I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira Un altro gruppo dell’ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l’acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell’operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l’obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola.

“Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) – spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. “Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani – aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe). L’operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, “ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario”. In particolare l’idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l’Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l’Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa).

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443926 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place. Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite. L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati. [post_title] => Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia [post_date] => 2023-04-18T14:32:19+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681828339000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443890 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443912" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Daniela Righi, Karl Pojer, il cfo della Drs Hotel Holding, Marco Koch, e Alessandro Vadagnani[/caption] Un altro gruppo dell'ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l'acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell'operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l'obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola. "Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) - spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. "Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani - aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe). L'operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, "ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario". In particolare l'idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l'Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa). [post_title] => I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira [post_date] => 2023-04-18T12:28:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681820921000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443818 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways: questa volta con Hainan Airlines, la compagnia basata ad Haikou, Hainan, Repubblica popolare Cinese. La partnership commerciale mira ad incrementare i viaggi d'affari e il turismo tra la Cina e l'Italia e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino. Disponibile dal 21 aprile per la vendita, Hainan Airlines applicherà il proprio codice “HU” sulle sette destinazioni nazionali italiane in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna, Torino) e su due destinazioni internazionali (Parigi e Atene). Le due compagnie aeree stanno lavorando per ampliare nei prossimi mesi l'ambito della loro cooperazione e per offrire ai passeggeri opzioni di viaggio ancora più vantaggiose. L'accordo con Hainan Airlines rappresenta il codeshare numero 31 di Ita Airways, risultato raggiunto in un anno e mezzo dalla fondazione della compagnia. [post_title] => Ita Airways in codeshare con la cinese Hainan Airlines [post_date] => 2023-04-17T15:21:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681744900000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443734 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 115 le nuove camere e suite con vista sul mar Rosso del Four Seasons Resort Sharm El Sheikh. Immerse in un'oasi sulla spiaggia, offrono opzioni per una o due camere da letto e piscine private. Gli interni sono stati realizzati da Wimberley Interiors sulle note delle sabbie dorate e delle acque azzurre della destinazione egiziana. Tra le altre novità di un ingente piano di investimenti e sviluppo del resort anche l'aggiunta di quattro inediti concept alla proposta culinaria guidata dal direttore f&b Simone Cerea, da 22 anni al Four Seasons. Portando i sapori di tutto il mondo sulle coste egiziane del mar Rosso, Cerea e il suo team accompagnano gli ospiti in un viaggio dal Giappone all'America Latina, passando per il Medio Oriente. Nel dettaglio, lo Yatai offre sapori ispirati ai viaggi in Asia, con street food e altri piatti caratteristici in questo locale dotato di una piscina decorata con fiori e candele galleggianti per ricreare la sensazione di un giardino orientale. Il Zitouni è invece un ambiente vivace e informale per un'autentica cucina libanese e araba. Direttamente sulla spiaggia, il Breeze unisce senza soluzione di continuità la vista sul mare e l'atmosfera informale. Il padiglione all'aperto Luna, a bordo piscina, permetterà poi di immergersi in una cucina innovativa dall'ispirazione latino-americana, dal Messico al Perù. Nove nuove location interne ed esterne arricchiscono infine l'offerta del resort per gli eventi, che si tratti di un gala per 2 mila ospiti, un matrimonio, una festa privata o altro ancora. Il nuovo Royal Palm Garden sulla spiaggia è per esempio un luogo perfetto per dire "sì" e scambiarsi i voti tra 3 mila palme reali e vista mare. [post_title] => Il Four Seasons Sharm El Sheikh raddoppia il numero di camere e aumenta l'offerta f&b e mice [post_date] => 2023-04-17T10:02:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681725774000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Diversificare al massimo i mercati di provenienza dei turisti e focalizzarsi più sulla qualità che sulla quantità. Queste le priorità della Turchia e della Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) delineate dal ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, che ha indicato, nello specifico, la volontà di attrarre un maggior numero di viaggiatori da Stati Uniti, Sud America, Estremo Oriente oltre che dall'Asia e dai Paesi del Golfo. Al contempo, però "continuando a concentrarsi sui mercati strategici esistenti". Il ministro, che è intervenuto alla cerimonia di apertura dell'East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition (Emitt) a Istanbul ha precisato: "In futuro ci concentreremo più sulla qualità che sulla quantità. Ci concentreremo sulla diversificazione dei mercati di provenienza per incrementare le nostre entrate turistiche. Stiamo diffondendo le attività turistiche in 12 mesi e nelle 81 province della Turchia, offrendo prodotti differenziati". L'industria turistica turca si è ripresa dalle conseguenze negative della pandemia e, secondo quanto riferito dal ministro, lo scorso anno è riuscita ad aumentare le entrate turistiche del 19% rispetto al 2019. Gli obiettivi iniziali fissati per il 2022 si attestavano a 42 milioni di turisti e 35 miliardi di dollari di entrate, ha ricordato Ersoy. "Abbiamo rivisto questi obiettivi tre volte nel corso dell'anno. A fine 2022 abbiamo accolto 51,4 milioni di turisti stranieri e generato 46,3 miliardi di dollari di entrate turistiche". Quest'anno la Turchia punta ad accogliere 60 milioni di turisti e a generare entrate turistiche per 56 miliardi di dollari, con un traguardo fissato al 2028 che mira ai "90 