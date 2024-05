Nasce Viva Vibe: nuovo format di intrattenimento all inclusive del gruppo italo-caraibico Neon party, silent party, candy shop party (con postazioni per bambini) live music, dj set. Sono alcune delle occasioni speciali che vanno a impreziosire la nuova proposta di intrattenimento Viva Resorts by Wyndham, in aggiunta al consolidato repertorio di spettacoli auto prodotti, party tematici ed esperienze per tutti i target di clientela, diverso in ogni resort. La catena italo-caraibica lancia ufficialmente l’inedito format all inclusive di intrattenimento Viva Vibe. “Il nostro obiettivo è quello di arricchire ulteriormente l’esperienza che gli ospiti fanno durante il proprio soggiorno con esperienze insolite e indimenticabili – spiega la corporate marketing and public relations director del gruppo, Erika Sordo -. Ogni resort darà vita a forme dinamiche e sorprendenti; anche i nostri numerosi clienti repeaters rimarranno sorpresi. E il divertimento, si sa, è un linguaggio universale”. Il format verrà proposto nelle strutture della catena in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nato dalla riqualificazione di un edificio storico nel centro cittadino apre in questi giorni a Noceto, in provincia di Parma, Palazzo Utini: una moderna locanda da 15 camere e suite e due ristoranti, che mira a celebrare con spirito contemporaneo la proverbiale ospitalità emiliana sia nell’offerta gastronomica, sia nell’accoglienza. La struttura nasce dal desiderio della famiglia Utini di riportare in vita un luogo storico del territorio, dal passato glorioso e da sempre votato alla cultura gastronomica di eccellenza. A questo progetto collabora anche Enrico Bartolini, cuoco da tredici stelle Michelin, che con questa insegna arriva al numero tondo di dieci ristoranti in Italia. “L’idea di aprire Palazzo Utini nasce una decina di anni fa quando con la mia famiglia abbiamo deciso di ristrutturare l’edificio che un tempo ospitava l’Aquila Romana – racconta Alessandro Utini –: un ristorante molto famoso di Noceto che ha fatto la storia della cucina italiana negli anni Settanta e Ottanta, frequentato non solo dai buongustai della zona, ma anche da diversi personaggi famosi, come Mina". L’interior designer Stefano Guidotti e il suo studio si sono inoltre occupati dell’intero progetto di ristrutturazione con l’idea di preservare il legame con il territorio, ma anche di creare uno spazio elegante e contemporaneo. Per la cucina Bartolini si è quindi affidato a Roberto Monopoli, classe 1984, pugliese di Bari, che dopo diverse esperienze accanto a importanti chef (da Valeria Piccini a Claudio Sadler, da Fabio Barbaglini ad Alain Ducasse e Christophe Martin) e una breve parentesi a Montecarlo, è stato sous chef di Giuseppe Mancino al Piccolo Principe di Viareggio, per poi assumere la guida del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi premiato per due anni con la stella Michelin. La direzione del ristorante è affidata invece ad Alessandra Veronesi, che ha prestato servizio in altri locali del gruppo Bartolini, tra cui il tristellato Mudec di Milano. A dirigere l'hotel è infine Mattia Leoncini, in qualità di general manager. “Vorremmo creare a Noceto un’oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a 5 stelle - conclude Utini -. La mia famiglia e io siamo molto felici di poter annunciare l’avvio del nostro ambizioso progetto, che si arricchirà nei prossimi mesi di altri spazi e servizi”. [post_title] => Nasce Viva Vibe: nuovo format di intrattenimento all inclusive del gruppo italo-caraibico [post_date] => 2024-05-03T10:27:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714732073000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466623 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’ente Turismo del Portogallo è stato insignito del premio quale “Migliore Destinazione” in occasione di Routes Europe 2024: il riconoscimento evidenzia l'eccellenza del marketing nelle azioni legate alla promozione della connettività della destinazione. Turismo del Portogallo ha sviluppato un intenso e approfondito lavoro in termini di connettività aerea per il Paese. Questo lavoro viene ora premiato dalle compagnie aeree che partecipano direttamente alla votazione per questo premio; sottolinea inoltre l’importanza dell'ente nel sostenere il processo decisionale e nel rilanciare le politiche turistiche pubbliche che promuovono la competitività dell’accessibilità al territorio nazionale. "È un premio che ci rende molto orgogliosi perché riconosce il lavoro svolto in settori fondamentali per il successo del turismo in