Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448161 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stato un ottimo 2022 quello appena certificato dal Gruppo delle Frera Hotel, che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, pari a un 40,1% in più rispetto al 2019, ultimo dato pre-Covid disponibile. “I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto, anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri - spiega Guido Della Frera, fondatore e presidente sia del gruppo alberghiero sia della s.p.a. omonime -. Sebbene tutti gli indicatori confermino anche in questo primo trimestre 2023 come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute, sia in termini di ricavo per camera (tariffe medie +18,09%; ricavi medi per camera disponible - revpar - +7,29%), i maggiori proventi ottenuti nell’esercizio appena concluso sono tuttavia andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili". Nei prossimi 24 mesi il gruppo ha comunque in cantiere un piano di sviluppo ambizioso: superare le 1.500 camere nell’offerta complessiva con l’apertura di nuove strutture di alto livello. "Ma siamo consapevoli che ci saranno ancora delle sfide da affrontare”, prosegue Della Frera. Al momento la compagnia gestisce direttamente sette strutture e opera in collaborazione con catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton, realtà quest’ultima di cui è master franchisee. I dati di fatturato riguardano l'intero portfolio con l'esclusione dell’hotel Cristallo di Ponte di Legno, che fa capo a una società omonima. [post_title] => GdF Hotel: fatturato 2022 a +40,1% sul 2019 ma parte della marginalità erosa dall'inflazione [post_date] => 2023-06-21T13:15:42+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687353342000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448155 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non si ferma l'espansione del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Oltre all'appena inaugurato relais salentino San Martino, e al già anticipato hotel Savona di Alba, arriva ora l'annuncio della firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality. Protagonista, il Grand Hotel della Posta di Sondrio, che entrerà a far parte del marchio dal prossimo aprile 2024. La struttura si trova nel centro della città lombarda, nel cuore della Valtellina. Dopo una serie di lavori di restyling già programmati, offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, nonché uno spa e fitness centre. [post_title] => Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio [post_date] => 2023-06-21T12:38:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687351138000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448152 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell'Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E' la novità griffata Afircan Explorer, che segue l'agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell'operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020". "Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani - prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l'Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”. [post_title] => Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer [post_date] => 2023-06-21T12:18:36+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687349916000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo stime Enit su dati Data Appeal e Unwto per il periodo estivo, i passeggeri aeroportuali attesi in Italia stando ad oggi sono almeno 1.844.000 , di cui l’84% di origine internazionale ed il 16% italiana. A giugno attesi almeno 944 mila arrivi, in aumento del +8,6% rispetto al 2022. Già il primo trimestre 2023 ha dato i primi segnali di grande crescita dei flussi: tra gennaio e marzo 2023, il turismo internazionale è aumentato dell’+86% rispetto allo stesso periodo del 2022. Hanno viaggiato all’estero circa 235 milioni di turisti. I viaggiatori internazionali in Italia sono circa 15 milioni, con un aumento del +42,0% sul 2022 ed un recupero dell’87,7% sul medesimo periodo del 2019. Si sceglie l’Italia soprattutto come meta di vacanza (30% circa dei viaggiatori) e per motivi di lavoro (21,4%). Ma anche per visitare parenti e amici (14,6%) e per shopping (11,8%). Il 71,7% dei flussi proviene dai Paesi dell’Unione Europea, principalmente da Francia e Germania. Il 18,3% dall’area extra europea, soprattutto dal Regno Unito. Secondo le stime Unwto, nel primo trimestre 2023, gli arrivi internazionali raggiungono l'80% dei livelli pre-pandemia (-20% su gennaio-marzo 2019), sostenuti dai forti risultati in Europa (-10%) e Medio Oriente (+15%). Dati “I dati della stagione estiva sono molto incoraggianti ed evidenziano la costante crescita del settore che si avvia a superare i numeri del 2019. Un comparto fondamentale per la crescita della nazione su cui il Governo sta investendo molto” commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè. Le prospettive a breve termine sul turismo internazionale, soprattutto nei mesi a ridosso della stagione estiva, superano