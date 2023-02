Thrends: boom delle catene in Italia. E’ loro quasi il 20% delle camere L’Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d’Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell’ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni. I dati sono frutto di un’elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l’Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano. Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%. “Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni – spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”. Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B. [post_title] => Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese [post_date] => 2023-02-10T13:33:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676036013000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439154 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Philippe Bijaoui è il nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa per i marchi economy, midscale e premium di Accor. Con quasi 30 anni di esperienza nel settore alberghiero in varie compagnie internazionali, in precedenza Bijaoui ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel comparto sviluppo, tra cui quello di head of development Europe per Ihg, chief development officer Emea per Wyndham Hotel Group e, più recentemente, per Christie & Co. Nel 2020, è stato insignito del Royal Institute of Chartered Surveyor (Rics - Regno Unito), che riconosce la sua competenza professionale in base a criteri riconosciuti sui mercati immobiliari, delle costruzioni e delle infrastrutture. Insediato nel ruolo a gennaio 2023, Bijaoui è basato a Parigi e farà parte del comitato esecutivo Europa-Nord Africa, di recente costituzione, e del comitato sviluppo globale e D&Ts. Sarà responsabile della definizione della strategia di crescita nella regione in collaborazione con il global chief development officer, della guida di progetti strategici di sviluppo alberghiero e della costruzione di solide relazioni con i partner attuali e potenziali di Accor. [post_title] => Philippe Bijaoui nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa di Accor [post_date] => 2023-02-10T13:22:33+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676035353000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439145 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grandi capacità di investimento nell’industria turistica per il gruppo Msc e un’industria crocieristica in salute. Ottimismo e buone aspettative dalla voce di Leonardo Massa, managing director Italia Msc Crociere, che durante la cerimonia della moneta della Explora II ha confermato il trend di crescita delle prenotazioni: "La tendenza di questo primo mese di gennaio preannuncia un anno molto positivo per il nostro comparto. I segnali si sono intravisti già dallo scorso ottobre con il ritorno dell’advance booking, elemento chiave di questo settore, seguiti da una crescita costante delle prenotazioni. É arrivato poi appunto un ottimo gennaio, migliore del 2019 sia nei volumi, sia nella redditività. Stiamo investendo in nuove navi, nuove destinazioni, nuovi prodotti: tutti elementi che oggi invitano il viaggiatore a prediligere la crociera alla vacanza tradizionale. Anche la sostenibilità diventa sempre più consistente in termini di sentiment da parte dei consumatori”. E il supporto del pubblico diventa decisivo per l’innovazione e la tecnologia, come sottolinea anche Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, dal palco della cerimonia: “Stiamo continuando a investire anche in tecnologie. Navi a emissioni zero anche nelle minuzie: eliche a bassa frequenza per non disturbare il mondo sottomarino e vernici di nuova generazione senza impatto acido nei mari”. Inoltre con il sostegno delle istituzioni sia finanziario sia infrastrutturale, da Genova la metalmeccanica diventerà blue economy, aggiunge l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero: “Un cantiere con il ribaltamento a mare diventerà il bacino più grande d’Italia e consentirà di costruire le mega-navi senza il problema di svantaggi competitivi. Il governo ha finanziato e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Dispone di oltre 200 camere e suite, del ristorante panoramico La Terrazza al sesto piano dell'edificio, di un centro wellness e di un centro congressi da sei meeting room, in grado di accogliere fino a 100 persone. Con la new entry meneghina, salgono quindi a 12 le strutture del gruppo Una nell'area del capoluogo lombardo, tra hotel, luxury apartments e residence. In seguito a questa nuova acquisizione, il portfolio della compagnia supererà inoltre simbolicamente la soglia dei 50 alberghi, grazie alle 34 strutture in gestione diretta e alle 17 in franchising, sotto i brand Una Esperienze, Unahotels e Unaway. [post_title] => Dal prossimo primo marzo il Galles di Milano diventa Unahotels [post_date] => 2023-02-10T12:14:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676031276000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439111 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri. La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner. Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali. [post_title] => Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità [post_date] => 2023-02-10T10:24:36+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676024676000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439114" align="alignleft" width="300"] Fabrizio Peluso[/caption] Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana. Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”. [post_title] => Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia [post_date] => 2023-02-10T10:10:39+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676023839000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte. “Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”. IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare. [post_title] => Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai [post_date] => 2023-02-10T09:55:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676022949000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439087 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prima assoluta per l'aeroporto di Abu Simbel che questa primavera accoglierà i suoi primi voli internazionali, grazie ai collegamenti charter operati da Egyptair in collaborazione con il tour operator spagnolo SamaTravel. Chiaro segnale della ripresa costante della destinazione Egitto, il servizio - come riporta El Preferente - comincerà il prossimo 6 aprile con partenze programmate da diverse città spagnole: il primo volo partirà da Murcia, cui seguiranno Albacete, Saragozza, Valladolid, Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, Asturie, Barcellona e Madrid. Il tour operator spagnolo dispone già di altri quattro voli charter settimanali per l'Egitto: due il sabato da Madrid (con Iberia e Air Cairo) e altri due il lunedì (uno nuovo da Madrid con Air Europa e un altro che opera da quasi un anno da diverse province spagnole, sempre con Egyptair). Finora i suoi voli arrivavano in Egitto via Luxor o Cairo. [post_title] => Abu Simbel: debuttano i primi voli internazionali con i charter Egyptair dalla Spagna [post_date] => 2023-02-09T13:25:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1675949145000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thrends boom delle catene italia ora includono quasi 20 delle camere" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":46,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3417,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A pochissimi giorni dalla firma dell'accordo con Omega Hospitality per la gestione e il ribranding in Essence Hotels del proprio Cala la Luna di Favignana, il gruppo Bulgarella fa ancora parlare di sé. Ma questa volta il real estate, e l'ospitalità in particolare, non c'entrano. La società guidata dal direttore generale Ray Lo Faso approda infatti nel mondo del calcio, con l'acquisizione della Lucchese 1905. “Affrontiamo questa avventura con entusiasmo – ha commentato lo stesso Lo Faso -. Nella decisione di procedere con l'operazione hanno avuto un ruolo determinante l'accoglienza e l’attenzione riservateci dal sindaco di Lucca, Mario Pardini, e in generale da tutta la città. In questa fase di transizione verso il perfezionamento del closing ci concentreremo sulla pianificazione di un adeguato progetto di rilancio”.\r

