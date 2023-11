Novità Alma de Bayahibe in Repubblica Dominicana per il brand Hm Hotels E’ il dominicano Alma de Bayahibe la principale novità di quest’anno dei brand Hm e Whala! Hotels: “Si tratta di un hotel esclusivo adults onlty, che offre un’atmosfera di intimità e raffinatezza – spiega il direttore commerciale Italia, Ramon Parisi -. Infinite in particolare le opzioni di intrattenimento: dalle feste, agli spettacoli serali e alle attività di animazione coinvolgenti. Molte le opportunità pure per gli amanti dello sport. Per coloro che cercano emozioni sottomarine, poi, il diving è un’esperienza imperdibile. Pure le prelibatezze culinarie sono un punto forte: dai piatti locali autentici alle cucine internazionali, proponiamo vasta gamma di opzioni nei ristoranti a buffet e alla carta”. Hm e Whala! Hotels sono presenti con otto strutture nei Caraibi, tra cui cinque in Repubblica Dominicana e tre in Messico. “In quest’ultima destinazione – conclude Parisi – mi piace evidenziare Holbox: un’isola particolarmente famosa per la possibilità di nuotare a fianco dello squalo balena. Qui siamo stati dei veri pionieri, con sistemazioni e servizi impeccabili in un’atmosfera rilassante”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano? Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo. Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre. “Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”. Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi. "Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale". I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23 Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi. Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”. In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: "la città più umana e innovativa". Food&Wine e Hospitality Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia. Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi. Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”. [post_title] => Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo [post_date] => 2023-11-17T15:09:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700233761000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456330 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_456348" align="alignleft" width="300"] Le Villas Hm Palapas del Mar sull'isola di Holbox[/caption] E' il dominicano Alma de Bayahibe la principale novità di quest'anno dei brand Hm e Whala! Hotels: "Si tratta di un hotel esclusivo adults onlty, che offre un'atmosfera di intimità e raffinatezza - spiega il direttore commerciale Italia, Ramon Parisi -. Infinite in particolare le opzioni di intrattenimento: dalle feste, agli spettacoli serali e alle attività di animazione coinvolgenti. Molte le opportunità pure per gli amanti dello sport. Per coloro che cercano emozioni sottomarine, poi, il diving è un'esperienza imperdibile. Pure le prelibatezze culinarie sono un punto forte: dai piatti locali autentici alle cucine internazionali, proponiamo vasta gamma di opzioni nei ristoranti a buffet e alla carta". Hm e Whala! Hotels sono presenti con otto strutture nei Caraibi, tra cui cinque in Repubblica Dominicana e tre in Messico. "In quest'ultima destinazione - conclude Parisi - mi piace evidenziare Holbox: un'isola particolarmente famosa per la possibilità di nuotare a fianco dello squalo balena. Qui siamo stati dei veri pionieri, con sistemazioni e servizi impeccabili in un'atmosfera rilassante". [post_title] => Novità Alma de Bayahibe in Repubblica Dominicana per il brand Hm Hotels [post_date] => 2023-11-17T15:03:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700233385000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456293 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia. “Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: "Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c. Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc. La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa. Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere.  [post_title] => I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas [post_date] => 2023-11-17T14:42:02+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700232122000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456291 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una Svezia tutta da scoprire quella che copre la regione artica, addirittura un quarto della superficie nazionale, in grado di regalare un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di natura selvaggia, neve, ghiaccio e per chi apprezza la possibilità di partecipare allo stile di vita artico, lontano dal turismo di massa. Protagonista di questa zona è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che si estende dal confine norvegese a ovest fino alla costa del Golfo di Botnia a est: una proposta che va al di là della natura, che di per sé vale il viaggio, ma include anche città autentiche e dalla storia affascinante come Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia. La Västerbotten Experience è un'iniziativa lanciata dalla regione che ha messo in rete oltre 100 aziende che sono state sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council, e che offrono esperienze di natura e cultura sostenibili e autentiche, compresi alloggio e cibo, dall'entroterra alla costa. Davvero numerose le attività ed esperienze da vivere durante un viaggio: dormire sugli alberi in eco-lodge, ad esempio ad un'ora dalla costa, sul fiume Ume nell’eco-lodge Granö Beckasin. Andare alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp: appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center consente di avvistare gli splendidi animali durante un giro in motoslitta. Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo: Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un'ora a un paio di giorni. E ancora, nel villaggio di Vindeln, nell'entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura, grazie a safari con gli husky e notte sotto le stelle in capanna di vetro. Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura: qui c'è una vivace vita culturale da scoprire con arte, architettura, teatro, danza e una scena musicale che comprende di tutto, dall'hardcore alla musica folk e all'opera. Skellefteå ospita invece uno dei pochi villaggi parrocchiali svedesi rimasti, Bonnstan, risalente al XVII secolo. Da non trascurare, poi, interessanti esperienze culinarie: la cultura del cibo è strettamente legata con lo stile di vita artico e alla sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina. [gallery ids="456301,456304,456303"] [post_title] => Vasterbotten: alla scoperta della Svezia artica, fra natura ed esperienze memorabili [post_date] => 2023-11-17T13:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700226707000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I viaggi natura sono ormai una delle voci più rilevanti del mercato turistico, rappresentando circa il 7% delle proposte globali. Si stima che questo mercato valga ormai oltre 135 miliardi di dollari e che vedrà una crescita costante del 5% annuo almeno fino al 2032 (Fonte: Wwf & Centre for the Promotion of Imports from developing countries). Evaneos ha quindi deciso recentemente di rinnovare la propria offerta dedicata ai safari, declinando questa tipologia di viaggio con un’attenzione ancora più profonda alla sostenibilità e al rispetto di animali e territori, che da sempre contraddistingue l’azienda. "Nel mondo frenetico e interconnesso di oggi, dove la tecnologia domina le nostre vite e i paesaggi urbani sono diventati la norma, i viaggiatori manifestano un interesse crescente per una connessione più profonda con la natura e per un modo di viaggiare più rispettoso di luoghi e persone", commenta la country manager Southern Europe, Viola Migliori. L'approccio nuovo al safari di Evaneos si può in particolare sperimentare in Tanzania. Nella cornice del parco nazionale di Arusha, sarà infatti possibile effettuarlo in bici, su un percorso di 20 chilometri in cui, con il monte Meru costantemente all’orizzonte, è possibile incontrare la fauna selvatica africana; oppure a piedi, lungo un itinerario durante il quale si possono incrociare le rarissime e timide scimmie blu e ammirare l'imponente cascata, il cratere Ngurdoto e il lago Momella. Sperimentare il safari a piedi è possibile anche all’interno del Tarangire National Park, oasi naturale nel nord del paese, in cui è possibile incontrare elefanti e un’amplissima varietà di uccelli e insetti rari, nonché assistere ai flussi migratori sotto la guida di guide esperte che insegneranno come riconoscere sul terreno le tracce del passaggio degli animali. Presso il Dolly Estate (30 chilometri a est di Arusha) si potrà cavalcare per circa due ore (adatte sia a cavallerizzi rodati quanto ad assoluti principianti), durante le quali esplorare i sentieri tortuosi, avvistando una ricca varietà di animali selvatici. Nel Dolly Estate si incontra tra l'altro regolarmente uno dei mammiferi più eleganti della Tanzania: il Gerenuk. Infine, sul lago Manyara, nella parte settentrionale del paese, sarà possibile effettuare un safari a bordo di canoe. Durante la navigazione uccelli acquatici e fenicotteri, ma anche giraffe, bufali ed elefanti, si affacciano dalle rive. "La nostra proposta in Tanzania è la quintessenza della filosofia Evaneos – spiega ancora Viola Migliori – perché unisce alcuni degli elementi che ci caratterizzano: la scelta di zone al di fuori dei sentieri battuti, un modo di viaggiare a basso impatto con mezzi alternativi, lento e capace di mettere in reale, diretta connessione, viaggiatori e ambiente, persone e luoghi. Oltre alla possibilità di offrire una grande personalizzazione di itinerari ed esperienze da vivere". [post_title] => I safari sostenibili di Evaneos: a piedi, in bici, a cavallo o in canoa [post_date] => 2023-11-17T11:42:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700221354000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456279 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sviluppare e rafforzare la rete di 580 hotel e ristoranti lavorando sulla qualità nei 65 Paesi in cui l’associazione è presente, nonché garantire maggiore attenzione ai requisiti e ai risultati raggiunti in materia di sostenibilità . A 12 mesi esatti dalla sua elezione a Venezia, il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, ha illustrato la strategia che desidera attuare nel prossimo futuro, in occasione del tradizionale congresso internazionale del brand, svoltosi quest'anno a Copenaghen. "La nostra sfida collettiva sarà rendere Relais & Châteaux un punto di riferimento globale per l'ospitalità sostenibile - ha spiegato Gardinier -. Ciascun associato sarà chiamato a seguire un piano di sviluppo sostenibile esigente e onesto, adattato alle proprie attività e al proprio contesto. Con il vicepresidente Mauro Colagreco, a capo anche del nostro gruppo di lavoro World Culinary Council che si è riunito di