Portogallo, ovvero il marketing e il suo inevitabile rapporto con i collegamenti aerei", ha sottolineato il presidente dell’ente Turismo del Portogallo, Carlos Abade. I cinque finalisti nella categoria “Destinazione” (Vice Ministero del Turismo di Cipro, Jordan Tourism Board, Malta Tourism Authority, Turismo del Portogallo, Visit Valencia) sono stati valutati da una giuria di compagnie aeree che hanno assegnato un punteggio alle destinazioni che ritengono abbiano offerto il miglior supporto di marketing negli ultimi dodici mesi. [post_title] => Portogallo: l'ente del turismo premiato a Routes Europe come 'Migliore Destinazione' [post_date] => 2024-05-03T10:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714731345000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466603 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. "Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro". “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.” Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città. [post_title] => AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività [post_date] => 2024-05-02T13:02:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714654947000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466578 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti. La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra. Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale). Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio. Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione. Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio. Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio. Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato. Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi) [post_title] => Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione [post_date] => 2024-05-02T11:49:54+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714650594000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466567 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono ben cinque gli indirizzi giamaicani del gruppo Sandals che presentano importanti novità nella loro offerta di suite. Nella prima struttura all inclusive della compagnia, inaugurata oltre 40 anni fa, il Sandals Montego Bay, oltre al Latitudes Overwater bar, alla Over-the-Water wedding chapel e a un totale di 12 ristoranti tra cui scegliere, il resort oggi dispone di sei nuovissime categorie di camere, di cui tre Butler suite fronte mare e altrettante Club Level suite. Situato su un tratto di spiaggia di sabbia borotalco, che si estende per oltre 1,5 chilometri lungo la costa meridionale della Giamaica, a Whitehouse, immerso in una riserva naturale di 200 ettari, il Sandals South Coast ha recentemente rinnovato il suo Starlight Building, che dispone ora di inedite swim-up suite, mentre il nuovissimo Rondoval Village è il primo del suo genere. Sono state poi inaugurate anche tre neo categorie di suite nel Longbeach Buildings. Al Sandals Ochi Beach Resort sono state introdotte quattro nuove categorie di camere. Al Sandals Negril Beach Resort & Spa attendono inoltre gli ospiti altrettante inedite categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove. Infine, al Beaches Negril dodici nuove e ampie suite, tutte con servizio maggiordomo, ampliano l’offerta del resort. [post_title] => Cresce il numero di suite disponibili nelle struttture giamaicane dei brand Sandals e Beaches Resorts [post_date] => 2024-05-02T10:38:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714646332000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono "un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni - spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città". Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l'obiettivo di crescere soprattutto in Europa. "Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection", aggiunge Sarasola. La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale. [post_title] => Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere [post_date] => 2024-04-30T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714476025000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Bauer di Venezia ancora protagonista delle news di mercato dell'ospitalità italiana. Qualche settimana fa era infatti apparsa sulle testate locali la notizia secondo cui King Street Capital Management, già principale finanziatore del gruppo austriaco Signa in default, aveva preso il controllo dell'hotel, con l'intenzione però di immetterlo presto sul mercato. Ora Il Sole 24 Ore rivela che lo stesso albergo sarebbe passato nelle mani del gruppo svizzero-tedesco Schoeller, insieme ad