\r

Il definitivo passaggio di proprietà verrà infatti formalizzato nel mese di aprile. Intanto, completata la due diligence sui conti della squadra rossonera, il gruppo Bulgarella ha assicurato le risorse economiche necessarie per portare a termine il campionato. Fino ad allora non vi saranno cambiamenti in riferimento alla governance e all’assetto tecnico della Lucchese.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. L’acquisizione della Lucchese non è la prima volta di Andrea Bulgarella nel mondo sportivo: negli anni Novanta, ha rilevato il Trapani calcio da un fallimento, portandolo dalla serie Eccellenza sino alla C, sfiorando persino la serie B.","post_title":"Gruppo Bulgarella: non solo real estate e hotel; acquisita la Lucchese","post_date":"2023-02-10T13:33:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676036013000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Philippe Bijaoui è il nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa per i marchi economy, midscale e premium di Accor. Con quasi 30 anni di esperienza nel settore alberghiero in varie compagnie internazionali, in precedenza Bijaoui ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nel comparto sviluppo, tra cui quello di head of development Europe per Ihg, chief development officer Emea per Wyndham Hotel Group e, più recentemente, per Christie & Co. Nel 2020, è stato insignito del Royal Institute of Chartered Surveyor (Rics - Regno Unito), che riconosce la sua competenza professionale in base a criteri riconosciuti sui mercati immobiliari, delle costruzioni e delle infrastrutture.\r