recente, abbiamo avviato una ricca e affascinante riflessione sul ruolo della cucina sostenibile all’interno delle dimore associate e, più in generale, su come integrarla in un movimento condiviso, globale e universale, in stretta collaborazione con l'Unesco. Insieme abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che culminerà nella stesura del nuovo Manifesto di Relais & Châteaux nel 2024". "Oggi più che mai la nostra rete, e il nostro dna, sono allineati con i principali trend turistici emersi nel post-Covid e legati a un cambio delle abitudini e dei comportamenti che osserviamo nei nostri ospiti e in tutto il mondo, come dimostrano le buone performance complessive delle nostre rispettive attività - ha proseguito Gardinier -. Le tipologie di dimore che fanno parte dell’associazione rispondono alle aspettative degli ospiti attuali e futuri, che cercano un significato quando viaggiano: strutture con un'impronta architettonica equilibrata e storica, a misura d'uomo, radicate nelle loro comunità , con un design unico, gestite da team impegnati, professionali e attenti al loro ambiente, e la cui cucina, dalla più semplice alla più elaborata, rappresenta l'anima dei rispettivi terroir”. [post_title] => Relais & Châteaux, obiettivo sostenibilità . In arrivo un Manifesto ad hoc [post_date] => 2023-11-17T11:29:13+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700220553000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456271 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia e Ita Airways sarebbero disponibili ad aderire all'iniziativa varata dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi contro il caro-voli. Lo anticipa il presidente della regione, Renato Schifani: "Sono contento che con la compagnia di bandiera si possa finalmente costruire un dialogo approntato alla massima collaborazione con l'obiettivo di ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti gli isolani il diritto, costituzionalmente garantito, alla mobiltà ". L'adesione di Ita sarebbe stata comunicata a Schifani dal direttore generale del vettore, Andrea Benassi, ma si attende la conferma ufficiale per i prossimi giorni. Aeroitalia aveva già dato invece la sua disponibilità . La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro -voli, puntualmente atteso per le festività natalizie e di fine anno. In pratica sono previsti sconti del 25% sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate. [post_title] => Caro-voli sulla Sicilia: Aeroitalia e Ita Airways sconteranno i biglietti [post_date] => 2023-11-17T11:26:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700220360000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456267 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell'anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: "Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità ". Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. "Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi - specifica Fantoni - ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità , garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta". Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: "Un'occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa - conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive". [post_title] => Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv [post_date] => 2023-11-17T11:12:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700219566000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 456264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 154 i mezzi personalizzati fra tram e autobus con cui Idee per Viaggiare ha deciso di colorare le città metropolitane, stimolando il pubblico a viaggiare e a farlo selezionando il proprio brand. La campagna è attiva nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Bari e Brescia, cui si aggiungono quattro maxi affissioni negli aeroporti di Linate e Fiumicino. Tra i soggetti selezionati, i paesaggi caldi e accoglienti di oceano Indiano, Thailandia, Tanzania e Sudafrica, oltre al resort Sun Siyam Iru Veli, esclusiva dell’operatore alle Maldive. La creatività della campagna è stata sviluppata dall’ufficio marketing di Idee per Viaggiare: dai messaggi per chi è bloccato nel traffico cittadino con l’invito a immaginarsi altrove, all’approccio phygital negli aeroporti, dove i Qr code aprono letteralmente le proposte presentate, rivelando i dettagli concreti ai potenziali consumatori. “Ci siamo divertiti nel dare vita a questo progetto condiviso, che ha visto la luce grazie alla partecipazione di tutto il team marketing - spiega la marketing manager del to, Paola Schiavone -. In azienda abbiamo competenze molto diversificate e complementari che permettono il passaggio dal pensiero all’azione in tempi brevissimi. Dalla selezione delle immagini al graphic design, dal copywriting alla comunicazione digital, tutto è frutto dell’analisi fatta dal team e della sua trasposizione pratica”. [post_title] => Idee per Viaggiare dà colore alle città per invitare il pubblico a viaggiare [post_date] => 2023-11-17T10:51:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1700218293000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "novita alma de bayahibe in repubblica dominicana per il brand hm hotels" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":6803,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Come l’Intelligenza Artificiale cambierà l’esperienza di viaggio e l’organizzazione dei servizi turistici mantenendo centrale il fattore umano?\r

