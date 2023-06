Ranking italiano fatturato dell’ospitalità: Starhotels torna in vetta

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni. Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari. "La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019". [post_title] => Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso [post_date] => 2023-06-29T13:25:40+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688045140000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448703 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell'hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell'ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un'azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr). L'hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge. Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo - sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”. “Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell'ospite e del wellbeing, passione per l'ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l'isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House. [post_title] => Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante [post_date] => 2023-06-29T12:33:18+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688041998000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448685 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fto prende posizione sulla questione low cost in relazione al settore turismo e al turismo organizzato. «Alcune compagnie aeree low cost tengono in ostaggio i cieli italiani, non cooperano con la filiera turistica, a partire da tour operator e agenzie di viaggio, monopolizzano aeroporti e tratte con politiche spesso schizofreniche e imprevedibili su voli e orari. Per giunta, stanno incrementando i prezzi in maniera del tutto ingiustificata rispetto ai costi, a partire dal carburante, più basso del 38% rispetto a un anno fa. Ecco perché abbiamo avviato un dialogo anche con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provare a dare soluzioni a una situazione che non aiuta il rilancio del settore turistico e del sistema Paese nel suo complesso”. Apertura di un tavolo Questo è il pensiero del direttore nazionale della Fto di Confcommercio, Gabriele Milani, che ieri ha avuto un proficuo incontro al Mit (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con lo staff del viceministro Galeazzo Bignami, cui fa capo la delega al trasporto aereo. «Abbiamo trovato una interlocuzione attenta e sensibile cui abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo che metta assieme i due ministeri interessati, turismo e trasporti, le regioni, i vettori low cost e le associazioni della filiera turistica. Bisogna studiare degli interventi che ristabiliscano una fisiologia di mercato - conclude Milani - e consentano agli operatori di programmare in modo affidabile l'offerta a beneficio dei clienti». [post_title] => Milani (Fto): «Al Mit per cercare di regolarizzare le low cost» [post_date] => 2023-06-29T11:05:56+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688036756000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448662 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”. Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute. "Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale". Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”. [post_title] => Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22% [post_date] => 2023-06-29T10:04:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688033062000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448655 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiamerà Vista Ostuni e aprirà nel 2025 il terzo indirizzo a 5 stelle del brand omonimo di casa LarioHotels, gruppo di proprietà della famiglia Passera. Immerso nella piana degli Ulivi monumentali, parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, alle pendici dell’altopiano delle Murge e a pochi chilometri dalle spiagge della valle d’Itria, l'immobile si sviluppa su una superficie di oltre 6 mila metri quadrati, ci cui 1.700 mq di terrazzi. Il Vista Ostuni ospiterà circa 30 camere, tutte di ampia metratura (la superficie media sarà superiore ai 50 mq), e un’ampia offerta food & beverage ancora allo studio di definizione. Lo spazio esterno con oltre 16 mila metri quadrati di giardino, già in parte disegnato da un’ampia uliveta, sarà riqualificato con piante autoctone, macchia mediterranea e una zona esclusiva dedicata alla tradizione degli orti mediterranei. Completerà l’offerta una grande piscina di oltre 100 mq con vista sulla città e sul mare, un’ampia spa interna, che