altri due asset bolzanini, il Walther Park e la società Viva Virgolo, già di proprietà di Signa. La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli, sarebbe soggetta all'approvazione delle banche e dei regolatori e dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Signa aveva acquistato il Bauer, hotel di lusso con affaccio sul Canal Grande, nel 2020 e aveva ottenuto un prestito da 135 milioni di euro da Raiffeisen per finanziare la sua ristrutturazione. Ma i lavori si sono interrotti sul finire dello scorso anno proprio a causa del crac di Signa, allungando i tempi della riapertura. [post_title] => Nuovo colpo di scena per il Bauer di Venezia che passa nelle mani del gruppo Schoeller [post_date] => 2024-04-29T12:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714393845000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466323 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Star Clippers è una compagnia a conduzione familiare, nata oltre 30 anni fa dal sogno di Michael Kraft. Kraft, artista nella riproduzione di modellini degli splendidi velieri che solcavano gli oceani nel XIX secolo, decise di realizzarli in scala 1:1, offrendo crociere ricche di esperienze, dove “sono banditi la fretta e lo stress”. «Il primo veliero, Star Flyer, risale al 1991, mentre Star Clipper è del ‘92. Royal Clipper, la nostra ammiraglia a 5 alberi, è stata varata nel 2000, quindi è il nostro veliero più recente. - racconta Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera italiana – Con i suoi 134x16m è l’imbarcazione più accessoriata, con a bordo servizi e spazi che la avvicinano a una nave da crociera, mentre gli altri due velieri Star Clipper e Star Flyer (115,5x15m), donano la sensazione di navigare su una barca a vela privata. Su ciascun veliero le cabine di diverse categorie, doppie o triple, si sviluppano su 4 ponti; sono tutte arredate con lo stesso stile, accoglienti e confortevoli. Corrispondono a un prodotto alberghiero 4stelle. La capienza massima dell’ammiraglia è di 227 passeggeri, mentre gli altri due velieri ne trasportano al massimo 166. I nostri clienti, in genere dai 55 anni a salire e per il 65% repeaters, sono viaggiatori pronti a scoprire un prodotto turistico diverso, arricchito da sempre nuovi imput, e spesso si muovono in coppia. - prosegue Gfölner - Abbiamo anche tanti honeymooners, famiglie e viaggiatori singoli. Per questi ultimi abbiamo pensato alla tariffa “singola garantita” dove non viene applicato il supplemento singola. A bordo, è facile interagire con gli altri. L’esperienza sui velieri è coinvolgente e conviviale e l’interazione è per noi molto importante. Proponiamo un intrattenimento soft, che parte al mattino e si estende su tutta la giornata con attività sempre legate alla navigazione e alla nautica. Quando navighiamo nei parchi naturali, apriamo la piattaforma marina della Royal o le passerelle della Star Clipper e della Star Flyer per accedere direttamente all’acqua e vivere diverse esperienze. La vita di bordo si svolge per il 95% del tempo all’esterno, ma durante le traversate più lunghe è piacevole usufruire della spa e della zona fitness disponibili sull’ammiraglia o delle piscine e trattamenti di benessere degli altri velieri. «Grande è la nostra attenzione all’ambiente e alla sua tutela: ove possibile veleggiamo, oppure utilizziamo gasolio purissimo di alta qualità e a basso tenore di zolfo. - conclude Birgit Gfölner - Gli ospiti possono vivere escursioni mirate per scoprire la natura e gli animali: gli scali sono pensati per consentire le escursioni più interessanti, ma basta navigare sul veliero per incontrare i delfini, vedere uccelli di ogni tipo ed essere immersi in un mondo incantevole». [post_title] => Star Clippers: eleganti velieri per vivere un’autentica esperienza sul mare [post_date] => 2024-04-29T10:59:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714388395000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "nasce viva vibe nuovo format di intrattenimento all inclusive del gruppo italo caraibico" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1366,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nato dalla riqualificazione di un edificio storico nel centro cittadino apre in questi giorni a Noceto, in provincia di Parma, Palazzo Utini: una moderna locanda da 15 camere e suite e due ristoranti, che mira a celebrare con spirito contemporaneo la proverbiale ospitalità emiliana sia nell’offerta gastronomica, sia nell’accoglienza. La struttura nasce dal desiderio della famiglia Utini di riportare in vita un luogo storico del territorio, dal passato glorioso e da sempre votato alla cultura gastronomica di eccellenza.\r

