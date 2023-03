Risatti, Blu Hotels: l’obiettivo ora è consolidare ma serve fare di più per il personale P arte bene il 2023 di Blu Hotels, con i primi quattro mesi dell’anno finanziario iniziato a dicembre che registrano un +20% di fatturato sul 2022, grazie soprattutto a una crescita delle tariffe medie che sta più che compensando il lieve calo di occupazione. “Per la fine dell’anno puntiamo a un aumento del giro d’affari complessivo attorno al 10%-15%“, ha rivelato il presidente e amministratore delegato della compagnia, Nicola Risatti, sul palco del forum milanese sull’hotellerie di Pambianco. Un buon incremento rispetto ai 73 milioni di euro toccati nel 2022, con margini operativi lordi (ebitda) a 10 milioni (14,1%), per un portfolio di una trentina di strutture complessive Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale: “Noi fortunatamente, avendo capitale proprio, siamo riusciti a venir fuori tutto sommato bene dal periodo Covid. Negli ultimi cinque anni, grazie anche all’intervento di Cdp per la più grande delle nostre strutture, il Blu Salento Village, abbiamo infatti acquisito un terzo degli alberghi già in affitto e rinnovato a lungo termine i contratti della gran parte dei restanti. Nel biennio pandemico abbiamo inoltre operato una serie di interventi importanti, che ci hanno permesso di incrementare i prezzi medi delle camere – ha aggiunto Risatti -. Ora vorremmo continuare a migliorare il prodotto. Ma non è facile. Soprattutto perché si fatica a trovare collaboratori“. Per l’a.d. di Blu Hotels occorrerebbe cambiare la mentalità degli imprenditori del comparto: “Bisogna dare più valore alle risorse umane. Il nostro settore deve cercare di essere più attrattivo. Sicuramente non è semplice, soprattutto in un momento di rialzo dei costi e con l’ingente fardello dei contributi che tutti noi ben conosciamo. Ma non possiamo dare la colpa al solo reddito di cittadinanza“. A mancare in Italia sono anche le grandi scuole di formazione alberghiera. “Noi imprenditori stessi fatichiamo a garantire il tempo necessario al training dei nostri dipendenti – ammette sempre Risatti -. D’altronde non è una questione dalla soluzione immediata per chi, come noi, ha 1.300 collaboratori stagioni su un totale di circa 1.500 dipendenti, con il classico turnover che deriva da questa tipologia di business model. Ma dobbiamo essere consapevoli che la sfida futura sulla qualità dell’offerta si giocherà molto di più sul software che sull’hardware“. In linea con tali esigenze i piani di Blu Hotels prevedono quindi ora l’ampliamento della stagionalità delle strutture. “In montagna riusciamo ormai a garantire una doppia apertura, in inverno e in estate – sottolinea Risatti -. Per le strutture balneari stiamo invece cercando di arrivare a stagioni di sei-sette mesi, così da dare continuità di impiego ai nostri migliori talenti”. Per il resto, la compagnia si sta oggi focalizzando sul consolidamento del proprio prodotto, anche se “qualche operazione in pipeline c’è già, sebbene non si tratti di nulla di sicuro”. Quel che è certo, invece, è che ogni eventuale progetto espansivo si concentrerà sull’Italia: “Abbiamo avuto per un periodo degli hotel in Austria ma poi abbiamo deciso di focalizzarci esclusivamente sulla nostra Penisola – conclude Risatti -. L’obiettivo è quello di dare stabilità al fatturato della compagnia lungo tutto l’anno, con un prodotto a prevalente vocazione leisure da riposizionare ulteriormente verso l’alto. Ci stiamo inoltre impegnando ad aumentare la quota di vendita diretta che ora è al 50%. E questo sia per togliere peso alle agenzie online, sia per diminuire la dipendenza dai tour operator internazionali. Il fallimento Thomas Cook di quattro anni fa ci ha scottato: è stato un duro colpo per parecchi alberghi italiani“.