comprenderà zona umida e cabine massaggio, nonché una private spa a uso esclusivo di oltre 40 mq, un beauty center e un centro fitness con attrezzature all’avanguardia. La struttura sorgerà nella ex Manifattura Tabacchi di Ostuni: un edificio che conserva una lunga storia identitaria della comunità. Anticamente, dal 1300 circa al 1595, fu infatti la sede del convento dei frati Domenicani, impreziosito dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, di cui ancora oggi si trovano porzioni di mura medioevali alle spalle della chiesa attuale. Successivamente, fu acquistato dall’amministrazione comunale e destinato a uso civico come ospedale. L’attuale edificio fu eretto per volere di suor Maria Raimonda Fuentes a fine ‘800 con lo scopo di farne una casa di riposo, una scuola di educazione al lavoro per fanciulle povere e un orfanotrofio. Tra il 1916 al 1918 l’immobile fu utilizzato come prigione fino a quando, agli inizi degli anni ’20, l’imprenditore Giuseppe Cortese lo acquistò per incrementare la sua attività di manifattura tabacchi, che chiuse definitivamente nel 1968. Da allora è sempre rimasto chiuso in attesa di poter rivivere con una nuova veste. Responsabile del progetto architettonico è lo studio Rma, Roberto Murgia Architetto, di Milano. “Siamo entusiasti per questo ulteriore passo in avanti - commenta il ceo di LarioHotels, Luigi Passera -. Vista diventa così a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. La Puglia è un mercato molto interessante e in grande fermento, ne è riprova il numero e soprattutto la qualità delle nuove aperture in questi anni, italiane e internazionali. Con l’apertura di Ostuni la nostra azienda supererà i 30 milioni di fatturato e i 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona (dove si trovano le altre due strutture), il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con boutique hotel che superano il carattere stagionale e che lavorano su tariffe medie paragonabili a città molto più blasonate e battute". [post_title] => Aprirà nel 2025 a Ostuni il terzo indirizzo Vista del gruppo LarioHotels [post_date] => 2023-06-29T09:52:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1688032371000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito. Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet. In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo. [post_title] => EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024 [post_date] => 2023-06-28T10:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947727000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Regeneration Kilimanjaro ed è un viaggio di 11 giorni in Tanzania, per raggiungere la vetta del monte omonimo attraverso la Machame Route, la via più spettacolare e allo stesso tempo meno frequentata. La partenza Kel 12 in calendario per il prossimo 27 agosto prevede anche la presenza, in qualità di accompagnatrice, della regista Guia Zupponi, che per prima ha immaginato questo itinerario: una rotta disegnata sulla scorta del suo ultimo film – documentario Soul Travel, girato in seguito ai due incendi avvenuti sul Kilimanjaro, nel 2020 e 2021. Durante il tour che prevede un massimo di 14 partecipanti, la regista presenterà quindi la propria pellicola, creando una connessione tra il viaggio fisico e quello interiore, alla scoperta del Kilimanjaro. “Il rimboschimento del Kilimanjaro è un’esperienza che giustifica il viaggio, coinvolgendo i viaggiatori, anche i più giovani, in un esempio positivo di come dalla teoria si possa passare alla pratica - spiega la stessa Guia Zupponi -. RgFilm Productions, produzione cinematografica di cui faccio parte, ha tra gli altri l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, legate al rispetto della biodiversità”. L’itinerario Regeneration Kilimanjaro prevede sei giorni di trekking, muovendosi su un percorso sicuro che prevede un minimo di allenamento da parte dei partecipanti, chiamati a vivere l’experience di un’autentica spedizione. L’organizzazione comprende la presenza di una guida locale, dei portatori e di un cuoco, oltre all’esperto della destinazione Kel 12. Inoltre, non essendoci rifugi lungo l’ascensione verso la cima, cena e pernottamento saranno organizzati sotto le stelle, in tenda igloo. “Con il progetto Regeneration, promuoviamo un turismo rigenerativo, sensibilizzando i viaggiatori circa l’urgenza delle tematiche ambientali, per stimolare, attraverso il racconto delle specificità dei luoghi da parte degli accompagnatori e grazie a gesti concreti, un approccio positivo nei confronti delle destinazioni visitate", conclude la product manager Kel 12, Francesca Serafin. [post_title] => Kel 12 insieme alla regista Guia Zupponi per un tour rigenerativo sulla