\r

Insediato nel ruolo a gennaio 2023, Bijaoui è basato a Parigi e farà parte del comitato esecutivo Europa-Nord Africa, di recente costituzione, e del comitato sviluppo globale e D&Ts. Sarà responsabile della definizione della strategia di crescita nella regione in collaborazione con il global chief development officer, della guida di progetti strategici di sviluppo alberghiero e della costruzione di solide relazioni con i partner attuali e potenziali di Accor.","post_title":"Philippe Bijaoui nuovo senior vice-president sviluppo Europa e Nord Africa di Accor","post_date":"2023-02-10T13:22:33+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676035353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439145","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grandi capacità di investimento nell’industria turistica per il gruppo Msc e un’industria crocieristica in salute. Ottimismo e buone aspettative dalla voce di Leonardo Massa, managing director Italia Msc Crociere, che durante la cerimonia della moneta della Explora II ha confermato il trend di crescita delle prenotazioni: \"La tendenza di questo primo mese di gennaio preannuncia un anno molto positivo per il nostro comparto. I segnali si sono intravisti già dallo scorso ottobre con il ritorno dell’advance booking, elemento chiave di questo settore, seguiti da una crescita costante delle prenotazioni. É arrivato poi appunto un ottimo gennaio, migliore del 2019 sia nei volumi, sia nella redditività. Stiamo investendo in nuove navi, nuove destinazioni, nuovi prodotti: tutti elementi che oggi invitano il viaggiatore a prediligere la crociera alla vacanza tradizionale. Anche la sostenibilità diventa sempre più consistente in termini di sentiment da parte dei consumatori”.\r

\r

E il supporto del pubblico diventa decisivo per l’innovazione e la tecnologia, come sottolinea anche Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, dal palco della cerimonia: “Stiamo continuando a investire anche in tecnologie. Navi a emissioni zero anche nelle minuzie: eliche a bassa frequenza per non disturbare il mondo sottomarino e vernici di nuova generazione senza impatto acido nei mari”.\r

\r

Inoltre con il sostegno delle istituzioni sia finanziario sia infrastrutturale, da Genova la metalmeccanica diventerà blue economy, aggiunge l’amministratore delegato di Fincantieri, Pierroberto Folgiero: “Un cantiere con il ribaltamento a mare diventerà il bacino più grande d’Italia e consentirà di costruire le mega-navi senza il problema di svantaggi competitivi. Il governo ha finanziato e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Il bypass della ferrovia, ancora da sostenere da parte del ministero delle Infrastrutture sarà anche necessario per scaricare a terra (ribaltamento a terra). Poi si aggiungerà la nuova diga che consentirà l'accesso al porto di portacontainer da 450 metri, il doppio di quello possibile oggi”.\r

\r

","post_title":"Massa, Msc: questo gennaio meglio di quello del 2019, per volumi e margini","post_date":"2023-02-10T13:01:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1676034104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Italia è il paese con il mercato alberghiero più frammentato d'Europa. Da noi le catene stentano a decollare. Siamo troppo individualisti e abbiamo strutture troppo piccole e troppo vecchie per essere appetibili per chi ragiona in termini di brand. Quante volte ci siamo sentiti dire a convegni e tavole rotonde queste o altre frasi simili. Ovviamente in tutto ciò esiste un fondo di verità. Ma anche il nostro Paese, come ogni realtà sociale, non è un monolite immobile. Col tempo muta e le cose cambiano. Certo la penetrazione delle catene nella Penisola a livello assoluto è ancora bassa (si parla di un 6,6% degli hotel totali), ma in termini di camere la prospettiva appare molto differente rispetto al passato: solo dieci anni fa la quota di stanze alberghiere gestite dai gruppi dell'ospitalità era del 13,3%. Oggi siamo appena sotto la soglia del 20% (al 19,7%). Una mezza rivoluzione che non può che farci riflettere e farci almeno parzialmente cambiare il modo in cui guardiamo al comparto, ormai decisamente più vicino, per dinamiche e composizione, ai modelli dei vicini europei e anglosassoni.\r

