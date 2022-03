Pkf lancia la campagna Hospitality helps per l’accoglienza dei rifugiati ucraini

Si chiama Hospitality Helps ed è la nuova campagna Pkf, pensata per invitare gli alberghi ad accogliere i rifugiati dall’Ucraina. “Sempre più amici, parenti e colleghi, ma anche perfetti sconosciuti stanno fuggendo dall’Ucraina in questo momento – sottolinea il ceo di Pkf hospitality group, Michael Widmann -. Siamo in grado di aiutare in modo molto pratico, fornendo alloggio. Lavoriamo nel settore dell’ospitalità e abbiamo contatti con molti operatori e proprietari di hotel. Quindi possiamo fare qualcosa“.

Ecco perché Pkf ha avviato la campagna su LinkedIn (#HospitalityHelps) e altre attività sui social media con il titolo Hospitality Helps. Una piattaforma di prenotazione online (www.hospitalitysupport.org), dove i proprietari e gli operatori alberghieri possono mettere a disposizione gratuitamente le loro camere ai rifugiati. “Un esempio è un’amica della mia famiglia – prosegue Widmann -. Dopo aver lasciato il marito in Ucraina, è stata in strada per 72 ore senza dormire, guidando con i suoi due bambini, di sette e otto anni, in auto verso l’Austria. Di fronte al rischio che si addormentasse durante il viaggio (vicino a Budapest), ho contattato Norbert Lessing, il capo di Hilton in Austria, che ha immediatamente contattato il suo collega a Budapest, Peter Knoll. Dopo tre giorni di fuga traumatica, sono riusciti a dormire e a riprendersi all’Hilton di Budapest. Grazie a Norbert, Peter e all’Hilton!”.