ampiamente quelle espresse per il 2022. Nel complesso, quasi il 70% degli esperti prevede performance superiori per i viaggi tra maggio e agosto. Il 50% attende un risultato migliore, mentre il 19% è ancora più ottimista. Per scegliere la vacanza i turisti terranno conto soprattutto del buon rapporto qualità-prezzo, con un atteggiamento più cauto nei confronti della spesa, e della vicinanza del luogo di svago da casa, privilegiando tragitti brevi. Italia e Usa L’Italia fa gola agli americani. Gli Usa infatti sono il primo mercato di provenienza, in termini di passeggeri aerei, con un’incidenza del 26,3% sul totale estero previsto nel trimestre estivo. Sul podio anche Francia (6,1%) e Spagna (4,7%) che insieme raggiungono una quota parte dell’11%. Nel resto della top ten, tra i viaggiatori provenienti da Paesi oltreoceano anche l’Australia che si posiziona al quinto posto (4,1%) e il Canada al settimo (3,8%). Seguono Brasile (2,8%), Corea del Sud (1,9%) e Argentina (1,7%). “L’Italia sta mantenendo performance molto elevate, avremo un’estate rigogliosa con un ritorno di tutti i flussi internazionali e questo spinge a prestazioni sempre più elevate in termini di offerta e ospitalità” dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit Gli australiani si fermano mediamente 25 notti, gli argentini quasi 20. I canadesi effettuano circa 15 pernottamenti come i brasiliani, mentre la permanenza media degli statunitensi in Italia si aggira intorno alle 12 notti. Il soggiorno dei coreani dura poco più di una settimana. Roma e Milano Si arriva in Italia prevalentemente in coppia. Le prenotazioni aeree sono in prevalenza per 2 passeggeri (32,3%) e per piccoli gruppi di 3/5 persone (28,3%). I viaggiatori individuali rappresentano il 27,3%. Su Roma FCO e Milano è previsto l’80% degli arrivi aeroportuali internazionali, distribuiti in egual misura. Quanto alle strutture ricettive prenotate online sono sature già per oltre il 40 per cento a giugno (luglio 27,9%; agosto 21,8%). Al momento, il comparto lacuale è quello più apprezzatoper il trimestre estivo, con una saturazione OTA del 36,2%. Segue il prodotto balneare con il 33,7% e le città d’arte con il 33,1%. Il livello di occupazione attuale per la montagna (30,2%) e le terme (27%) è leggermente inferiore alla media nazionale complessiva. [post_title] => Enit: passeggeri aeroportuali in Italia in grande crescita [post_date] => 2023-06-21T11:06:05+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687345565000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448113 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air India ha confermato l'ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione di Airbus per sostenere la propria strategia di trasformazione e crescita. La firma dei contratti è avvenuta in occasione del Paris Air Show 2023. L'ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900. Il vettore aveva firmato una lettera d'intenti per l'acquisto di questi aeromobili nel febbraio 2023. Air India si affiderà inoltre ad Airbus affinché contribuisca a garantire i massimi livelli di disponibilità della flotta grazie alle Integrated Materials Solutions di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione gestita da Airbus garantirà che ogni volta che il vettore avrà bisogno di un componente rotabile o consumabile, questo sarà prontamente disponibile e le scorte saranno automaticamente rifornite. Inoltre, nell’ambito del percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, la più recente e avanzata piattaforma di analitica dell’aviazione, a dimostrazione, ancora una volta, della collaborazione all'avanguardia tra Airbus e Air India. Lo storico ordine di Air India segna l'entrata in servizio dell'A350 in India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita al mondo. L'aeromobile contribuirà a sbloccare il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, grazie alla sua tecnologia, autonomia e al comfort unico, che consentiranno di operare nuove rotte permettendo ai passeggeri di vivere nuove esperienze e offrendo vantaggi economici e maggiore sostenibilità. Le consegne del primo A350-900 sono previste entro la fine del 2023. L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il velivolo ha una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa rispetto a qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre ai passeggeri e all'equipaggio i più moderni prodotti di bordo, rendendo più confortevole l'esperienza di volo di lungo raggio. [post_title] => Air India: arriva da Parigi la conferma dell'ordine per 250 velivoli Airbus [post_date] => 2023-06-21T10:42:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687344169000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Binter acquisterà sei nuovi Embraer E195-E2 che porteranno a quota 16 il numero di questi aeromobili in flotta. I velivoli si aggiungeranno ai cinque che sono entrati in flotta nel 2019 e agli altri cinque acquistati nel dicembre 2022 e che inizieranno ad arrivare nel corso di quest'anno. La compagnia aerea spagnola ha siglato l'ordine con la casa costruttrice durante il Paris Air Show in corso in questi giorni a Le Bourget. Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, ha sottolineato il cambiamento che l'utilizzo dell'E195-E2 ha comportato per le operazioni della compagnia. "È un aeromobile molto apprezzato dai nostri passeggeri, soprattutto per il suo comfort e le sue prestazioni a bordo e per la sua silenziosità. Inoltre, ci permette di continuare il nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni di CO2, quindi è perfetto per la crescita della nostra azienda". "I migliori ordini sono quelli ripetuti, e questo è il quarto ordine di Binter per l'E2 - ha rimarcato Martyn Holmes, cco Embraer Commercial Aviation -. Noi di Embraer siamo molto soddisfatti di questa partnership e ci congratuliamo con la compagnia aerea delle Isole Canarie per il suo continuo successo". L'accordo raggiunto comporterà un investimento di oltre 500 milioni di dollari per Binter. Le consegne inizieranno a partire da agosto 2024 per poi terminare nella prima metà del 2025. [post_title] => Binter amplia la flotta di E195-E2 con sei nuovi velivoli in consegna da agosto 2024 [post_date] => 2023-06-21T09:23:40+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687339420000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448088 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => IndiGo ha sorpreso il pubblico del Paris Air Show 2023 con uno storico ordine dei record: 500 aeromobili Airbus A320 e A321neo (prezzo di listino 55 miliardi di euro) che proiettano la low cost indiana direttamente nella top ten mondiale del trasporto aereo. Un investimento che corre in parallelo ai piani di espansione del network del vettore guidato dal ceo Pieter Elbers, che traguardano non solo la regione del Sud-est asiatico e dell'Africa ma anche l'Europa. Italia inclusa, secondo quanto svelato dallo stesso Elbers in un'intervista a Il Corriere della Sera. Sul mercato italiano Indigo è presente dal dicembre 2022 attraverso il codeshare con Turkish Airlines sui principali scali (Milano, Venezia e Roma). "In questo modo possiamo vendere voli per l'Europa con scalo a Istanbul" aveva sottolineato già precedentemente Elbers, che vede il futuro dello sviluppo non in Cina, bensì in India. "Sarà la più grande economia del mondo in un paio di anni e per questo i grandi marchi investono nel Paese (...) Con circa 750 milioni di under 30 in India si trova anche la più grande fetta di popolazione giovane". IndiGo tra gennaio e maggio 2023 ha trasportato oltre 36,42 milioni di passeggeri e punta "ai 100 milioni dopo averne imbarcati 86 milioni l’anno scorso" sottolinea il ceo del vettore, la cui quota di mercato sui voli domestici indiani varia tra il 55 e il 61% in questa prima parte dell’anno. [post_title] => La scalata di IndiGo che ora fa rotta direttamente su Europa e Italia [post_date] => 2023-06-21T08:55:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687337712000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' firmato da China Airlines il primo ordine a Boeing durante il Paris Air Show. La compagnia taiwanese ha reso nota la sigla di un ordine fermo (esercitando le opzioni) per otto 787-9 Dreamliner, che consentiranno "di aggiungere flessibilità alla sua rete di rotte regionali". L'ordine fermo era precedentemente indicato sul sito web di Boeing dedicato agli ordini e alle consegne come "non identificato" e segue il primo ordine in assoluto della compagnia aerea per sedici 787-9, annunciato lo scorso settembre. China Airlines diventa anche l'ultimo cliente del 787-10, convertendo sei 787-9 al modello, "per aggiungere flessibilità e capacità sulla sua rete regionale, mentre la domanda di passeggeri continua a crescere rispetto ai livelli pre-pandemici". La famiglia 787 "sta vendendo al ritmo più alto nella storia di Boeing", con un totale "di più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi". [post_title] => Boeing: il primo ordine al Paris Air Show arriva da China Airlines con otto 787-9 [post_date] => 2023-06-20T14:00:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687269653000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro. Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre. “Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse". [post_title] => Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente [post_date] => 2023-06-20T13:38:50+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687268330000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "prosegue lespansione della handwritten collection casa accor firmato grand hotel della posta sondrio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":96,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2715,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448161","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stato un ottimo 2022 quello appena certificato dal Gruppo delle Frera Hotel, che ha chiuso l'anno scorso con un fatturato complessivo di 23,5 milioni di euro, pari a un 40,1% in più rispetto al 2019, ultimo dato pre-Covid disponibile.\r

