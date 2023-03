Planetaria: in arrivo due nuovi hotel. Per il 2023 obiettivo fatturato 50 mln e margini al 35% Obiettivo 50 milioni di fatturato con un margine operativo al 35% (ebitda margin) per il 2023 del gruppo Planetaria, che pensa anche a crescere ulteriormente con un paio di strutture in arrivo entro la fine dell’anno. Lo ha rivelato al forum sull’hotellerie di Pambianco a Milano, la ceo della compagnia che oggi gestisce 11 strutture in Italia, Sofia Gioia Vedani. Nel 2022 il gruppo ha chiuso con un giro d’affari di 42 milioni di euro e margini operativi lordi (ebitda) per 13 milioni, pari al 30,5% dei ricavi totali. “La nostra è un’azienda con 300 dipendenti ma con un’organizzazione estremamente dinamica e flessibile – ha spiegato Sofia Gioia Vedani illustrando un business model peculiare per una società che si appresta ormai anche ufficialmente a uscire dal novero delle pmi (le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore ai 5o mln, ndr) -. La nostra sede amministrativa è molto piccola e il processo decisionale incredibilmente snello: praticamente un duetto tra me e il direttore generale Damiano De Crescenzo“. L’idea non è tanto e non solo quella di essere nelle condizioni di dare risposte rapide ed elastiche alle evoluzioni e alle contingenze di mercato, ma anche di lasciare la corretta autonomia decisionale ai general manager delle varie strutture in modo da valorizzare tra l’altro il legame tra prodotto e territorio: “Noi per esempio non abbiamo un ufficio acquisti centrale – ha sottolineato l’a.d. -. Forniamo degli indirizzi di massima ma non degli standard. Diamo così la possibilità ai direttori dei nostri alberghi di personalizzare l’offerta, rispettando lo spirito della location. Le economie di scala le raggiungiamo in altro modo. Non solo: agli stessi direttori garantiamo deleghe di gestione su aspetti specifici del business del gruppo, ma vogliamo che ciascuno di loro rimanga sempre alla guida delle proprie strutture, in modo da non perdere mai il contatto con l’operatività quotidiana. Lo stesso direttore generale, De Crescenzo, è anche lo storico general manager dell’Enterprise di Milano, di cui non lascerebbe mai il timone”.