vetta del Kilimanjaro [post_date] => 2023-06-28T09:48:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687945724000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448579 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Palacongressi di Rimini sarà il palcoscenico della prima edizione di "Vivere di Turismo Festival", il festival del turismo extralberghiero che si terrà il 7 e l'8 novembre 2023. Saranno due giornate all’insegna di formazione, networking, divertimento e musica dal vivo dedicata agli operatori del settore degli affitti brevi che comprende case vacanza, appartamenti, bed & breakfast, agriturismi e dimore storiche e rappresenta ormai la grande maggioranza dell’offerta ricettiva italiana. Secondo i dati Istat sono infatti quasi 2,9 milioni i posti letto offerti dal mondo extralberghiero, contro i 2,2 milioni di posti letto degli hotel italiani. «Il festival vuole chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore in un momento storico in cui si cerca di iper regolamentare il turismo extralberghiero - spiega Danilo Beltrante, ideatore della manifestazione e fondatore della Vivere di turismo Business School -, accusato di essere la causa di tanti mali dell’Italia: vogliamo dimostrare che è l’esatto contrario e di come la vitalità di questo settore permette a borghi e località un tempo sconosciute di essere visitate e apprezzate dai turisti». Il programma è ricco di contenuti: 80 i relatori di spicco, divisi in 4 sale tematiche: Digital, in cui si parlerà di web marketing, revenue management e tecnologia, Impact, dedicata alle iniziative che hanno un impatto positivo sul territorio e le comunità, Operation, focalizzata su come gestire le attività quotidiane dell’ospitalità; Property, dedicata ai property manager che vogliono scalare e automatizzare il proprio business. Ogni sala offrirà una panoramica esaustiva degli argomenti chiave del settore, consentendo ai partecipanti di approfondire le ultime tendenze e acquisire competenze preziose per il proprio successo professionale. La grande sfida dell’extralberghiero oggi è infatti quella di portare gli host a offrire un’esperienza di ospitalità sempre più professionale: circa il 77% dei 400mila annunci presenti su Airbnb è gestito da persone che hanno un solo appartamento e per il quale l’affitto breve non è la prima occupazione. Il palco principale del Palacongressi di Rimini, la Main Hall, sarà teatro di appassionanti dibattiti e concerti che arricchiranno l'esperienza di tutti i presenti. Inoltre, è prevista una sezione Workshop a numero chiuso, guidata da trainer professionisti, che offrirà un ambiente interattivo per l'apprendimento e lo scambio di idee. Uno dei momenti più attesi dell'evento sarà la cerimonia di premiazione dei "Vivere di Turismo Awards 2023", che saranno assegnati in 25 categorie diverse, evidenziando le eccellenze e le migliori pratiche nel campo del turismo extralberghiero. Claudiana Di Cesare [post_title] => Vivere di Turismo Festival: a Rimini il primo raduno del turismo extralberghiero [post_date] => 2023-06-27T14:26:26+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687875986000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448545 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro. “L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”. Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico. [post_title] => Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905 [post_date] => 2023-06-27T12:03:28+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687867408000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ranking italiano fatturato dellospitalita starhotels torna vetta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":58,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1254,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il percorso di recupero del gruppo Carnival, che chiude un secondo trimestre sopra le aspettative. In particolare i margini operativi lordi (ebitda rettificato) hanno raggiunto quota 681 milioni di dollari, posizionandosi nel quarto più elevato della forbice previsionale dello scorso marzo, compresa tra i 600 e i 700 milioni di euro. Il risultato è stato trainato da livelli di fatturato record, che tra aprile e giugno hanno raggiunto quota 4,9 miliardi di dollari. Grazie alla spinta di prenotazioni in costante crescita, la holding americana che, ricordiamo, include anche il brand Costa Crociere, pensa quindi di vedere i propri conti in bottom line tornare in territorio positivo a partire dal prossimo trimestre, per un dato rettificato che dovrebbe oscillare tra i 950 milioni e gli 1,05 miliardi di dollari. Il tutto, dopo aver però chiuso gli ultimi tre mesi ancora in rosso per 395 milioni.\r