Un buon incremento rispetto ai 73 milioni di euro toccati nel 2022, con margini operativi lordi (ebitda) a 10 milioni (14,1%), per un portfolio di una trentina di strutture complessive\r

\r

Certo, le sfide non mancano. A partire dal personale: \"Noi fortunatamente, avendo capitale proprio, siamo riusciti a venir fuori tutto sommato bene dal periodo Covid. Negli ultimi cinque anni, grazie anche all'intervento di Cdp per la più grande delle nostre strutture, il Blu Salento Village, abbiamo infatti acquisito un terzo degli alberghi già in affitto e rinnovato a lungo termine i contratti della gran parte dei restanti. Nel biennio pandemico abbiamo inoltre operato una serie di interventi importanti, che ci hanno permesso di incrementare i prezzi medi delle camere - ha aggiunto Risatti -. Ora vorremmo continuare a migliorare il prodotto. Ma non è facile. Soprattutto perché si fatica a trovare collaboratori\".\r

\r

Per l'a.d. di Blu Hotels occorrerebbe cambiare la mentalità degli imprenditori del comparto: \"Bisogna dare più valore alle risorse umane. Il nostro settore deve cercare di essere più attrattivo. Sicuramente non è semplice, soprattutto in un momento di rialzo dei costi e con l'ingente fardello dei contributi che tutti noi ben conosciamo. Ma non possiamo dare la colpa al solo reddito di cittadinanza\".\r

\r

A mancare in Italia sono anche le grandi scuole di formazione alberghiera. \"Noi imprenditori stessi fatichiamo a garantire il tempo necessario al training dei nostri dipendenti - ammette sempre Risatti -. D'altronde non è una questione dalla soluzione immediata per chi, come noi, ha 1.300 collaboratori stagioni su un totale di circa 1.500 dipendenti, con il classico turnover che deriva da questa tipologia di business model. Ma dobbiamo essere consapevoli che la sfida futura sulla qualità dell'offerta si giocherà molto di più sul software che sull'hardware\".\r

\r

In linea con tali esigenze i piani di Blu Hotels prevedono quindi ora l'ampliamento della stagionalità delle strutture. \"In montagna riusciamo ormai a garantire una doppia apertura, in inverno e in estate - sottolinea Risatti -. Per le strutture balneari stiamo invece cercando di arrivare a stagioni di sei-sette mesi, così da dare continuità di impiego ai nostri migliori talenti\".\r

\r

Per il resto, la compagnia si sta oggi focalizzando sul consolidamento del proprio prodotto, anche se \"qualche operazione in pipeline c'è già, sebbene non si tratti di nulla di sicuro\". Quel che è certo, invece, è che ogni eventuale progetto espansivo si concentrerà sull'Italia: \"Abbiamo avuto per un periodo degli hotel in Austria ma poi abbiamo deciso di focalizzarci esclusivamente sulla nostra Penisola - conclude Risatti -. L'obiettivo è quello di dare stabilità al fatturato della compagnia lungo tutto l'anno, con un prodotto a prevalente vocazione leisure da riposizionare ulteriormente verso l'alto. Ci stiamo inoltre impegnando ad aumentare la quota di vendita diretta che ora è al 50%. E questo sia per togliere peso alle agenzie online, sia per diminuire la dipendenza dai tour operator internazionali. Il fallimento Thomas Cook di quattro anni fa ci ha scottato: è stato un duro colpo per parecchi alberghi italiani\".\r

\r

","post_title":"Risatti, Blu Hotels: l'obiettivo ora è consolidare ma serve fare di più per il personale","post_date":"2023-03-10T13:00:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678453231000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441246","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Genova capitale italiana del libro 2023: un'occasione per la città che può diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano anche grazie alla ricchezza e all’effervescenza delle sue istituzioni culturali.\r

\r

Promuovere la lettura e le diffusione dei libri sarà un’occasione unica anche per far conoscere il patrimonio culturale, con mostre e manifestazioni di alto livello che, oltre ad essere un arricchimento per tutta la Liguria, rappresentano infatti anche un’importante attrattiva dal punto di vista turistico.\r