milioni di turisti e 100 miliardi di dollari di entrate". [post_title] => Turchia in corsa verso i 60 mln di turisti mentre punta a diversificare i mercati di provenienza [post_date] => 2023-04-14T13:19:48+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681478388000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Novità per Little Hotelier: il gestionale pensato per piccoli hotel da SiteMinder integra il portale Bed-and-Breakfast.it, al cui interno si trovano oltre 10 mila proprietà italiane. Il sito da oltre 20 anni consente agli albergatori di ottenere prenotazioni senza commissioni attraverso un modello di abbonamento a canone fisso, trimestrale semestrale o annuale. Gli alloggi disponibili sul sito spaziano da b&b a case vacanze e casali, nonché da appartamenti a piccoli hotel. “Siamo lieti di annunciare questa importante partnership, perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore modo per vendere le camere online in un paese come l’Italia, fortemente caratterizzato dai viaggi nazionali - spiega Simone Portaluri, regional sales manager per l'Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”. In uno scenario turistico in crescita, l'integrazione mira infatti a rappresentare un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi - aggiunge Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it -. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l'aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier: una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione, che costituirà un valore aggiunto per tutti gli albergatori”. [post_title] => Il gestionale Little Hotelier integra il portale Bed-and-Breakfast.it [post_date] => 2023-04-14T11:55:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681473305000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prove in mare completate con successo per la Explora I, la nave di debutto del nuovo brand di crociere di lusso di casa Msc, Explora Journeys. L'unità sarà ora sottoposta a una serie di ultimi preparativi, in vista del suo viaggio inaugurale a luglio di quest'anno. La costruzione della Explora I da 63.900 tonnellate lorde è iniziata il 10 giugno 2021 presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di battesimo della nave si svolgerà l'8 luglio a Civitavecchia, vicino a Roma, seguita dal viaggio inaugurale della nave, che partirà il 17 luglio dal porto di Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di 15 notti attraverso i fiordi norvegesi e il circolo polare artico, sino a Copenaghen, in Danimarca. “Le prove in mare sono una parte fondamentale del processo di costruzione e siamo fieri di affermare che la nave le ha superate a pieni voti - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Non vediamo l'ora di condividere il risultato con i nostri ospiti". La nave offrirà un totale di 14 ponti, per un'area complessiva di 16 mila metri quadrati, con un rapporto ospiti-spazio di 18,4 mq, tra i più alti nel settore delle crociere di lusso. Saranno 461 le cabine fronte oceano, con un'area media di 42 mq, tra cui una Owner residence, 22 Ocean residence, 67 Ocean penthouse, 301 Ocean terrace suite e 70 Ocean grand terrace suite. La Explora I garantirà inoltre ai propri ospiti una scelta di 11 esperienze culinarie, sei ristoranti, nonché 12 bar e lounge. La nave misura 248 metri di lunghezza, 32 di ampiezza e 56 di altezza sopra la linea di galleggiamento. Un'area Ocean wellness con mille mq di spazi indoor e outdoor dedicati al benessere e al fitness, nove sale trattamenti e un salone di bellezza costituiranno la proposta benessere, a cui si aggiungeranno un concept di intrattenimento originale, con eventi continui che avranno luogo in ogni bar e lounge, nonché tre piscine esterne e una interna. Il tutto per un rapporto personale-ospiti di 1:1,25. [post_title] => Si avvicina il debutto della Explora I. Prove in mare completate con successo [post_date] => 2023-04-14T09:54:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681466042000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443651 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La vocazione lungo raggio di Ita Airways arriva dalla nuova campagna di comunicazione che ha preso il via sul mercato nordamericano, che oltre a promuovere i nuovi collegamenti diretti verso l’Italia, mira anche ad aumentare la brand awareness del vettore in un bacino d’utenza tanto strategico. L'ambizione di Ita è quella di "diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo - si legge in una nota della compagnia -, grazie ai collegamenti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles e a quelli che decolleranno in estate da Roma verso San Francisco e Washington. Complessivamente, nel picco della summer, Ita opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia". Di fatto, già oggi, gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana. Tornando alla campagna, è partita ieri da Boston e proseguirà il 18 aprile a Los Angeles e sulle nuove destinazioni nordamericane di Washington e San Francisco, il cui lancio è previsto rispettivamente il 20 e il 28 aprile. Le campagne sono multicanale e coinvolgono soprattutto location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre a garantire una forte presenza online. Dal punto di vista creativo, i messaggi mirano a creare un legame diretto tra la Compagnia di bandiera e l'Italia, combinando immagini suggestive e ispirate del nostro Paese con l’azzurro del brand. L’estate 2023 della compagnia prevede voli verso 64 destinazioni, di cui 21 nazionali, 33 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle novità del lungo raggio Ita collegherà all’Italia diverse destinazioni di Spagna, Grecia e Croazia. [post_title] => Ita Airways vuole diventare "il vettore di riferimento tra Nord America e Italia" [post_date] => 2023-04-14T08:45:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681461917000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; "nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) "con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della "rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi". L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato "passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci ("849 voli operati dal 2020"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9". Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su "un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà "al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove". [post_title] => Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023 [post_date] => 2023-04-13T12:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681388002000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tedeschi dsr hotel holding acquisiscono 75 del gruppo mira" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":41,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1151,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443926","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si avvicina lo sbarco di Rocco Forte a Napoli. Secondo alcuni rumours, il gruppo dovrebbe infatti prendere la gestione di Palazzo Sirignano: un edificio del 1500 situato lungo la riviera di Chiaia già destinato a essere convertito in hotel, ma che inizialmente pareva essere stato messo nel mirino dal brand italiano J.K. Place.\r