\r

Nonostante il previsto miglioramento, l'anno per Carnival dovrebbe perciò concludersi ancora in negativo per un cifra compresa tra i 100 e i 250 milioni di euro. E ciò anche a causa del costante aumento dei costi operativi, che subiscono gli effetti di una pressione inflattiva in diminuzione più lenta del previsto. Ottime invece le stime dei margini operativi lordi per l'intero 2023. Grazie a un'occupazione prevista superiore al 100%, Carnival ritiene infatti di raggiungere un ebitda rettificato annuo compreso tra i 4,1 e i 4,25 miliardi di dollari.\r

\r

\"La wave season quest'anno è partita già verso la fine del quarto trimestre 2022 - spiega il ceo, Josh Weinstein -. Il trend ha poi accelerato costantemente fino a oggi. Le prenotazioni sono su livelli eccezionali e anche le tariffe medie stanno crescendo, grazie sia alle nostre attività commerciali, sia ai nostri investimenti promozionali. In Europa, in particolare, le prenotazioni registrate nel trimestre aprile - giugno, e riferite alla seconda parte dell'anno, hanno messo a segno una crescita in doppia cifra percentuale in volumi e tariffe, rispetto al medesimo periodo dell'anno pre-Covid 2019\".","post_title":"Gruppo Carnival: conti in netto miglioramento ma il 2023 chiuderà ancora in rosso","post_date":"2023-06-29T13:25:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688045140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448703","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nasce con la sua prima proprietà a Milano il gruppo alberghiero Kleos Hotel. Alla base di questa nuova iniziativa dell'hotellerie Uturn Investments, che ne ha acquisito il 48,5%: il family office indipendente fondato a Verona da Gianpiero Peron, Luca Mongodi e Alberto Nicoli agirà in qualità di lead investor di un club deal, volto alla creazione di una realtà inedita del mondo dell'ospitalità italiana (i club deal sono sostanzialmente gruppi di investitori privati, che si riuniscono per investire in un'azienda, coordinati da un operatore finanziario, ndr).\r

\r

L'hotel di debutto del gruppo si trova in zona piazzale Susa, a pochi metri dalla\r

metropolitana Blu che connette la struttura all’aeroporto di Linate e, una volta terminata, al centro città. Offre 55 camere da poco ristrutturate dall’orientamento business, ma con lo sguardo rivolto anche al turismo leisure con un’attenzione particolare alle famiglie. Il tutto arricchito da una palestra con attrezzi Technogym, un’area business aperta a tutti gli ospiti e una lounge.\r

\r

Il club deal è stato fondato da importanti famiglie di imprenditori veneti (Giuriati, Camuffo, Pittarello, Lazzarini e Sabattini) e coordinato da Filippo Fornasiero dello studio Baracco Fornasiero. Kleos Hotel Group mira ad aprire nuove strutture anche in altre città chiave del turismo leisure, come Venezia, Cortina e Verona. “Siamo felici di poter entrare con questa operazione nell’hotellerie, settore strategico per l’economia italiana che presenta grandi potenzialità di sviluppo - sottolinea Peron -. È una conferma della nostra filosofia di investimento, fin dall’inizio incentrata sull’utilizzo di un capitale paziente che non rincorre ossessivamente i rendimenti. Con Kleos Hotel Group abbiamo intenzione di creare un nuovo punto di riferimento per il turismo italiano di alto livello, attraverso un percorso di crescita che possa consolidare la posizione del gruppo nel nostro Paese”.\r

\r

“Un’esperienza ricca e appagante, che va oltre il semplice pernottamento in una camera. La cura dell'ospite e del wellbeing, passione per l'ospitalità, cucina gourmet, attenzione al benessere sono alla base della nostra mission” spiega invece Andrea Andreani: il chief operation officer di Kleos è stato direttore operativo di Salute Hospitality Group (Shg) e ha collaborato con diverse catene alberghiere e con il gruppo Marcegaglia presso l'isola di Albarella (Ro), in qualità di general manager dell’hotel Capo Nord e contemporaneamente della Club House.","post_title":"Nasce il gruppo Kleos Hotel. Uturn Investments lead investor del club deal sottostante","post_date":"2023-06-29T12:33:18+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688041998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448685","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fto prende posizione sulla questione low cost in relazione al settore turismo e al turismo organizzato.\r

