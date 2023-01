Nel cuore di Cagliari apre l’all-suite Casa Clàt

Nel cuore di Cagliari apre l’all-suite Casa Clàt E’ composto da nove suite, ristorante e lounge bar il nuovo Casa Clàt, appena aperto a Cagliari, tra il bastione di Saint Remy e la marina. Un progetto di design che regala nuova vita all’antico palazzo Frau. In primavera farà il proprio debutto anche il giardino segreto: un salotto en plain air con un angolo dedicato ai migliori crudi dell’isola. La struttura è infatti di proprietà di Caterina e Claudio Murgia, fratelli e già amministratori di Nieddittas, azienda specializzata nella mitilicoltura; una realtà che in oltre 50 anni è cresciuta fino a trasformare una piccola cooperativa di pescatori in una delle più note aziende italiane del settore. Il Mediterraneo è quindi il tema che ha ispirato il lavoro di Giorgio Casu, direttore artistico di Casa Clàt: coralli, dune e abissi sono alcuni degli elementi con cui ha giocato per creare gli ambienti, tutti uno diverso dall’altro. L’artista ha voluto con sé alcuni artigiani e designer sardi, come Carolina Melis e Mauro Patta: pareti affrescate, opere grafiche e arazzi realizzati a mano si sposano a pezzi di design italiano. Disposte su tre piani, ogni suite è dotata di letti king size sospesi, sistemi di diffusione del suono e domotica di ultima generazione. Parquet, travi a vista e arredi su misura danno vita ad ambienti accoglienti e originali. Ogni camera riserva una sorpresa, come la vasca idromassaggio al centro della suite Smeraldo o il letto circolare della Isola. Nella Eclàt, all’ultimo piano, moderno e vintage si mescolano invece per regalare un’atmosfera calda. Nella camera principale, proprio dietro il letto a baldacchino di Poltrona Frau, un murale di Giorgio Casu evoca il Poetto, la Sella del Diavolo e la basilica di Bonaria, icone della città. Dalla suite si accede poi al Torrino, il punto più alto del palazzo: uno spazio originale da riservare per una cena romantica o un evento privato con vista a 360 gradi su Cagliari e sullo sfondo il mare. L’ingresso in viale Regina Margherita dà infine accesso diretto agli ambienti aperti agli ospiti esterni. Da un lato, il lounge bar è aperto fin dal mattino per una colazione gourmet, un pranzo veloce o un aperitivo con le proposte del capo barman Marco Madeddu da accompagnare ai crudi di casa o ad altre piccole sfiziosità. Dall’altra il ristorante di cucina mediterranea, aperto sia a pranzo che a cena, è guidato dal giovane executive chef Filippo Monaco, con la consulenza di Umberto Vezzoli, chef giramondo con una carriera alla guida delle cucine di prestigiosi ristoranti e hotel