\r

«Un grande lavoro svolto non sono in Italia ma anche a livello internazionale - commentano il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci - e siamo certi che questo autorevole traguardo porterà ancora più prestigio al capoluogo ligure a livello culturale e turistico. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per arrivare a questo enorme riconoscimento, in particolare all’onorevole Ilaria Cavo per averci sempre creduto».\r

\r

“La scelta – aggiunge Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura - ha tenuto presenti i programmi di valorizzazione e integrazione tanto dell'articolato sistema bibliotecario del territorio comunale quanto, più in generale, delle collezioni del patrimonio storico, artistico e letterario, attraverso iniziative che vanno dalle visite virtuali delle strutture bibliotecarie alle mostre contemporanee, dalle attività formative del corpo docente al coinvolgimento di giovani e anziani nei programmi di lettura.\r

\r

Sono state anche apprezzate iniziative già consolidate, dal festival ‘La Storia in Piazza’ a quello della Scienza, fino alle mostre dell'editoria e alle fiere del libro che contribuiscono a rendere il libro anche strumento di crescita civile e integrazione sociale. In particolare, poi, è stata apprezzata la capacità di fare sistema attraverso il ricorso a energie pubbliche e private in grado di contribuire alla realizzazione di un programma idoneo e generare un ritorno per la città sia di immagine sia in termini economici».\r

\r

La proposta, che individua Palazzo Ducale come soggetto attuatore, prevede un vasto numero di attività sul territorio con letture pubbliche a interventi strutturali alle biblioteche cittadine, dalle attività educative a mostre.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova Capitale del Libro 2023, nuova occasione per promuovere la città","post_date":"2023-03-10T12:33:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678451635000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 2006, Airports Council International ha condotto sondaggi sulle esperienze dei passeggeri in quasi 400 aeroporti in 95 paesi. I risultati sono condivisi negli annuali ASQ (Airport Service Quality) Awards. Ecco quali sono gli aeroporti europei nella classifica 2022.\r

\r

Le premiazioni vanno in base a varie categorie : L'aeroporto con il personale più dedicato, il tragitto in aeroporto più semplice, il più piacevole ,e il più pulito”, anche la capacità di persone è un fatt0re che determina la categoria.\r

I vincitori\r

Sotto i due milioni, abbiamo una formazione tutta spagnola con El Hierro a Valverde, Pamplona, ​​Reus, Murcia e Asturias. L'unico aeroporto non spagnolo a unirsi a loro è Inverness in Scozia.\r

\r

Nella categoria da due a cinque milioni di passeggeri, i paesi dell'Europa orientale brillano inaspettatamente con Skopje nella Macedonia del Nord, Tallinn in Estonia e Zagabria in Croazia che condividono il primo posto.\r

\r

Dai 5 ai 15 milioni Includono Ankara Esenboga in Turchia , Belgrado in Serbia, Keflavik in Islanda, l'aeroporto internazionale di Malta, Milano Bergamo, Porto e Salonicco in Grecia. Entrando nella sezione \"big\" fino ai 25 milioni di capienza troviamo: Alicante in Spagna, Budapest in Ungheria e Helsinki in Finlandia.\r

\r

Tra gli aeroporti che servono da 25 a 40 milioni di persone all'anno, Atene in Grecia , Palma in Spagna e Zurigo in Svizzera sono i migliori per l'esperienza del cliente.\r

\r

Invece per i piu grandi di tutti, sopra i 40 milioni troviamo solo due vincitori, in Turchia conl'aeroporto di Istanbul e Roma Fiumicino. \r

\r

La stima non comprende anche la classifica dei peggiori, ma i dati raccolti hanno segnalato che nel Regno Unito, l'aeroporto di Leeds Bradford ha le code peggiori secondo un sondaggio pubblicato a novembre da \"Which?\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"I migliori aeroporti d'Europa? Uno studio di Airports Council International presenta risultati inaspettati","post_date":"2023-03-10T09:48:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678441727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441085","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Egitto ha varato una nuova campagna mirata a 12 Paesi europei, che contribuirà a raggiungere l'obiettivo la crescita prevista del 25-30%, come dichiarato dal ministro del turismo Ahmed Issa. In questi giorni all'Itb di Berlino, il ministro ha sottolineato che ci sarà un maggiore focus sui viaggiatori individuali e sulle famiglie, mettendo in risalto la molteplicità di prodotti che la destinazione è in grado di offrire. Dalle crociere sul Nilo, a sport e tour nel deserto, oltre naturalmente a spiagge e relax.\r

