari, Catania, Torino (dove gennaio supera dicembre), Firenze e Pisa completano la lista delle città più visitate.\r

\r

\r

\r

Il turismo business? In questa stagione resta un passo indietro ma non scompare, con il 3% degli arrivi.\r

\r

Sul fronte internazionale, l’Italia si conferma protagonista: seconda solo alla Spagna, ma davanti a competitor come Francia e Turchia.\r

\r

\r

\r

Il Natale, insomma, è il momento in cui l’Italia brilla più che mai, tra mercatini, luci e atmosfere che continuano a incantare il mondo, mostrando come la vacanza in Italia sia ancor più simbolo di condivisione, inclusione e accoglienza, a tavola nelle case come nel nostro sistema di ospitalità, per quei viaggiatori che hanno già prenotato da tempo ma anche per coloro che decideranno last minute di vivere all’italiana le festività di quest’anno.\r

\r

","post_title":"Natale in Italia, è festa nelle mete di vacanza","post_date":"2025-12-01T13:33:20+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio","informazione-pr"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio","Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1764596000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione all’inaugurazione della nuova sede di Volver tour operator a Savona. \r

\r

«In una città antica come Savona e in un settore spesso percepito come obsoleto, come quello delle agenzie di viaggi - afferma Giada Marabotto, titolare di Volver tour operator, società nata nel 2012 che oggi conta oltre 8mln di volume d’affari - siamo orgogliosi di portare innovazione. Dopo anni vissuti e lavorati fuori, anche all’estero, sono fiera di essere tornata qui per sviluppare progetti con visione proprio a casa mia».\r

\r

A sancire l’importanza dell’iniziativa sono intervenute anche le istituzioni: il sindaco di Savona, il vicesindaco e l’assessore al turismo hanno fatto visita alla sede portando il loro saluto ufficiale e un incoraggiamento concreto.\r

Una presenza che conferma il crescente interesse verso il progetto Volver, che non è solo un tour operator, ma una società dinamica e innovativa con l'idea di co-working turistico e di sinergie territoriali, una visione pensata per rafforzare l’offerta locale e valorizzare la collaborazione tra professionisti.\r

\r

Volver, già punto di riferimento genovese nel settore dei viaggi e delle consulenze turistiche, si conferma una realtà solida, radicata e riconosciuta.\r

Durante l'inaugurazione è stato presentato un primo “assaggio” del progetto di co-working, tramite una serie di mini-eventi tematici gratuiti e aperti al pubblico savonese.\r

Un programma ricco e trasversale, pensato per offrire contenuti di valore e al tempo stesso mostrare la ricchezza delle competenze presenti nella rete Volver.\r

\r

Tra le professioniste coinvolte, una'insegnante di inglese madrelingua, per presentare iniziative dedicate al turismo e alla comunicazione internazionale; un’esperta di armocromia, che ha parlato di immagine personale e presentazione professionale, specialmente in viaggio; una tour leader specializzata sulla Corea, che ha illustrato trend, cultura e proposte di viaggio su uno dei mercati più dinamici del momento; una sarta artigiana, che crea prodotti handmade e rappresenta l’eccellenza dell’artigianato locale.\r

\r

Tutte loro hanno avviato la propria attività sul territorio e rappresentano un tessuto imprenditoriale vibrante, fatto di competenze diverse ma unite dallo stesso obiettivo: portare valore, innovazione e nuove opportunità alla città.\r

\r

Volver continua così il suo percorso di sviluppo, portando avanti una visione etica, inclusiva e orientata al futuro del turismo e dell’imprenditorialità locale.","post_title":"Volver inaugura la nuova sede e lancia a Savona il co-working turistico","post_date":"2025-12-01T12:58:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764593902000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ecosistema professionale simtur, costituito a Roma nel 2019 come \"società italiana professionisti mobilità e turismo sostenibile\", cambia nome, statuto e missione e si trasforma in \"ecosistema professionale turismo rigenerativo / regenerative tourism professional network\".\r

\r

La trasformazione di Simtur arriva dopo la selezione, lo scorso 5 settembre, da parte della Commissione europea per partecipare alla Pact for tourism skills forward alliance (alleanza europea per le competenze future del turismo).\r

\r

Un'iniziativa strategica a lungo termine che promuove la formazione e le nuove competenze nel turismo, avviando un percorso per accelerare la transizione verso un modello turistico basato sulla rigenerazione attiva e sul valore sociale, per contribuire alla definizione dell'Agenda europea del turismo 2030. Una scelta che riconosce il lavoro dell'associazione italiana e che segna una svolta: dall'approccio \"sostenibile\" al paradigma \"rigenerativo\".\r