\r

«Alcune compagnie aeree low cost tengono in ostaggio i cieli italiani, non cooperano con la filiera turistica, a partire da tour operator e agenzie di viaggio, monopolizzano aeroporti e tratte con politiche spesso schizofreniche e imprevedibili su voli e orari. Per giunta, stanno incrementando i prezzi in maniera del tutto ingiustificata rispetto ai costi, a partire dal carburante, più basso del 38% rispetto a un anno fa. Ecco perché abbiamo avviato un dialogo anche con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti per provare a dare soluzioni a una situazione che non aiuta il rilancio del settore turistico e del sistema Paese nel suo complesso”.\r

Apertura di un tavolo\r

Questo è il pensiero del direttore nazionale della Fto di Confcommercio, Gabriele Milani, che ieri ha avuto un proficuo incontro al Mit (ministero delle infrastrutture e dei trasporti) con lo staff del viceministro Galeazzo Bignami, cui fa capo la delega al trasporto aereo.\r

\r

«Abbiamo trovato una interlocuzione attenta e sensibile cui abbiamo chiesto l'apertura di un tavolo che metta assieme i due ministeri interessati, turismo e trasporti, le regioni, i vettori low cost e le associazioni della filiera turistica. Bisogna studiare degli interventi che ristabiliscano una fisiologia di mercato - conclude Milani - e consentano agli operatori di programmare in modo affidabile l'offerta a beneficio dei clienti».","post_title":"Milani (Fto): «Al Mit per cercare di regolarizzare le low cost»","post_date":"2023-06-29T11:05:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688036756000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448662","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua la crescita di CdsHotels che, dopo le cifre record del 2022, si appresta a vivere un altro anno con il segno più. Le previsioni di fine stagione, su prenotazioni già inserite, parlano infatti di un'ulteriore crescita del 22% rispetto ai 12 mesi precedenti. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti - spiega il direttore commerciale, Ada Miraglia -. Le strutture in Valle d’Itria hanno ottenuto un ottimo gradimento da parte della clientela, così come quelle in Salento, dove si possono trovare soluzioni di vacanza per tutte le disponibilità di budget. Anche l'indirizzo a Terrasini, in Sicilia, è decollato ottenendo ottimi riempimenti”.\r

\r

Forti in particolare le presenze di clientela straniera, proveniente soprattutto da Francia, Germania e Lussemburgo, in incremento del 33% sul fatturato prodotto da marzo a giugno. Gli ospiti stranieri che scelgono CdsHotels mantengono la tendenza ad acquistare in advance booking e concentrano la loro presenza nei mesi di spalla dell’alta stagione. Gli italiani, che continuano a essere il target più corposo di clientela, hanno invece spostato il loro trend di prenotazioni vicino alla partenza, prediligendo sempre di più il last minute.\r

\r

\"Oltre al siciliano CdsHotels Terrasini Città del Mare, i resort che stanno performando meglio rispetto al 2022 sono il Pietrablu Resort & Spa, il Porto Giardino e il Relais Masseria le Cesine che, ubicati in un’ottima posizione vicino a punti mare, sono tra i più amati dalle famiglie con bambini, grazie alla presenza di numerosi servizi e iniziative dedicate ai più piccoli - aggiunge Ada Miraglia -. Il pricing dei prodotti ha avuto un aumento che non ha assorbito nemmeno l’incremento d’inflazione, per agevolare le prenotazioni delle vacanze degli italiani che devono già fare i conti con un caro prezzi generale\".\r

