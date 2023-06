Debutto italiano ufficiale in Salento per la Handwritten Collection. Prossima tappa Piemonte La notizia era già stata anticipata lo scorso gennaio, in occasione della presentazione alla stampa del nuovo soft brand di casa Accor, Handwritten Collection. Ma ora arriva l’ufficializzazione del rebranding. Il salentino relais San Martino è la prima struttura italiana della collezione. Situato nella località di Taviano, a circa 5 chilometri da Gallipoli, l’albergo è un edificio storico del 1700 ristrutturato nel rispetto della tradizione architettonica locale. Dispone di 31 camere, tra cui cinque suite, una junior suite e due residenze appartamento (superior e deluxe). Fa parte della struttura anche un’area wellness con piscina all’aperto, idromassaggio, fitness boutique e un agrumeto della meditazione. Presente pure un ulteriore spazio fitness situato sulla terrazza del relais. L’offerta f&b si declina nel ristorante A Casa Tu Martinu di Chiara Murra, che propone agli ospiti i piatti dell’autentica cucina pugliese. Dal 2021 è cominciata inoltre un’interessante sperimentazione, che prevede l’utilizzo dell’acqua di mare anche in cucina con un menu completo e comprensivo di dolci. Ciò ha permesso tra l’altro l’eliminazione del sale dalla preparazione dei piatti. Ma la pipeline italiana della Handwritten Collection prevede già un’ulteriore apertura nel 2024: l’hotel Savona di Alba è una struttura di 92 camere, che la proprietà, la famiglia Morra, ha dato in gestione alla white label company francese Atalante Hotels, anch’essa destinata a fare il proprio ingresso nella Penisola con l’albergo piemontese. L’hotel è attualmente in fase di ristrutturazione completa di camere, spazi meeting e area fitness. Nei piani c’è anche la creazione di un nuovo locale f&b.