\r

A questo progetto collabora anche Enrico Bartolini, cuoco da tredici stelle Michelin, che con questa insegna arriva al numero tondo di dieci ristoranti in Italia. “L’idea di aprire Palazzo Utini nasce una decina di anni fa quando con la mia famiglia abbiamo deciso di ristrutturare l’edificio che un tempo ospitava l’Aquila Romana – racconta Alessandro Utini –: un ristorante molto famoso di Noceto che ha fatto la storia della cucina italiana negli anni Settanta e Ottanta, frequentato non solo dai buongustai della zona, ma anche da diversi personaggi famosi, come Mina\". L’interior designer Stefano Guidotti e il suo studio si sono inoltre occupati dell’intero progetto di ristrutturazione con l’idea di preservare il legame con il territorio, ma anche di creare uno spazio elegante e contemporaneo.\r

\r

Per la cucina Bartolini si è quindi affidato a Roberto Monopoli, classe 1984, pugliese di Bari, che dopo diverse esperienze accanto a importanti chef (da Valeria Piccini a Claudio Sadler, da Fabio Barbaglini ad Alain Ducasse e Christophe Martin) e una breve parentesi a Montecarlo, è stato sous chef di Giuseppe Mancino al Piccolo Principe di Viareggio, per poi assumere la guida del Parco di Villa Grey a Forte dei Marmi premiato per due anni con la stella Michelin. La direzione del ristorante è affidata invece ad Alessandra Veronesi, che ha prestato servizio in altri locali del gruppo Bartolini, tra cui il tristellato Mudec di Milano. A dirigere l'hotel è infine Mattia Leoncini, in qualità di general manager.\r

\r

“Vorremmo creare a Noceto un’oasi di gusto e ospitalità di eccellenza a 5 stelle - conclude Utini -. La mia famiglia e io siamo molto felici di poter annunciare l’avvio del nostro ambizioso progetto, che si arricchirà nei prossimi mesi di altri spazi e servizi”.","post_title":"Nel territorio parmense nasce Palazzo Utini: locanda da 15 camere a vocazione gourmet","post_date":"2024-05-03T10:53:42+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714733622000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466642","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Neon party, silent party, candy shop party (con postazioni per bambini) live music, dj set. Sono alcune delle occasioni speciali che vanno a impreziosire la nuova proposta di intrattenimento Viva Resorts by Wyndham, in aggiunta al consolidato repertorio di spettacoli auto prodotti, party tematici ed esperienze per tutti i target di clientela, diverso in ogni resort. La catena italo-caraibica lancia ufficialmente l'inedito format all inclusive di intrattenimento Viva Vibe.\r

\r

\"Il nostro obiettivo è quello di arricchire ulteriormente l’esperienza che gli ospiti fanno durante il proprio soggiorno con esperienze insolite e indimenticabili - spiega la corporate marketing and public relations director del gruppo, Erika Sordo -. Ogni resort darà vita a forme dinamiche e sorprendenti; anche i nostri numerosi clienti repeaters rimarranno sorpresi. E il divertimento, si sa, è un linguaggio universale”. Il format verrà proposto nelle strutture della catena in Repubblica Dominicana, Messico e Bahamas.","post_title":"Nasce Viva Vibe: nuovo format di intrattenimento all inclusive del gruppo italo-caraibico","post_date":"2024-05-03T10:27:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1714732073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466623","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’ente Turismo del Portogallo è stato insignito del premio quale “Migliore Destinazione” in occasione di Routes Europe 2024: il riconoscimento evidenzia l'eccellenza del marketing nelle azioni legate alla promozione della connettività della destinazione.\r