\r

Forte anche la presenza di gruppi leisure, in incremento del 53%, mentre il settore mice va a cubare circa l’11% del fatturato, in crescita rispetto allo scorso anno del 50%. “I risultati raggiunti hanno superato di gran lunga le nostre aspettative - conclude Ada Miraglia - e sono sicuramente frutto di un lavoro costante di miglioramento della nostra offerta di prodotto e servizio e di un assiduo dialogo con tour operator italiani e stranieri”.","post_title":"Continua la crescita di CdsHotels, che per il 2023 prevede un ulteriore aumento di fatturato del 22%","post_date":"2023-06-29T10:04:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688033062000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448655","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Vista Ostuni e aprirà nel 2025 il terzo indirizzo a 5 stelle del brand omonimo di casa LarioHotels, gruppo di proprietà della famiglia Passera. Immerso nella piana degli Ulivi monumentali, parte del Registro nazionale dei paesaggi rurali storici, alle pendici dell’altopiano delle Murge e a pochi chilometri dalle spiagge della valle d’Itria, l'immobile si sviluppa su una superficie di oltre 6 mila metri quadrati, ci cui 1.700 mq di terrazzi. Il Vista Ostuni ospiterà circa 30 camere, tutte di ampia metratura (la superficie media sarà superiore ai 50 mq), e un’ampia offerta food & beverage ancora allo studio di definizione. Lo spazio esterno con oltre 16 mila metri quadrati di giardino, già in parte disegnato da un’ampia uliveta, sarà riqualificato con piante autoctone, macchia mediterranea e una zona esclusiva dedicata alla tradizione degli orti mediterranei. Completerà l’offerta una grande piscina di oltre 100 mq con vista sulla città e sul mare, un’ampia spa interna, che comprenderà zona umida e cabine massaggio, nonché una private spa a uso esclusivo di oltre 40 mq, un beauty center e un centro fitness con attrezzature all’avanguardia.\r

\r

La struttura sorgerà nella ex Manifattura Tabacchi di Ostuni: un edificio che conserva una lunga storia identitaria della comunità. Anticamente, dal 1300 circa al 1595, fu infatti la sede del convento dei frati Domenicani, impreziosito dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, di cui ancora oggi si trovano porzioni di mura medioevali alle spalle della chiesa attuale. Successivamente, fu acquistato dall’amministrazione comunale e destinato a uso civico come ospedale. L’attuale edificio fu eretto per volere di suor Maria Raimonda Fuentes a fine ‘800 con lo scopo di farne una casa di riposo, una scuola di educazione al lavoro per fanciulle povere e un orfanotrofio. Tra il 1916 al 1918 l’immobile fu utilizzato come prigione fino a quando, agli inizi degli anni ’20, l’imprenditore Giuseppe Cortese lo acquistò per incrementare la sua attività di manifattura tabacchi, che chiuse definitivamente nel 1968. Da allora è sempre rimasto chiuso in attesa di poter rivivere con una nuova veste. Responsabile del progetto architettonico è lo studio Rma, Roberto Murgia Architetto, di Milano.\r

\r

“Siamo entusiasti per questo ulteriore passo in avanti - commenta il ceo di LarioHotels, Luigi Passera -. Vista diventa così a tutti gli effetti un player nazionale nell’ospitalità di lusso. La Puglia è un mercato molto interessante e in grande fermento, ne è riprova il numero e soprattutto la qualità delle nuove aperture in questi anni, italiane e internazionali. Con l’apertura di Ostuni la nostra azienda supererà i 30 milioni di fatturato e i 200 dipendenti. Come stiamo vedendo a Como e Verona (dove si trovano le altre due strutture), il modello Vista funziona e cresce: portare il lusso dove ancora non c’è, con boutique hotel che superano il carattere stagionale e che lavorano su tariffe medie paragonabili a città molto più blasonate e battute\".","post_title":"Aprirà nel 2025 a Ostuni il terzo indirizzo Vista del gruppo LarioHotels","post_date":"2023-06-29T09:52:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688032371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"EasyJet torna a giocare d'anticipo e nel pieno della calda estate 2023 ha già messo in vendita i voli con partenza fino al 2 giugno 2024. A livello globale si tratta di 100.000 voli compresi tra il 24 marzo e il 2 giugno 2024, Pasqua compresa; di questi, oltre 60.000 saranno operati da e per il Regno Unito.\r