\r

«Il turismo rigenerativo si differenzia dal turismo sostenibile – spiega l’Alleanza- per la sua visione sistemica e la sua integrazione con l’economia circolare. Mentre il turismo sostenibile si concentra sulla mitigazione del proprio impatto ambientale, il turismo rigenerativo va oltre: adotta pratiche concepite per ripristinare e rafforzare il capitale naturale, sociale ed economico, generando un impatto positivo e duraturo sulle destinazioni turistiche e sulle rispettive comunità».\r

\r

«Siamo chiamati a disegnare un nuovo ruolo per il turismo – spiega il presidente Simtur Federico Massimo Ceschin - che non sia più interpretato come un settore a sé stante ma come elemento trasversale della società e dell'economia, promuovendo politiche turistiche che comprendano obiettivi di ripristino attivo e diano una risposta all’interconnessione di tutte le componenti di una destinazione turistica: gli ecosistemi, le comunità, l’economia locale e i visitatori».\r

\r

Il processo è stato avviato a febbraio 2025, quando il Comitato Economico e Sociale Europeo ha adottato un documento che ridefinisce la direzione del turismo nell'Unione: stop agli approcci del turismo sostenibile considerati insufficienti, per adottare «un approccio sistemico che integri gli aspetti ambientali e sociali e internalizzi quelle che finora sono state considerate esternalità. Il turismo deve essere considerato come un sistema complesso, strettamente interconnesso al sistema ecologico e sociale».\r

\r

Per trasformare il turismo rigenerativo in realtà concreta nei territori, l'Unione Europea introdurrà nuove misure di finanziamento nel periodo 2024-2029. Regioni, enti locali e imprese dovranno essere pronti a cogliere queste opportunità, creando laboratori di innovazione basati su natura e tecnologia che sviluppino soluzioni su misura per ciascun ecosistema locale. «Per questo – conclude Ceschin - è necessaria una classe dirigente coraggiosa, affiancata e sostenuta da professionisti competenti, etici e affidabili: questo lo spirito di servizio richiesto agli associati simtur».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Simtur, nasce il primo ecosistema italiano del turismo rigenerativo","post_date":"2025-12-01T12:54:28+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1764593668000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tradizione, innovazione e meraviglia sono stati i tre assi portanti della XXIII edizione di Travel Hashtag | Italy Edition, ospitata il 26 novembre negli spazi di Nordelaia Resort e Hemanaire, a Cremolino (Al). Un appuntamento denso di contenuti che ha raccontato un nuovo modo di guardare al turismo incoming: più consapevole, più integrato e, soprattutto, più capace di dare voce ai territori e alle comunità che li abitano.\r

Verso una nuova visione dell’incoming\r

Ad aprire i lavori sono stati gli interventi istituzionali, seguiti da una serie di contributi che hanno delineato un nuovo modo di intendere il turismo incoming. Sauro Mariani, ad di Nordelaia, ha sottolineato che oggi innovare significa «valorizzare territori meno conosciuti senza invaderli, creando connessioni virtuose con il tessuto socioeconomico locale». A seguire, Enzo Carella, èresidente di Filiera Turismo Italia, ha ricordato quanto sia necessario «reingegnerizzare l’organizzazione del turismo» per attivare davvero processi di destagionalizzazione e promozione equilibrata.\r

Un punto di vista orientato alle opportunità del settore è arrivato da Giorgio Palmucci, hospitality development advisor, che ha evidenziato come nuovi modelli di accoglienza possano rappresentare leve strategiche per la competitività. Sul fronte dell’innovazione tecnologica, Edoardo Colombo, presidente di Turismi.AI, ha parlato del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, destinata a rivoluzionare il modo di costruire e distribuire i contenuti turistici: «Non basta più ragionare in logica seo, dobbiamo imparare a comunicare in ottica AI».\r

\r

A chiudere la cornice introduttiva, Nicola Romanelli, founder di Travel Hashtag Advisory, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di un maggiore coinvolgimento degli attori della filiera: «Il turismo ha bisogno di una visione condivisa e di un dialogo continuo tra operatori, istituzioni e comunità».\r

Slow tourism, identità e comunità\r

Nel panel dedicato al turismo lento e sostenibile, moderato da Massimo Terracina, diversi professionisti hanno offerto un’analisi sul valore dell’identità locale come leva di sviluppo.\r