\r

Ahmed Issa ha precisato che gli investimenti puntano non soltanto ad incrementare il numero dei turisti ma anche a migliorare la qualità dell'esperienza di viaggio. Un viaggio che inizia a casa, con l'organizzazione e l'ottenimento del visto, prosegue con l'arrivo all'aeroporto e termina con il soggiorno nel luogo di villeggiatura.\r

\r

Grande attenzione alla digitalizzazione, che secondo il ministro è una grande opportunità: in Egitto, il 90% dei biglietti per le attrazioni turistiche sono ora venduti online, semplificando notevolmente il viaggio soprattutto dei turisti individuali.","post_title":"L'Egitto investe sui flussi europei: nuova campagna pubblicitaria in 12 Paesi","post_date":"2023-03-09T09:01:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1678352472000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441082","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha completato la migrazione su Amadeus, alla piattaforma Altéa Passenger Service System (Pss), alla suite Digital Experience, insieme alle soluzioni di Merchandising, NDC e gestione dati.\r

In termini di benefici per i clienti, Amadeus contribuirà ad aumentare l'efficienza del sistema utilizzato da Ita Airways per gestire tutte le aree operative, offrendo al contempo una user experience più semplice per l'acquisto di biglietti aerei e la gestione delle prenotazioni.\r

\"Siamo una compagnia aerea giovane, snella e votata al cambiamento - ha affermato Giovanni Anastasi, chief transformation officer del vettore -., all’interno della nostra strategia di crescita la continua evoluzione delle nostre soluzioni gioca un ruolo fondamentale, ed è per questo che abbiamo scelto come nostro partner Amadeus\".\r

“Siamo entusiasti di questa partnership e di lavorare insieme ad Ita Airways, una compagnia veloce, moderna e dinamica che ha come obiettivo quello di creare un’esperienza di viaggio di riferimento” ha aggiunto Maher Koubaa, executive vice president, Airlines, Emea Amadeus.","post_title":"Ita Airways: completato il passaggio alla piattaforma Altéa di Amadeus","post_date":"2023-03-09T08:48:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678351707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441049","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Le transizioni ecologica e digitale stanno mettendo a dura prova il nostro sistema industriale che tiene grazie alle performance degli ultimi due anni sia in termini di crescita (+10,5%) che di export (9,4%) ma serve un piano industriale in grado di sostenere le imprese ad affrontare le sfide globali. In questo momento dobbiamo puntare a rafforzare il nucleo delle imprese e dei distretti più competitivi. Il Made in Italy va sostenuto e difeso.\r

\r

«Serve un maggiore coordinamento sia orizzontale, cioè tra le diverse istituzioni che si occupano di sostegno alle imprese e internazionalizzazione, sia a livello verticale con l'Europa per sostenere la competitività con la Cina». Lo ha affermato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, nel corso dell'audizione alla Commissione attività produttive della Camera in merito all'indagine conoscitiva sul Made in Italy dove è intervenuto anche il consigliere Cnel, Gian Paolo Gualaccini.\r

Sfide\r

La vera sfida è supportare le imprese nell'innovazione in particolare le Pmi in modo da aiutarle ad essere all'altezza delle sfide globali che abbiamo di fronte e che essa sia diffusa. Le nostre imprese, anche per la loro dimensione, fanno fatica a fare innovazione. Il Pnrr rappresenta una grande opportunità\".\r