\r

Questo sarà il filo rosso di BTO – Be Travel Onlife 2023, manifestazione leader in Italia dedicata all’innovazione tecnologica nel settore del turismo.\r

\r

Sapiens - Humans meet AI è, infatti, il tema di questa quindicesima edizione: l’appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze il 22 e 23 novembre.\r

\r

“Dai segnali che arrivano l'intelligenza artificiale la più grande di tutte le evoluzioni del digitale - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore scientifico di BTO, durante la presentazione alla stampa che si è tenuta a Roma presso Ozio Restaurant dell'Orazio Palace Hotel -. S i sta espandendo con ritmi completamente inattesi, iperveloci, ma anche perchè credo che siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale degli strumenti di conoscenza digitali rispetto a quelli a cui eravamo abituati fino ad oggi. BTO è l’occasione giusta per trovarsi, dialogare, riflettere”.\r

\r

Due giorni di grande vitalità per l’appuntamento toscano. 85 panel, 274 ospiti – di cui 40 internazionali – dialogheranno tra approfondimenti, seminari, workshop, contaminazioni e speech futuristici, per far conoscere le nuove tendenze tecnologiche applicate al travel, declinate nei 4 topic: Destination, Digital Strategy, Food &Wine Tourism e Hospitality curati rispettivamente da Emma Taveri, Giulia Eremita e Rodolfo Baggio, Roberta Milano e Nicola Zoppi.\r

\r

\"Si tratta di 4 filoni su cui decliniamo il tema dell'innovazione - continua Tapinassi -. Non esiste una ricetta perfetta per parlare di innovazione turistica, si tratta di un settore economico estremamente variegato all'interno del quale bisogna sensibilizzare competenze molto diverse. Questo è il motivo di un palinsesto estremamente differenziato, che non è la sommatoria di tanti relatori insieme ma ha una sua logica di narrazione ben studiata e articolata, che ci racconta cos'è l'evoluzione attraverso il leitmotiv dell'intelligenza artificiale\".\r

\r

\r

\r

\r

\r

I temi e i protagonisti dell'edizione 2o23\r

\r

Per quel che riguarda il Digital Strategy si punta tutto su grandi nomi dal forte richiamo in grado di lasciare il segno. C’è Federico Faggin, l’inventore del microchip, per un dialogo sull’intelligenza artificiale con Stefano Quintarelli, padre dello SPID e fondatore di I.NET – il primo Internet Provider professionale italiano. E poi Louis Rosenberg, tecnologo, imprenditore americano, CEO e Chief Scientist di Unanimous AI. Sarà lui a guidarci nel suo keynote attraverso il mondo affascinante dell’intelligenza di sciame, un principio biologico osservato in specie come api e pesci, dove grandi gruppi possono prendere decisioni che beneficiano l’intera popolazione senza un leader centrale. Spazio anche alle piattaforme di prenotazione come Booking.com con l’arrivo di Adrienne Enggist. È lei che si è occupata dell’AI Trip Planner - introdotto in versione beta il 28 giugno sull’app Booking.com e disponibile parzialmente negli USA - e che si basa sulla tecnologia LLM (Large Language Model) dell'API ChatGPT di OpenAI per creare una nuova esperienza interattiva per coloro che vogliono pianificare i propri viaggi.\r