\r

Il palazzo è stato venduto nel 2017 da Tirrenia alla famiglia Colella, proprietaria del gruppo Capri, specializzato nel settore fast fashion con i marchi Alcott e Gutteridge. L'idea iniziale del fondatore della compagnia, Nunzio Colella, era quella di trasformare l'asset nel quartier generale del gruppo. Poi il cambio di strategia con il nuovo piano di sviluppo di una struttura alberghiera, per cui il progetto originario prevedeva la realizzazione di un hotel da 100 camere e suite.\r

\r

L'immobile, il cui nome completo è palazzo Caravita di Sirignano, si estende su una superficie lorda di circa 15 mila metri quadrati, distribuiti su quattro piani fuori terra, tre ammezzati, un seminterrato e un'area esterna di dimensione attorno ai 2 mila metri quadrati.","post_title":"Rocco Forte pronto a sbarcare a Napoli nell'ex sede cittadina di Tirrenia","post_date":"2023-04-18T14:32:19+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681828339000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443890","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443912\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Daniela Righi, Karl Pojer, il cfo della Drs Hotel Holding, Marco Koch, e Alessandro Vadagnani[/caption]\r

\r

Un altro gruppo dell'ospitalità italiana passa in mani straniere. Dopo l'acquisizione lo scorso novembre da parte dei messicani di Palace Resorts del 75% del gruppo Baglioni, è questa la volta di Mira Hotels & Resorts. E pure in questo caso la quota oggetto dell'operazione è del 75%. A comprare sono stati i tedeschi di Dsr Hotel Holding, con l'obiettivo di sviluppare in Italia i propri brand A-Rosa, aja ed Enri Hotels, nonché i marchi della joint venture con Der Touristik. I futuri sviluppi si concentreranno soprattutto sul lago di Garda, sulla costa adriatica, sulla Toscana, sulle Alpi e nelle principali città della Penisola.\r

\"Con il debutto in Italia rafforziamo le nostre strategie di crescita, espandendoci al di fuori dei nostri tradizionali mercati di lingua tedesca dei paesi Dach (Germania, Austria e Svizzera) - spiega il ceo di Dsr Hotel Holding, Karl Pojer. \"Il mercato tricolore è molto ricercato dai nostri ospiti. Allo stesso tempo la Germania è una delle destinazioni preferite dagli italiani - aggiunge Horst Rahe, managing partner di Deutsche Seereederei, la società a monte di Dsr Hotel Holding, dal 2021 partner in joint-venture di Der Touristik (gruppo Rewe).\r