L’intervento dell’Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica della provincia di Alessandria ha evidenziato l’importanza della riconoscibilità territoriale; Andrea Cerrato, presidente del Consorzio degli Operatori turistici, ha ricordato la necessità di modelli di accoglienza costruiti sulle diverse esigenze delle comunità; Giancarlo Dell’Orco, destination manager, ha insistito sul concetto di equilibrio tra crescita e tutela.\r

Sul fronte dei media, Simona Tedesco, direttore di Dove, ha invitato a mutare lo storytelling «passando dalle icone alle trame», restituendo così valore all’imperfezione e alla verità. Secondo Tedesco la vera sfida, oggi, è dare un senso a parole come tempo, sostenibilità e relazione, che devono diventare pratiche misurabili. «Parlare di turismo lento significa accettare che sia un territorio che ti chiede di cambiare rotta, trovando un equilibrio tra il proprio ritmo e il ritmo del luogo» ha dichiarato la direttrice di Dove.\r

\r

La docente Carmen Bizzarri ha posto invece l’accento sul turismo rigenerativo, che crea relazione con natura e persone, superando il concetto di semplice fruizione.\r

Competenze, formazione e cultura dell’eccellenza\r

Il panel dedicato alle professioni del turismo ha messo in luce l’importanza crescente della personalizzazione. Maria Paola De Rosa, responsabile trade di Trenitalia - ha raccontato come anche sulle tratte regionali si stiano ridefinendo i target di qualità, richiedendo nuove competenze al personale. Giulio Contini, direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità, ha spiegato come la formazione sul campo avvicini gli studenti al vero significato di eccellenza.\r

In collegamento da Dubai, Flavio Ghiringhelli (Emirates) ha portato invece una visione internazionale sulle nuove esigenze del cliente.\r

Cucina, accoglienza e storytelling gastronomico\r

Nel dialogo tra Charles Pearce, Executive Chef di Nordelaia, e Sauro Mariani, è emerso un punto chiave: il valore dell’equilibrio tra tradizione ed evoluzione in cucina. Team giovani e consapevoli e identità gastronomica coerente sono essenziali per raccontare il territorio attraverso il gusto.\r

Shopping tourism: un driver che non conosce stagionalità\r

Molto atteso l’intervento di Daniele Rutigliano, senior tourism manager di Serravalle Designer Outlet. Rutigliano ha ricordato come, in oltre 25 anni di attività, Serravalle sia diventata una destinazione globale, contribuendo alla valorizzazione del territorio e intercettando flussi internazionali costanti grazie a un calendario che annulla di fatto la stagionalità. La sfida? Potenziare l’offerta di servizi e l'ospitalità del territorio durante tutto l’anno.\r

Eventi, Mice e nuove forme di esperienza\r

Il confronto dedicato agli eventi – con Aci blueteam, RelazionExpo, Stile Divino Italy, Wim – We Inspire Memories, Flyness e Travel Hashtag Advisory – ha approfondito le prospettive del settore tra innovazione, sostenibilità e capacità di integrare l’identità locale in meeting, team building e matrimoni.\r

Wellness e turismo medicale: il benessere che evolve\r

L'ultimo panel ha offerto una panoramica sulla crescita del turismo del benessere e del turismo medicale. Federica Mancinelli ha evidenziato come «dalla Pandemia ad oggi il turismo del benessere e il turismo termale hanno registrato un sempre maggiore interesse e contribuito fortemente alla destagionalizzazione». Anche i dati lo confermano; infatti secondo il Global Wellness Institute in Italia il mercato vale oltre 50 miliardi di euro.\r

Cinzia Galletto, giornalista specializzata in turismo del benessere, ha parlato del viaggio in senso olistico «che parte dal corpo per rigenerare la mente», mentre Roberta Farinola, founder di Faro Comunicazione, ha ribadito l’importanza di creare reti territoriali basate sul genius loci, e ha posto in luce l'urgenza di «cambiare la narrazione legata al benessere, trovando nuovi linguaggi che integrino il tema termale con il tema medicale, senza dimenticare l'importanza di trasmettere emozioni».\r

Condividere valore, costruire futuro\r

[caption id=\"attachment_502694\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il senatore Gian Marco Centinaio con Nicola Romanelli, founder Travel Hashtag advisory[/caption]\r