\r

Anche il turismo gioca un ruolo fondamentale nell'economia del Made in Italy e come tale va sostenuto, come afferma il consigliere Gualaccini: «le parti sociali del Cnel hanno sempre prestato molta attenzione al settore del 'turismò. Ne sono prova le numerose proposte in materia presentate ai precedenti governi ma soprattutto l'accordo interistituzionale tra il Cnel e il Ministero del Turismo siglato nel luglio scorso e confermato dall'attuale ministro Santanchè per far si che il Pnrr sia un'opportunità per il lavoro di qualità per giovani e donne e per la crescita delle aree meridionali».","post_title":"Cnel: «Piano industriale per il Made in Italy. Il turismo è fondamentale»","post_date":"2023-03-08T12:36:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1678279014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"441020","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mare Italia e tariffe sensibili a tutti i target di utenza. Per Grimaldi Lines l’estate è Mare Italia ma anche Spagna, Grecia e Tunisia.\r

\r

Sulla Sardegna sono confermate le 8 rotte per raggiungere sia il nord che il sud dell’isola. La novità dell’estate 2023 è la nave Europa Palace, che dal 12 febbraio scorso serve la linea Napoli-Cagliari-Palermo e viceversa, consentendo a Grimaldi Lines di rispondere in modo soddisfacente alla crescente richiesta del mercato. La nave è un ferry di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 1.800 passeggeri, con una vasta gamma di servizi, dalle sistemazioni confortevoli in cabine standard o superior, ristorante à la carte e self-service, sala giochi per bambini e la grande piscina esterna con solarium, un must nei mesi più caldi.\r

\r

Sulla Sicilia nell’ottobre scorso è stata inaugurata la rotta Napoli-Palermo e viceversa, che è andata ad arricchire l’offerta di collegamenti marittimi per il capoluogo siciliano con partenza dai porti di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave a disposizione è la Cruise Ausonia.\r

\r

Grimaldi conferma i collegamenti internazionali sulle destinazioni Spagna, Grecia e Tunisia, per i quali la domanda ha ripreso a crescere in maniera sostenuta.\r

\r

La politica tariffaria, sensibile alle esigenze di tutti i target di utenza, prevede per i collegamenti marittimi da Livorno per Olbia, da Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, da Livorno e Napoli per Palermo, da Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, una promozione tra le più apprezzate, l’Advanced Booking, che offre una riduzione del 20% (diritti fissi esclusi) a chi prenota il suo viaggio estivo entro il 30 aprile 2023.\r

\r

A chi viaggia in bassa stagione è invece dedicata la speciale Promo Auto e Moto, con il 100% di sconto (diritti fissi esclusi) sul supplemento veicolo al seguito per un numero limitato di partenze sulla tratta Napoli-Palermo e viceversa. La promozione è valida per prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2023, con partenza entro il 31 maggio 2023\r

\r

Torna nel 2023 anche la ricca programmazione di viaggi a tema sulla tratta CivitavecchiaBarcellona e ritorno. Dal 21 al 27 aprile è in programma Una Nave di Libri per Barcellona, l’atteso appuntamento con il primo e unico festival della letteratura sul mare, a cura della testata Leggere:tutti. In piena estate, dal 15 al 18 luglio, sarà la volta di Grimaldi Dance Fit Cruise con la sua proposta di lezioni e sessioni di fitness condotta dai più noti istruttori internazionali, nei grandi spazi interni e sul ponte della nave.\r

\r

","post_title":"Grimaldi Lines, focus su Mare Italia e tariffe ad hoc","post_date":"2023-03-08T12:07:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678277266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440913","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Diventare il player di riferimento per i tour operator che desiderano interagire con le migliori dmc a livello mondiale, prenotare direttamente i loro tour, ottenerne una conferma immediata e gestire al meglio richieste addizionali e pratiche. E' l'ambizioso obiettivo di Community.Travel, che sbarca sul mercato italiano come naturale evoluzione della piattaforma professionale cloud Adalte. Quest'ultimo applicativo negli anni si è evoluto, proponendo sempre nuovi prodotti e un numero crescente di connessioni con dmc specializzate spesso nella vendita di tour, circuiti di più giorni su base privata, ma soprattutto partenze garantite su base collettiva, spesso con guida che accompagna i passeggeri durante tutto il viaggio e che può parlare una o più lingue a seconda dei casi. Attualmente, Adalte collabora direttamente con oltre 50 dmc tra le più importanti nel mondo. E il numero è destinato a crescere.\r