\r

I dati sono frutto di un'elaborazione della società di consulenza Thrends, che in questo caso si è avvalsa anche della lunga esperienza in materia del suo fondatore e direttore Giorgio Ribaudo, autore appunto del primo censimento di dieci anni fa presso l'Università di Bologna. Nel dettaglio, tra 2013 e 2022, gli hotel di catena sono passati da poco oltre 1.300 a 2.100 (+59%), mentre le camere da 146 mila a oltre 210 mila (+44%). Il tasso di penetrazione dei gruppi (in termini di strutture) è quindi salito dal 4% al 6,6%, mentre in termini di camere, il salto, come si diceva, è stato più marcato: dal 13,4% al 19,7%. In altre parole, in Italia oggi una camera d’hotel ogni cinque appartiene, è gestita o è marchiata da una catena. La dimensione media degli alberghi brandizzata è passata contemporaneamente dalle 110 stanze del 2013 alle 100 di oggi: un abbassamento dovuto soprattutto al proliferare dei brand lifestyle, meno rigidi in termini dimensionali e quindi peraltro più adatti al tessuto immobiliare e ricettivo italiano.\r

\r

Aumenta inoltre la pressione dei player globali sull’Italia: oggi i brand internazionali presenti in Italia sono 152; erano 75 appena dieci anni fa, per una crescita del 100%. In generale, i gruppi alberghieri presenti sul suolo tricolore sono passati da 138 a 264. Di questi il 72% sono operatori domestici. E il 2022, in particolare, ha fatto segnare una grande accelerazione del tasso di penetrazione delle catene in Italia. Frutto, tra le altre cose, della chiusura di molte operazioni che nel biennio Covid erano rimaste in stand-by: nell’ultimo anno gli hotel brandizzati sono infatti aumentati del 9%, le camere del 6%.\r

\r

“Il consolidamento in atto da oltre un decennio risulta oggi più evidente sia perché la massa complessiva di camere d’hotel ha un saldo quasi negativo di anno in anno, pertanto il peso delle catene cresce, sia perché anche i gruppi italiani iniziano a testare i modelli di gestione più complessi (management contract). E tramite questi costituiscono partnership con fondi internazionali per le acquisizioni - spiega lo stesso Ribaudo -. Inoltre, anche se ancora poco evidente come dato, nell’ambito del recovery dalla crisi Covid, l’Italia ha dimostrato un passo molto più deciso di altre destinazioni europee: appena questo dato sarà evidente al mercato degli investitori internazionali, l’interesse verso il nostro Paese sarà ancora più marcato. Ci attendiamo perciò nel 2023 una ulteriore accelerazione nella crescita della presenza delle catene”.","post_title":"Thrends: boom delle catene in Italia. E' loro quasi il 20% delle camere","post_date":"2023-02-10T12:50:56+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676033456000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In arrivo un nuovo Unahotels meneghino. A partire dal prossimo 1° di marzo, l'ex Best Western Plus Hotel Galles, di proprietà di Filippo Seccamani, sarà infatti gestito direttamente dal brand del gruppo Una. L'Unahotels Galles Milano è un 4 stelle storico della città affacciato su corso Buenos Aires. Dispone di oltre 200 camere e suite, del ristorante panoramico La Terrazza al sesto piano dell'edificio, di un centro wellness e di un centro congressi da sei meeting room, in grado di accogliere fino a 100 persone.\r

\r

Con la new entry meneghina, salgono quindi a 12 le strutture del gruppo Una nell'area del capoluogo lombardo, tra hotel, luxury apartments e residence. In seguito a questa nuova acquisizione, il portfolio della compagnia supererà inoltre simbolicamente la soglia dei 50 alberghi, grazie alle 34 strutture in gestione diretta e alle 17 in franchising, sotto i brand Una Esperienze, Unahotels e Unaway.","post_title":"Dal prossimo primo marzo il Galles di Milano diventa Unahotels","post_date":"2023-02-10T12:14:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676031276000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439111","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Europa conferma l'impegno sulle isole Baleari siglando un nuovo accordo di codeshare con uepfly.com, compagnia aerea specializzata nel traffico aereo tra le Isole. Dal 26 marzo, Air Europa cesserà le operazioni tra le isole con i suoi aeromobili ma manterrà il proprio codice sui voli operati da uepfly.com tra Maiorca, Minorca e Ibiza. In questo modo continuerà a garantire la mobilità tra le isole per tutti i suoi passeggeri.\r

