Palladium ed El Corte Inglés vendono la catena Ayre a Eurazeo e al fondo canadese Pspib

Proseguono le grandi manovre in casa El Corte Inglés. Poco prima della sigla della joint venture con Jumbo Tours di Alpitour per la dmc Contigo, la compagnia spagnola ha infatti annunciato, insieme a Palladium Hotel Group, di aver trovato gli acquirenti per la maggioranza del loro brand alberghiero Ayre. Si tratta della società di investimenti francese Eurazeo e del fondo pensioni canadese Pspib. L’accordo, che secondo fonti di stampa spagnole dovrebbe essersi chiuso per una cifra attorno ai 140 milioni di euro, necessita ancora dell’ok della Commissione europea, che si prevede però possa giungere entro la fine di marzo.

Oggetto della transazione sono in particolare cinque hotel, per un totale di 800 posti letto: il Gran Hotel Colón di Madrid, l’Ayre Hotel Gran Vía di Barcellona, gli hotel Ramiro I e Alfonso II di Oviedo e l’Ayre Hotel Córdoba. A questi si aggiunge poi un terreno a Porto, in Portogallo. Fonti del settore sostengono che tra i motivi, che hanno spinto Palladium ed El Corte Inglés a vendere, ci sarebbe l’andamento irregolare di Ayre , con la stragrande maggioranza dei ricavi del brand proveniente da due sole proprietà: il Gran Hotel Colón da 361 camere) e il Gran Via da 188 camere.

Il ceo di Palladium, Jesús Sobrino, ha già peraltro dichiarato che l’obiettivo è ora quello di reinvestire i capitali ottenuti dalla vendita nella promozione, nello sviluppo e nel riposizionamento nel segmento lusso di Only You: un nuovo premium urban brand nato ancora una volta su iniziativa congiunta dello stesso gruppo Palladium e di El Corte Inglés.