\r

L'operazione, è invece il commento dei fondatori e managing director di Mira, Daniela Righi e Alessandro Vadagnini, \"ci permetterà di crescere più velocemente, grazie alla presenza di un forte partner finanziario\". In particolare l'idea è quella di espandersi per via sia di conversioni, sia di acquisizioni di hotel a conduzione familiare. A seguito della transazione, si prevede che i circa 300 impiegati del gruppo Mira conservino il loro posto di lavoro, mentre Daniela Righi and Alessandro Vadagnini, che mantengono il 25% della società, guideranno il business in Italia, con Vadagnini incaricato dei progetti di sviluppo. Mira al momento gestisce quattro hotel e resort a 4 stelle superior e a 5 stelle in Piemonte (l'Alagna Mountain Resort & Spa), a Follonica (il Riva Toscana Golf Resort & Spa), in Puglia (l'Acaya Golf Resort & Spa di Lecce) e in Sicilia (il Borgo di Luce i Monasteri Golf Resort & Spa).","post_title":"I tedeschi di Dsr Hotel Holding acquisiscono il 75% del gruppo Mira","post_date":"2023-04-18T12:28:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681820921000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo accordo di codeshare per Ita Airways: questa volta con Hainan Airlines, la compagnia basata ad Haikou, Hainan, Repubblica popolare Cinese. La partnership commerciale mira ad incrementare i viaggi d'affari e il turismo tra la Cina e l'Italia e offrirà ai viaggiatori più opzioni e una migliore connettività quando viaggiano attraverso Roma Fiumicino.\r

Disponibile dal 21 aprile per la vendita, Hainan Airlines applicherà il proprio codice “HU” sulle sette destinazioni nazionali italiane in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino (Catania, Napoli, Bari, Venezia, Firenze, Bologna, Torino) e su due destinazioni internazionali (Parigi e Atene). Le due compagnie aeree stanno lavorando per ampliare nei prossimi mesi l'ambito della loro cooperazione e per offrire ai passeggeri opzioni di viaggio ancora più vantaggiose.\r

L'accordo con Hainan Airlines rappresenta il codeshare numero 31 di Ita Airways, risultato raggiunto in un anno e mezzo dalla fondazione della compagnia.","post_title":"Ita Airways in codeshare con la cinese Hainan Airlines","post_date":"2023-04-17T15:21:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681744900000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 115 le nuove camere e suite con vista sul mar Rosso del Four Seasons Resort Sharm El Sheikh. Immerse in un'oasi sulla spiaggia, offrono opzioni per una o due camere da letto e piscine private. Gli interni sono stati realizzati da Wimberley Interiors sulle note delle sabbie dorate e delle acque azzurre della destinazione egiziana.\r

\r

Tra le altre novità di un ingente piano di investimenti e sviluppo del resort anche l'aggiunta di quattro inediti concept alla proposta culinaria guidata dal direttore f&b Simone Cerea, da 22 anni al Four Seasons. Portando i sapori di tutto il mondo sulle coste egiziane del mar Rosso, Cerea e il suo team accompagnano gli ospiti in un viaggio dal Giappone all'America Latina, passando per il Medio Oriente.\r

\r

Nel dettaglio, lo Yatai offre sapori ispirati ai viaggi in Asia, con street food e altri piatti caratteristici in questo locale dotato di una piscina decorata con fiori e candele galleggianti per ricreare la sensazione di un giardino orientale. Il Zitouni è invece un ambiente vivace e informale per un'autentica cucina libanese e araba. Direttamente sulla spiaggia, il Breeze unisce senza soluzione di continuità la vista sul mare e l'atmosfera informale. Il padiglione all'aperto Luna, a bordo piscina, permetterà poi di immergersi in una cucina innovativa dall'ispirazione latino-americana, dal Messico al Perù.\r