\r

“I risultati del 2022 indicano una ripresa del comparto, anche se la situazione attuale è permeata ancora da chiaroscuri - spiega Guido Della Frera, fondatore e presidente sia del gruppo alberghiero sia della s.p.a. omonime -. Sebbene tutti gli indicatori confermino anche in questo primo trimestre 2023 come le nostre strutture, rispetto allo stesso periodo del 2019, abbiano registrato una crescita sia per numero di camere vendute, sia in termini di ricavo per camera (tariffe medie +18,09%; ricavi medi per camera disponible - revpar - +7,29%), i maggiori proventi ottenuti nell’esercizio appena concluso sono tuttavia andati a compensare gli alti costi energetici, la crescita inflattiva e la scarsità di personale, erodendo in parte gli utili\".\r

\r

Nei prossimi 24 mesi il gruppo ha comunque in cantiere un piano di sviluppo ambizioso: superare le 1.500 camere nell’offerta complessiva con l’apertura di nuove strutture di alto livello. \"Ma siamo consapevoli che ci saranno ancora delle sfide da affrontare”, prosegue Della Frera. Al momento la compagnia gestisce direttamente sette strutture e opera in collaborazione con catene alberghiere internazionali quali Accor Hotels e Hilton, realtà quest’ultima di cui è master franchisee. I dati di fatturato riguardano l'intero portfolio con l'esclusione dell’hotel Cristallo di Ponte di Legno, che fa capo a una società omonima.","post_title":"GdF Hotel: fatturato 2022 a +40,1% sul 2019 ma parte della marginalità erosa dall'inflazione","post_date":"2023-06-21T13:15:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687353342000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448155","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si ferma l'espansione del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Oltre all'appena inaugurato relais salentino San Martino, e al già anticipato hotel Savona di Alba, arriva ora l'annuncio della firma di un nuovo contratto di franchising con Ppn Hospitality. Protagonista, il Grand Hotel della Posta di Sondrio, che entrerà a far parte del marchio dal prossimo aprile 2024.\r

\r

La struttura si trova nel centro della città lombarda, nel cuore della Valtellina. Dopo una serie di lavori di restyling già programmati, offrirà ai propri ospiti 38 camere, il 1862 Ristorante della Posta, il Felix Cafè, sette sale riunioni, nonché uno spa e fitness centre.","post_title":"Cresce ancora la Handwritten Collection: firmato il Grand Hotel della Posta di Sondrio","post_date":"2023-06-21T12:38:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687351138000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La visita alla poco conosciuta regione di Laikipia che comprende una chicca per i veri specialisti dell'Africa: la Ol Pejeta Conservancy è una piccola e privata area protetta ed ecosostenibile, l’unico posto nel paese dove è possibile vedere gli scimpanzè, nonché il rifugio per rinoceronti neri più grande dell’Africa Orientale. E' la novità griffata Afircan Explorer, che segue l'agognato ritorno in Kenya del titolare e general manager dell'operatore milanese, Alessandro Simonetti: “Sono rimasto lontano da questo Paese per troppi anni e, finalmente, è arrivato il giorno del viaggio più atteso e più desiderato dopo la tempesta del 2020\".\r