\r

Il vettore sta anche estendendo la validità dei voucher emessi durante la pandemia: tutti i passeggeri che hanno scelto di ricevere un voucher e non l'hanno ancora riscattato, ne vedranno automaticamente prorogata la validità dal 31 luglio 2023 al 31 gennaio 2024, avendo così più tempo e più scelta per effettuare una nuova prenotazione. I clienti in possesso di voucher non devono aver volato entro la data di scadenza e i voucher possono essere utilizzati per prenotare voli verso qualsiasi destinazione easyJet.\r

\r

In parallelo, anche easyJet holidays ha reso disponibili altre migliaia di pacchetti vacanza per la primavera 2024, che sono comprensivi di voli, hotel, 23 kg di bagaglio e trasferimenti per le vacanze al mare, tutti coperti dalla 'Ultimate Flexibility', che offre la libertà di cambiare una prenotazione, una garanzia di rimborso e la garanzia del miglior prezzo.","post_title":"EasyJet gioca d'anticipo: in vendita i voli fino al 2 giugno 2024","post_date":"2023-06-28T10:22:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687947727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Regeneration Kilimanjaro ed è un viaggio di 11 giorni in Tanzania, per raggiungere la vetta del monte omonimo attraverso la Machame Route, la via più spettacolare e allo stesso tempo meno frequentata. La partenza Kel 12 in calendario per il prossimo 27 agosto prevede anche la presenza, in qualità di accompagnatrice, della regista Guia Zupponi, che per prima ha immaginato questo itinerario: una rotta disegnata sulla scorta del suo ultimo film – documentario Soul Travel, girato in seguito ai due incendi avvenuti sul Kilimanjaro, nel 2020 e 2021.\r

\r

Durante il tour che prevede un massimo di 14 partecipanti, la regista presenterà quindi la propria pellicola, creando una connessione tra il viaggio fisico e quello interiore, alla scoperta del Kilimanjaro. “Il rimboschimento del Kilimanjaro è un’esperienza che giustifica il viaggio, coinvolgendo i viaggiatori, anche i più giovani, in un esempio positivo di come dalla teoria si possa passare alla pratica - spiega la stessa Guia Zupponi -. RgFilm Productions, produzione cinematografica di cui faccio parte, ha tra gli altri l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, legate al rispetto della biodiversità”.\r

\r

L’itinerario Regeneration Kilimanjaro prevede sei giorni di trekking, muovendosi su un percorso sicuro che prevede un minimo di allenamento da parte dei partecipanti, chiamati a vivere l’experience di un’autentica spedizione. L’organizzazione comprende la presenza di una guida locale, dei portatori e di un cuoco, oltre all’esperto della destinazione Kel 12. Inoltre, non essendoci rifugi lungo l’ascensione verso la cima, cena e pernottamento saranno organizzati sotto le stelle, in tenda igloo. “Con il progetto Regeneration, promuoviamo un turismo rigenerativo, sensibilizzando i viaggiatori circa l’urgenza delle tematiche ambientali, per stimolare, attraverso il racconto delle specificità dei luoghi da parte degli accompagnatori e grazie a gesti concreti, un approccio positivo nei confronti delle destinazioni visitate\", conclude la product manager Kel 12, Francesca Serafin.\r

\r

","post_title":"Kel 12 insieme alla regista Guia Zupponi per un tour rigenerativo sulla vetta del Kilimanjaro","post_date":"2023-06-28T09:48:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687945724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448579","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Palacongressi di Rimini sarà il palcoscenico della prima edizione di \"Vivere di Turismo Festival\", il festival del turismo extralberghiero che si terrà il 7 e l'8 novembre 2023.\r

\r

Saranno due giornate all’insegna di formazione, networking, divertimento e musica dal vivo dedicata agli operatori del settore degli affitti brevi che comprende case vacanza, appartamenti, bed & breakfast, agriturismi e dimore storiche e rappresenta ormai la grande maggioranza dell’offerta ricettiva italiana.\r

\r

Secondo i dati Istat sono infatti quasi 2,9 milioni i posti letto offerti dal mondo extralberghiero, contro i 2,2 milioni di posti letto degli hotel italiani.\r

