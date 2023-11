Prima stella Michelin per l’umbro Borgobrufa Spa Resort Nuova stella Michelin per l’Umbria. La conquista, a soli due anni dalla sua apertura, il ristorante Elementi Fine Dining del Borgobrufa Spa Resort. “L’emozione è grande – sottolinea lo chef Andrea Impero, classe 1990 -. E non posso non pensare in primis a chi mi è accanto in maniera discreta ma determinante da ben dieci anni, in un’unione di intenti professionali e personali, ovvero mia moglie Martina Pallante, restaurant manager del Borgobrufa. E’ una stella speciale, perché ha il volto genuino dei nostri 70 micro-fornitori, delle indispensabili brigata di cucina e brigata di sala, e soprattutto della famiglia Sfascia, che ringrazio per aver da sempre creduto in questa visione di cucina fine dining etica, che mette a sistema minuscoli territori, piccoli produttori e materie prime”. Grande soddisfazione per la famiglia Sfascia, proprietaria del resort, che è sempre stata orientata a portare avanti il progetto Borgobrufa come un modello d’impresa turistica e ristorativa qualificante per il territorio. “Lo chef Impero con la sua filosofia di cucina è riuscito a trasferire anche nell’ambito della ristorazione i nostri valori, sia nel ristorante Quattro Sensi, sia nel fine dining Elementi, generando in tutte le persone che sono coinvolte e anche negli ospiti che si siedono a tavola un senso di orgoglio per questo lavoro di salvaguardia e rilancio delle piccole realtà produttive – spiega Andrea Sfascia -. Questa stella Michelin ci indica che la strada intrapresa è sì faticosa, ma è giusta per i nostri valori e i nostri obiettivi. Il nostro è un modello di business dove il capitale umano rappresenta il fondamento ed è con i nostri oltre 90 collaboratori che condividiamo questo importante riconoscimento”. Proprio per questo motivo la nota che annuncia la conquista della stella include i nomi di tutti i protagonisti del ristorante. Oltre allo chef Impero e alla restaurant manager Martina Pallante, la brigata di cucina include quindi lo sous chef Daniele Binario, gli chef tournant Antonio Virgilio e Nicola Marzano, nonché il pastry chef Pamela Fabrizi e il pasticcere Andrea Angeleri. In sala operano invece il primo maître e sommelier Domenico Scotto D’Antuono e la chef de rang Mariantonella Di Renzo. Condividi