\r

\"Per troppi anni il Kenya è stato considerato come una destinazione dove il safari fosse di qualità inferiore rispetto ad altri paesi africani - prosegue Simonetti -. Questo non è assolutamente vero. Anzi il Kenya (a parte il cratere di Ngorongoro) non ha nulla di meno rispetto alla confinante Tanzania. Non solo: è il paese con il rapporto prezzo del viaggio/quantità di animali avvistabili migliore di tutta l'Africa. Durante questo viaggio ho inoltre piacevolmente scoperto che la viabilità è molto migliorata, perché sono state rinnovate molte strade. E questo garantisce un notevole incremento del confort negli spostamenti tra parco e parco. Per fortuna il resto non è cambiato molto da un punto di vista turistico, garantendo a un viaggio in Kenya l’autenticità che lo ha sempre contraddistinto”.\r

\r

","post_title":"Simonetti torna dal Kenya con una chicca in più per i viaggiatori African Explorer","post_date":"2023-06-21T12:18:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687349916000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo stime Enit su dati Data Appeal e Unwto per il periodo estivo, i passeggeri aeroportuali attesi in Italia stando ad oggi sono almeno 1.844.000 , di cui l’84% di origine internazionale ed il 16% italiana. A giugno attesi almeno 944 mila arrivi, in aumento del +8,6% rispetto al 2022.\r

Già il primo trimestre 2023 ha dato i primi segnali di grande crescita dei flussi: tra gennaio e marzo 2023, il turismo internazionale è aumentato dell’+86% rispetto allo stesso periodo del 2022. Hanno viaggiato all’estero circa 235 milioni di turisti.\r

I viaggiatori internazionali in Italia sono circa 15 milioni, con un aumento del +42,0% sul 2022 ed un recupero dell’87,7% sul medesimo periodo del 2019.\r

Si sceglie l’Italia soprattutto come meta di vacanza (30% circa dei viaggiatori) e per motivi di lavoro (21,4%). Ma anche per visitare parenti e amici (14,6%) e per shopping (11,8%).\r

Il 71,7% dei flussi proviene dai Paesi dell’Unione Europea, principalmente da Francia e Germania. Il 18,3% dall’area extra europea, soprattutto dal Regno Unito.\r

Secondo le stime Unwto, nel primo trimestre 2023, gli arrivi internazionali raggiungono l'80% dei livelli pre-pandemia (-20% su gennaio-marzo 2019), sostenuti dai forti risultati in Europa (-10%) e Medio Oriente (+15%).\r

\r

Dati\r

“I dati della stagione estiva sono molto incoraggianti ed evidenziano la costante crescita del settore che si avvia a superare i numeri del 2019. Un comparto fondamentale per la crescita della nazione su cui il Governo sta investendo molto” commenta il ministro del turismo Daniela Santanchè.\r

Le prospettive a breve termine sul turismo internazionale, soprattutto nei mesi a ridosso della stagione estiva, superano ampiamente quelle espresse per il 2022. Nel complesso, quasi il 70% degli esperti prevede performance superiori per i viaggi tra maggio e agosto. Il 50% attende un risultato migliore, mentre il 19% è ancora più ottimista.\r

Per scegliere la vacanza i turisti terranno conto soprattutto del buon rapporto qualità-prezzo, con un atteggiamento più cauto nei confronti della spesa, e della vicinanza del luogo di svago da casa, privilegiando tragitti brevi.\r

\r

Italia e Usa\r

L’Italia fa gola agli americani. Gli Usa infatti sono il primo mercato di provenienza, in termini di passeggeri aerei, con un’incidenza del 26,3% sul totale estero previsto nel trimestre estivo. Sul podio anche Francia (6,1%) e Spagna (4,7%) che insieme raggiungono una quota parte dell’11%. Nel resto della top ten, tra i viaggiatori provenienti da Paesi oltreoceano anche l’Australia che si posiziona al quinto posto (4,1%) e il Canada al settimo (3,8%). Seguono Brasile (2,8%), Corea del Sud (1,9%) e Argentina (1,7%). \r

“L’Italia sta mantenendo performance molto elevate, avremo un’estate rigogliosa con un ritorno di tutti i flussi internazionali e questo spinge a prestazioni sempre più elevate in termini di offerta e ospitalità” dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit \r