\r

«Il festival vuole chiamare a raccolta tutti gli operatori del settore in un momento storico in cui si cerca di iper regolamentare il turismo extralberghiero - spiega Danilo Beltrante, ideatore della manifestazione e fondatore della Vivere di turismo Business School -, accusato di essere la causa di tanti mali dell’Italia: vogliamo dimostrare che è l’esatto contrario e di come la vitalità di questo settore permette a borghi e località un tempo sconosciute di essere visitate e apprezzate dai turisti».\r

\r

Il programma è ricco di contenuti: 80 i relatori di spicco, divisi in 4 sale tematiche: Digital, in cui si parlerà di web marketing, revenue management e tecnologia, Impact, dedicata alle iniziative che hanno un impatto positivo sul territorio e le comunità, Operation, focalizzata su come gestire le attività quotidiane dell’ospitalità; Property, dedicata ai property manager che vogliono scalare e automatizzare il proprio business.\r

\r

Ogni sala offrirà una panoramica esaustiva degli argomenti chiave del settore, consentendo ai partecipanti di approfondire le ultime tendenze e acquisire competenze preziose per il proprio successo professionale. La grande sfida dell’extralberghiero oggi è infatti quella di portare gli host a offrire un’esperienza di ospitalità sempre più professionale: circa il 77% dei 400mila annunci presenti su Airbnb è gestito da persone che hanno un solo appartamento e per il quale l’affitto breve non è la prima occupazione.\r

\r

\r

\r

Il palco principale del Palacongressi di Rimini, la Main Hall, sarà teatro di appassionanti dibattiti e concerti che arricchiranno l'esperienza di tutti i presenti. Inoltre, è prevista una sezione Workshop a numero chiuso, guidata da trainer professionisti, che offrirà un ambiente interattivo per l'apprendimento e lo scambio di idee.\r

\r

Uno dei momenti più attesi dell'evento sarà la cerimonia di premiazione dei \"Vivere di Turismo Awards 2023\", che saranno assegnati in 25 categorie diverse, evidenziando le eccellenze e le migliori pratiche nel campo del turismo extralberghiero.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Claudiana Di Cesare","post_title":"Vivere di Turismo Festival: a Rimini il primo raduno del turismo extralberghiero","post_date":"2023-06-27T14:26:26+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1687875986000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448545","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il mondo dell'hotellerie a rimettere in sesto i conti della Lucchese 1905. La squadra di calcio toscana, acquisita recentemente dal gruppo Bulgarella, presentava infatti, allo scorso 31 marzo, perdite societarie per circa 2 milioni di euro. Ecco allora che la compagnia attiva nel mondo real estate e dell'ospitalità ha pensato di ripianare il rosso conferendo alla Lucchese una quota dell’asset alberghiero di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, il cui valore di perizia è pari a 4,2 milioni di euro. Il capitale sociale, post ricapitalizzazione, ammonta a 500 mila euro.\r

\r

“L’immobile conferito è stato messo reddito a marchio Lucchese e adibito a uso foresteria per il ritiro della squadra e per le attività del settore giovanile – spiega il direttore generale del gruppo Bulgarella e amministratore della Lucchese, Ray Lo Faso –. In una fase di mercato in cui tante squadre vengono rilevate e ricapitalizzate da società straniere, noi rappresentiamo un esempio di proprietà italiana che investe con patrimonio proprio. L’operazione rientra nel processo riorganizzativo che include, oltre all’aspetto societario, anche la parte relativa ai quadri organizzativi della squadra. Sono certo che questa contaminazione tra i due settori potrà portare benefici e nuove idee a entrambi e potrà ristabilire un corretto equilibrio finanziario all’interno della Lucchese”.\r

\r

Il gruppo Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, ha un portfolio di 30 alberghi di proprietà di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Al patrimonio alberghiero si aggiungono altri immobili a uso commerciale, residenziale e turistico.","post_title":"Gruppo Bulgarella: un hotel ripiana i conti della Lucchese 1905","post_date":"2023-06-27T12:03:28+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687867408000]}]}}