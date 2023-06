Moxy sbarca in Norvegia con la struttura più a nord del brand Si chiama Moxy Tromsø e combina un design industriale alla moda e un servizio all’insegna della socialità il primo hotel norvegese del brand midscale di casa Marriott. Dotata di 208 camere e gestita dalla white label company Core Hospitality, la struttura offre anche un’esperienza di check-in non tradizionale: l’ultimo piano dello Sky Bar Moxy, il cuore sociale dell’hotel, funge infatti anche da reception. E qui gli ospiti vengono accolti con il tipico cocktail Got Moxy, al momento del loro arrivo. Con una vista sul fiordo e sulle montagne circostanti, i designer danesi di Mette Fredskild Studio si sono ispirati al luogo, usando una palette di colori che vanno dall’indaco, al cobalto al blu intenso, fino a tonalità più calde come il viola, il marrone e il rosso. I murales degli spazi pubblici, realizzati dagli artisti locali Alice Kvalvik e Jonathan Broca, sono un’interpretazione dell’atmosfera di Tromsø e dell’ambiente circostante.