Gli australiani si fermano mediamente 25 notti, gli argentini quasi 20. I canadesi effettuano circa 15 pernottamenti come i brasiliani, mentre la permanenza media degli statunitensi in Italia si aggira intorno alle 12 notti. Il soggiorno dei coreani dura poco più di una settimana.\r

\r

Roma e Milano\r

Si arriva in Italia prevalentemente in coppia. Le prenotazioni aeree sono in prevalenza per 2 passeggeri (32,3%) e per piccoli gruppi di 3/5 persone (28,3%). I viaggiatori individuali rappresentano il 27,3%.\r

Su Roma FCO e Milano è previsto l’80% degli arrivi aeroportuali internazionali, distribuiti in egual misura.\r

Quanto alle strutture ricettive prenotate online sono sature già per oltre il 40 per cento a giugno (luglio 27,9%; agosto 21,8%). Al momento, il comparto lacuale è quello più apprezzatoper il trimestre estivo, con una saturazione OTA del 36,2%. Segue il prodotto balneare con il 33,7% e le città d’arte con il 33,1%. Il livello di occupazione attuale per la montagna (30,2%) e le terme (27%) è leggermente inferiore alla media nazionale complessiva.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Enit: passeggeri aeroportuali in Italia in grande crescita","post_date":"2023-06-21T11:06:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1687345565000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448113","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air India ha confermato l'ordine di 250 aeromobili Airbus e ha scelto un pacchetto digitale e di manutenzione di Airbus per sostenere la propria strategia di trasformazione e crescita. La firma dei contratti è avvenuta in occasione del Paris Air Show 2023. \r

\r

L'ordine comprende 140 A320neo e 70 A321neo oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900. Il vettore aveva firmato una lettera d'intenti per l'acquisto di questi aeromobili nel febbraio 2023. \r

\r

Air India si affiderà inoltre ad Airbus affinché contribuisca a garantire i massimi livelli di disponibilità della flotta grazie alle Integrated Materials Solutions di Satair, una società di Airbus. La soluzione di manutenzione gestita da Airbus garantirà che ogni volta che il vettore avrà bisogno di un componente rotabile o consumabile, questo sarà prontamente disponibile e le scorte saranno automaticamente rifornite.\r

\r

Inoltre, nell’ambito del percorso di trasformazione e digitalizzazione, Air India sarà il cliente di lancio di Skywise Core X3 di Airbus, la più recente e avanzata piattaforma di analitica dell’aviazione, a dimostrazione, ancora una volta, della collaborazione all'avanguardia tra Airbus e Air India. \r

\r

Lo storico ordine di Air India segna l'entrata in servizio dell'A350 in India, il mercato dell'aviazione in più rapida crescita al mondo. L'aeromobile contribuirà a sbloccare il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, grazie alla sua tecnologia, autonomia e al comfort unico, che consentiranno di operare nuove rotte permettendo ai passeggeri di vivere nuove esperienze e offrendo vantaggi economici e maggiore sostenibilità. Le consegne del primo A350-900 sono previste entro la fine del 2023.\r

\r

L'A350 è l'aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il velivolo ha una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa rispetto a qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre ai passeggeri e all'equipaggio i più moderni prodotti di bordo, rendendo più confortevole l'esperienza di volo di lungo raggio. ","post_title":"Air India: arriva da Parigi la conferma dell'ordine per 250 velivoli Airbus","post_date":"2023-06-21T10:42:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687344169000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Binter acquisterà sei nuovi Embraer E195-E2 che porteranno a quota 16 il numero di questi aeromobili in flotta. I velivoli si aggiungeranno ai cinque che sono entrati in flotta nel 2019 e agli altri cinque acquistati nel dicembre 2022 e che inizieranno ad arrivare nel corso di quest'anno. \r

\r

La compagnia aerea spagnola ha siglato l'ordine con la casa costruttrice durante il Paris Air Show in corso in questi giorni a Le Bourget. Il presidente di Binter, Rodolfo Núñez, ha sottolineato il cambiamento che l'utilizzo dell'E195-E2 ha comportato per le operazioni della compagnia. \"È un aeromobile molto apprezzato dai nostri passeggeri, soprattutto per il suo comfort e le sue prestazioni a bordo e per la sua silenziosità. Inoltre, ci permette di continuare il nostro forte impegno per la riduzione delle emissioni di CO2, quindi è perfetto per la crescita della nostra azienda\".\r

