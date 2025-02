A Sina Hotels la gara per un palazzo del comune nella milanese Galleria Fontana Nuovi spazi per il boutique hotel The Gray di via San Raffaele, a due passi dal Duomo. Il gruppo Sina si è infatti aggiudicato il bando per il palazzo di proprietà del comune di Miano situato all’interno della galleria Ciro Fontana, affacciato su galleria Vittorio Emanuele II. La compagnia fiorentina guidata dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, ha vinto la gara, racconta Il Sole 24 Ore, grazie a un’offerta del valore complessivo di 43 milioni di euro, pari a 1,2 milioni all’anno. Dato l’onere dell’investimento necessario a convertire l’immobile in spazi alberghieri, la durata della concessione è stata infatti fissata a 36 anni, anziché i più tradizionali 18, per garantire a Sina un periodo di ammortamento adeguato. Nel palazzo, vincolato dalle Belle Arti ed esteso su una superficie di oltre 2 mila metri quadrati disposti su dieci piani, verrà quindi realizzato un ampliamento dell’attiguo Sina The Gray, con l’apertura di una trentina di nuove camere, di ulteriori spazi comuni, nonché di un ristorante e di un’area wellness. Alla gara, oltre alla società toscana, ha partecipato anche Aries Group. La base d’asta partiva da 1,150 milioni di euro all’anno, pari a circa 550 euro al metro quadrato. Condividi