Turismo del Portogallo ha sviluppato un intenso e approfondito lavoro in termini di connettività aerea per il Paese. Questo lavoro viene ora premiato dalle compagnie aeree che partecipano direttamente alla votazione per questo premio; sottolinea inoltre l’importanza dell'ente nel sostenere il processo decisionale e nel rilanciare le politiche turistiche pubbliche che promuovono la competitività dell’accessibilità al territorio nazionale.\r

\"È un premio che ci rende molto orgogliosi perché riconosce il lavoro svolto in settori fondamentali per il successo del turismo in Portogallo, ovvero il marketing e il suo inevitabile rapporto con i collegamenti aerei\", ha sottolineato il presidente dell’ente Turismo del Portogallo, Carlos Abade.\r

I cinque finalisti nella categoria “Destinazione” (Vice Ministero del Turismo di Cipro, Jordan Tourism Board, Malta Tourism Authority, Turismo del Portogallo, Visit Valencia) sono stati valutati da una giuria di compagnie aeree che hanno assegnato un punteggio alle destinazioni che ritengono abbiano offerto il miglior supporto di marketing negli ultimi dodici mesi.","post_title":"Portogallo: l'ente del turismo premiato a Routes Europe come 'Migliore Destinazione'","post_date":"2024-05-03T10:15:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714731345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466603","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" AirBaltic festeggia i primi 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, rotta che oggi è servita da Malpensa con cinque voli settimanali, con aeromobili configurati con due classi di servizio: Economy e Business Class. \r

\r

\"Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata - commenta il presidente del vettore, Martin Gauss -. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un'esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro\".\r

\r

“I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa - aggiunge Andrea Tucci, vice president aviation business development Sea Milan Airports -. Nei 20 anni di collaborazione con Sea il vettore, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.”\r

Dall'inaugurazione del primo volo la compagnia ha effettuato quasi 11 mila voli tra le due città.","post_title":"AirBaltic: oltre 1 milione di passeggeri sulla Milano-Riga in 20 anni di operatività","post_date":"2024-05-02T13:02:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1714654947000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466578","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bellagio, la perla del Lago di Como, è conosciuta in tutto il mondo per la sua incantevole posizione tra i due rami del lago, per le antiche e suggestive abitazioni del vecchio borgo, i misteriosi vicoli e caratteristiche scalinate acciottolate dove sfilano eleganti vetrine, tra hotel di gran classe e tipici ristoranti.\r

\r

La navigazione e il Lago di Como sono un binomio imprescindibile per la varietà di itinerari, escursioni, passeggiate e visite ai suoi splendidi tesori dal lago o da terra.\r

Non per niente a Bellagio, nella pittoresca frazione di San Giovanni, sorge un affascinante museo nautico, che raccoglie una ricchissima collezione di oggetti, reperti, manufatti, documenti che raccontano e certificano la storia e l’evoluzione del “navigato” nelle cristalline acque del Lago (e del mare in generale).\r

\r

Il ‘Museo degli strumenti per la navigazione” è la prestigiosa raccolta di introvabili strumenti e oggetti di navigazione. Per la sua unicità è stata inserita tra i luoghi della cultura del Ministero della Cultura. Insieme a Villa Melzi è uno dei due Musei di Bellagio.\r

Fondato dal grande appassionato di barche d’epoca Gianni Gini (è stato negli anni Settanta proprietario di Bona Fide, un Cutter aurico progettato nel 1899, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 1900, nonché dello scafo Victory 83 che ha partecipato all'edizione del 1983 della Coppa America), espone al suo interno una collezione di oltre 600 oggetti e strumenti legati alla navigazione, acquisiti in 40 anni di minuziosa ricerca: strumenti di varie epoche che hanno permesso all’uomo di orientarsi e oggetti legati alla navigazione.\r