\r

Ma BTO è anche Destination. Con India e Cina si parla di Asia Intelligence insieme a Trip.com Group e Divya Khatri - Strategic Partnerships and Product Management Professional - Make My Trip. Due colossi del turismo che sullo stesso palco avranno modo di far capire il potenziale dell’AI per i nuovi viaggiatori. Un interessante spazio è poi dedicato alla sostenibilità ambientale, sempre al centro delle strategie d’azioni di paesi quali quali Nicaragua, Visit Valencia e Trentino Marketing mentre la Spagna è rappresentata dal Museo del Prado che porterà un’insolita esperienza olfattiva: “quella di poter annusare un dipinto di Brueghel”.\r

\r

In ambito culturale si parlerà anche del Museo Mann di Napoli, primo museo archeologico che ha ideato un videogioco - “Father and Son” - mentre per guardare al futuro ci pensa il progetto Eindhoven365 con il suo direttore Generale Cuno Groenewoud per raggiungere un obiettivo: \"la città più umana e innovativa\".\r

\r

\r

\r

Food&Wine e Hospitality\r

\r

Non c’è turismo senza Food & Wine e a BTO se ne parlerà largamente anche sfruttando la tecnologia, con la presenza di IBM Research e il progetto Hypertaste – per la prima volta presentato ad un evento pubblico in Italia. Si tratta di una lingua artificiale capace di degustare il vino come un esperto sommelier. Ma anche Amelia, Digital Twin esperta di di vini e territori, in grado di consigliare i clienti di un ristorante sui migliori abbinamenti con i piatti. E il pubblico potrà metterla alla prova facendole domande. Tra i nomi di punta quello dell’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè, Presidente della Fondazione Riccagioia, realtà che vuole essere un Innovation Hub di riferimento nazionale di ricerca e trasferimento di competenze dedicato all’Agritech e Foodtech. Un appuntamento da non perdere è quello Nomisma Wine Monitor, per una fotografia del presente, per capire quali siano le aree di miglioramento più strategiche per l’enoturismo in Italia.\r

\r

Le associazioni di categoria, della filiera turistica, saranno largamente presenti in “Hospitality” per affrontare i problemi attuali e opportunità future legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. A parlarne Alessandro Nucara di Federalberghi, Corrado Luca Bianca di Assoturismo, Barbara Maria Casillo di Confindustria Alberghi.\r

\r

Da segnalare inoltre il ritorno di PhoCusWright, il più importante ente di ricerca sul turismo mondiale presente alla manifestazione con il suo analista per l’Italia, Giancarlo Carniani, che nella prima giornata presenterà un deck di dati estratti da “Italian Consumer 2023” soffermandosi sulle tendenze che coinvolgono il nostro paese. Spazio poi ad Almawave e The Data Appeal Company che il 23 novembre presentano “Data-driven tourism. Un punto di vista su come bilanciare la qualità della vita dei cittadini con la qualità dell’esperienza dei turisti grazie ai dati e all’intelligenza artificiale”.","post_title":"Il 22 e 23 novembre a Firenze c'è BTO, un viaggio nel futuro del turismo","post_date":"2023-11-17T15:09:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700233761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456348\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Le Villas Hm Palapas del Mar sull'isola di Holbox[/caption]\r

\r

E' il dominicano Alma de Bayahibe la principale novità di quest'anno dei brand Hm e Whala! Hotels: \"Si tratta di un hotel esclusivo adults onlty, che offre un'atmosfera di intimità e raffinatezza - spiega il direttore commerciale Italia, Ramon Parisi -. Infinite in particolare le opzioni di intrattenimento: dalle feste, agli spettacoli serali e alle attività di animazione coinvolgenti. Molte le opportunità pure per gli amanti dello sport. Per coloro che cercano emozioni sottomarine, poi, il diving è un'esperienza imperdibile. Pure le prelibatezze culinarie sono un punto forte: dai piatti locali autentici alle cucine internazionali, proponiamo vasta gamma di opzioni nei ristoranti a buffet e alla carta\".\r