\r

La mossa è figlia del progressivo rinnovo della flotta del vettore spagnolo: finora infatti le rotte tra le isole Baleari venivano operate da Air Europa con un Atr-72, un velivolo che non farà più parte della flotta che vedrà invece il vettore impiegare i B737- 800 sul corto e medio raggio e il 787 Dreamliner sui voli transoceanici. La prossima estate, la compagnia aerea disporrà di un totale di 50 aeromobili: 26 Boeing 737 e 24 Dreamliner.\r

\r

Le Isole Baleari sono, storicamente, una delle destinazioni strategiche del vettore, che quest'anno ha aumentato del 16% la sua offerta tra le Isole Baleari e la Penisola e opererà il 12% di voli in più rispetto all'anno precedente. Inoltre, la rotta tra Palma di Maiorca e Malaga, fino ad ora operata solo nella stagione estiva, sarà mantenuta per tutto l'anno con tre frequenze settimanali.","post_title":"Air Europa presidia le Baleari: codeshare con uepfly.com sulle rotte interne e più capacità","post_date":"2023-02-10T10:24:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676024676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439114\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fabrizio Peluso[/caption]\r

\r

Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana.\r

\r

Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.","post_title":"Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia","post_date":"2023-02-10T10:10:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676023839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'Atlantis The Royal la prima novità 2023 di Idee per Viaggiare, che a 15 anni dall'introduzione sul mercato italiano dell'Atlantis The Palm, nel solco di una partnership preferenziale con il gruppo Kerzner, annuncia la collaborazione con il nuovissimo complesso da 795 camere totali, 17 ristoranti (metà dei quali con celebrity chef), 90 piscine. Atlantis The Royal vanta inoltre una spiaggia privata di 2 chilometri, una spa di 5 mila metri quadrati, un parco acquatico con 50 scivoli, nonché installazioni e opere d’arte.\r

\r

“Dubai è una destinazione molto importante per noi - spiega la product manager Emirati, Tiziana Spila -. Abbiamo una programmazione storica verso il Paese; in occasione di Expo abbiamo realizzato molte combinazioni e durante la primavera 2022 la meta è stata traino della ripresa delle prenotazioni. Siamo felici di presentare al mercato una nuova icona di Dubai, grazie al rapporto pluriennale di fiducia instaurato direttamente con la proprietà”.\r

\r

IpV sarà presente alla Bit 2023, all'interno del villaggio Astoi, padiglione 4, stand C 122. Per l'occasione il tour operator capitolino presenterà la prima programmazione dell'Accademia Creativa Turismo, di cui ha rilevato una quota societaria pari al 40%. Act ha un’impostazione molto concreta e si prefigge di formare risorse per l’ingresso diretto nelle aziende del mercato turistico: corsi, master, stage retribuiti suddivisi nei vari comparti (travel, alberghiero, travel design, viaggi sostenibili, outdoor) in una grande aula all’interno della nuova sede romana di Idee per Viaggiare.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare annuncia la novità Atlantis The Royal sulla Palma di Dubai","post_date":"2023-02-10T09:55:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676022949000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439087","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prima assoluta per l'aeroporto di Abu Simbel che questa primavera accoglierà i suoi primi voli internazionali, grazie ai collegamenti charter operati da Egyptair in collaborazione con il tour operator spagnolo SamaTravel.\r

\r

Chiaro segnale della ripresa costante della destinazione Egitto, il servizio - come riporta El Preferente - comincerà il prossimo 6 aprile con partenze programmate da diverse città spagnole: il primo volo partirà da Murcia, cui seguiranno Albacete, Saragozza, Valladolid, Coruña, Granada, Siviglia, Palma, Alicante, Pamplona, Asturie, Barcellona e Madrid.\r

\r

Il tour operator spagnolo dispone già di altri quattro voli charter settimanali per l'Egitto: due il sabato da Madrid (con Iberia e Air Cairo) e altri due il lunedì (uno nuovo da Madrid con Air Europa e un altro che opera da quasi un anno da diverse province spagnole, sempre con Egyptair). Finora i suoi voli arrivavano in Egitto via Luxor o Cairo.","post_title":"Abu Simbel: debuttano i primi voli internazionali con i charter Egyptair dalla Spagna","post_date":"2023-02-09T13:25:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675949145000]}]}}