\r

Nel corso della giornata è emersa con chiarezza una visione comune: il turismo non può crescere senza comunità coinvolte, identità rispettate e un equilibrio tra tradizione e innovazione.\r

\r

Il senatore Gian Marco Centinaio ha ricordato infatti che «l’Italia è il Paese dei turismi», dove la vera sfida però è far emergere oggi le destinazioni fuori dai circuiti consolidati.\r

Per Nicola Romanelli, «tutta la filiera deve includere il valore emozionale tra le priorità da comunicare: è l’impatto emotivo a rendere autentica la scoperta dei territori».\r

\r

La XXIII edizione, patrocinata dal Ministero del Turismo, conferma ancora una volta il ruolo di Travel Hashtag come laboratorio di idee e piattaforma trasversale di confronto, capace di dare visibilità ai territori meno battuti e di proporre nuovi modelli per il futuro del turismo incoming italiano.","post_title":"Turismo che ascolta: la nuova rotta di Travel Hashtag tra comunità, innovazione e identità","post_date":"2025-12-01T12:25:46+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","monferrato","travel-hashtag"],"post_tag_name":["Incoming","Monferrato","Travel hashtag"]},"sort":[1764591946000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502724","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

Aerolineas Argentinas amplia la flotta con l'arrivo di 18 aeromobili, tra cui quattro Airbus A330neo e 14 Boeing 737 Max.La compagnia aerea definisce questo investimento una «pietra miliare» perché costituisce il «primo piano di investimenti autofinanziato» del vettore argentino, sottolineando che quest'anno non riceverà alcun supporto dal governo.\r

\r

In parallelo è previsto anche un rebranding degli interni degli Airbus A330ceo, per un sempre maggiore comfort dei passeggeri e un migliore rendimento del vettore.\r

\r

La flotta dedicata ai voli domestici e di corto raggio vedrà quindi l'ingresso di 14 Boeing 737 Max, di cui due Max 8, quattro Max 9 e otto Max 10. Questi velivoli saranno acquisiti con la modalità del leasing operativo, che offre la flessibilità necessaria per modernizzare la flotta senza però compromettere la solidità finanziaria, garantendo un forte aumento della capacità operativa nelle operazioni di corto raggio.\r

\r

«Con questo traguardo, Aerolineas Argentinas conferma la sua trasformazione in una compagnia con capacità di investimento e pianificazione attraverso le proprie risorse - ha spiegato Fabian Lombardo, presidente e amministratore delegato del vettore argentino -. Questa decisione rappresenta una capitalizzazione della compagnia, l'ordine di 18 nuovi aerei ci permetterà di rafforzare il nostro posizionamento all'interno del mercato locale e internazionale».\r

\r

Successivamente è prevista l'installazione del wi-fi su tutta la flotta, cominciando dagli A330, per poi arrivare agli aeromobili regionali e domestici (B737 ed Embraer 190). Il debutto è programmato per il 2027.\r

\r

Il 2025 rappresenta il primo anno in cui Aerolineas non riceverà sussidi statali: tra il 2008 e il 2023 la compagnia ha accumulato perdite, mediamente, per 400 milioni di dollari all'anno. Un trend invertito nel 2024 con il primo bilancio positivo di 56,6 milioni di dollari e per quest'anno le stime indicano un risultato positivo raddoppiato.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aerolineas Argentinas rinnova e amplia la flotta con nuovi A330 e B737 Max","post_date":"2025-12-01T10:58:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764586725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In coincidenza con l’inaugurazione dei mercatini dell’Avvento a Bolzano, CartOrange ha organizzato la convention “Harmonia. Coltiviamo benessere. Raccogliamo successi”: non un semplice evento per presentare a 200 consulenti di viaggio e partner le linee di sviluppo della stagione 2026 - fra cui una nuova piattaforma booking del tour operator interno, in aggiunta a una nuova intranet aziendale - ma un invito a ritrovare concretamente equilibrio dentro e fuori se stessi.\r

La filosofia dello “stare bene per dare il meglio” premia anche nei rapporti lavorativi. Lo dimostrano i risultati 2025 conseguiti da CartOrange: +11% di crescita come miglior dato di sempre, supportato da un +26% di crescita dell’attività del proprio tour operator, oltre che da un miglioramento di performance riscontrato addirittura nel 70% dei Consulenti per viaggiare.\r