\r

Hm e Whala! Hotels sono presenti con otto strutture nei Caraibi, tra cui cinque in Repubblica Dominicana e tre in Messico. \"In quest'ultima destinazione - conclude Parisi - mi piace evidenziare Holbox: un'isola particolarmente famosa per la possibilità di nuotare a fianco dello squalo balena. Qui siamo stati dei veri pionieri, con sistemazioni e servizi impeccabili in un'atmosfera rilassante\".","post_title":"Novità Alma de Bayahibe in Repubblica Dominicana per il brand Hm Hotels","post_date":"2023-11-17T15:03:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700233385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia.\r

\r

“Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: \"Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c.\r

\r

Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc.\r

\r

La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa.\r

\r

Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere.\r

\r

 ","post_title":"I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas","post_date":"2023-11-17T14:42:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700232122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456291","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" E' una Svezia tutta da scoprire quella che copre la regione artica, addirittura un quarto della superficie nazionale, in grado di regalare un'esperienza indimenticabile per gli appassionati di natura selvaggia, neve, ghiaccio e per chi apprezza la possibilità di partecipare allo stile di vita artico, lontano dal turismo di massa. \r

\r

Protagonista di questa zona è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che si estende dal confine norvegese a ovest fino alla costa del Golfo di Botnia a est: una proposta che va al di là della natura, che di per sé vale il viaggio, ma include anche città autentiche e dalla storia affascinante come Umeå e Skellefteå, a due passi dal Golfo di Botnia.\r

\r

La Västerbotten Experience è un'iniziativa lanciata dalla regione che ha messo in rete oltre 100 aziende che sono state sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council, e che offrono esperienze di natura e cultura sostenibili e autentiche, compresi alloggio e cibo, dall'entroterra alla costa. \r

\r

Davvero numerose le attività ed esperienze da vivere durante un viaggio: dormire sugli alberi in eco-lodge, ad esempio ad un'ora dalla costa, sul fiume Ume nell’eco-lodge Granö Beckasin. Andare alla ricerca di alci con pranzo nel wilderness camp: appena fuori dal piccolo villaggio di Svansele, nelle foreste a ovest di Skellefteå, lo Svansele Wilderness center consente di avvistare gli splendidi animali durante un giro in motoslitta. \r

\r

Un modo meraviglioso per immergersi nella natura artica è farlo a dorso di un cavallo: Horses of Taiga offre tour in sella ai loro cavalli islandesi, che durano da un'ora a un paio di giorni. \r

E ancora, nel villaggio di Vindeln, nell'entroterra di Västerbotten, la piccola azienda a conduzione familiare Aurora Borealis Adventures offre un modo unico per vivere la natura, grazie a safari con gli husky e notte sotto le stelle in capanna di vetro.\r

\r

Nel 2014 Umeå (il capoluogo di Västerbotten) è stata eletta Capitale europea della cultura: qui c'è una vivace vita culturale da scoprire con arte, architettura, teatro, danza e una scena musicale che comprende di tutto, dall'hardcore alla musica folk e all'opera. Skellefteå ospita invece uno dei pochi villaggi parrocchiali svedesi rimasti, Bonnstan, risalente al XVII secolo. \r

\r

Da non trascurare, poi, interessanti esperienze culinarie: la cultura del cibo è strettamente legata con lo stile di vita artico e alla sua attenzione per la natura. Le estati lunghe e luminose forniscono verdure e bacche saporite, i fiumi e i laghi sono ricchi di pesci e le foreste di selvaggina. \r

\r

[gallery ids=\"456301,456304,456303\"]","post_title":"Vasterbotten: alla scoperta della Svezia artica, fra natura ed esperienze memorabili","post_date":"2023-11-17T13:11:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700226707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I viaggi natura sono ormai una delle voci più rilevanti del mercato turistico, rappresentando circa il 7% delle proposte globali. Si stima che questo mercato valga ormai oltre 135 miliardi di dollari e che vedrà una crescita costante del 5% annuo almeno fino al 2032 (Fonte: Wwf & Centre for the Promotion of Imports from developing countries). Evaneos ha quindi deciso recentemente di rinnovare la propria offerta dedicata ai safari, declinando questa tipologia di viaggio con un’attenzione ancora più profonda alla sostenibilità e al rispetto di animali e territori, che da sempre contraddistingue l’azienda. \"Nel mondo frenetico e interconnesso di oggi, dove la tecnologia domina le nostre vite e i paesaggi urbani sono diventati la norma, i viaggiatori manifestano un interesse crescente per una connessione più profonda con la natura e per un modo di viaggiare più rispettoso di luoghi e persone\", commenta la country manager Southern Europe, Viola Migliori.\r