Datati a partire dal 1500, non mancano bussole, astrolabi, cannocchiali settecenteschi di produzione veneziana, cronometri di marina, orologi solari, una sfera armillare (un modello della sfera celeste), diari di bordo dell’Ottocento, un planetario in ottone, preziosi manoscritti che testimoniano la vita a bordo di velieri e navi mercantili che hanno fatto la storia della navigazione. La collezione è esposta sui 3 piani di un caratteristico edificio (un’antica abitazione a torre totalmente ristrutturata) con gli oggetti collocati in base alla loro funzione: al primo piano sono trovano posto gli strumenti per la determinazione della latitudine; al secondo piano quelli per la longitudine e al terzo piano i diari di bordo e gli strumenti per il carteggio.\r

\r

Fu il 14 giugno 1968 con l’acquisto di un grafometro veneziano, che ebbe inizio la collezione degli strumenti di marina. Gianni Gini, in vacanza a Cannes. lo vide risplendere in una vetrina sulla Croisette. Da allora la sua passione per gli strumenti nautici l’ha portato a collezionarne oltre 600 custoditi nel museo che ha aperto i battenti Il 21 giugno del 2001 nell’antica casa torre di San Giovanni a Bellagio.\r

\r

Che sia dunque un soggiorno, un weekend o una toccata e fuga al lago, ritagliarsi uno spazio per visitare qualcosa di unico come il “Museo degli strumenti per la navigazione” è assolutamente consigliato.\r

Il Museo degli Strumenti per la Navigazione è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 (tranne il lunedì ); visite pomeridiane disponibili solo su prenotazione. 5 euro tariffa intera (previste riduzioni per gruppi)\r

\r

","post_title":"Bellagio, focus sul Museo degli Strumenti per la Navigazione","post_date":"2024-05-02T11:49:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714650594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466567","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono ben cinque gli indirizzi giamaicani del gruppo Sandals che presentano importanti novità nella loro offerta di suite. Nella prima struttura all inclusive della compagnia, inaugurata oltre 40 anni fa, il Sandals Montego Bay, oltre al Latitudes Overwater bar, alla Over-the-Water wedding chapel e a un totale di 12 ristoranti tra cui scegliere, il resort oggi dispone di sei nuovissime categorie di camere, di cui tre Butler suite fronte mare e altrettante Club Level suite.\r

\r

Situato su un tratto di spiaggia di sabbia borotalco, che si estende per oltre 1,5 chilometri lungo la costa meridionale della Giamaica, a Whitehouse, immerso in una riserva naturale di 200 ettari, il Sandals South Coast ha recentemente rinnovato il suo Starlight Building, che dispone ora di inedite swim-up suite, mentre il nuovissimo Rondoval Village è il primo del suo genere. Sono state poi inaugurate anche tre neo categorie di suite nel Longbeach Buildings.\r

\r

Al Sandals Ochi Beach Resort sono state introdotte quattro nuove categorie di camere. Al Sandals Negril Beach Resort & Spa attendono inoltre gli ospiti altrettante inedite categorie di suite, dislocate nel nuovo edificio Bamboo Grove. Infine, al Beaches Negril dodici nuove e ampie suite, tutte con servizio maggiordomo, ampliano l’offerta del resort.","post_title":"Cresce il numero di suite disponibili nelle struttture giamaicane dei brand Sandals e Beaches Resorts","post_date":"2024-05-02T10:38:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714646332000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono \"un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni - spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città\".\r

\r

Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l'obiettivo di crescere soprattutto in Europa. \"Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection\", aggiunge Sarasola.\r

\r

La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale.","post_title":"Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere","post_date":"2024-04-30T11:20:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714476025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bauer di Venezia ancora protagonista delle news di mercato dell'ospitalità italiana. Qualche settimana fa era infatti apparsa sulle testate locali la notizia secondo cui King Street Capital Management, già principale finanziatore del gruppo austriaco Signa in default, aveva preso il controllo dell'hotel, con l'intenzione però di immetterlo presto sul mercato. Ora Il Sole 24 Ore rivela che lo stesso albergo sarebbe passato nelle mani del gruppo svizzero-tedesco Schoeller, insieme ad altri due asset bolzanini, il Walther Park e la società Viva Virgolo, già di proprietà di Signa.\r