\r

Nove nuove location interne ed esterne arricchiscono infine l'offerta del resort per gli eventi, che si tratti di un gala per 2 mila ospiti, un matrimonio, una festa privata o altro ancora. Il nuovo Royal Palm Garden sulla spiaggia è per esempio un luogo perfetto per dire \"sì\" e scambiarsi i voti tra 3 mila palme reali e vista mare.","post_title":"Il Four Seasons Sharm El Sheikh raddoppia il numero di camere e aumenta l'offerta f&b e mice","post_date":"2023-04-17T10:02:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681725774000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Diversificare al massimo i mercati di provenienza dei turisti e focalizzarsi più sulla qualità che sulla quantità. Queste le priorità della Turchia e della Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (Tga) delineate dal ministro della Cultura e del Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, che ha indicato, nello specifico, la volontà di attrarre un maggior numero di viaggiatori da Stati Uniti, Sud America, Estremo Oriente oltre che dall'Asia e dai Paesi del Golfo. Al contempo, però \"continuando a concentrarsi sui mercati strategici esistenti\".\r

\r

Il ministro, che è intervenuto alla cerimonia di apertura dell'East Mediterranean International Tourism and Travel Exhibition (Emitt) a Istanbul ha precisato: \"In futuro ci concentreremo più sulla qualità che sulla quantità. Ci concentreremo sulla diversificazione dei mercati di provenienza per incrementare le nostre entrate turistiche. Stiamo diffondendo le attività turistiche in 12 mesi e nelle 81 province della Turchia, offrendo prodotti differenziati\".\r

\r

L'industria turistica turca si è ripresa dalle conseguenze negative della pandemia e, secondo quanto riferito dal ministro, lo scorso anno è riuscita ad aumentare le entrate turistiche del 19% rispetto al 2019. Gli obiettivi iniziali fissati per il 2022 si attestavano a 42 milioni di turisti e 35 miliardi di dollari di entrate, ha ricordato Ersoy. \"Abbiamo rivisto questi obiettivi tre volte nel corso dell'anno. A fine 2022 abbiamo accolto 51,4 milioni di turisti stranieri e generato 46,3 miliardi di dollari di entrate turistiche\".\r

\r

Quest'anno la Turchia punta ad accogliere 60 milioni di turisti e a generare entrate turistiche per 56 miliardi di dollari, con un traguardo fissato al 2028 che mira ai \"90 milioni di turisti e 100 miliardi di dollari di entrate\".","post_title":"Turchia in corsa verso i 60 mln di turisti mentre punta a diversificare i mercati di provenienza","post_date":"2023-04-14T13:19:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681478388000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità per Little Hotelier: il gestionale pensato per piccoli hotel da SiteMinder integra il portale Bed-and-Breakfast.it, al cui interno si trovano oltre 10 mila proprietà italiane. Il sito da oltre 20 anni consente agli albergatori di ottenere prenotazioni senza commissioni attraverso un modello di abbonamento a canone fisso, trimestrale semestrale o annuale. Gli alloggi disponibili sul sito spaziano da b&b a case vacanze e casali, nonché da appartamenti a piccoli hotel.\r

\r

“Siamo lieti di annunciare questa importante partnership, perché fornisce ai nostri clienti locali in continua crescita un ulteriore modo per vendere le camere online in un paese come l’Italia, fortemente caratterizzato dai viaggi nazionali - spiega Simone Portaluri, regional sales manager per l'Italia di Little Hotelier -. Grazie all’utenza prevalentemente italiana di Bed-and-Breakfast.it, la collaborazione consentirà alle piccole strutture di attrarre un maggior numero di utenti locali e prenotazioni internazionali, ora in forte ripresa”.\r

\r

In uno scenario turistico in crescita, l'integrazione mira infatti a rappresentare un passo importante per accompagnare i piccoli albergatori italiani nel loro sviluppo. “Con l’incremento dei volumi di viaggio verso le realtà locali, i b&b hanno bisogno di partner professionali per gestire disponibilità, prenotazioni e prezzi - aggiunge Giambattista Scivoletto, ceo di Bed-and-Breakfast.it -. La promozione su diversi canali è di estrema importanza e l'aggiornamento manuale di prezzi e disponibilità può essere impegnativo e richiedere molto tempo. Ecco perché siamo lieti di collaborare con Little Hotelier: una soluzione che vanta una solida esperienza nel settore delle piccole strutture. Non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione, che costituirà un valore aggiunto per tutti gli albergatori”.\r

