Riapre il Sereno Lago di Como con una nuova suite dotata di pezzi di design “shoppable”

Ha riaperto ieri i propri battenti per la stagione 2022 il Sereno Lago di Como. Il 5 stelle, progettato da Patricia Urquiola, presenta quest’anno una nuova penthouse suite, anch’essa realizzata dall’archistar di origini spagnole, ispirata al glamour italiano del dopoguerra, alla Dolce Vita, ai designer tricolori e alle eccellenze comasche della seta. Per la prima volta in Europa, inoltre, gli arredi della nuova suite definiscono un’experience unica perché sono shoppable (https://shop.serenohotels.com/). Ricca di materiali locali, tra cui i soffitti in legno di noce Canaletto, i muri in pietra Verde Alpi, i pavimenti in pietra locale Ceppo di Gre e quelli in marmo veneziano del terrazzo, la penthouse è caratterizzata da tessuti ispirati alle sciarpe comasche degli anni ’50 e ai motivi paesaggistici del Lago di Como.

Novità del 2022 anche l’Inglesina: una barca a remi costruita proprio sul lago di Como negli anni Trenta per i turisti inglesi, secondo le caratteristiche delle imbarcazioni del Tamigi, dal bisnonno di Daniele Riva, che ha costruito le altre barche del Sereno a mano. Questa classica ed elegante barca, poi usata in un hotel a St Moritz per 30 anni e in altri laghi alpini, torna quindi nella sua terra natia. Gli ospiti del Sereno potranno così godersi una gita romantica cullati dalle acque del lago più celebre d’Italia coccolati anche da un picnic di lusso, studiato dallo chef Lenzi e proposto in un elegante cestino realizzato a mano dalla boutique milanese Larusmiani.

Per il 2022 Il Sereno presenta inoltre un nuovo servizio a disposizione degli ospiti presso la spa: Ringiovanimento al Lago è un trattamento lenitivo ed esfoliante, firmato Valmont con prodotti della regione comasca, tra cui l’olio d’oliva che viene imbottigliato appositamente per il Sereno e la lavanda dei giardini dell’hotel. Si tratta di un trattamento ultra-idratante e calmante per il corpo e l’anima, con lo sfondo della secolare darsena.

“Siamo molto felici di poter aprire in primavera dopo le difficoltà dello scorso anno. – commenta Luis Contreras, proprietario del gruppo Sereno –. Si comincia a tornare alla normalità e la nostra struttura sul lago di Como è lieta di poter accogliere clienti abituali e non da ogni parte del mondo, anche Usa, Regno Unito e Australia che nel 2021 non hanno potuto raggiungerci. A oggi, infatti, le prenotazioni sono in crescita, anche rispetto agli anni pre Covid tanto che Villa Pliniana è già sold-out da maggio a settembre 2022. E speriamo che possa anche ripetersi un’esperienza unica come quella di aver ospitato l’evento di alta gioielleria di Cartier”.