\r

L'approccio nuovo al safari di Evaneos si può in particolare sperimentare in Tanzania. Nella cornice del parco nazionale di Arusha, sarà infatti possibile effettuarlo in bici, su un percorso di 20 chilometri in cui, con il monte Meru costantemente all’orizzonte, è possibile incontrare la fauna selvatica africana; oppure a piedi, lungo un itinerario durante il quale si possono incrociare le rarissime e timide scimmie blu e ammirare l'imponente cascata, il cratere Ngurdoto e il lago Momella. Sperimentare il safari a piedi è possibile anche all’interno del Tarangire National Park, oasi naturale nel nord del paese, in cui è possibile incontrare elefanti e un’amplissima varietà di uccelli e insetti rari, nonché assistere ai flussi migratori sotto la guida di guide esperte che insegneranno come riconoscere sul terreno le tracce del passaggio degli animali.\r

\r

Presso il Dolly Estate (30 chilometri a est di Arusha) si potrà cavalcare per circa due ore (adatte sia a cavallerizzi rodati quanto ad assoluti principianti), durante le quali esplorare i sentieri tortuosi, avvistando una ricca varietà di animali selvatici. Nel Dolly Estate si incontra tra l'altro regolarmente uno dei mammiferi più eleganti della Tanzania: il Gerenuk. Infine, sul lago Manyara, nella parte settentrionale del paese, sarà possibile effettuare un safari a bordo di canoe. Durante la navigazione uccelli acquatici e fenicotteri, ma anche giraffe, bufali ed elefanti, si affacciano dalle rive.\r

\r

\"La nostra proposta in Tanzania è la quintessenza della filosofia Evaneos – spiega ancora Viola Migliori – perché unisce alcuni degli elementi che ci caratterizzano: la scelta di zone al di fuori dei sentieri battuti, un modo di viaggiare a basso impatto con mezzi alternativi, lento e capace di mettere in reale, diretta connessione, viaggiatori e ambiente, persone e luoghi. Oltre alla possibilità di offrire una grande personalizzazione di itinerari ed esperienze da vivere\".","post_title":"I safari sostenibili di Evaneos: a piedi, in bici, a cavallo o in canoa","post_date":"2023-11-17T11:42:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700221354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456279","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sviluppare e rafforzare la rete di 580 hotel e ristoranti lavorando sulla qualità nei 65 Paesi in cui l’associazione è presente, nonché garantire maggiore attenzione ai requisiti e ai risultati raggiunti in materia di sostenibilità . A 12 mesi esatti dalla sua elezione a Venezia, il presidente di Relais & Châteaux, Laurent Gardinier, ha illustrato la strategia che desidera attuare nel prossimo futuro, in occasione del tradizionale congresso internazionale del brand, svoltosi quest'anno a Copenaghen.\r

\r

\"La nostra sfida collettiva sarà rendere Relais & Châteaux un punto di riferimento globale per l'ospitalità sostenibile - ha spiegato Gardinier -. Ciascun associato sarà chiamato a seguire un piano di sviluppo sostenibile esigente e onesto, adattato alle proprie attività e al proprio contesto. Con il vicepresidente Mauro Colagreco, a capo anche del nostro gruppo di lavoro World Culinary Council che si è riunito di recente, abbiamo avviato una ricca e affascinante riflessione sul ruolo della cucina sostenibile all’interno delle dimore associate e, più in generale, su come integrarla in un movimento condiviso, globale e universale, in stretta collaborazione con l'Unesco. Insieme abbiamo intrapreso questo nuovo percorso, che culminerà nella stesura del nuovo Manifesto di Relais & Châteaux nel 2024\".\r