\r

","post_title":"Il gestionale Little Hotelier integra il portale Bed-and-Breakfast.it","post_date":"2023-04-14T11:55:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1681473305000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prove in mare completate con successo per la Explora I, la nave di debutto del nuovo brand di crociere di lusso di casa Msc, Explora Journeys. L'unità sarà ora sottoposta a una serie di ultimi preparativi, in vista del suo viaggio inaugurale a luglio di quest'anno. La costruzione della Explora I da 63.900 tonnellate lorde è iniziata il 10 giugno 2021 presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone. La cerimonia di battesimo della nave si svolgerà l'8 luglio a Civitavecchia, vicino a Roma, seguita dal viaggio inaugurale della nave, che partirà il 17 luglio dal porto di Southampton, nel Regno Unito, per un itinerario di 15 notti attraverso i fiordi norvegesi e il circolo polare artico, sino a Copenaghen, in Danimarca.\r

\r

“Le prove in mare sono una parte fondamentale del processo di costruzione e siamo fieri di affermare che la nave le ha superate a pieni voti - sottolinea il ceo di Explora Journeys, Michael Ungerer -. Non vediamo l'ora di condividere il risultato con i nostri ospiti\". La nave offrirà un totale di 14 ponti, per un'area complessiva di 16 mila metri quadrati, con un rapporto ospiti-spazio di 18,4 mq, tra i più alti nel settore delle crociere di lusso. Saranno 461 le cabine fronte oceano, con un'area media di 42 mq, tra cui una Owner residence, 22 Ocean residence, 67 Ocean penthouse, 301 Ocean terrace suite e 70 Ocean grand terrace suite. La Explora I garantirà inoltre ai propri ospiti una scelta di 11 esperienze culinarie, sei ristoranti, nonché 12 bar e lounge. La nave misura 248 metri di lunghezza, 32 di ampiezza e 56 di altezza sopra la linea di galleggiamento. Un'area Ocean wellness con mille mq di spazi indoor e outdoor dedicati al benessere e al fitness, nove sale trattamenti e un salone di bellezza costituiranno la proposta benessere, a cui si aggiungeranno un concept di intrattenimento originale, con eventi continui che avranno luogo in ogni bar e lounge, nonché tre piscine esterne e una interna. Il tutto per un rapporto personale-ospiti di 1:1,25.\r

\r

","post_title":"Si avvicina il debutto della Explora I. Prove in mare completate con successo","post_date":"2023-04-14T09:54:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681466042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443651","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La vocazione lungo raggio di Ita Airways arriva dalla nuova campagna di comunicazione che ha preso il via sul mercato nordamericano, che oltre a promuovere i nuovi collegamenti diretti verso l’Italia, mira anche ad aumentare la brand awareness del vettore in un bacino d’utenza tanto strategico.\r

\r

L'ambizione di Ita è quella di \"diventare il vettore di riferimento tra il Nord America e l'Italia e, via Roma, verso l'Europa e il Mediterraneo - si legge in una nota della compagnia -, grazie ai collegamenti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Miami, Boston e Los Angeles e a quelli che decolleranno in estate da Roma verso San Francisco e Washington. Complessivamente, nel picco della summer, Ita opererà 122 frequenze settimanali tra il Nord America e l'Italia\".\r

\r

Di fatto, già oggi, gli Stati Uniti sono il primo mercato internazionale per Ita Airways e il più strategico dopo l'Italia, nonché il paese con il maggior numero di cittadini di origine italiana.\r

\r

Tornando alla campagna, è partita ieri da Boston e proseguirà il 18 aprile a Los Angeles e sulle nuove destinazioni nordamericane di Washington e San Francisco, il cui lancio è previsto rispettivamente il 20 e il 28 aprile. Le campagne sono multicanale e coinvolgono soprattutto location digitali out-of-home di grande impatto e visibilità, oltre a garantire una forte presenza online. Dal punto di vista creativo, i messaggi mirano a creare un legame diretto tra la Compagnia di bandiera e l'Italia, combinando immagini suggestive e ispirate del nostro Paese con l’azzurro del brand. \r

\r

L’estate 2023 della compagnia prevede voli verso 64 destinazioni, di cui 21 nazionali, 33 internazionali e 10 intercontinentali. Oltre alle novità del lungo raggio Ita collegherà all’Italia diverse destinazioni di Spagna, Grecia e Croazia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways vuole diventare \"il vettore di riferimento tra Nord America e Italia\"","post_date":"2023-04-14T08:45:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681461917000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera.\r

\r

L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; \"nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro\". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) \"con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020\". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della \"rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi\".\r

\r

L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato \"passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci (\"849 voli operati dal 2020\"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9\".\r

\r

\r

\r

Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su \"un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019\". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà \"al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove\".\r

\r

\r

","post_title":"Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2023-04-13T12:13:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681388002000]}]}}