\r

La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli, sarebbe soggetta all'approvazione delle banche e dei regolatori e dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Signa aveva acquistato il Bauer, hotel di lusso con affaccio sul Canal Grande, nel 2020 e aveva ottenuto un prestito da 135 milioni di euro da Raiffeisen per finanziare la sua ristrutturazione. Ma i lavori si sono interrotti sul finire dello scorso anno proprio a causa del crac di Signa, allungando i tempi della riapertura.","post_title":"Nuovo colpo di scena per il Bauer di Venezia che passa nelle mani del gruppo Schoeller","post_date":"2024-04-29T12:30:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714393845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466323","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers è una compagnia a conduzione familiare, nata oltre 30 anni fa dal sogno di Michael Kraft. Kraft, artista nella riproduzione di modellini degli splendidi velieri che solcavano gli oceani nel XIX secolo, decise di realizzarli in scala 1:1, offrendo crociere ricche di esperienze, dove “sono banditi la fretta e lo stress”. «Il primo veliero, Star Flyer, risale al 1991, mentre Star Clipper è del ‘92. Royal Clipper, la nostra ammiraglia a 5 alberi, è stata varata nel 2000, quindi è il nostro veliero più recente. - racconta Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera italiana – Con i suoi 134x16m è l’imbarcazione più accessoriata, con a bordo servizi e spazi che la avvicinano a una nave da crociera, mentre gli altri due velieri Star Clipper e Star Flyer (115,5x15m), donano la sensazione di navigare su una barca a vela privata. Su ciascun veliero le cabine di diverse categorie, doppie o triple, si sviluppano su 4 ponti; sono tutte arredate con lo stesso stile, accoglienti e confortevoli. \r

Corrispondono a un prodotto alberghiero 4stelle. La capienza massima dell’ammiraglia è di 227 passeggeri, mentre gli altri due velieri ne trasportano al massimo 166. I nostri clienti, in genere dai 55 anni a salire e per il 65% repeaters, sono viaggiatori pronti a scoprire un prodotto turistico diverso, arricchito da sempre nuovi imput, e spesso si muovono in coppia. - prosegue Gfölner - Abbiamo anche tanti honeymooners, famiglie e viaggiatori singoli. Per questi ultimi abbiamo pensato alla tariffa “singola garantita” dove non viene applicato il supplemento singola. \r

A bordo, è facile interagire con gli altri. L’esperienza sui velieri è coinvolgente e conviviale e l’interazione è per noi molto importante. Proponiamo un intrattenimento soft, che parte al mattino e si estende su tutta la giornata con attività sempre legate alla navigazione e alla nautica. \r

Quando navighiamo nei parchi naturali, apriamo la piattaforma marina della Royal o le passerelle della Star Clipper e della Star Flyer per accedere direttamente all’acqua e vivere diverse esperienze. La vita di bordo si svolge per il 95% del tempo all’esterno, ma durante le traversate più lunghe è piacevole usufruire della spa e della zona fitness disponibili sull’ammiraglia o delle piscine e trattamenti di benessere degli altri velieri. \r

«Grande è la nostra attenzione all’ambiente e alla sua tutela: ove possibile veleggiamo, oppure utilizziamo gasolio purissimo di alta qualità e a basso tenore di zolfo. - conclude Birgit Gfölner - Gli ospiti possono vivere escursioni mirate per scoprire la natura e gli animali: gli scali sono pensati per consentire le escursioni più interessanti, ma basta navigare sul veliero per incontrare i delfini, vedere uccelli di ogni tipo ed essere immersi in un mondo incantevole».\r

","post_title":"Star Clippers: eleganti velieri per vivere un’autentica esperienza sul mare","post_date":"2024-04-29T10:59:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714388395000]}]}}