\r

\"I migliori ordini sono quelli ripetuti, e questo è il quarto ordine di Binter per l'E2 - ha rimarcato Martyn Holmes, cco Embraer Commercial Aviation -. Noi di Embraer siamo molto soddisfatti di questa partnership e ci congratuliamo con la compagnia aerea delle Isole Canarie per il suo continuo successo\".\r

\r

L'accordo raggiunto comporterà un investimento di oltre 500 milioni di dollari per Binter. Le consegne inizieranno a partire da agosto 2024 per poi terminare nella prima metà del 2025.","post_title":"Binter amplia la flotta di E195-E2 con sei nuovi velivoli in consegna da agosto 2024","post_date":"2023-06-21T09:23:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687339420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448088","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"IndiGo ha sorpreso il pubblico del Paris Air Show 2023 con uno storico ordine dei record: 500 aeromobili Airbus A320 e A321neo (prezzo di listino 55 miliardi di euro) che proiettano la low cost indiana direttamente nella top ten mondiale del trasporto aereo.\r

\r

Un investimento che corre in parallelo ai piani di espansione del network del vettore guidato dal ceo Pieter Elbers, che traguardano non solo la regione del Sud-est asiatico e dell'Africa ma anche l'Europa. Italia inclusa, secondo quanto svelato dallo stesso Elbers in un'intervista a Il Corriere della Sera.\r

\r

Sul mercato italiano Indigo è presente dal dicembre 2022 attraverso il codeshare con Turkish Airlines sui principali scali (Milano, Venezia e Roma). \"In questo modo possiamo vendere voli per l'Europa con scalo a Istanbul\" aveva sottolineato già precedentemente Elbers, che vede il futuro dello sviluppo non in Cina, bensì in India. \"Sarà la più grande economia del mondo in un paio di anni e per questo i grandi marchi investono nel Paese (...) Con circa 750 milioni di under 30 in India si trova anche la più grande fetta di popolazione giovane\".\r

IndiGo tra gennaio e maggio 2023 ha trasportato oltre 36,42 milioni di passeggeri e punta \"ai 100 milioni dopo averne imbarcati 86 milioni l’anno scorso\" sottolinea il ceo del vettore, la cui quota di mercato sui voli domestici indiani varia tra il 55 e il 61% in questa prima parte dell’anno.","post_title":"La scalata di IndiGo che ora fa rotta direttamente su Europa e Italia","post_date":"2023-06-21T08:55:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687337712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448077","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' firmato da China Airlines il primo ordine a Boeing durante il Paris Air Show. La compagnia taiwanese ha reso nota la sigla di un ordine fermo (esercitando le opzioni) per otto 787-9 Dreamliner, che consentiranno \"di aggiungere flessibilità alla sua rete di rotte regionali\".\r

\r

L'ordine fermo era precedentemente indicato sul sito web di Boeing dedicato agli ordini e alle consegne come \"non identificato\" e segue il primo ordine in assoluto della compagnia aerea per sedici 787-9, annunciato lo scorso settembre.\r

\r

China Airlines diventa anche l'ultimo cliente del 787-10, convertendo sei 787-9 al modello, \"per aggiungere flessibilità e capacità sulla sua rete regionale, mentre la domanda di passeggeri continua a crescere rispetto ai livelli pre-pandemici\".\r

\r

La famiglia 787 \"sta vendendo al ritmo più alto nella storia di Boeing\", con un totale \"di più di 250 ordini e impegni negli ultimi sei mesi\".\r

\r

","post_title":"Boeing: il primo ordine al Paris Air Show arriva da China Airlines con otto 787-9","post_date":"2023-06-20T14:00:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687269653000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il giro d'affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 - aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall'incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell'anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro.\r

\r

Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre.\r

\r

“Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse\".\r

\r

","post_title":"Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull'anno precedente","post_date":"2023-06-20T13:38:50+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687268330000]}]}}