\r

«Il benessere psicofisico è la chiave per ottenere grandi risultati - spiega Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange - e questo sarà anche il nostro obiettivo per il futuro: trovare il giusto equilibrio fra benessere e successo. In una parola, Armonia. Ecco perché continueremo a concentrarci con coerenza e costanza sul raggiungimento degli obiettivi strategici che ci siamo posti, ma consapevoli che sono innanzitutto la conseguenza della nostra gratificazione, non la loro causa: è un completo ribaltamento della visione di mercato tradizionale, al centro della quale torna l’uomo anziché un’idea di competitività basata sul mero calcolo, senza però perdere di vista il valore pragmatico delle scelte. Vogliamo continuare a inseguire i nostri sogni, ma migliorarci anche ogni giorno: solo la sinergia che trasforma la passione per i viaggi in un’attività stabile, gratificante e capace di apportare benessere è infatti in grado di alimentare il gioco di squadra tra staff e consulenti. Il nostro vero punto di forza».\r

\r

Gli investimenti\r

Rispetto allo sviluppo della tecnologia, il 2026 darà priorità al potenziamento dell’assistente digitale Lysa, mentre il prodotto sarà rafforzato sia attraverso attività con i tour operator partner, sia ricorrendo alle risorse del tour operator CartOrange; relativamente alla formazione, è poi previsto un incremento degli eventi di learning e di fam trip dedicati ai consulenti di viaggio. Già nel 2025, il loro numero è stato notevole: 98 webinar per 150 ore di formazione in diretta e 130 consulenti coinvolti in fam trip.\r

Gli altri due punti chiave d’investimento sono, infine, la sostenibilità, improntata alla continuità del percorso verso una maggiore responsabilità ambientale, così come il capitale umano, destinato ad ampliarsi ulteriormente sia con nuovi membri dello staff e sia tra i consulenti di viaggio.\r

L’andamento di mercato del 2025 conferma una crescita significativa di alcune destinazioni: il Giappone, ad esempio, ha registrato un +19% sul 2024, ma indici molto positivi hanno interessato sia l’Oman che il Marocco, così come Mauritius e Maldive nell’oceano Indiano, dove è stato possibile cogliere appieno la spinta della collaborazione con The Residence Maldives. Se gli Stati Uniti hanno subito una contrazione del 10%, mar Rosso ed Egitto hanno, invece, fatto segnare un ritorno importante, contribuendo in tal modo alla chiusura record della stagione.\r

Alla convention hanno preso parte anche i partner strategici dell’azienda, Turkish Airlines, Civitatis, Tourism Australia, Borghini e Cossa e The Residence Maldives.\r

«Per dimostrare che il benessere non è per noi solo un concetto fondamentale - dichiara Silvia Poli, responsabile hr di CartOrange - ma una vera e propria esperienza, abbiamo pensato di coinvolgere gli ospiti della convention in un innovativo Harmonia Lab. Al talk di apertura di Emanuele De Nobili sul tema ‘Nutrire il corpo, nutrire la mente’, proposto per valorizzare il legame tra alimentazione e benessere quotidiano, risponde la sessione pratica di tecniche di respirazione e tapping di Arianna Piazzi, yoga teacher ed health coach, dal titolo “Respira, ritrova il tuo centro”. In calendario, dopo un energy break rigenerante con prodotti locali e bio, anche un workshop su “Pensieri lenti e veloci”’ a cura del formatore Massimiliano Moscarda e della psicologa Letizia Vibi».\r

Durante la convention, CartOrange ha presentato in anteprima una serie di novità e strumenti pensati per supportare i consulenti in ogni fase del lavoro, migliorando l’efficacia dei processi e l’esperienza del cliente. La mattinata è proseguita con gli Awards CartOrange.\r

\r

Il sabato sera si è svolto il Golden Christmas Party, una vera e propria festa di Natale durante la quale CartOrange ha ricreato un mercatino natalizio esclusivo per i propri ospiti. All’interno della serata si è tenuto anche il momento del “Secret Sustainable Santa di CartOrange”: ogni partecipante ha lasciato un proprio regalo riciclato sotto l’albero della convention, da cui gli altri ospiti hanno potuto attingere liberamente.\r

\r

Durante la convention Silvia Poli, hr & sustainability manager, unitamente a Eleonora Sasso, responsabile marketing operativo e Claudio Asborno, responsabile t.o. CartOrange hanno fatto il punto sull’introduzione della nuova intranet aziendale e sulle nuove funzionalità della piattaforma di booking TravelPlace.\r