\r

Sebbene gli operatori ricettivi che collaborano con la società It genovese si interfaccino con tour operator in differenti Paesi, il mercato di riferimento per Adalte è sempre restata l’Italia. \"La piattaforma - si legge in una nota - lavora al fianco (oltre che a supporto) di tutti gli attori correlati alla vendita di tour: dalle dmc, che godono di una nuova forma di distribuzione, ai tour operator che hanno accesso gratuito a contenuti, tariffe e disponibilità altrimenti non facilmente reperibili in tempo reale. Senza dimenticare i rappresentanti commerciali dei partner ricettivi in Italia, attraverso l’apertura di nuovi canali o tramite il supporto nel consolidare canali già esistenti, facilitando la pubblicazione del prodotto nei siti dei to\".\r

\r

Adalte non vende però alcun servizio turistico: tutte le transazioni all’interno del marketplace o via Api sono sempre dirette tra l’operatore locale e il rivenditore italiano. Tuttavia, essendo un marketplace b2b, anche se l’accesso per i buyer è gratuito, non è però aperto a tutti. Per poter partecipare come fornitore, una dmc deve essere invitata da un tour operator o da un'altra dmc. Stesso discorso vale per i buyer che possono essere invitati solo da altri partecipanti. Per potersi registrare e operare è quindi necessario, nel caso dei fornitori, offrire servizi adeguati al target e seguire una accurata procedura di onboarding che li prepari alla gestione del prodotto e delle prenotazioni. Per i tour operator è invece richiesta solo una call o un incontro di presentazione.\r

\r

I fornitori hanno poi facoltà di autorizzare o meno la pubblicazione delle tariffe e dei contenuti per ciascun buyer, dopo che quest’ultimo ne fa specifica richiesta attraverso la propria consolle di gestione. La pagina delle dmc contiene informazioni basiche e permette di filtrare i fornitori in base a svariati parametri, tra cui la destinazione e la lingua parlata dalle guide nei servizi tour offerti. Chi lavora con Adalte può tra le altre cose accedere al calendario delle partenze di tutti i tour in vendita con prezzo e disponibilità in vari formati, riconciliare facilmente le pratiche e la situazione dei pagamenti con i fornitori, nonché importare tutti i dati per la generazione automatica di documenti di viaggio anche a seguito di modifiche o aggiornamenti.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Nasce Community.Travel, naturale evoluzione del marketplace b2b cloud Adalte","post_date":"2023-03-07T10:59:30+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1678186770000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il trasporto ferroviario non è il futuro dei viaggi intra-europei\", parola di Michael O'Leary. Non poteva essere che questa la posizione del ceo del gruppo Ryanair, che riconosce certo un \"ruolo\" alle ferrovie, ma non da protagonista come quello auspicato dall'Unione europea. \"L’Ue parla molto di sviluppare il trasporto ferroviario, ma i treni non solo una soluzione per muoversi, ad esempio, dal Portogallo all’Italia, o dalla Polonia al Sud Italia. Ovviamente il treno rimarrà forte su tratte quali Milano-Roma, Madrid-Barcellona o Parigi-Bruxelles, ma se devi andare da Venezia in Sardegna o da Londra alla Sicilia, l'unica scelta è l'aereo\". (\r

\r

Insomma, secondo O'Leary, il treno avrebbe senso per i viaggi fino a due ore, poi serve l'aereo. E Ryanair \"investe fortemente sull'acquisto di nuovi aeromobili che consumano il 16% di carburante in meno con livelli di rumore più bassi del 40%\" per una flotta sempre più sostenibile.\r

\r

\"Sono convinto ci sia una domanda enorme da paesi quali Polonia, Romania, Slovacchia e, ancor di più, dall'Ucraina: una volta che, spero presto, il conflitto sarà terminato, tantissimi giovani vorranno tornare a viaggiare e lo faranno con voli low cost\".","post_title":"O'Leary: il futuro dei viaggi in Europa resta l'aereo, low cost (non il treno)","post_date":"2023-03-07T08:55:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1678179333000]}]}}