\r

\"Oggi più che mai la nostra rete, e il nostro dna, sono allineati con i principali trend turistici emersi nel post-Covid e legati a un cambio delle abitudini e dei comportamenti che osserviamo nei nostri ospiti e in tutto il mondo, come dimostrano le buone performance complessive delle nostre rispettive attività - ha proseguito Gardinier -. Le tipologie di dimore che fanno parte dell’associazione rispondono alle aspettative degli ospiti attuali e futuri, che cercano un significato quando viaggiano: strutture con un'impronta architettonica equilibrata e storica, a misura d'uomo, radicate nelle loro comunità , con un design unico, gestite da team impegnati, professionali e attenti al loro ambiente, e la cui cucina, dalla più semplice alla più elaborata, rappresenta l'anima dei rispettivi terroir”.\r

\r

","post_title":"Relais & Châteaux, obiettivo sostenibilità . In arrivo un Manifesto ad hoc","post_date":"2023-11-17T11:29:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700220553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia e Ita Airways sarebbero disponibili ad aderire all'iniziativa varata dalla Regione Siciliana nei giorni scorsi contro il caro-voli. \r

\r

Lo anticipa il presidente della regione, Renato Schifani: \"Sono contento che con la compagnia di bandiera si possa finalmente costruire un dialogo approntato alla massima collaborazione con l'obiettivo di ridurre i costi dei voli, assicurando a tutti gli isolani il diritto, costituzionalmente garantito, alla mobiltà \".\r

\r

L'adesione di Ita sarebbe stata comunicata a Schifani dal direttore generale del vettore, Andrea Benassi, ma si attende la conferma ufficiale per i prossimi giorni. Aeroitalia aveva già dato invece la sua disponibilità . \r

\r

La Regione Siciliana ha pubblicato nei giorni scorsi il bando destinato alle compagnie aeree per contrastare il caro -voli, puntualmente atteso per le festività natalizie e di fine anno. In pratica sono previsti sconti del 25% sui biglietti da Milano e Roma per tutti i residenti in Sicilia, oltre ad una riduzione del 50% per categorie selezionate.","post_title":"Caro-voli sulla Sicilia: Aeroitalia e Ita Airways sconteranno i biglietti","post_date":"2023-11-17T11:26:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700220360000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell'anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: \"Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità \".\r

\r

Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. \"Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi - specifica Fantoni - ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità , garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta\".\r

\r

Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: \"Un'occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa - conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive\".","post_title":"Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv","post_date":"2023-11-17T11:12:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700219566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 154 i mezzi personalizzati fra tram e autobus con cui Idee per Viaggiare ha deciso di colorare le città metropolitane, stimolando il pubblico a viaggiare e a farlo selezionando il proprio brand. La campagna è attiva nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Bari e Brescia, cui si aggiungono quattro maxi affissioni negli aeroporti di Linate e Fiumicino.\r

\r

Tra i soggetti selezionati, i paesaggi caldi e accoglienti di oceano Indiano, Thailandia, Tanzania e Sudafrica, oltre al resort Sun Siyam Iru Veli, esclusiva dell’operatore alle Maldive. La creatività della campagna è stata sviluppata dall’ufficio marketing di Idee per Viaggiare: dai messaggi per chi è bloccato nel traffico cittadino con l’invito a immaginarsi altrove, all’approccio phygital negli aeroporti, dove i Qr code aprono letteralmente le proposte presentate, rivelando i dettagli concreti ai potenziali consumatori.\r

\r

“Ci siamo divertiti nel dare vita a questo progetto condiviso, che ha visto la luce grazie alla partecipazione di tutto il team marketing - spiega la marketing manager del to, Paola Schiavone -. In azienda abbiamo competenze molto diversificate e complementari che permettono il passaggio dal pensiero all’azione in tempi brevissimi. Dalla selezione delle immagini al graphic design, dal copywriting alla comunicazione digital, tutto è frutto dell’analisi fatta dal team e della sua trasposizione pratica”.","post_title":"Idee per Viaggiare dà colore alle città per invitare il pubblico a viaggiare","post_date":"2023-11-17T10:51:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700218293000]}]}}