\r

Simbolo e lascito dell’evento, infine, il mandala che ha ispirato la grafica di Harmonia: le sue linee flessuose e le sue sfumature dorate si intrecciano proprio come le esperienze, le competenze e i valori delle persone che rendono unica CartOrange.","post_title":"CartOrange in convention alla ricerca dell'Harmonia","post_date":"2025-12-01T10:53:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1764586425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"502311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France continua ad ampliare la propria rete globale. Nella stagione invernale 2025–2026, da novembre a marzo, la compagnia opererà quasi 800 voli giornalieri verso circa 170 destinazioni in 73 paesi. Tra le novità principali figurano il lancio delle nuove rotte dirette da Parigi-Charles de Gaulle verso Phuket (Thailandia) e Punta Cana (Repubblica Dominicana). Prosegue inoltre il percorso di rafforzamento dei servizi premium con l’espansione della nuova suite La Première e l’introduzione progressiva del Wi-Fi ad alta velocità, che raggiungerà il 30% della flotta entro la fine del 2025 e il 100% entro il 2026.\r

Rete long haul in espansione\r

La crescita riguarda in particolare il lungo raggio, che registra un aumento di capacità del 3%. La nuova rotta Parigi–Phuket sarà operata con fino a 3 voli settimanali dal 27 novembre 2025, mentre Parigi–Punta Cana decollerà dal 13 gennaio con 3 frequenze settimanali fino al 28 marzo 2026, entrambe operate da Boeing 777-300ER. Continuerà anche in inverno la rotta Parigi–Orlando con 5 collegamenti settimanali, mentre aumentano le frequenze verso Raleigh-Durham, Cancún e Papeete. Nelle Americhe crescono i collegamenti per Rio de Janeiro, Salvador de Bahia e San José, che passa da 7 a 10 voli settimanali.\r

Africa, Oceano Indiano, Asia e Medio Oriente\r

Air France rafforza anche i collegamenti verso l’Africa con fino a 7 frequenze settimanali per Cape Town e 5 per Zanzibar–Kilimanjaro. I voli per Mauritius saranno operati sia con Airbus A350-900 sia con Boeing 777-300ER. In Asia, Bangkok sarà servita due volte al giorno, mentre Riyadh verrà confermata anche d’inverno con 3 voli settimanali. Dubai crescerà a 16 collegamenti alla settimana, rispetto ai 14 dell’inverno precedente. Per il mercato italiano l’offerta aumenta con un volo supplementare su Milano-Linate e Milano-Malpensa, mentre la rotta su Verona sarà operativa per tutta la stagione con 5 frequenze settimanali.\r

La nuova esperienza La Première\r

Presentata la scorsa primavera, la nuova suite La Première introduce un concetto modulare unico, con poltrona, chaise longue e letto completamente orizzontale, distribuiti su cinque finestrini. È già disponibile sui voli da Parigi verso New York-JFK, Singapore e Los Angeles, e sarà estesa a Miami e Tokyo Haneda tra dicembre 2025 e marzo 2026. A Los Angeles debutta inoltre un nuovo servizio a terra dedicato con check-in riservato, assistenza personalizzata e trasferimento in auto privata sulla pista, per un accesso diretto alla lounge La Première.\r

Nuova lounge Air France a Chicago-O’Hare\r

Air France ha inaugurato la sua nuova lounge negli Stati Uniti all’aeroporto O’Hare di Chicago. Lo spazio di 470 metri quadrati, situato nel Terminal 5 e sviluppato con Global Lounge Network, accoglie 105 passeggeri Business e Flying Blue Elite Plus in un ambiente elegante ispirato allo stile francese. La lounge offre aree relax e lavoro, ristorazione curata, soluzioni sostenibili e una vista sulle piste. L’apertura rafforza la presenza della compagnia negli USA, dove Air France opera fino a sette voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Chicago con Airbus A350.\r

\r

Connettività e servizio: il nuovo Wi-Fi ad alta velocità\r

Da settembre 2025 Air France ha iniziato a introdurre il nuovo Wi-Fi ad alta velocità su tutta la flotta, inclusi per la prima volta gli aeromobili regionali. Una ventina di aerei sono già equipaggiati, consentendo ai passeggeri di usufruire di una connessione gratuita, stabile e veloce durante il volo. La compagnia, prima in Europa a offrire un servizio di questo livello, prevede di completare l’implementazione entro il 2026.","post_title":"Una stagione invernale in crescita per Air France","post_date":"2025-12-01T10:34:44+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1764585284000]}]}}